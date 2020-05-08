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Новости
Алексей Боржонов
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Жительница Петербурга пожаловалась губернатору на условия в госпитале для больных Covid-19. В ответ он её заблокировал Материал редакции

После этого издание «Подъём» обратилось за комментарием в администрацию города, и его тоже добавили в чёрный список.

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Жительница Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала во «ВКонтакте» об условиях содержания в госпитале для больных коронавирусом. Она пожаловалась губернатору города Александру Беглову, и тот её заблокировал.

Кутафина-Шишлова сообщила, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 был отрицательным. Тем не менее её поместили рядом с больными вирусом.

Людей с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые только что заболели, которые лежат без масок в непроветриваемом ангаре с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми.

Оксана Кутафина-Шишлова
пациент петербургского госпиталя в Ленэкспо

По её словам, в госпитале с ней находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров на время карантина: «И всё бы нечего, но они сами себе подарены, они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные».

Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, и тот её заблокировал. В разговоре со Znak.com она сообщила, что также пожаловалась главному врачу госпиталя и обратилась в прокуратуру.

Скриншот Оксаны Кутафиной-Шишловой, «ВКонтакте»

Издание «Подъём» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Петербурга и позже обнаружило, что Беглов заблокировал его страницу во «ВКонтакте».

Скнриншот «Подъёма»

К 8 мая в Петербурге зафиксировано 6565 случаев заболевания Covid-19, из них 4920 — активные. 1597 человек выздоровели, 48 умерли.

#новости #соцсети #петербург

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Далекий ихтиандр

45

Бо не хуй боярину писать

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Всероссийский блик

31
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Тюляш Морской Котан

24
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Евгений Клочков

12

Скорее всего не он, а девочка/мальчик/петербуржец-СММщик 

Удобно. Заблочил персонажа - и не надо добавлять в подборочку обращений из соцсетей 

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theLastLetters

Евгений
16

Вставай, Беглов, я там всех заблокировал. Вообще всех!

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alexferman

Евгений
6

И это кардинально и крайне пикантно меняет ситуацию, ибо как охуевший барин повёл себя не сам барин, а его сраный кучер из народа, хех.

Ответить

Степан Маслов

alexferman
2

Ничего пикантного, отгонять чернь хлыстом - как раз работа кучера.

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

Ну дык охуевшесть не отменяется, просто не сам лично Беглов, сидя в пластмассовом щитке, банит неугодных

Ответить

Логический диод

alexferman
0

Зато в Казахстане не так!

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Dmitry Pasyutin

Евгений
3

Возможно городом за него тоже руководит СММщик, и он тут ни при чём

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FOX

10

Вот другой вариант - 88 000 руб за общение с Мясниковым

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Видный бокал

7

Губер порвался, жаль

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theLastLetters

Видный
0

Его Тимати хлопнул.

Ответить

Видный бокал

theLastLetters
1

Или Орлов покусал

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Целевой единорожек88

Видный
0

Так он и не зашивался.

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Shepard

7

TJ отправило официальный запрос губернатору Александру Беглову, однако губернатор нас заблокировал

Ответить

Georgy Bobylev

Shepard
0

Ваш комментарий заблокирован

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Цивилизованный месяц

Georgy
0

Ваше блокирование прокомментировано

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FOX

Цивилизованный
0

Ваш IP вычислен 

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Задний Влад

1

Я, кстати, видел, какие моя мама претензии ему писала в вк по поводу оформления проспекта на новый год (кажется). Короче, я бы тоже ее заблокировал.

Так что хотелось бы взглянуть на текст претензии. Часто люди любят сразу заходить в хату с оскорблений и обвинений в некомпетентности, упомянув о самой проблеме постольку-поскольку. Типа, я ему зарплату плачу, пусть слушает любое говно. И удивляются, что их на хуй шлют :)

Также бывает, как в случае с моей мамой, что человеку отвечают по делу, но он все равно отказывается верить, что власть не пидорасы, и начинает высасывать из пальца всякие доебы.

