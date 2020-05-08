При сортировке отходов и их переработке можно заразиться Covid-19, считают в ведомстве.

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Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что сотрудники предприятий, где занимаются сортировкой и переработкой отходов, могут заразиться Covid-19.

При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора. пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве пояснили, что так как пациенты с лёгкой формой Covid-19 лечатся на дому, то любой утилизированный предмет может быть потенциально заразен. В Роспотребнадзоре утверждают, что возбудитель инфекции неустойчив к окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке мусора он не нанесёт ущерба.

По данным ведомства, система раздельного сбора твёрдых отходов внедрена не во всех субъектах. «Во многих городах и малых населённых пунктах» сбор осуществляют через общие контейнеры со смешанными отходами, потом их транспортируют на полигоны.