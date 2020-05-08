После этого издание «Подъём» обратилось за комментарием в администрацию города, и его тоже добавили в чёрный список.

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Жительница Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала во «ВКонтакте» об условиях содержания в госпитале для больных коронавирусом. Она пожаловалась губернатору города Александру Беглову, и тот её заблокировал.

Кутафина-Шишлова сообщила, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 был отрицательным. Тем не менее её поместили рядом с больными вирусом.

Людей с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые только что заболели, которые лежат без масок в непроветриваемом ангаре с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми. Оксана Кутафина-Шишлова пациент петербургского госпиталя в Ленэкспо

По её словам, в госпитале с ней находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров на время карантина: «И всё бы нечего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные».

Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, и тот её заблокировал. В разговоре со Znak.com она сообщила, что также пожаловалась главному врачу госпиталя и обратилась в прокуратуру.

Скриншот Оксаны Кутафиной-Шишловой, «ВКонтакте»

Издание «Подъём» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Петербурга и позже обнаружило, что Беглов заблокировал его страницу во «ВКонтакте».

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