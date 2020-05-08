Прямой эфир
При сортировке отходов и их переработке можно заразиться Covid-19, считают в ведомстве.
Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что сотрудники предприятий, где занимаются сортировкой и переработкой отходов, могут заразиться Covid-19.
В ведомстве пояснили, что так как пациенты с лёгкой формой Covid-19 лечатся на дому, то любой утилизированный предмет может быть потенциально заразен. В Роспотребнадзоре утверждают, что возбудитель инфекции неустойчив к окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке мусора он не нанесёт ущерба.
По данным ведомства, система раздельного сбора твёрдых отходов внедрена не во всех субъектах. «Во многих городах и малых населённых пунктах» сбор осуществляют через общие контейнеры со смешанными отходами, потом их транспортируют на полигоны.
К 8 мая в России более 187 тысяч случаев заболевания Covid-19, из них более 159 тысяч — активные.
Ну... Мы вот уже с годик-другой как разделяем и во дворе контейнеры разные, низнай
...из которых всё продолжают свозить на один полигон, где и раньше гастарбайтеры сортировали всякое по мелочи.
зато наклейки на баках!
че накинулись на меня?
да ты квадратная какая-то.
я там выше пояснила позицию, смешно особенно потому что в чатах тж на меня кидались такие же эмоциональные, токо с другой стороны, когда я говорила, что не надо эту тему идеализировать) такие срачели стояли, что у нас типа просто люди тупые, поетому никак не научатся разбирать, я же и говорила, что образбирайся - че там дальше происходит вообще хз и пока это реально не станет выгодно кому-то из крупняка, никто толком ниче делать не будет, это все тренды идеалистичные последнего времени, не более. но сама я разбираю, потому что это единственное че я вообще сделать могу
А они по твоему потом перерабатываются раздельно? А расследования, что это всё из разных контейнеров просто собирается и потом в одну кучу сваливается - это ерунда?
Справедливости ради, раздельный сбор мусора - это трабл во всём мире, в Юкей, например, тоже 90% не перерабатывается и сваливается (правда там это замаскировано под то, что на переработку якобы в Индонезию отправляется, но там уже просто сваливается)
Средний торшер
Я ваещ не спорю, делаю чо могу, поехавших на мусоре сама не люблю.
Всероссийский блик
Сначала надо народ приучить. А то стоят у нас контейнеры для бумаги, для пластика и общий. Остаются ещё люди, которые кидают мусор куда попало. Один раз увидел, как мужик в контейнер для бумаги выкинул пластиковую бутылку, я спросил у мужика: почему он выкинул пластик в контейнер для бумаги. Он ответил: потому что он был ближе.
И если люди так и будут выбрасывать куда попало, то на предприятие по переработке будет поступать чёрт знает что.
В приёмники для ламп и батареек и то умники бычки с фантикам кидают
Здоровый Влад
У меня появился лишь ещё 1 бак из говна и палок для сбора пластиковой тары, остальной мусор у нас выкидывается всё также в один контейнер.
Врать не стану, ничего не изменилось, уж не знаю, что там дальше с мусором происходит, но по инфе от друзей с регионов у них даже
бак из говна и палок для сбора пластиковой тары
не появлялся
Во дворе небольшая постройка для контейнеров раздельного сбора, в самой постройке один контейнер для всего.
А копить мусор дома то можно?
Плати нологи с накоплений!
ну вообще то уместо, так как я его потом за деньги отвожу сдаю - так хоть есть гарантия что он не отправится на полигон
Кто-то вообще помнит начало всей этой истории, ещё зимой?
А как же слова что "вне носителя вирус живёт не больше суток"
Всероссийский блик
Сказок много напридумывали. Мне нравится про то что вирус умирает от солнца.
ну если вскрыть носителя и положить на солнышко я думаю вирус умрет
хотя может даже лучше будет распростронятся
я хз