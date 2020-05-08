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Ольга Щербинина
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Красноярца задержали за картинки со свастикой. Для этого понадобился СОБР Материал редакции

Мужчину повалили на пол и заковали в наручники.

22 комментария
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В Красноярске 38-летнего мужчину задержали за размещение во «ВКонтакте» изображений с нацистской символикой (статья 20.3 КоАП). Об этом сообщает краевое управление МВД.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

В задержании участвовали сотрудники центра «Э» и бойцы СОБРа. Они ворвались в квартиру, уложили мужчину на пол и заковали в наручники. На видео с задержания один из сотрудников правоохранительных органов сказал, что если бы тот не открыл дверь, её бы спилили и всё равно зашли.

В МВД подчеркнули, что мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. По решению суда его арестовали на восемь суток.

#новости #соцсети #полиция

Ольга Щербинина
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1
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22 комментария
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Илья Политов

7

у них эти задержания считаются как спецоперация и оплачиваются дополнительно (премия там и т.д.)? или входит в стандартную зп?

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alex twit

Илья
3

Горячая точка

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Мистер Блондин

Илья
1

Идея для стартапа и пополнения бюджета СОБР:
«Участие в задержании интернет войнов»
Платишь кучу денег, тебе дают костюмчик СОБРа и ты врываешься в квартиру и крушишь там мебель, мордой в пол интернет-задрота, орёшь на него. За дополнительную плату можно выстрелить в ногу. 

Ответить

Илья Политов

Мистер
3

просто слышал что на кавказе специально так делают - сажают каких то наркоманов связанных (или уже мертвых) в дом, подбрасывают книжки всякие запрещенные, оружие. и сутки его обстреливают, чтоб бабок побольше накапало, как за спецоперацию. и еще премию получают, террористов нейтрализовали,  епта

Ответить

Мистер Блондин

Илья
1

Звучит стрёмно. Какой-то шутер с чит-кодами в реальной жизни.

Ответить

theLastLetters

Мистер
0

рогозин.jpg

Ответить

God Damn

Илья
1

Выплачивается надбавка.

Ответить

Alfred Mendels

5

Открывайте, мы с омоном вас ломать пришли за картинку в интернете

Ответить

alexferman

3

мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения

И задерживали как рецидивиста, логично.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

И ведь эти операции готовят, планируют как-то. Предствьте себе ментов, на совещание обсуждающих план как они будут брать человека за картинку в интернете.
Ещё и на камеру это снимают, какой позор блять, это просто сюр

Ответить

Сергей Тогатов

Дмитрий
0

Вдруг мемами начнет кидаться. От такого бронежилет не спасет. 

Ответить

Artem Puchkov

2

Скоро так за тжшниками прийдут

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Evgenii Evgenii

1

Те люди которые вчера писали про загнивающую Омерику, сейчас будут жаловаться на великую Россию.

Ответить

Поволжский Мститель .

Evgenii
0

там тебя загнобят борцы за интернет справедливость

Ответить

Evgenii Evgenii

Поволжский
2

Омерика скоро рухнет, там перспектив нету! Строховка дорогая! Полицейское государство! Нологи там какие!
На TJ еще смеются над первым каналом и гоств.

Ответить

Evgenii Evgenii

Evgenii
0

Не совсем уверен, что это касается данного человека, но вполне возможно повторение такого случая, когда человек разместил фото, где советские солдаты складывали свастику на красной площади в 1945 году.

В Архангельске за хрестоматийное фото парада…
В Архангельске суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацисткой…
www.znak.com
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Konstantin Tsevelev

0

38 летний мужчина

постит свастику ВКонтакте.

Ну бля)

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Енот Волшебный

0
Ответить

Оля Добровольская

0

а мог бы котиков постить и сидеть спокойно дома

Ответить

Собачий ихтиандр

0

38-летнего мужчину задержали за размещение во «ВКонтакте» изображений с нацистской символикой

@Митя Простомолотов я за тебя волнуюсь 

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Должностной утюг

0

О, какие смелые! Они бы ещё всем отрядом напали напали на слепого в инвалидной коляске, который нарушил правила дорожного движения.

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Егор Васильев

0

Надо было градом его дом накрыть, чего мелочиться то...

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