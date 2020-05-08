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Чистая прибыль компаний в апреле — июне может снизиться до нуля.
Российская отрасль информационных технологий может стать убыточной уже во втором квартале 2020 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Минкомсвязи, направленное в аппарат правительства и Минэкономразвития.
По расчётам министерства, в апреле – июне чистая прибыль IT-компаний может снизиться до нуля, а из-за выплаты процентов по кредитам и других отчислений этот показатель станет отрицательным.
В министерстве отметили, что если правительство не одобрит меры по поддержке отрасли, в 2020 году прибыль IТ-компаний сократится на 30 миллиардов рублей и составит 93 миллиарда рублей. Средняя численность IТ-специалистов во втором полугодии снизится на 27 тысяч.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что без поддержки в сложившейся ситуации не выживут около трети компаний, а те, кто работал на корпоративном рынке, пострадают больше всего.
В конце апреля Минкомсвязи предложило правительству отсрочить до конца года выплату налогов на доходы сотрудников компаний, отменить страховые взносы в фонд оплаты труда и до конца года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов.
По данным ведомства, если эти меры примут, во втором полугодии 2020 года дефицит бюджета составит 198,7 миллиарда рублей, в 2021 году – 68,1 миллиарда рублей, но в 2022-2024 годах он получит дополнительно 782,7 миллиарда рублей.
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