Третьего и четвёртого числа она писала однотипные сообщения, где через слово мат, при том это была не личка, это были комментарии. У нас там много нелицеприятных вещей, которые написаны в корректной форме. Но есть правило, которое запрещает на публичных страницах употребление мата. Поэтому, безусловно, это всё удаляется.

Не хотелось бы воспроизводить, но это были действительно грубости и ничем не подтверждённая и необоснованная агрессия из серии «Горите в аду, твари». Это самое мягкое».