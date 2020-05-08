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Новости
Ольга Щербинина
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В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заболевания Covid-19 за сутки. Заболевших за всё время — больше 187 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 98 человек, выздоровели — 2805.

52 комментария
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 187 тысяч, сообщили в оперштабе.

За сутки выявили 10699 случаев Covid-19, умерли 98 человек, выздоровели — 2805.

Число случаев заболевания за всё время достигло 187 859. Выздоровели 26 608 пациентов, умерли — 1723.

Наибольшее число заболевших — в Москве (98 522), на втором месте — Московская область (18 350), на третьем — Петербург (6565).

Динамика распространения болезни в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России

#новости #covid19

Ольга Щербинина
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52 комментария
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George Weiler

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Логический диод

George
4

Фу блять как-будто на дтф попал

Ответить

George Weiler

Логический
2

Такие же токсичные ответы как у тебя?)

Ответить

Трудящийся химик

George
2

больные пополняются

Ответить

Universe

George
–1

[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

Ответить

Логический диод

–37

Похуй вообще. Что от этого дроча на цифры изменится? Ну будет Россия на втором месте в мире и чо? В России вроде трупы до сих пор не валяются на улицах, со системой здравоохранения в России всё в порядке

Ответить

Ivan Sergeyevich

Логический
43

Есть инфа от знающего человека

Ответить

Александр Коржуев

Ivan
0

это из видео итальянских врачей, которые борятся с вышками 5G

Ответить

Анна Давыдова

Логический
9

Чем дольше цифры остаются высокими, тем по большей пизде пойдет экономика

Ответить

Roman Konchalov

Анна
–12

Так наоборот: больше пенсионеров умрёт, меньше денег тратить на пенсии, больше денег в бюджете останется. 

Ответить

Владимир Климов

Roman
18

А сейчас государство прям истратилось на пенсии

Ответить

Roman Konchalov

Владимир
0

Ну 0 всё равно меньше : хоть 5000 пенсия, хоть 100 000.

Ответить

Прежний волк

Анна
0

Нет. Тем быстрее закончатся доступные для выявления зараженные и тем быстрее начнут отменять изоляционные меры.

Ответить

Анна Давыдова

Прежний
1

Даже если протестировать всю страну за один день, это вовсе не значит, что все выявленные заражённые будут изолированы, распространение остановится и можно будет снимать меры

Ответить

Прежний волк

Анна
0

Выявленных можно оставить сидеть по домам, ресурса достаточно, чтобы обеспечить их изоляцию до выздоровления.

Ответить

Анна Давыдова

Прежний
9

Ресурса было достаточно и чтобы остановить заражение когда было всего 20 чел 🤷

Ответить

Никита Жуковский

Прежний
3

Конечно, 20 лет вкладывались в полицейский ресурс, но есть подозрение, что власть даже с этим не справится.

Ответить

Roman Konchalov

Логический
3

Лежать на полу с синими руками, потому что медсестры не попадают в вены — это нормально?)
Самое обидное, что ведь не за 15₽ написал, а от чистого патриотического сердца. 

Ответить

Eugene Lemeshko

6

Только не надо шутить про плато...пожалуйста...

Ответить

Имя Фамилия

Eugene
1

Поздно(

Ответить

Eugene Lemeshko

Имя
1

Bruh

Ответить

Petr

Eugene
0

[шутка про плато]

Ответить

alex twit

Eugene
0

Это плато?
https://www.meme-arsenal.com/memes/7d349f3ecc8aaccf94e0d307455c4598.jpg

Ответить

Eugene Lemeshko

alex
0

Вот это...

Ответить

Роман Алиев

Eugene
0

не то плато

Ответить

Евгений Большаков

5

*очередная шутка про плато*

Ответить

Vitaly Muravyev

–14

Те, кто шашлычки жарили, ещё не обнаружили признаки болезни. Через недельку побольше будет рост, не волнуемся

Ответить

Skoi Skoi

Vitaly
11

Ебать , а те что целыми днями по магазинам ходят ? Те которые продолжают работать на всякие ГБУ и первосортные конторы бессмертные? Я просто в ахуе ,что кто-то смотрит Соловьева и пишет на тж

Ответить

Недовольный томагавк_два

Skoi
2

С Т Р О Й К И    С О Б Я Н И Н А

Ответить

Jenny Smith

Недовольный
1

бордюры сами себя не поменяют!

Ответить

Волчаркин

3

Это и есть плато? 

Ответить

Далекий ихтиандр

Волчаркин
1

Нет

Ответить

Иван Алексеев

3

Ну вот и плато подъехало

Ответить

theLastLetters

Иван
0

Не "взрыв", а "хлопок", не "кризис", а "вызов", не "дно", а "плато".

Ответить

x mst

–5
Ответить

Недовольный томагавк_два

x
6

это макинтош? я просто не сильно в эппл разбираюсь

Ответить

Ivan Popov

–23
Ответить

Владимир Василенко

0

[2]

Ответить

Sancobot

1

А Сергей Семёнович не дораскачал лодку, судя по официальным данным/

Ответить

Логический диод

Sancobot
–1

Жаль

Ответить

Sancobot

Логический
1

Жаль/

Ответить

Jenny Smith

–1

очень информативно (нет)

Ответить

Jenny Smith

Jenny
1

фигле минусовать. пуш приходит раньше, чем новость написана. стыдный стыд.

Ответить

Артем Стажаров

0

Сегодня сдавал тест на ковид-19. Без него не дают проводить другие обследования

Ответить

Далекий ихтиандр

Артем
2

Ииии?

Ответить

theLastLetters

Артем
0

Маску надел бы хоть. А то кто его знает...

Ответить

funniest animal's videos and

–3

Плато? Или ?нет?

Ответить

Кушнир Олег

–1

ну это только те цифры которые нам показывают, а представьте сколько больных людей на самом деле 

Ответить

Alexei Kuksin

Кушнир
0

Носителей

Ответить

Гоша Мельник

Alexei
1

Тебе сказали в Москве официально меньше 100000 Собянин сказал почти 300 000

Ответить

Alexei Kuksin

Гоша
1

Выявленных больных и людей у которых вирус проходит без симптомов. 300 тысяч это теоретические прикидки. 

Ответить

Илья Политов

–2

Держись, англичанка, русские идут! С нами Бог!

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