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Новости
Ольга Щербинина
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В России предложили делать антисептики из конфискованного спирта. Сейчас его уничтожают Материал редакции

Это также поможет сократить расходы на хранение изъятой продукции.

4 комментария
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Правительство предложило использовать конфискованный спирт для производства антисептиков. Законопроект об изменениях в отдельных законодательных актах РФ внесли в Госдуму вечером 7 мая.

Согласно тексту проекта, это касается продукции, конфискованной за производство и продажу без лицензии, без маркировки или с поддельными марками. По существующим правилам её уничтожают по решению суда. До этого она хранится у Росспиртпрома.

В Минфине «Ведомостям» пояснили, что у правительства появятся полномочия устанавливать случаи переработки и использования конфискованного спирта. Это позволит увеличить производство дезинфицирующих средств и заодно сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции.

Спрос на антисептики резко вырос из-за пандемии коронавируса. Как отмечает газета, выпускать такие средства начали и производители косметики. Но в их основе не этиловый, а изопропиловый спирт, на который не требуется лицензия.

#новости #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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4 комментария
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Мистер Блондин

7

Моё предложение делать фондю для бездомных из конфискованного сыра

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Овжешко Пожежниченко

1

Сидит такое правительство, и предложило.
Сидят такие в минфине, и пояснили.
Сидит такая газета, и отметила.
А вам слабо, народонеправильные?

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Ivan Hohanov

0

а говорили про сильную руку, которая не предлагает, а делает 

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Евгений С

0

Погодите, то есть: из конфискованного спирта будут делать антисептики и что с ним делать? Продавать? ;) Гениально. Чудесный вариант. Как всегда.

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