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По словам представителя Александра Беглова, пользовательница VK оставляла на его странице однотипные сообщения с ругательствами. Сама она это отрицает.
Жительница Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала во «ВКонтакте» об условиях содержания в госпитале для больных коронавирусом. Она пожаловалась губернатору города Александру Беглову, и тот заблокировал её за мат в комментариях.
Кутафина-Шишлова сообщила, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 был отрицательным. Тем не менее её поместили рядом с больными вирусом.
По её словам, в госпитале с ней находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров на время карантина: «И всё бы нечего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные».
Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, и тот её заблокировал. В разговоре со Znak.com она сообщила, что также пожаловалась главному врачу госпиталя и обратилась в прокуратуру.
Издание «Подъём» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Петербурга и позже обнаружило, что Беглов заблокировал его страницу во «ВКонтакте».
Уже после выхода заметки «Подъём» получил комментарий представителя губернатора Петербурга Елены Никитиной. Она объяснила, что Кутафину-Шишлову заблокировали за употребление мата.
Кутафина-Шишлова при этом заявила в разговоре с Readovka, что не употребляла нецензурных выражений, критикуя действия властей: «Если быть честной, я сам текст не помню. Но мата там не было, и я не писала много раз, я написала один комментарий к посту про «ЛенЭкспо», и через 2 минуты оказалась в ЧС».
Никитина заявила, что условия содержания в госпитале «отличаются от гостиничных или санаторных», но соответствуют «минимальным потребностям». Кроме того, она пояснила, что «все больные с пневмониями рассматриваются как Covid-положительные», и выписка происходит только после двух отрицательных результатов тестов.
Информацию о содержании психически больных людей в госпитале Никитина отрицает.
К 8 мая в Петербурге зафиксировано 6565 случаев заболевания Covid-19, из них 4920 — активные. 1597 человек выздоровели, 48 умерли.
Скорее всего не он, а девочка/мальчик/петербуржец-СММщик
Удобно. Заблочил персонажа - и не надо добавлять в подборочку обращений из соцсетей
И это кардинально и крайне пикантно меняет ситуацию, ибо как охуевший барин повёл себя не сам барин, а его сраный кучер из народа, хех.
Ничего пикантного, отгонять чернь хлыстом - как раз работа кучера.
Ну дык охуевшесть не отменяется, просто не сам лично Беглов, сидя в пластмассовом щитке, банит неугодных
Возможно городом за него тоже руководит СММщик, и он тут ни при чём
Вот другой вариант - 88 000 руб за общение с Мясниковым
Я, кстати, видел, какие моя мама претензии ему писала в вк по поводу оформления проспекта на новый год (кажется). Короче, я бы тоже ее заблокировал.
Так что хотелось бы взглянуть на текст претензии. Часто люди любят сразу заходить в хату с оскорблений и обвинений в некомпетентности, упомянув о самой проблеме постольку-поскольку. Типа, я ему зарплату плачу, пусть слушает любое говно. И удивляются, что их на хуй шлют :)
Также бывает, как в случае с моей мамой, что человеку отвечают по делу, но он все равно отказывается верить, что власть не пидорасы, и начинает высасывать из пальца всякие доебы.
все равно отказывается верить, что власть не пидорасы
Действительно, странные люди, как можно в такое да не уверовать
Задний Влад
Если тебе ответили по делу, а ты продолжаешь не верить из принципа и ебешь всем мозги, то не то чтобы заслуживаешь дальнейшего внимания к своим жалобам. Такие люди действительно верят, что каждый полуторный чиновник ворует и ничего не умеет. С этими людьми не о чем говорить, даже суть проблемы зачастую не выяснить.
Все твои разглагольствования имели бы смысл, если бы там действительно были нормальные условия. Но их там нет и это известно из огромной кучи источников и о проблеме этот пидор прекрасно знает и все знают, что он знает. Только вот ему глубоко похуй на все эти "мелочи жизни". И излишняя эмоциональность некоторых людей не делает их автоматически неправыми, или недостойными быть выслушанными, это традиции совка такие, нахер послать, если без уважения в хату зашёл. Нормальные специалисты любой службы поддежрки прекрасно понимают что для такого поведения в 99% случаев есть причины и до них докапаться как раз его работа. И если ты считаешь что любой чиновник, имеющий возможность тащить, не тащит, ты гораздо тупее своей мамы, пусть ты и уверен в обратном. И уж Беглова относить к "каким-то там чиновникам полуторным" это, конечно, надо сову порвать.
