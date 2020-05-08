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Священник часто попадает в СМИ: он сравнивал гражданских жён с «бесплатными проститутками», а ядерное оружие называл «замечательным изобретением».
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом, его госпитализировали. Об этом со ссылкой на свои источники пишут РИА «Новости», ТАСС и «Комсомольская правда».
Информацию о госпитализации Смирнова также подтвердили источники «Интерфакса» и РБК. Официально РПЦ об этом не сообщала. Собеседник «Интерфакса» также рассказал, что 69-летний протоиерей недавно перенёс операцию.
3 мая Смирнов, по данным «Интерфакса», назвал пандемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением». Он объяснил, что из-за Covid-19 «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души». Комментируя гибель людей от коронавируса, включая врачей, священник заявил, что «они отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».
Смирнов из-за своих высказываний часто попадает в СМИ:
Ну ядерное оружие так-то реально замечательное изобретение
Жду когда в комментарии прибежит петушок Шломо Голденберг и начнет доказывать обратное
Не понял, а зачем госпитализация?
На все воля божья, пусть дома сидит и молится
Меньше всего хочу чтобы там после смерти меня встречали такие ебычи
Как то раз наткнулся на ролик подобному этому, и совсем не расстроился, что в ад попаду если что.
Какой нахуй ад?
Смирнов с Элтоном Джоном встретят
Ты не понимаешь что такое ад, как и те долбоёбы которые снимают подобные ролики. Слепые поводыри слепых.
протоиерей сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками».
Ну так-то сами женщины, находясь в сожительстве, прикрываются понятием " гражданский брак". Он лишь указал на данную коллизию в обществе. Умрет и ладно, найдется кто-нибудь другой, кто будет полить пердаки прогрессивного общества.
протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом, его госпитализировали
3 мая Смирнов назвал пандемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением»
И оказался прав
куда же оно полезное, если ваша паства передохнет и не будет денежку в храм нести
Это полезно тем, что лично мне стало известно кто из моих знакомых - ебаный долбаеб
Почему минус у материала не высвечивается?) Когда его минусуешь
Недовольный велосипед
Первое время заплюсованность/заминусованность материала не показывается, чтобы не было эффекта инерции, когда люди чисто механически (не особо задумываясь) плюсуют заплюсованные материалы, и минусуют заминусованные.
И ведь любой исход для него отлично. Если выживет, то Бог спас, а значит защитил. Если не выживет, то по фигу в целом. Получается даже в такой ситуации победил. Грусть.
Ну, ему осталось выйти граждански замуж, сделать аборт и пострадать от бомбы. Комбо.
Как минимум оратор он весьма выдающийся. В любом случаи, здоровья, чего уж там.