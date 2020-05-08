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Алексей Боржонов
11 327

Жительница Петербурга пожаловалась губернатору на условия в госпитале для больных Covid-19. Он заблокировал её за мат Материал редакции

По словам представителя Александра Беглова, пользовательница VK оставляла на его странице однотипные сообщения с ругательствами. Сама она это отрицает.

74 комментария
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Жительница Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала во «ВКонтакте» об условиях содержания в госпитале для больных коронавирусом. Она пожаловалась губернатору города Александру Беглову, и тот заблокировал её за мат в комментариях.

Кутафина-Шишлова сообщила, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 был отрицательным. Тем не менее её поместили рядом с больными вирусом.

Людей с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые только что заболели, которые лежат без масок в непроветриваемом ангаре с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми.

Оксана Кутафина-Шишлова
пациент петербургского госпиталя в Ленэкспо

По её словам, в госпитале с ней находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров на время карантина: «И всё бы нечего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные».

Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, и тот её заблокировал. В разговоре со Znak.com она сообщила, что также пожаловалась главному врачу госпиталя и обратилась в прокуратуру.

Скриншот Оксаны Кутафиной-Шишловой, «ВКонтакте»

Издание «Подъём» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Петербурга и позже обнаружило, что Беглов заблокировал его страницу во «ВКонтакте».

Скнриншот «Подъёма»
Обновление 14:54 Добавлены комментарии Елены Никитиной и Оксаны Кутафиной-Шишловой, отредактирован заголовок и подзаголовок.

Уже после выхода заметки «Подъём» получил комментарий представителя губернатора Петербурга Елены Никитиной. Она объяснила, что Кутафину-Шишлову заблокировали за употребление мата.

Третьего и четвёртого числа она писала однотипные сообщения, где через слово мат, при том это была не личка, это были комментарии. У нас там много нелицеприятных вещей, которые написаны в корректной форме. Но есть правило, которое запрещает на публичных страницах употребление мата. Поэтому, безусловно, это всё удаляется.

Не хотелось бы воспроизводить, но это были действительно грубости и ничем не подтверждённая и необоснованная агрессия из серии «Горите в аду, твари». Это самое мягкое».

Елена Никитина
представитель губернатора Петербурга

Кутафина-Шишлова при этом заявила в разговоре с Readovka, что не употребляла нецензурных выражений, критикуя действия властей: «Если быть честной, я сам текст не помню. Но мата там не было, и я не писала много раз, я написала один комментарий к посту про «ЛенЭкспо», и через 2 минуты оказалась в ЧС».

Никитина заявила, что условия содержания в госпитале «отличаются от гостиничных или санаторных», но соответствуют «минимальным потребностям». Кроме того, она пояснила, что «все больные с пневмониями рассматриваются как Covid-положительные», и выписка происходит только после двух отрицательных результатов тестов.

Информацию о содержании психически больных людей в госпитале Никитина отрицает.

К 8 мая в Петербурге зафиксировано 6565 случаев заболевания Covid-19, из них 4920 — активные. 1597 человек выздоровели, 48 умерли.

#новости #соцсети #петербург

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Далекий ихтиандр

59

Бо не хуй боярину писать

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Всероссийский блик

36
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Тюляш Морской Котан

31
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Евгений Клочков

15

Скорее всего не он, а девочка/мальчик/петербуржец-СММщик 

Удобно. Заблочил персонажа - и не надо добавлять в подборочку обращений из соцсетей 

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theLastLetters

Евгений
17

Вставай, Беглов, я там всех заблокировал. Вообще всех!

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alexferman

Евгений
8

И это кардинально и крайне пикантно меняет ситуацию, ибо как охуевший барин повёл себя не сам барин, а его сраный кучер из народа, хех.

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Степан Маслов

alexferman
3

Ничего пикантного, отгонять чернь хлыстом - как раз работа кучера.

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
1

Ну дык охуевшесть не отменяется, просто не сам лично Беглов, сидя в пластмассовом щитке, банит неугодных

Ответить

Логический диод

alexferman
0

Зато в Казахстане не так!

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Dmitry Pasyutin

Евгений
5

Возможно городом за него тоже руководит СММщик, и он тут ни при чём

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FOX

14

Вот другой вариант - 88 000 руб за общение с Мясниковым

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Мистер Блондин

FOX
0

Охуеть, сколькож путин зарядил дудю за часовое интервью 

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Задний Влад

–6

Я, кстати, видел, какие моя мама претензии ему писала в вк по поводу оформления проспекта на новый год (кажется). Короче, я бы тоже ее заблокировал.

