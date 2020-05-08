Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов

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Снимок фюрера отправил 16-летний подросток, он объяснил это желанием проверить, «как работает SMM».
Прокуратура Челябинской области провела проверку по факту размещения фотографии Гитлера в сообществе торгового центра «Космос». Снимок фюрера опубликовали там в рамках патриотического проекта «Имена героев». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ведомство выяснило, что организаторы удалили пост сразу, как «установили факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии». По результатам проверки, прокуратура объявила руководителю «Космоса» предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Ведомство также рассказало, что ответственного за публикацию контента в соцсетях привлекли к дисциплинарной ответственности.
16-летний подросток на условиях анонимности рассказал 74.ru, что это он отправил организаторам снимок Гитлера без усов. «Поначалу я хотел скинуть фото знакомого, но не смог отфотошопить, и первое, что пришло в голову, — это Гитлер», — сообщил он. Подросток объяснил, что не хотел никого оскорбить, а просто решил проверить, как работает SMM в ТРК «Космос».
Подросток рассказал, что при отправке письма использовал средства для анонимности и думает, что об этой ситуации забудут через несколько дней.
6 мая организаторы проекта «Имена героев» опубликовали снимок Гитлера без усов, подписав его именем Сумина Владимира Владимировича. Позже они извинились за такую публикацию и назвали это фото довольно редким. «Нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображён», — объяснили они.
Но с другой стороны, если бы не Гитлер, у нас бы не было Великой Победы...
Если бы красные фашисты коллаборационисты не свергли правительство, то Россия была бы величайшей державой в мире
Как же вы заебали, державуны сраные.
???
Если это был хуёвый сарказм, то помечай это тегом.
Тебе не хотелось бы, чтобы Россия была великой и процветающей?
Это вообще не взаимоисключающие вещи
великодержавность (ретроградство и имперские замашки) и процветание - это взаимоисключающие вещи абсолютно
Это было равно крайне важно и для укрепления международного авторитета нашей страны (к тому же – члена-соучредителя ООН) и ее статуса суверенной державы.
как видишь, в державы метят даже недостраны https://pikabu.ru/story/kak_pravilno_pisat__belorussiya_ili_belarus_belorus_ili_belarus_belorusskiy_ili_belaruskiy_718428
Лол, а с каких пор Николай II стал хорошим лидером который привел бы страну к процветанию? Этот дурак сам виноват что красные смогли получить такую поддержку со стороны народа. В России проблема не в режиме правления, а в том что у власти либо некомпетентные, либо те у кого пункт "привести страну к благополучию" в списке задач отсутствует или и то и другое. Что цари были бы даунами, что председатели цккпсс, что президенты.
Тем более именно он обезглавил Третий рейх, убив Гитлера.
Логический диод
Русские должны гитлеру памятник ставить за то, что он осуществил их влажные мечты об уничтожении евреев
"Смм-щики работает хуево" вывод школьника
Нынешние монархисты видятся мне импотентами, которые с пеной у рта и ностальгией в сердце вспоминают своего деда, который поебывал крестьянок на селе. Всё "величие тогдашней России", это бесконечные войны, при нищем и бесправном населении.
любые националисты и ретрограды = ограниченные долбоебы. особенно в России ибо воинствующие
ты бы рот свой прикрыл, Аяз, чтобы не вспоминать как твои предки с немытой попой скакали по степям.
Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов
Правильно, что за безобразие?! Верните ему усы
Редакция Tj обратилась за комментарием к школьнику, но не получила оперативного ответа.
В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
По результатам проверки прокуратурой руководителю ТРК объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Всё это, конечно, прекрасно, только где на этом снимке прокуратура обнаружила нацистскую символику?
Ну смешно же, что взрослые дибилы СММ-щики не смогли увидеть в фотографии Гитлера
По легенде, Гитлер обещал сбрить усы, если русские возьмут Рейхстаг.
Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов
Размещать можно только фото Гитлера с усами - уточнили в ведомстве.