Задний Влад
И если ты считаешь что любой чиновник, имеющий возможность тащить, не тащит, ты гораздо тупее своей мамы
Ну это типичная позиция неизвестно чем обиженного гражданина, который с госсектором знаком исключительно через заметки TJ и утрированными впечатлениями от какой-нибудь всратой поликлиники. Нет смысла дальше дискутировать.
Типичный слив ватного человека. "Обиженки", "начни с себя", "сначала добейся", "ты ничего не знаешь", "вы всё вриоте" и другие классические высказывания чиновников и их знатоков. Другого от тебя и не ожидал. Покедова.
Средний торшер
У нас полно поехавших с обоев сторон, а то ты никогда не сталкивался с такими как описанные, ну камон
Мать родную свою он бы заблокировал, вы посмотрите на него. Она тебя за этим растила? Могла бы в канаву выкинуть, пока маленький был. Позвони ей и извинись.
Нельзя так с мамой
Добавлю, что с матерью у нас отличные отношения с расхождениями по отдельным вопросам
Но в соц. сетях она у меня заблокирована
Почему? У нас отношения "сын — мать", а не "госслужащий — гражданин"
У тебя не правильная позиция по поводу блокировок обращений граждан. Во первых это противоречит правилам ответа на обращение, а во вторых, если ты не в состоянии долго и адекватно отвечать на обращения без закипания, то ты должен покинуть пост гос. служащего. А считать что кто-то заслуживает ответа, а кто-то нет и заслуживает блокировок это уже какой-то фашизм.
И он не сам пишет ответы, а его помощники. Он только согласовывает. Я работал в бюджетном учреждении и отвечал на ебанутые обращения мамаш. Да, тяжело, да закипает голова, но не надо там работать если не можешь.
На гос службе ты слуга народа, поэтому служи, а не выёбывайся.
Средний торшер
В какой-то степени ты тоже прав) Это еще отделов претензий частных шарашек касается, у меня знакомая работала (крупная фигня по доставке, перевозке, пересылке, кококо), оч много ахуительных рассказывала, ну и терпение надо адское.
А я не говорю, что он или его помощники не должны отвечать. Я говорю, что с человеческой точки зрения подобное поведение в ряде ситуаций можно понять. Сам я на госслужбу и не рвусь.
Дело в том, что по-человечески граждане со своими ебанутыми обращениями заслуживают не большего сочувствия, чем чиновник, которого этими ебанутыми обращениями заебали. Но мы видим, что в любой ситуации гражданин у нас — обиженный клиент, которому чуть ли не оказали базовую услугу, а чиновник — мудила ебаный и барин. В реальности это ОЧЕНЬ часто не так. Если ты работал в бюджетном учреждении, ты, скорее всего, сам понимаешь, как бывают несправедливы обвинения этого учреждения в некомпетентности.
На гос службе ты слуга народа, поэтому служи
А эту популистскую хуйню я никогда не поддерживал. Я к своим подчиненным никогда не буду относиться, как к слугам просто потому, что плачу им деньги за услуги. Не важно, чиновники это или кто-то еще.
Поэтому ответы на обращения это тонкая психология межличностных отношений. Нужно быть понимающим как к самым умным на свете, так и к самым тупым деревьям. Нужно отключать эмоции и включать жёсткий концелярит. К сожалению, да. На данный момент только это спасает. Если тебя в обращении оскорбляют у тебя есть нормативная база угрожать привлечь за эти оскорбления или бездоказательную клевету. Если человек тупой и не понимает твоих слов, то надо объяснять более разжёвано и по несколько раз, а не психовать и истерить, кидая в черные списки. Если это не твоя зона компетенции, то отправлять в другую инстанцию, пусть там ебутся. Такая работа.