Так что хотелось бы взглянуть на текст претензии. Часто люди любят сразу заходить в хату с оскорблений и обвинений в некомпетентности, упомянув о самой проблеме постольку-поскольку. Типа, я ему зарплату плачу, пусть слушает любое говно. И удивляются, что их на хуй шлют :)

Также бывает, как в случае с моей мамой, что человеку отвечают по делу, но он все равно отказывается верить, что власть не пидорасы, и начинает высасывать из пальца всякие доебы.

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Дмитрий Сычев

Задний
13

 все равно отказывается верить, что власть не пидорасы

Действительно, странные люди, как можно в такое да не уверовать

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Задний Влад

Дмитрий
–3

Если тебе ответили по делу, а ты продолжаешь не верить из принципа и ебешь всем мозги, то не то чтобы заслуживаешь дальнейшего внимания к своим жалобам. Такие люди действительно верят, что каждый полуторный чиновник ворует и ничего не умеет. С этими людьми не о чем говорить, даже суть проблемы зачастую не выяснить.

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Уютный Багажник

Задний
1

Все твои разглагольствования имели бы смысл, если бы там действительно были нормальные условия. Но их там нет и это известно из огромной кучи источников и о проблеме этот пидор прекрасно знает и все знают, что он знает. Только вот ему глубоко похуй на все эти "мелочи жизни". И излишняя эмоциональность некоторых людей не делает их автоматически неправыми, или недостойными быть выслушанными, это традиции совка такие, нахер послать, если без уважения в хату зашёл. Нормальные специалисты любой службы поддежрки прекрасно понимают что для такого поведения в 99% случаев есть причины и до них докапаться как раз его работа. И если ты считаешь что любой чиновник, имеющий возможность тащить, не тащит, ты гораздо тупее своей мамы, пусть ты и уверен в обратном. И уж Беглова относить к "каким-то там чиновникам полуторным" это, конечно, надо сову порвать. 

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Задний Влад

Уютный
–1

 И если ты считаешь что любой чиновник, имеющий возможность тащить, не тащит, ты гораздо тупее своей мамы

Ну это типичная позиция неизвестно чем обиженного гражданина, который с госсектором знаком исключительно через заметки TJ и утрированными впечатлениями от какой-нибудь всратой поликлиники. Нет смысла дальше дискутировать.

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Уютный Багажник

Задний
1

Типичный слив ватного человека. "Обиженки", "начни с себя", "сначала добейся", "ты ничего не знаешь", "вы всё вриоте" и другие классические высказывания чиновников и их знатоков. Другого от тебя и не ожидал. Покедова. 

Ответить

Средний торшер

Дмитрий
0

У нас полно поехавших с обоев сторон, а то ты никогда не сталкивался с такими как описанные, ну камон 

Ответить

Владимир Прохоровитч

Задний
6

Мать родную свою он бы заблокировал, вы посмотрите на него. Она тебя за этим растила? Могла бы в канаву выкинуть, пока маленький был. Позвони ей и извинись.

Ответить

Задний Влад

Владимир
0

Сук)

Ответить

Средний торшер

Владимир
0

Лол

Ответить

Дипмиссия Уругвая

Задний
1

Нельзя так с мамой

Ответить

Задний Влад

Дипмиссия
0

Добавлю, что с матерью у нас отличные отношения с расхождениями по отдельным вопросам

Ответить

Мистер Блондин

Задний
1

Но в соц. сетях она у меня заблокирована

Ответить

Задний Влад

Мистер
–1

Почему? У нас отношения "сын — мать", а не "госслужащий — гражданин"

Ответить

Мистер Блондин

Задний
3

У тебя не правильная позиция по поводу блокировок обращений граждан. Во первых это противоречит правилам ответа на обращение, а во вторых, если ты не в состоянии долго и адекватно отвечать на обращения без закипания, то ты должен покинуть пост гос. служащего. А считать что кто-то заслуживает ответа, а кто-то нет и заслуживает блокировок это уже какой-то фашизм.

И он не сам пишет ответы, а его помощники. Он только согласовывает. Я работал в бюджетном учреждении и отвечал на ебанутые обращения мамаш. Да, тяжело, да закипает голова, но не надо там работать если не можешь. 

На гос службе ты слуга народа, поэтому служи, а не выёбывайся. 

Ответить

Средний торшер

Мистер
1

В какой-то степени ты тоже прав) Это еще отделов претензий частных шарашек касается, у меня знакомая работала (крупная фигня по доставке, перевозке, пересылке, кококо), оч много ахуительных рассказывала, ну и терпение надо адское. 

