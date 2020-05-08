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Подумать над дополнительными мерами поддержки поручила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на её поручение.
Голикова предложила обеспечить многодетные семьи средствами индивидуальной защиты (в их число входят медицинские маски), продуктовыми наборами и «электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме».
Дополнительную поддержку хотят оказать семьям с детьми, в которых кто-то из родителей потерял работу, или если доход семьи на одного человека упал ниже прожиточного минимума. Голикова также поручила проработать возможность размещения постояльцев приютов и домов престарелых в гостиницах и пансионатах, а также облегчить выписку наркотических средств и психотропных веществ для детей с паллиативным статусом.
Соцподдержку предлагают оказывать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания. Министерства должны представить свои предложения до 15 мая.
«электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме»
Вейп?
Кажется не вейп, а устройство, как у вебкам-моделей. Позволяет зарабатывать в дистанционном режиме.
Про дистанционное обучение особенно интересно, с учётом того, что по всей стране учебный год для 1-8 классов по рекомендации Минпросвета закончится 15 - 22 мая. Т.е. через 1-2 недели.
в СССР !
там бы всё было по другому
туристов-заразных не было оприори )
власть бы просто спасала людей и кормила и поила ВСЕХ !
а здесь только вой - денегНЕТ
и конституция в СССР гарантировала намного больше !
электронные устройства
Чипы?
Нафиг эта школа вообще нужна. Делайте как в матрице. Штырь в спинной мозг и накачивайте необходимыми знаниями. А лучше как в сериале Сотня. Стирать сознание и сразу закачивать идеального ватника с необходимыми знаниями. Этакого Гагарина-Путининста. Слава Вековечному Слава тебе, первое, что скажет он, просыпаясь по утру. И лишь потом пойдёт какать в туалет.