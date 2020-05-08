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Это также поможет сократить расходы на хранение изъятой продукции.
Правительство предложило использовать конфискованный спирт для производства антисептиков. Законопроект об изменениях в отдельных законодательных актах РФ внесли в Госдуму вечером 7 мая.
Согласно тексту проекта, это касается продукции, конфискованной за производство и продажу без лицензии, без маркировки или с поддельными марками. По существующим правилам её уничтожают по решению суда. До этого она хранится у Росспиртпрома.
В Минфине «Ведомостям» пояснили, что у правительства появятся полномочия устанавливать случаи переработки и использования конфискованного спирта. Это позволит увеличить производство дезинфицирующих средств и заодно сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции.
Спрос на антисептики резко вырос из-за пандемии коронавируса. Как отмечает газета, выпускать такие средства начали и производители косметики. Но в их основе не этиловый, а изопропиловый спирт, на который не требуется лицензия.
Сидит такое правительство, и предложило.
Сидят такие в минфине, и пояснили.
Сидит такая газета, и отметила.
А вам слабо, народонеправильные?
Погодите, то есть: из конфискованного спирта будут делать антисептики и что с ним делать? Продавать? ;) Гениально. Чудесный вариант. Как всегда.