Я к своим подчиненным никогда не буду относиться, как к слугам
Ты путаешь гос. службу и коммерцию. В коммерции можешь всех вертеть на хую это твоё дело, твоя репутация и твой клиент. А у нас второго государства нет, куда можно было бы пойти в случае хуевого предоставления услуг.
Сам работал в колл-центре и по своему опыту могу сказать, что из работников "на местах" только конченный идиот будет воспринимать ругать клиентов на свой счёт. Ну и собственно, в чём проблема вообще, раз такая тяжёлая работа - пусть идут бизнесом займутся, как завещал карлик. К чему страдать? Но что-то не особо кто-то рвётся с насиженных мест, как ты думаешь, почему?
Грузин который маму свою блокировал бы. Это прям разрыв шаблонов какой-то.
Власть настолько хороша, что Павлик Морозов возвращается в новом обличии!
Его Тимати хлопнул.
TJ отправило официальный запрос губернатору Александру Беглову, однако губернатор нас заблокировал
Ваш комментарий заблокирован
Цивилизованный месяц
Ваше блокирование прокомментировано
Я могу гордиться - меня Дмитрий Медведев в инсте заблокировал. Много лет назад. У него была фотка сталинской высотки, я написал: «Сталин строил, Медведев фотографирует».
Бояре плоховаты, мрази сплошные. Не дошло обращение до губернатора-батюшки, ай-яй-яй.
Целевой единорожек88
А директивы ведения соц сетей без самого Беглова решали, ага. СММщик проклятый решил что правильный ответ на вопросы здравоохранения во время эпидемии — заблокировать.
Я Кондратьеву писал, типа уходи в отставку сам, пока пинка под зад не дали. СММщики в инсте тоже заблокировали
Прежний волк
Почему у него голова полупрозрачная?
В этом Беглов лучший, делает все что у других чиновников в голове. Без стыда и лишних раздумий, без оглядки на других, просто делает что его мелкая душонка захочет.
Из какой повести Гоголя или Чехова сбежал Беглов?
Чёрный список
Это что за отсталая соцсеть?
Вот бы щас в 2020 думать, что «нелицеприятный» — это как неприятный, только ещё с буковками внутри
Кроме того, она пояснила, что «все больные с пневмониями рассматриваются как Covid-положительные», и выписка происходит только после двух отрицательных результатов тестов.
Они ебанутые?
И на меня положил.. Написал как пенсионерка в коммуналке в 100 летнем доме без капремонта город предлагает купить комнату освободившуюся за 2,7 млн. У города есть компания по оценке имущества Недвижимость консалтинг вот она думаю не только этой пенсионерка так оценила. Думаю цель - не дать купить и отдать своим. Вот текст:
Написал ему тоже, как пожилой женщине в живущей коммуналке в 11 метровой комнате 40 лет,(8я Линия ВО53а) пытаются город продать освободившуюся комнату за 2,7 миллиона по отчёту об оценке Недвижимость консалт в котором с характеристиками помещения нет ничего общего. (отчёт на мой взгляд выглядит как тупая подделка для отмазки). Не совпадает с реальным объектом ничего кроме адреса. (состояние, куда выходят окна, материал полов, для примеров стоимости приведены непохожие объекты, указана стоимость не их продажи, а стоимость выдвинутая авторами объявлений-картинки из журнала недвижимости в отчёт вклеены - смех и абсурд, про износ здания (поставлен на капремонт первый раз за 100лет) ни слова в оценке об этом-столетий износ конструкций и материалов по их мнению на цену не влияет. Плевать, что труха в перекрытия, и пр. Я считаю, что Беглов и руководитель проф комитета имущества обманули пожилого человека. Надеюсь наживутся на ней пусть только не подавятся отбирая деньги у стариков в коммуналках. Думаю таких кому зарядил цены в Недвижимость конс сотни-бедные старики. Компания эта оценивает для продажи имущество города, а может и для покупки городом. Деньги стариков из коммуналок приятно их наверно греют. Кстати так он мне и не перезвонил. Наверно жаловаться на меня будет о своей репутации печьс я или дело прикажете завести. НЕ СТРАШНО.. Приезжайте пресса - покажу и квартиру и отчёт..