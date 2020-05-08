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После этого издание «Подъём» обратилось за комментарием в администрацию города, и его тоже добавили в чёрный список.
Жительница Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала во «ВКонтакте» об условиях содержания в госпитале для больных коронавирусом. Она пожаловалась губернатору города Александру Беглову, и тот её заблокировал.
Кутафина-Шишлова сообщила, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 был отрицательным. Тем не менее её поместили рядом с больными вирусом.
По её словам, в госпитале с ней находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров на время карантина: «И всё бы нечего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные».
Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, и тот её заблокировал. В разговоре со Znak.com она сообщила, что также пожаловалась главному врачу госпиталя и обратилась в прокуратуру.
Издание «Подъём» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Петербурга и позже обнаружило, что Беглов заблокировал его страницу во «ВКонтакте».
К 8 мая в Петербурге зафиксировано 6565 случаев заболевания Covid-19, из них 4920 — активные. 1597 человек выздоровели, 48 умерли.
Скорее всего не он, а девочка/мальчик/петербуржец-СММщик
Удобно. Заблочил персонажа - и не надо добавлять в подборочку обращений из соцсетей
И это кардинально и крайне пикантно меняет ситуацию, ибо как охуевший барин повёл себя не сам барин, а его сраный кучер из народа, хех.
Ничего пикантного, отгонять чернь хлыстом - как раз работа кучера.
Ну дык охуевшесть не отменяется, просто не сам лично Беглов, сидя в пластмассовом щитке, банит неугодных
Возможно городом за него тоже руководит СММщик, и он тут ни при чём
Его Тимати хлопнул.
TJ отправило официальный запрос губернатору Александру Беглову, однако губернатор нас заблокировал
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Цивилизованный месяц
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Я, кстати, видел, какие моя мама претензии ему писала в вк по поводу оформления проспекта на новый год (кажется). Короче, я бы тоже ее заблокировал.
Так что хотелось бы взглянуть на текст претензии. Часто люди любят сразу заходить в хату с оскорблений и обвинений в некомпетентности, упомянув о самой проблеме постольку-поскольку. Типа, я ему зарплату плачу, пусть слушает любое говно. И удивляются, что их на хуй шлют :)
Также бывает, как в случае с моей мамой, что человеку отвечают по делу, но он все равно отказывается верить, что власть не пидорасы, и начинает высасывать из пальца всякие доебы.
все равно отказывается верить, что власть не пидорасы
Действительно, странные люди, как можно в такое да не уверовать
Задний Влад
Если тебе ответили по делу, а ты продолжаешь не верить из принципа и ебешь всем мозги, то не то чтобы заслуживаешь дальнейшего внимания к своим жалобам. Такие люди действительно верят, что каждый полуторный чиновник ворует и ничего не умеет. С этими людьми не о чем говорить, даже суть проблемы зачастую не выяснить.
Нельзя так с мамой
Я Кондратьеву писал, типа уходи в отставку сам, пока пинка под зад не дали. СММщики в инсте тоже заблокировали
Бояре плоховаты, мрази сплошные. Не дошло обращение до губернатора-батюшки, ай-яй-яй.
Целевой единорожек88
А директивы ведения соц сетей без самого Беглова решали, ага. СММщик проклятый решил что правильный ответ на вопросы здравоохранения во время эпидемии — заблокировать.
Прежний волк
Почему у него голова полупрозрачная?
В этом Беглов лучший, делает все что у других чиновников в голове. Без стыда и лишних раздумий, без оглядки на других, просто делает что его мелкая душонка захочет.
Я могу гордиться - меня Дмитрий Медведев в инсте заблокировал. Много лет назад. У него была фотка сталинской высотки, я написал: «Сталин строил, Медведев фотографирует».
Из какой повести Гоголя или Чехова сбежал Беглов?