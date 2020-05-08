Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов

Снимок фюрера отправил 16-летний подросток, он объяснил это желанием проверить, «как работает SMM».

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Изображение из Telegram-канала «Минправды»

Прокуратура Челябинской области провела проверку по факту размещения фотографии Гитлера в сообществе торгового центра «Космос». Снимок фюрера опубликовали там в рамках патриотического проекта «Имена героев». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство выяснило, что организаторы удалили пост сразу, как «установили факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии». По результатам проверки, прокуратура объявила руководителю «Космоса» предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Ведомство также рассказало, что ответственного за публикацию контента в соцсетях привлекли к дисциплинарной ответственности.

16-летний подросток на условиях анонимности рассказал 74.ru, что это он отправил организаторам снимок Гитлера без усов. «Поначалу я хотел скинуть фото знакомого, но не смог отфотошопить, и первое, что пришло в голову, — это Гитлер», — сообщил он. Подросток объяснил, что не хотел никого оскорбить, а просто решил проверить, как работает SMM в ТРК «Космос».

В этом нет ничего страшного, из-за какой-то обычной шутки меня считают «нацистом» и требуют привлечь к ответственности. Когда на цветники потратили 300 тысяч и допустили ошибки, я не видел комментарии типа «вот какие гады, их надо посадить». Но как человек посмел кинуть фото Гитлера, то сразу посадить, оштрафовать и так далее.

подросток, отправивший фото Гитлера в проект «Имена героев»

Подросток рассказал, что при отправке письма использовал средства для анонимности и думает, что об этой ситуации забудут через несколько дней.