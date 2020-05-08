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Дипломаты оставили свет в нужных окнах.
В здании жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке накануне Дня Победы составили число 75 из зажжённых окон. Акцию планируют повторять в течение нескольких дней, «напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира», — рассказал журналистам официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.
Также российское постпредство совместно с другими миссиями СНГ проводит в соцсетях акцию с хэштегом #подвиг75 , рассказывая истории о национальных героях.
Из-за пандемии Covid-19 масштабные празднования 75-летия Победы в России перенесли на неопределённый срок, но власти пообещали тем не менее провести авиационный парад в Москве и салюты. Также россиянам предложили альтернативные способы отпраздновать: петь «День Победы», выходить на балкон с фото ветеранов и выкладывать георгиевскую ленту в соцсети.
Сначала подумал, что они теперь там будут курс доллара к рублю транслировать.
Представляю этот юношеский задор, с которым дипломаты бегали по этажам и щёлкали светом.
В Vice City была подобная пасхалка, но постить не буду, чтоб не присесть за неувожение к ветеранам.
Прошлый шмель
Вышла в 2002, кстати. А как будто вчера в тёмном переулке на мопед садился
Дождутся того, что посольства США начнут отмечать годовщину победы в Холодной войне
Срочно в номер. Breaking news. По Первому в прайм-тайм срочным выпуском показали уже?