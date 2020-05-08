Власти также накажут педагога, которая рассказала о ситуации СМИ.

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Кадр из репортажа телеканала «Звезда»

В Пермском крае школьникам из деревни Новопетровки приходилось забираться на вышку сотовой связи для отправки домашних заданий — из-за проблем с интернетом. Сюжет об этом выпустил телеканал «Звезда».

Местные жители рассказали, что интернет в деревне плохо ловит — для загрузки каждого задания приходится ждать несколько часов, для его отправки — столько же. «Мы по два часа только ждём, пока зайдём. Потом ждём, когда у нас загрузится задание. Мы учимся почти что 12 часов», — рассказала мама одно из учеников.

Учитель математики Октябрьской средней школы №1 Маргарита Хабибрахманова подтвердила журналистам проблемы с интернетом в деревне. «Мне нужно принять [домашние задания] от всех детей, это иногда бывает до 100 работ в день. Загрузка очень медленно идёт и это проблемы», — объяснила она.

Вместе с детьми к вышке ходят и их родители. Они рассказали, что писали о проблеме интернет-провайдеру и местным властям, но улучшать сотовую связь они отказались — в деревне живёт меньше 100 человек. Жители Новопетровки просили поставить усилитель на вышку, которая находится в 10 километрах, но районная администрация пообещала помочь позже. На ситуацию власти всё же отреагировали — школьники будут делать задания на бумаге, после чего тетради будут собирать и отвозить учителям.

Районное управление образования заявило 59.ru, что до приезда съёмочной группы жители Новопетровки не жаловались на трудности с отправкой заданий. Власти также сообщили, что опрашивали местных жителей перед началом дистанционного обучения, тем, у кого неустойчивый интернет, они предлагали сдавать задания в письменном виде.

После сюжета «Звезды» чиновники приехали в деревню, где местные жители им рассказали, что без проблем получают задания, но вот отправить файлы учителям могут только с телевышки.

Также мы выяснили, что в сюжете фигурируют в том числе дети, которые учатся не в ближайших к Новопетровке школах. Эти ребята получают образование в Октябрьском и приехали к бабушкам и дедушкам на время режима самоизоляции. управление образования Октябрьского района