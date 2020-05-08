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Мужчину повалили на пол и заковали в наручники.
В Красноярске 38-летнего мужчину задержали за размещение во «ВКонтакте» изображений с нацистской символикой (статья 20.3 КоАП). Об этом сообщает краевое управление МВД.
В задержании участвовали сотрудники центра «Э» и бойцы СОБРа. Они ворвались в квартиру, уложили мужчину на пол и заковали в наручники. На видео с задержания один из сотрудников правоохранительных органов сказал, что если бы тот не открыл дверь, её бы спилили и всё равно зашли.
В МВД подчеркнули, что мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. По решению суда его арестовали на восемь суток.
у них эти задержания считаются как спецоперация и оплачиваются дополнительно (премия там и т.д.)? или входит в стандартную зп?
Идея для стартапа и пополнения бюджета СОБР:
«Участие в задержании интернет войнов»
Платишь кучу денег, тебе дают костюмчик СОБРа и ты врываешься в квартиру и крушишь там мебель, мордой в пол интернет-задрота, орёшь на него. За дополнительную плату можно выстрелить в ногу.
просто слышал что на кавказе специально так делают - сажают каких то наркоманов связанных (или уже мертвых) в дом, подбрасывают книжки всякие запрещенные, оружие. и сутки его обстреливают, чтоб бабок побольше накапало, как за спецоперацию. и еще премию получают, террористов нейтрализовали, епта
мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения
И задерживали как рецидивиста, логично.
И ведь эти операции готовят, планируют как-то. Предствьте себе ментов, на совещание обсуждающих план как они будут брать человека за картинку в интернете.
Ещё и на камеру это снимают, какой позор блять, это просто сюр
Те люди которые вчера писали про загнивающую Омерику, сейчас будут жаловаться на великую Россию.
там тебя загнобят борцы за интернет справедливость
Омерика скоро рухнет, там перспектив нету! Строховка дорогая! Полицейское государство! Нологи там какие!
На TJ еще смеются над первым каналом и гоств.
Не совсем уверен, что это касается данного человека, но вполне возможно повторение такого случая, когда человек разместил фото, где советские солдаты складывали свастику на красной площади в 1945 году.
38-летнего мужчину задержали за размещение во «ВКонтакте» изображений с нацистской символикой
@Митя Простомолотов я за тебя волнуюсь