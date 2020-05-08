Помощник главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом пояснил, что столько будет стоить беседа продолжительностью 30 минут.

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Ведущая YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман в своём фильме о Covid-19 рассказала, что помощник главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова потребовал за получасовую беседу с врачом 88 тысяч рублей.

На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время». Запись разговора мы сохранили. Ирина Шихман журналистка

Мясников отрицает, что просил заплатить ему. Он заявил ТАСС, что вообще не даёт интервью за деньги. «Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо», — сказал Мясников.

По его словам, он не понимает, с каким помощником говорила Шихман. Мясников пояснил, что у него есть сотрудник, который помогает ему отвечать на вопросы с сайта, но он живет в Челябинске. Врач подчеркнул, что если этот человек что-то говорил, то он не уполномочен это делать. «Открытым медиа» он сказал, что «пытается связаться с помощником».