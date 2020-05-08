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Новости
Ольга Щербинина
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Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая Материал редакции

Это решение губернатор области принял вслед за мэром столицы.

5 комментариев
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Власти Московской области решили продлить режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса Covid-19 до 31 мая. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье продлевают запрет на проведение спортивных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Остаются закрытыми парки, торгово-развлекательные центры и другие места массового посещения.

Цифровые пропуска, позволяющие жителям передвигаться в черте региона, продолжат действовать до конца месяца. C 12 мая в Подмосковье обязательным станет ношение масок или респираторов.

7 мая в Москве также продлили режим самоизоляции до 31 мая. При этом с 12 мая в городе вводят обязательно ношение масок и перчаток на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте и такси.

6 мая Владимиру Путину представили трёхэтапный план снятия ограничений в России. Президент указал, что каждый субъект должен принимать решение об ослаблении карантинных мер самостоятельно.

#новости #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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5 комментариев
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Целевой единорожек88

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Будут размазывать этот карантин бесконечно, видимо. До последнего больного.

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Ilya Shevraev

0

А где же заявление нашего любимого президента, где он снова машет лапками и раздает заработную плату за счет работодателей?

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ouxen

0

вот это поворот!

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Alexey Samarkin

0

2020 год перенесли на 2021 

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Логический диод

0

Пизда России)))

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