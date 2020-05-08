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Ольга Щербинина
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Минкомсвязи спрогнозировало убыточность IT-сферы во втором квартале 2020 года Материал редакции

Чистая прибыль компаний в апреле — июне может снизиться до нуля.

5 комментариев
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Российская отрасль информационных технологий может стать убыточной уже во втором квартале 2020 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Минкомсвязи, направленное в аппарат правительства и Минэкономразвития.

По расчётам министерства, в апреле – июне чистая прибыль IT-компаний может снизиться до нуля, а из-за выплаты процентов по кредитам и других отчислений этот показатель станет отрицательным.

В министерстве отметили, что если правительство не одобрит меры по поддержке отрасли, в 2020 году прибыль IТ-компаний сократится на 30 миллиардов рублей и составит 93 миллиарда рублей. Средняя численность IТ-специалистов во втором полугодии снизится на 27 тысяч.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что без поддержки в сложившейся ситуации не выживут около трети компаний, а те, кто работал на корпоративном рынке, пострадают больше всего.

В конце апреля Минкомсвязи предложило правительству отсрочить до конца года выплату налогов на доходы сотрудников компаний, отменить страховые взносы в фонд оплаты труда и до конца года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов.

По данным ведомства, если эти меры примут, во втором полугодии 2020 года дефицит бюджета составит 198,7 миллиарда рублей, в 2021 году – 68,1 миллиарда рублей, но в 2022-2024 годах он получит дополнительно 782,7 миллиарда рублей.

#новости #бизнес #россия #covid19

Ольга Щербинина
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5 комментариев
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Мясной Данила

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Биологический франт

1

А почему? Сейчас все в онлайн же должно уйти

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Биологический франт

Биологический
1

Ну вы это, пишите, обучу кофеварению за пол цены

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Андрей Рядькин

Биологический
1

Кофе хочу пиздец

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Евгений Долгий

0

Хуйня какая-то. IT то почему страдает.

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