Ответить

Задний Влад

Мистер
–2

А я не говорю, что он или его помощники не должны отвечать. Я говорю, что с человеческой точки зрения подобное поведение в ряде ситуаций можно понять. Сам я на госслужбу и не рвусь.

Дело в том, что по-человечески граждане со своими ебанутыми обращениями заслуживают не большего сочувствия, чем чиновник, которого этими ебанутыми обращениями заебали. Но мы видим, что в любой ситуации гражданин у нас — обиженный клиент, которому чуть ли не оказали базовую услугу, а чиновник — мудила ебаный и барин. В реальности это ОЧЕНЬ часто не так. Если ты работал в бюджетном учреждении, ты, скорее всего, сам понимаешь, как бывают несправедливы обвинения этого учреждения в некомпетентности. 

 На гос службе ты слуга народа, поэтому служи

А эту популистскую хуйню я никогда не поддерживал. Я к своим подчиненным никогда не буду относиться, как к слугам просто потому, что плачу им деньги за услуги. Не важно, чиновники это или кто-то еще.

Ответить

Мистер Блондин

Задний
2

Поэтому ответы на обращения это тонкая психология межличностных отношений. Нужно быть понимающим как к самым умным на свете, так и к самым тупым деревьям. Нужно отключать эмоции и включать жёсткий концелярит. К сожалению, да. На данный момент только это спасает. Если тебя в обращении оскорбляют у тебя есть нормативная база угрожать привлечь за эти оскорбления или бездоказательную клевету. Если человек тупой и не понимает твоих слов, то надо объяснять более разжёвано и по несколько раз, а не психовать и истерить, кидая в черные списки. Если это не твоя зона компетенции, то отправлять в другую инстанцию, пусть там ебутся. Такая работа. 

Я к своим подчиненным никогда не буду относиться, как к слугам

Ты путаешь гос. службу и коммерцию. В коммерции можешь всех вертеть на хую это твоё дело, твоя репутация и твой клиент. А у нас второго государства нет, куда можно было бы пойти в случае хуевого предоставления услуг. 

Ответить

Уютный Багажник

Задний
0

Сам работал в колл-центре и по своему опыту могу сказать, что из работников "на местах" только конченный идиот будет воспринимать ругать клиентов на свой счёт. Ну и собственно, в чём проблема вообще, раз такая тяжёлая работа - пусть идут бизнесом займутся, как завещал карлик. К чему страдать? Но что-то не особо кто-то рвётся с насиженных мест, как ты думаешь, почему?

Ответить

Задний Влад

Дипмиссия
–1

Как?

Ответить

Rodrik Mayer's

Задний
0

Грузин который маму свою блокировал бы. Это прям разрыв шаблонов какой-то.

Власть настолько хороша, что Павлик Морозов возвращается в новом обличии!

Ответить

Видный бокал

8

Губер порвался, жаль

Ответить

theLastLetters

Видный
0

Его Тимати хлопнул.

Ответить

Видный бокал

theLastLetters
1

Или Орлов покусал

Ответить

Целевой единорожек88

Видный
0

Так он и не зашивался.

Ответить

Shepard

7

TJ отправило официальный запрос губернатору Александру Беглову, однако губернатор нас заблокировал

Ответить

Georgy Bobylev

Shepard
0

Ваш комментарий заблокирован

Ответить

Цивилизованный месяц

Georgy
0

Ваше блокирование прокомментировано

Ответить

FOX

Цивилизованный
0

Ваш IP вычислен 

Ответить

Katerina Dunaeva

FOX
0

За Вами выехали

Ответить

Вячеслав Лобозов

6

Беглов заблокировал подъем с колен

Ответить

Изи Бризи

2

Я могу гордиться - меня Дмитрий Медведев в инсте заблокировал. Много лет назад. У него была фотка сталинской высотки, я написал: «Сталин строил, Медведев фотографирует».

Ответить

Зеленый турник

Изи
7

Это и напишут в эпитафии

Ответить

Излишний мангал

–1

Не Беглов а тот, кто ведёт его страницу. Нужно раскрутить тему, чтобы эту мразь уволили из СММ или как это называется.

Ответить

Даниил Богомолов

Излишний
7

Бояре плоховаты, мрази сплошные. Не дошло обращение до губернатора-батюшки, ай-яй-яй.

Ответить

Целевой единорожек88

Излишний
1

А директивы ведения соц сетей без самого Беглова решали, ага. СММщик проклятый решил что правильный ответ на вопросы здравоохранения во время эпидемии — заблокировать.

