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Власти также накажут педагога, которая рассказала о ситуации СМИ.
В Пермском крае школьникам из деревни Новопетровки приходилось забираться на вышку сотовой связи для отправки домашних заданий — из-за проблем с интернетом. Сюжет об этом выпустил телеканал «Звезда».
Местные жители рассказали, что интернет в деревне плохо ловит — для загрузки каждого задания приходится ждать несколько часов, для его отправки — столько же. «Мы по два часа только ждём, пока зайдём. Потом ждём, когда у нас загрузится задание. Мы учимся почти что 12 часов», — рассказала мама одно из учеников.
Учитель математики Октябрьской средней школы №1 Маргарита Хабибрахманова подтвердила журналистам проблемы с интернетом в деревне. «Мне нужно принять [домашние задания] от всех детей, это иногда бывает до 100 работ в день. Загрузка очень медленно идёт и это проблемы», — объяснила она.
Вместе с детьми к вышке ходят и их родители. Они рассказали, что писали о проблеме интернет-провайдеру и местным властям, но улучшать сотовую связь они отказались — в деревне живёт меньше 100 человек. Жители Новопетровки просили поставить усилитель на вышку, которая находится в 10 километрах, но районная администрация пообещала помочь позже. На ситуацию власти всё же отреагировали — школьники будут делать задания на бумаге, после чего тетради будут собирать и отвозить учителям.
Районное управление образования заявило 59.ru, что до приезда съёмочной группы жители Новопетровки не жаловались на трудности с отправкой заданий. Власти также сообщили, что опрашивали местных жителей перед началом дистанционного обучения, тем, у кого неустойчивый интернет, они предлагали сдавать задания в письменном виде.
После сюжета «Звезды» чиновники приехали в деревню, где местные жители им рассказали, что без проблем получают задания, но вот отправить файлы учителям могут только с телевышки.
Власти обвинили родителей в том, что они «осознанно подвергали [детей] опасности». Чиновники пообещали, что школы поставят детей на учёт в «группу риска» и усилят контроль за их воспитанием и обучением. Привлекут к ответственности и педагога Маргариту Хабибрахманову, которая общалась с журналистами. «В управлении образования говорят, что она рассказывала только о сложностях своих учеников, а не о ситуации в деревне», — объяснило 59.ru.
Я могу в принципе уже этих школьников по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такие уж они и анонимные личности в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
За "залез на вышку отправлять домашку" — это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.
Да что ж человеки копипасту не выучили еще и минусят
Я за интернет плачу, чтобы пасты с двача учить?
Логический диод
Хотел бы ответить сообщениями цыплхуина, жаль Сергей 🌟 забанит
Так под вышкой же хуже всего должно ловить, нужно наоборот подальше от вышки отходить/
Еще в апреле видел новость по нтв, как в какой то деревне мужик каждый день возит детей на своей ниве в какое то поле. Только в этом месте, за несколько километров, у них есть нормальный интернет.
Хоть бы раз увидеть новость, где отважные чиновники признают, что обосрались и приступают к решению проблемы. Было бы совсем нереально увидеть, что проблему решили, не спиздив под это дело весь бюджет.
Пиздец просто, детей на учёт, педагога накажут, сборище ебанатов лишь бы жопу свою прикрыть
надо было нахуй расстрелять их всех и всего делов, нет деревни - нет проблемы
Мда, почти 9км до вышки МТС (3G\4G) в Тюинске. Это и правда много. Но на ТВ-вышку из сюжета я бы не лазил с телефоном, а поставил какой-нибудь роутер Huawei, чтобы был Wi-fi в пределах 50 метров. А если рядом дома, то можно и до дома протянуть патч-корд. 10-20к весь бюджет.