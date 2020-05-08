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Новости
Ольга Щербинина
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В России многодетным семьям предложили раздавать маски, продукты и электронные устройства Материал редакции

Подумать над дополнительными мерами поддержки поручила вице-премьер Татьяна Голикова.

13 комментариев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на её поручение.

Голикова предложила обеспечить многодетные семьи средствами индивидуальной защиты (в их число входят медицинские маски), продуктовыми наборами и «электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме».

Дополнительную поддержку хотят оказать семьям с детьми, в которых кто-то из родителей потерял работу, или если доход семьи на одного человека упал ниже прожиточного минимума. Голикова также поручила проработать возможность размещения постояльцев приютов и домов престарелых в гостиницах и пансионатах, а также облегчить выписку наркотических средств и психотропных веществ для детей с паллиативным статусом.

Соцподдержку предлагают оказывать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания. Министерства должны представить свои предложения до 15 мая.

#новость #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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13 комментариев
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Владимир Земсков

9

Многодетные семьи:
Это не день, а просто праздник какой-то!

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Алексей Логачев

4

 «электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме»

Вейп? 

Ответить

Yuri Miller

Алексей
3

Кажется не вейп, а устройство, как у вебкам-моделей. Позволяет зарабатывать в дистанционном режиме.

Ответить

Мальмезон I

Алексей
2

Про дистанционное обучение особенно интересно, с учётом того, что по всей стране учебный год для 1-8 классов по рекомендации Минпросвета закончится 15 - 22 мая. Т.е. через 1-2 недели.

Ответить

Сергей Махалов

4

От кризиса пострадали в том числе и люди не из многодетных семей, лол. 

Ответить

Ler Ler

–5

в СССР !
там бы всё было по другому 
туристов-заразных не было оприори )
власть бы просто спасала людей и кормила и поила ВСЕХ !
а здесь только вой - денегНЕТ 
и конституция в СССР гарантировала намного больше !

Ответить

Мальмезон I

Ler
9

Ну и езжай в свой ссср

Ответить

Ler Ler

Мальмезон
–1

подыхай от власти здесь 

Ответить

Прошлый шмель

Ler
2

Это троллинг или дурачок?

Ответить

Eugen T

Ler
0
Ответить

dmzkrsk

1

электронные устройства

Чипы?

Ответить

Мясной Данила

dmzkrsk
0

Зонды

Ответить

Yuri Miller

dmzkrsk
0

Нафиг эта школа вообще нужна. Делайте как в матрице. Штырь в спинной мозг и накачивайте необходимыми знаниями. А лучше как в сериале Сотня. Стирать сознание и сразу закачивать идеального ватника с необходимыми знаниями. Этакого Гагарина-Путининста. Слава Вековечному Слава тебе, первое, что скажет он, просыпаясь по утру. И лишь потом пойдёт какать в туалет.

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