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Новости
Артём Мазанов
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СМИ рассказали о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова. Он называл пандемию «чрезвычайно полезным явлением» Материал редакции

Священник часто попадает в СМИ: он сравнивал гражданских жён с «бесплатными проститутками», а ядерное оружие называл «замечательным изобретением».

35 комментариев
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Дмитрий Смирнов Фото Кирилла Каллиникова, РИА «Новости»

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом, его госпитализировали. Об этом со ссылкой на свои источники пишут РИА «Новости», ТАСС и «Комсомольская правда».

Информацию о госпитализации Смирнова также подтвердили источники «Интерфакса» и РБК. Официально РПЦ об этом не сообщала. Собеседник «Интерфакса» также рассказал, что 69-летний протоиерей недавно перенёс операцию.

3 мая Смирнов, по данным «Интерфакса», назвал пандемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением». Он объяснил, что из-за Covid-19 «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души». Комментируя гибель людей от коронавируса, включая врачей, священник заявил, что «они отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».

Смирнов из-за своих высказываний часто попадает в СМИ:

  • 28 февраля 2019 года священник сравнил потери России от абортов с потерями в Великой отечественной войне. «Мы ходим на бессмертный полк. Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на Второй Мировой войне, гораздо больше», — объяснил он;
  • 16 февраля 2020 года протоиерей сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками». «Ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — говорил священник;
  • 28 февраля Смирнов посоветовал прихожанам в Италии игнорировать требование властей закрыть храм из-за коронавируса. «А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!», — объяснил он;
  • 16 марта он назвал «неоправданно преувеличенным» внимание к теме коронавируса: «Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности»;
  • 6 мая вышло интервью Смирнов газете «Токио симбун», где он назвал ядерное оружие «замечательным изобретением». «Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем [ракеты] как наших защитников», — сказал священник.

#covid19 #новости

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35 комментариев
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Недовольный велосипед

28
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alexferman

14

Ну ядерное оружие так-то реально замечательное изобретение

Ответить

Пожилой Мартингал

alexferman
2

Жду когда в комментарии прибежит петушок Шломо Голденберг и начнет доказывать обратное 

Ответить

Александр Коржуев

alexferman
0

🤞

Ответить

theomism

6

два скрещенных пальчика?

Ответить

Mmmax

theomism
3

два крещенных мальчика

Ответить

rossoshmap

6

Хороший был бы лозунг самоизоляции. Слышь, псина? куда ты идешь

Ответить

Алексей Ермолаев

5

Это Господь Господь, Иисус Христос Господь

Ответить

Master Oogway

5

Там должно быть Иронично, не чертовы автосубтитры опять вывели правду.

Ответить

Арсен Григорян

4

Не понял, а зачем госпитализация?
На все воля божья, пусть дома сидит и молится

Ответить

Дыня

4

Меньше всего хочу чтобы там после смерти меня встречали такие ебычи 

Ответить

check-it-out

Дыня
0

Как то раз наткнулся на ролик подобному этому, и совсем не расстроился, что в ад попаду если что.

Ответить

Sam Lowry

check-it-out
0

Какой нахуй ад?

Ответить

check-it-out

Sam
0

Данте

Ответить

Дыня

check-it-out
0

Смирнов с Элтоном Джоном встретят 

Ответить

check-it-out

Дыня
0

Хочу чтобы Леди Гага под Applause или Judas.

Ответить

sony360

check-it-out
0

Ты не понимаешь что такое ад, как и те долбоёбы которые снимают подобные ролики. Слепые поводыри слепых.

Ответить

Михаил Гичпан

Дыня
0

А тебя там никто и не встретит ~_^

Ответить

Зеленый турник

3

Надеюсь, его работодатель вызовет к себе наверх, тут он сделал уже все что мог.

Ответить

Serg Bootlegger

2

протоиерей сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками».

Ну так-то сами женщины, находясь в сожительстве, прикрываются понятием " гражданский брак". Он лишь указал на данную коллизию в обществе. Умрет и ладно, найдется кто-нибудь другой, кто будет полить пердаки прогрессивного общества.

Ответить

Максим Шпилёв

2

протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом, его госпитализировали

3 мая Смирнов назвал пандемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением»

И оказался прав

Ответить

Изи Бризи

0

🤞

Ответить

Излишний мангал

1

Жертва пользы.

Ответить

Ivan Hohanov

1

куда же оно полезное, если ваша паства передохнет и не будет денежку в храм нести

Ответить

Владимир Василенко

1

Это полезно тем, что лично мне стало известно кто из моих знакомых - ебаный долбаеб

Ответить

Victor Axonoff

0

Почему минус у материала не высвечивается?) Когда его минусуешь

Ответить

Недовольный велосипед

Victor
0

Первое время заплюсованность/заминусованность материала не показывается, чтобы не было эффекта инерции, когда люди чисто механически (не особо задумываясь) плюсуют заплюсованные материалы, и минусуют заминусованные.

Ответить

Лис Снежный

0

Ну не знаю, ну пусть помолится тому за кого он там топит.

Ответить

Татьяна Кузнецова

0
Ответить

Eduard Novikov

0

И ведь любой исход  для него отлично. Если выживет, то Бог спас, а значит защитил. Если не выживет, то по фигу в целом. Получается даже в такой ситуации победил. Грусть.

Ответить

styll

0

Ну, ему осталось выйти граждански замуж, сделать аборт и пострадать от бомбы. Комбо.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

🤞

Ответить

Alex Fielding

0

слава богу

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Охрана объектов

–3

Он попадёт в рай, а ты просто сдохнешь. 

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Константин Суворов

–2

Как минимум оратор он весьма выдающийся. В любом случаи, здоровья, чего уж там.

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