Ответить

Илья Политов

3

Я Кондратьеву писал, типа уходи в отставку сам, пока пинка под зад не дали. СММщики в инсте тоже заблокировали

Ответить

Юра Касьянов

Илья
0

Мы нашли маму @Давид Гобронидзе

Ответить

Вирусный Артем

2
Ответить

theLastLetters

Вирусный
1
Ответить

Прежний волк

theLastLetters
1

Почему у него голова полупрозрачная?

Ответить

Зеленый турник

Прежний
2

Хуевый рендер, с материалами намудрили

Ответить

Эмиль Рубанов

2

С появлением соцсетей принцип "Нет человека - нет проблемы" стал правилом.

Ответить

Rear Rawr

1

Молодёжно

Ответить

Tony Papayouth

1

Потому что иди на хуй

Ответить

Владислав Косинов

1

В этом Беглов лучший, делает все что у других чиновников в голове. Без стыда и лишних раздумий, без оглядки на других, просто делает что его мелкая душонка захочет. 

Ответить

Аристарх Знаменский

1

Самый мемный губер, после того, который  часто требует извинений

Ответить

LordChanka

1

подтверждённая и обоснованная агрессия из серии «Горите в аду, твари».

Ответить

Александр Александрович

0

Из какой повести Гоголя или Чехова сбежал Беглов?

Ответить

Константин Курасов

Александр
1

Больше на Салтыкова-Щедрина похоже

Ответить

Zasad Asdasd

0

Боже, храни Спб от усатых клоунов

Ответить

Alex Kirilenko

0

СММщик уволился 2 недели назад!

Ответить

Люциан Бужор

0

«Ты как царю челобитную подаёшь, на колени смертный прыщ»

Ответить

Молодежный огонь

0

Очень плохо, что соцсети позволяют государственным служащим иметь функционал черного списка. Этого быть не должно. Не нравятся высказывания — проваливай из политики и уходи в погреб.

Ответить

Виктор Волгин

0

🙉🙈

Ответить

плюшевый батон

0

Чёрный список

Это что за отсталая соцсеть?

Ответить

Илья Корнилов

плюшевый
0

А много соцсетей без ЧС существует? 

Ответить

Владимир Василенко

0

Правильно, заебали уже

Ответить

Глеб Богдевич

0

а издание «Подъём» тоже материлось в комментариях? Его-то за что?

Ответить

Анастасия Лукьянова

0

Вот бы щас в 2020 думать, что «нелицеприятный» — это как неприятный, только ещё с буковками внутри

Ответить

Антон Курочкин

0

Кроме того, она пояснила, что «все больные с пневмониями рассматриваются как Covid-положительные», и выписка происходит только после двух отрицательных результатов тестов.

Они ебанутые?

Ответить

Витольд Аронский

0

И на меня положил.. Написал как пенсионерка в коммуналке в 100 летнем доме без капремонта город предлагает купить комнату освободившуюся за 2,7 млн. У города есть компания по оценке имущества Недвижимость консалтинг вот она думаю не только этой пенсионерка так оценила. Думаю цель - не дать купить и отдать своим. Вот текст:
Написал ему тоже, как пожилой женщине в живущей коммуналке в 11 метровой комнате 40 лет,(8я Линия ВО53а) пытаются город продать освободившуюся комнату за 2,7 миллиона по отчёту об оценке Недвижимость консалт в котором с характеристиками помещения нет ничего общего. (отчёт на мой взгляд выглядит как тупая подделка для отмазки). Не совпадает с реальным объектом ничего кроме адреса. (состояние, куда выходят окна, материал полов, для примеров стоимости приведены непохожие объекты, указана стоимость не их продажи, а стоимость выдвинутая авторами объявлений-картинки из журнала недвижимости в отчёт вклеены - смех и абсурд, про износ здания (поставлен на капремонт первый раз за 100лет) ни слова в оценке об этом-столетий износ конструкций и материалов по их мнению на цену не влияет. Плевать, что труха в перекрытия, и пр. Я считаю, что Беглов и руководитель проф комитета имущества обманули пожилого человека. Надеюсь наживутся на ней пусть только не подавятся отбирая деньги у стариков в коммуналках. Думаю таких кому зарядил цены в Недвижимость конс сотни-бедные старики. Компания эта оценивает для продажи имущество города, а может и для покупки городом. Деньги стариков из коммуналок приятно их наверно греют. Кстати так он мне и не перезвонил. Наверно жаловаться на меня будет о своей репутации печьс я или дело прикажете завести. НЕ СТРАШНО.. Приезжайте пресса - покажу и квартиру и отчёт.. 

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