Ответить

Дмитрий Сычев

Задний
6

 все равно отказывается верить, что власть не пидорасы

Действительно, странные люди, как можно в такое да не уверовать

Ответить

Задний Влад

Дмитрий
2

Если тебе ответили по делу, а ты продолжаешь не верить из принципа и ебешь всем мозги, то не то чтобы заслуживаешь дальнейшего внимания к своим жалобам. Такие люди действительно верят, что каждый полуторный чиновник ворует и ничего не умеет. С этими людьми не о чем говорить, даже суть проблемы зачастую не выяснить.

Ответить

Дипмиссия Уругвая

Задний
1

Нельзя так с мамой

Ответить

Задний Влад

Дипмиссия
0

Как?

Ответить

Задний Влад

Дипмиссия
0

Добавлю, что с матерью у нас отличные отношения с расхождениями по отдельным вопросам

Ответить

Вячеслав Лобозов

4

Беглов заблокировал подъем с колен

Ответить

Илья Политов

3

Я Кондратьеву писал, типа уходи в отставку сам, пока пинка под зад не дали. СММщики в инсте тоже заблокировали

Ответить

Юра Касьянов

Илья
0

Мы нашли маму @Давид Гобронидзе

Ответить

Излишний мангал

–2

Не Беглов а тот, кто ведёт его страницу. Нужно раскрутить тему, чтобы эту мразь уволили из СММ или как это называется.

Ответить

Даниил Богомолов

Излишний
6

Бояре плоховаты, мрази сплошные. Не дошло обращение до губернатора-батюшки, ай-яй-яй.

Ответить

Целевой единорожек88

Излишний
1

А директивы ведения соц сетей без самого Беглова решали, ага. СММщик проклятый решил что правильный ответ на вопросы здравоохранения во время эпидемии — заблокировать.

Ответить

Вирусный Артем

2
Ответить

theLastLetters

Вирусный
0
Ответить

Прежний волк

theLastLetters
1

Почему у него голова полупрозрачная?

Ответить

Зеленый турник

Прежний
2

Хуевый рендер, с материалами намудрили

Ответить

Эмиль Рубанов

0

С появлением соцсетей принцип "Нет человека - нет проблемы" стал правилом.

Ответить

Tony Papayouth

1

Потому что иди на хуй

Ответить

Владислав Косинов

0

В этом Беглов лучший, делает все что у других чиновников в голове. Без стыда и лишних раздумий, без оглядки на других, просто делает что его мелкая душонка захочет. 

Ответить

Изи Бризи

0

Я могу гордиться - меня Дмитрий Медведев в инсте заблокировал. Много лет назад. У него была фотка сталинской высотки, я написал: «Сталин строил, Медведев фотографирует».

Ответить

Зеленый турник

Изи
2

Это и напишут в эпитафии

Ответить

Rear Rawr

0

Молодёжно

Ответить

Zasad Asdasd

0

Боже, храни Спб от усатых клоунов

Ответить

Alex Kirilenko

0

СММщик уволился 2 недели назад!

Ответить

Люциан Бужор

0

«Ты как царю челобитную подаёшь, на колени смертный прыщ»

Ответить

Молодежный огонь

0

Очень плохо, что соцсети позволяют государственным служащим иметь функционал черного списка. Этого быть не должно. Не нравятся высказывания — проваливай из политики и уходи в погреб.

Ответить

Александр Александрович

0

Из какой повести Гоголя или Чехова сбежал Беглов?

Ответить

Константин Курасов

Александр
0

Больше на Салтыкова-Щедрина похоже

Ответить

Виктор Волгин

0

🙉🙈

Ответить

плюшевый батон

0

Чёрный список

Это что за отсталая соцсеть?

Ответить

Владимир Василенко

0

Правильно, заебали уже

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