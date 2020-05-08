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Ольга Жигулина
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Фото: «75» в честь юбилея Победы на здании постпредства России в Нью-Йорке Материал редакции

Дипломаты оставили свет в нужных окнах.

10 комментариев
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Фото пресс-службы постпредства России при ООН

В здании жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке накануне Дня Победы составили число 75 из зажжённых окон. Акцию планируют повторять в течение нескольких дней, «напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира», — рассказал журналистам официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Также российское постпредство совместно с другими миссиями СНГ проводит в соцсетях акцию с хэштегом #подвиг75 , рассказывая истории о национальных героях.

Из-за пандемии Covid-19 масштабные празднования 75-летия Победы в России перенесли на неопределённый срок, но власти пообещали тем не менее провести авиационный парад в Москве и салюты. Также россиянам предложили альтернативные способы отпраздновать: петь «День Победы», выходить на балкон с фото ветеранов и выкладывать георгиевскую ленту в соцсети.

День Победы дома: как россиянам предлагают…
Росмолодёжь организует акцию «Окна Победы», для участия в которой предлагают украсить окна…
tjournal.ru

#фото #деньпобеды #праздники

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10 комментариев
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Pavel Zamyatin

25

Сначала подумал, что они теперь там будут курс доллара к рублю транслировать.

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Василий Суслов

4

Представляю этот юношеский задор, с которым дипломаты бегали по этажам и щёлкали светом.

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Насущные Проблемы

2

В Vice City была подобная пасхалка, но постить не буду, чтоб не присесть за неувожение к ветеранам.

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Прошлый шмель

Насущные
1

Вышла в 2002, кстати. А как будто вчера в тёмном переулке на мопед садился 

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Andre Macareno

1

Дождутся того, что посольства США начнут отмечать годовщину победы в Холодной войне

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Dra

0

Срочно в номер. Breaking news. По Первому в прайм-тайм срочным выпуском показали уже?

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Прошлый шмель

0

Бля, хорошо, рад, что живу в такой стране, где все все помнят, и всем напоминают. Никто ничего не забывает. Эх, страна слонов прям

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Madao

0

 народов СССР

Ух ты, не России и не каждого РУССКОГО лично? Это что-то новое. 

Ответить

Джордж Харви

0

Жалкая пародия

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Kyler

0

Так победим

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