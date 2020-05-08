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За сутки умерли 98 человек, выздоровели — 2805.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 187 тысяч, сообщили в оперштабе.
За сутки выявили 10699 случаев Covid-19, умерли 98 человек, выздоровели — 2805.
Число случаев заболевания за всё время достигло 187 859. Выздоровели 26 608 пациентов, умерли — 1723.
Наибольшее число заболевших — в Москве (98 522), на втором месте — Московская область (18 350), на третьем — Петербург (6565).
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Логический диод
Фу блять как-будто на дтф попал
Есть инфа от знающего человека
Чем дольше цифры остаются высокими, тем по большей пизде пойдет экономика
Так наоборот: больше пенсионеров умрёт, меньше денег тратить на пенсии, больше денег в бюджете останется.
А сейчас государство прям истратилось на пенсии
Нет. Тем быстрее закончатся доступные для выявления зараженные и тем быстрее начнут отменять изоляционные меры.
Даже если протестировать всю страну за один день, это вовсе не значит, что все выявленные заражённые будут изолированы, распространение остановится и можно будет снимать меры
Выявленных можно оставить сидеть по домам, ресурса достаточно, чтобы обеспечить их изоляцию до выздоровления.
Ресурса было достаточно и чтобы остановить заражение когда было всего 20 чел 🤷
Конечно, 20 лет вкладывались в полицейский ресурс, но есть подозрение, что власть даже с этим не справится.
Лежать на полу с синими руками, потому что медсестры не попадают в вены — это нормально?)
Самое обидное, что ведь не за 15₽ написал, а от чистого патриотического сердца.
Только не надо шутить про плато...пожалуйста...
Поздно(
Те, кто шашлычки жарили, ещё не обнаружили признаки болезни. Через недельку побольше будет рост, не волнуемся
Недовольный томагавк_два
С Т Р О Й К И С О Б Я Н И Н А
Ну вот и плато подъехало
А Сергей Семёнович не дораскачал лодку, судя по официальным данным/
очень информативно (нет)
фигле минусовать. пуш приходит раньше, чем новость написана. стыдный стыд.
Сегодня сдавал тест на ковид-19. Без него не дают проводить другие обследования
ну это только те цифры которые нам показывают, а представьте сколько больных людей на самом деле
Носителей
Тебе сказали в Москве официально меньше 100000 Собянин сказал почти 300 000
Выявленных больных и людей у которых вирус проходит без симптомов. 300 тысяч это теоретические прикидки.