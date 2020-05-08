Это решение губернатор области принял вслед за мэром столицы.

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Власти Московской области решили продлить режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса Covid-19 до 31 мая. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье продлевают запрет на проведение спортивных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Остаются закрытыми парки, торгово-развлекательные центры и другие места массового посещения.

Цифровые пропуска, позволяющие жителям передвигаться в черте региона, продолжат действовать до конца месяца. C 12 мая в Подмосковье обязательным станет ношение масок или респираторов.

7 мая в Москве также продлили режим самоизоляции до 31 мая. При этом с 12 мая в городе вводят обязательно ношение масок и перчаток на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте и такси.