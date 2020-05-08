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Артём Мазанов
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В Пермском крае школьники из-за плохого интернета лазили на вышку для отправки заданий. За это их поставят на учёт Материал редакции

Власти также накажут педагога, которая рассказала о ситуации СМИ.

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Кадр из репортажа телеканала «Звезда»

В Пермском крае школьникам из деревни Новопетровки приходилось забираться на вышку сотовой связи для отправки домашних заданий — из-за проблем с интернетом. Сюжет об этом выпустил телеканал «Звезда».

Местные жители рассказали, что интернет в деревне плохо ловит — для загрузки каждого задания приходится ждать несколько часов, для его отправки — столько же. «Мы по два часа только ждём, пока зайдём. Потом ждём, когда у нас загрузится задание. Мы учимся почти что 12 часов», — рассказала мама одно из учеников.

Учитель математики Октябрьской средней школы №1 Маргарита Хабибрахманова подтвердила журналистам проблемы с интернетом в деревне. «Мне нужно принять [домашние задания] от всех детей, это иногда бывает до 100 работ в день. Загрузка очень медленно идёт и это проблемы», — объяснила она.

Вместе с детьми к вышке ходят и их родители. Они рассказали, что писали о проблеме интернет-провайдеру и местным властям, но улучшать сотовую связь они отказались — в деревне живёт меньше 100 человек. Жители Новопетровки просили поставить усилитель на вышку, которая находится в 10 километрах, но районная администрация пообещала помочь позже. На ситуацию власти всё же отреагировали — школьники будут делать задания на бумаге, после чего тетради будут собирать и отвозить учителям.

Районное управление образования заявило 59.ru, что до приезда съёмочной группы жители Новопетровки не жаловались на трудности с отправкой заданий. Власти также сообщили, что опрашивали местных жителей перед началом дистанционного обучения, тем, у кого неустойчивый интернет, они предлагали сдавать задания в письменном виде.

После сюжета «Звезды» чиновники приехали в деревню, где местные жители им рассказали, что без проблем получают задания, но вот отправить файлы учителям могут только с телевышки.

Также мы выяснили, что в сюжете фигурируют в том числе дети, которые учатся не в ближайших к Новопетровке школах. Эти ребята получают образование в Октябрьском и приехали к бабушкам и дедушкам на время режима самоизоляции.

управление образования Октябрьского района

Власти обвинили родителей в том, что они «осознанно подвергали [детей] опасности». Чиновники пообещали, что школы поставят детей на учёт в «группу риска» и усилят контроль за их воспитанием и обучением. Привлекут к ответственности и педагога Маргариту Хабибрахманову, которая общалась с журналистами. «В управлении образования говорят, что она рассказывала только о сложностях своих учеников, а не о ситуации в деревне», — объяснило 59.ru.

#новости #карантинвроссии #образование #школьники

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25 комментариев
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Организованный корабль

24

Всё по классике современной России. 
С проблемой помогать не будут, тех, кто пытался что-то сделать, накажут, в 2020 году наладят инновационную доставку тетрадей с заданиями туда-сюда. 

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andorus

Организованный
0

В России живем, теперь понятно.

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Прошлый шмель

15

Я могу в принципе уже этих школьников по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такие уж они и анонимные личности в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
За "залез на вышку отправлять домашку" — это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.

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Евгений Клочков

Прошлый
2

Да что ж человеки копипасту не выучили еще и минусят

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Дмитрий Городских

Евгений
1

Я за интернет плачу, чтобы пасты с двача учить?

Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
2

YES.

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
0

Не плачь за интернет, на лучше подорожник приложи.

Ответить

Логический диод

Прошлый
1

Хотел бы ответить сообщениями цыплхуина, жаль Сергей 🌟 забанит

Ответить

Прошлый шмель

Логический
1

Зачем порвался 

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Sancobot

2

Так под вышкой же хуже всего должно ловить, нужно наоборот подальше от вышки отходить/

Ответить

Прошлый шмель

Sancobot
2

Домашку по физике учитель так и не успел проверить

Ответить

theLastLetters

Sancobot
0

Тем более от нее ковидом заразиться можно.

Ответить

theLastLetters

2

- Какое у вас образование?
- Вышка.

Ответить

Отродясь не было

2

Еще в апреле видел новость по нтв, как в какой то деревне мужик каждый день возит детей на своей ниве в какое то поле. Только в этом месте, за несколько километров, у них есть нормальный интернет.

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Октябрьский Мурод

1

надо там 5Г вышку поставить

Ответить

theLastLetters

Октябрьский
0

И Far Cry зопретить!

Ответить

Сергей Гращенко

1

Хоть бы раз увидеть новость, где отважные чиновники признают, что обосрались и приступают к решению проблемы. Было бы совсем нереально увидеть, что проблему решили, не спиздив под это дело весь бюджет.

Ответить

Нехороший Мика

1

Как они смеют говорить, что в селах нет высокоскоростного интернета, если это был целый нацпроект и все уже отчитались! Вредители, не иначе.

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Sakari Sauso

1

Пиздец просто, детей на учёт, педагога накажут, сборище ебанатов лишь бы жопу свою прикрыть

Ответить

Alex Fielding

1

надо было нахуй расстрелять их всех и всего делов, нет деревни - нет проблемы

Ответить

Плотный меч

0

Тииииип и Тооооп, Тииииип и Тооооооп.
Этииии копы просто тооооп

Ответить

Андрей Ионов

0

спасибо чиновникам, это правильное благоразумное действие

Ответить

Миша Белый

0

Делал также, когда ещё аська была

Ответить

Roman Konchalov

0

Мда, почти 9км до вышки МТС (3G\4G) в Тюинске. Это и правда много. Но на ТВ-вышку из сюжета я бы не лазил с телефоном, а поставил какой-нибудь роутер Huawei, чтобы был Wi-fi в пределах 50 метров. А если рядом дома, то можно и до дома протянуть патч-корд. 10-20к весь бюджет.

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Иван Иванов

0

Людям от власти никакой пользы, только один вред.

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