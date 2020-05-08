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Алексей Боржонов
1092

Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии Материал редакции

При сортировке отходов и их переработке можно заразиться Covid-19, считают в ведомстве.

27 комментариев
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Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что сотрудники предприятий, где занимаются сортировкой и переработкой отходов, могут заразиться Covid-19.

При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора.

пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве пояснили, что так как пациенты с лёгкой формой Covid-19 лечатся на дому, то любой утилизированный предмет может быть потенциально заразен. В Роспотребнадзоре утверждают, что возбудитель инфекции неустойчив к окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке мусора он не нанесёт ущерба.

По данным ведомства, система раздельного сбора твёрдых отходов внедрена не во всех субъектах. «Во многих городах и малых населённых пунктах» сбор осуществляют через общие контейнеры со смешанными отходами, потом их транспортируют на полигоны.

К 8 мая в России более 187 тысяч случаев заболевания Covid-19, из них более 159 тысяч — активные.

#новости #covid19

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27 комментариев
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Здоровый Влад

20

 приостановить раздельный сбор мусора

Который так нигде и не начинался кроме как во влажных фантазиях Первого канала. 

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Средний торшер

Здоровый
2

Ну... Мы вот уже с годик-другой как разделяем и во дворе контейнеры разные, низнай

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Jenny Smith

Средний
0

...из которых всё продолжают свозить на один полигон, где и раньше гастарбайтеры сортировали всякое по мелочи.

зато наклейки на баках!

Ответить

Средний торшер

Jenny
5

че накинулись на меня?

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Jenny Smith

Средний
0

да ты квадратная какая-то.

Ответить

Средний торшер

Jenny
1

я там выше пояснила позицию, смешно особенно потому что в чатах тж на меня кидались такие же эмоциональные, токо с другой стороны, когда я говорила, что не надо эту тему идеализировать) такие срачели стояли, что у нас типа просто люди тупые, поетому никак не научатся разбирать, я же и говорила, что образбирайся - че там дальше происходит вообще хз и пока это реально не станет выгодно кому-то из крупняка, никто толком ниче делать не будет, это все тренды идеалистичные последнего времени, не более. но сама я разбираю, потому что это единственное че я вообще сделать могу

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Евгений Мартынов

Jenny
0
Ответить

Дыня

Jenny
0
Ответить

Алексей Логачев

Средний
0

А они по твоему потом перерабатываются раздельно? А расследования, что это всё из разных контейнеров просто собирается и потом в одну кучу сваливается - это ерунда? 

Справедливости ради, раздельный сбор мусора - это трабл во всём мире, в Юкей, например, тоже 90% не перерабатывается и сваливается (правда там это замаскировано под то, что на переработку якобы в Индонезию отправляется, но там уже просто сваливается)

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Средний торшер

Алексей
3

Я ваещ не спорю, делаю чо могу, поехавших на мусоре сама не люблю.

Ответить

Дыня

Алексей
0

Видел в ютубе ролик, где чувак в разные мусорки города бутылки с gps-навигаторами раскидал, и отследил по карте потом что их на разные мпз перевозят, те что с пластиком - туда куда надо

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Всероссийский блик

Алексей
0

Сначала надо народ приучить. А то стоят у нас контейнеры для бумаги, для пластика и общий. Остаются ещё люди, которые кидают мусор куда попало. Один раз увидел, как мужик в контейнер для бумаги выкинул пластиковую бутылку, я спросил у мужика: почему он выкинул пластик в контейнер для бумаги. Он ответил: потому что он был ближе.
И если люди так и будут выбрасывать куда попало, то на предприятие по переработке будет поступать чёрт знает что.
В приёмники для ламп и батареек и то умники бычки с фантикам кидают

Ответить

Здоровый Влад

Средний
0

У меня появился лишь ещё 1 бак из говна и палок для сбора пластиковой тары, остальной мусор у нас выкидывается всё также в один контейнер. 
Врать не стану, ничего не изменилось, уж не знаю, что там дальше с мусором происходит, но по инфе от друзей с регионов у них даже 
 бак из говна и палок для сбора пластиковой тары

не появлялся

Ответить

Средний торшер

Здоровый
1

классика)

Ответить

rossoshmap

Здоровый
1

Экспертное мнение лорда отхожих мест

Ответить

Никита Жуковский

Здоровый
1

Во дворе небольшая постройка для контейнеров раздельного сбора, в самой постройке один контейнер для всего. 

Ответить

Rail Respect

3

Словно в России повсеместно сортируют мусор...

Ответить

Илья Политов

0

А копить мусор дома то можно?

Ответить

Никита Жуковский

Илья
7

Плати нологи с накоплений!

Ответить

Илья Политов

Никита
0

ну вообще то уместо, так как я его потом за деньги отвожу сдаю - так хоть есть гарантия что он не отправится на полигон

Ответить

Jenny Smith

Никита
0

а если у меня там только хворост?

Ответить

Дмитрий Городских

Никита
0

Ввести налог на мусор и тогда люди перестанут мусорить?🤔

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Илья
1

Нужно

Ответить

Kris

0

Да наконец то!

Ответить

Андрей Ионов

0

Кто-то вообще помнит начало всей этой истории, ещё зимой?

А как же слова что "вне носителя вирус живёт не больше суток"

Ответить

Всероссийский блик

Андрей
0

Сказок много напридумывали. Мне нравится про то что вирус умирает от солнца.

Ответить

Андрей Ионов

Всероссийский
0

ну если вскрыть носителя и положить на солнышко я думаю вирус умрет

хотя может даже лучше будет распростронятся

я хз

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