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Артём Мазанов
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Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов Материал редакции

Снимок фюрера отправил 16-летний подросток, он объяснил это желанием проверить, «как работает SMM».

39 комментариев
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Изображение из Telegram-канала «Минправды»

Прокуратура Челябинской области провела проверку по факту размещения фотографии Гитлера в сообществе торгового центра «Космос». Снимок фюрера опубликовали там в рамках патриотического проекта «Имена героев». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство выяснило, что организаторы удалили пост сразу, как «установили факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии». По результатам проверки, прокуратура объявила руководителю «Космоса» предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Ведомство также рассказало, что ответственного за публикацию контента в соцсетях привлекли к дисциплинарной ответственности.

16-летний подросток на условиях анонимности рассказал 74.ru, что это он отправил организаторам снимок Гитлера без усов. «Поначалу я хотел скинуть фото знакомого, но не смог отфотошопить, и первое, что пришло в голову, — это Гитлер», — сообщил он. Подросток объяснил, что не хотел никого оскорбить, а просто решил проверить, как работает SMM в ТРК «Космос».

В этом нет ничего страшного, из-за какой-то обычной шутки меня считают «нацистом» и требуют привлечь к ответственности. Когда на цветники потратили 300 тысяч и допустили ошибки, я не видел комментарии типа «вот какие гады, их надо посадить». Но как человек посмел кинуть фото Гитлера, то сразу посадить, оштрафовать и так далее.

подросток, отправивший фото Гитлера в проект «Имена героев»

Подросток рассказал, что при отправке письма использовал средства для анонимности и думает, что об этой ситуации забудут через несколько дней.

6 мая организаторы проекта «Имена героев» опубликовали снимок Гитлера без усов, подписав его именем Сумина Владимира Владимировича. Позже они извинились за такую публикацию и назвали это фото довольно редким. «Нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображён», — объяснили они.

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#новости #соцсети #скандалы

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39 комментариев
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Насущные Проблемы

25

Но с другой стороны, если бы не Гитлер, у нас бы не было Великой Победы...

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Логический диод

Насущные
–2

Если бы красные фашисты коллаборационисты не свергли правительство, то Россия была бы величайшей державой в мире

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Насущные Проблемы

Логический
13

Как же вы заебали, державуны сраные.

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Логический диод

Насущные
0

???

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Насущные Проблемы

Логический
0

Если это был хуёвый сарказм, то помечай это тегом.

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Логический диод

Насущные
0

Тебе не хотелось бы, чтобы Россия была великой и процветающей?

Ответить

Насущные

Логичес…
8

Хотелось бы, чтобы Россия стала уже нормальной страной, а не дутой ВЕЛИКАЙ ДЕРЖАВАЙ. Нахуй идите со своим величием и державием.

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Логический диод

Насущные
0

Это вообще не взаимоисключающие вещи

Ответить

Ivan Hohanov

Логичес…
1

великодержавность (ретроградство и имперские замашки) и процветание - это взаимоисключающие вещи абсолютно

Ответить

Lungo Leggero

Насущные
–3

Это было равно крайне важно и для укрепления международного авторитета нашей страны (к тому же – члена-соучредителя ООН) и ее статуса суверенной державы.

как видишь, в державы метят даже недостраны https://pikabu.ru/story/kak_pravilno_pisat__belorussiya_ili_belarus_belorus_ili_belarus_belorusskiy_ili_belaruskiy_718428

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Всегда было сложно объяснить россиянину, почему меня коробит от «Белоруссия», почему как-то…
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Собачий ихтиандр

Насущные
–1

Сейчас бы Орлова серьезно воспринимать 

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Данил Рябинин

Логический
1

Лол, а с каких пор Николай II стал хорошим лидером который привел бы страну к процветанию? Этот дурак сам виноват что красные смогли получить такую поддержку со стороны народа. В России проблема не в режиме правления, а в том что у власти либо некомпетентные, либо те у кого пункт "привести страну к благополучию" в списке задач отсутствует или и то и другое. Что цари были бы даунами, что председатели цккпсс, что президенты.

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Денис Копылов

Логический
0

.

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Ваня Погост

Насущные
3

Тем более именно он обезглавил Третий рейх, убив Гитлера.

Ответить

Логический диод

Ваня
0

Русские должны гитлеру памятник ставить за то, что он осуществил их влажные мечты об уничтожении евреев

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Ким Кастекнив

Насущные
1

и выходные

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призрак не вольных

19

"Смм-щики работает хуево" вывод школьника

Ответить

умный человек

призрак
0

Благодаря школьнику мы знаем про ТРК "Космос"

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Насущные Проблемы

призрак
0

Школьника уже приняли на работу, заместо старых СММщиков.

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Аяз Умбатов

6

Нынешние монархисты видятся мне импотентами, которые с пеной у рта и ностальгией в сердце вспоминают своего деда, который поебывал крестьянок на селе. Всё "величие тогдашней России", это бесконечные войны, при нищем и бесправном населении.

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Ivan Hohanov

Аяз
0

любые националисты и ретрограды = ограниченные долбоебы. особенно в России ибо воинствующие 

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Lungo Leggero

Аяз
–6

ты бы рот свой прикрыл, Аяз, чтобы не вспоминать как твои предки с немытой попой скакали по степям.

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Глухой историк

Lungo
0

Кстати, классный альбом

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Петр Шебанин

6

"использовал средства для анонимности"
отправил с Яндекс.Почты

Ответить

Алихан Бексеитов

6

Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов

Правильно, что за безобразие?! Верните ему усы

Ответить

Глухой историк

3

в следующий раз не забудьте усы.

Ответить

призрак не вольных

3

Редакция Tj обратилась за комментарием к школьнику, но не получила оперативного ответа.

Ответить

Евгений Долгий

2

Начал троллить поебдобесов с детства, респект.

Ответить

Защитный дебаркадер

2

при отправке письма использовал средства для анонимности

Отправлено через яндекс почту

Ответить

Молодежный огонь

1

Норм пацан затроллил победобесцев.

Ответить

Озорной Лис

1

https://dtf.ru/flood/11987-v-nemeckoy-versii-wolfenstein-2-the-new-colossus-gitleru-sbrili-usy

Ответить

Романелло Кивогенс

1

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

 По результатам проверки прокуратурой руководителю ТРК объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Всё это, конечно, прекрасно, только где на этом снимке прокуратура обнаружила нацистскую символику? 

Ответить

призрак не вольных

Романелло
0

Лицо тоже бренд.

Ответить

Логический диод

0

Когда начнут сажать за фотки сталина?

Ответить

Sergey Volkov

0

Ну смешно же, что взрослые дибилы СММ-щики не смогли увидеть в фотографии Гитлера

Ответить

Максим Ростокин

Sergey
0

По легенде, Гитлер обещал сбрить усы, если русские возьмут Рейхстаг.

Ответить

Нижний интернет

0

Директор челябинского ТЦ получил от прокуратуры предостережение за фотографию Гитлера без усов

Размещать можно только фото Гитлера с усами - уточнили в ведомстве.

Ответить

Sam Gold

0

"Ты зачем усы сбрил, дурик?" ©
https://youtu.be/wDfQ1K8ODQ8

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цорiк

0

Тест на олдфага не пройден. Сумин был губернатор области

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