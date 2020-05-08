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Помощник главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом пояснил, что столько будет стоить беседа продолжительностью 30 минут.
Ведущая YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман в своём фильме о Covid-19 рассказала, что помощник главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова потребовал за получасовую беседу с врачом 88 тысяч рублей.
Мясников отрицает, что просил заплатить ему. Он заявил ТАСС, что вообще не даёт интервью за деньги. «Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо», — сказал Мясников.
По его словам, он не понимает, с каким помощником говорила Шихман. Мясников пояснил, что у него есть сотрудник, который помогает ему отвечать на вопросы с сайта, но он живет в Челябинске. Врач подчеркнул, что если этот человек что-то говорил, то он не уполномочен это делать. «Открытым медиа» он сказал, что «пытается связаться с помощником».
15 апреля Мясников стал главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За месяц до этого в своём Telegram-канале он заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».
На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время». Запись разговора мы сохранили.
Но запись разговора, aka proof, она не опубликовала - > заебись журналистика
Не факт что это корректно делать с ходу. Обычно делают так: пересказывают разговор. Если собеседник начинает отрицать обстоятельства разговора, появляется запись.
Записи вроде бы вообще по закону нельзя выкладывать, кроме как с разрешения собеседника.
Можно без всяких разрешений выкладывать записи разговоров, в которых участвуешь ты сам
Скорее нельзя записывать разговоры третьих лиц без их разрешения.
А свои разговоры выкладывать - я особой проблемы с законом не вижу. С этикой - да, есть вопросы.
О, боже, о какой этике вы говорите....
Я? О своей - и своём понимании вопроса. Зачем мне говорить о ком то ином?
вроде как в суде их не принимают во внимание, если собеседник не дал согласие на запись.
А даже если предоставит, там записан какой-то помощник. Еще надо доказать, что он им является. Был бы там голос Мясникова, то другое дело.
Так Мясником сам их перевёл на помощника, чем не доказательства?
Но запись разговора, aka proof, она не опубликовала - > заебись журналистика
Запись разговора мы сохранили
Любой чиновник тратит время на работу в том числе с гражданами. Вы предлагаете коммерциализировать это? Oh wait!
ну тут же не федеральный канал или еще что-то. это просто какой то очередной блогер который хочет взять интервью.
Если бы это допустим для первого канала он запросил деньги, то может и можно было бы притянуть аргумент, что он просит деньги за информирование граждан. Но в данном случае, мне кажется, что этот аргумент тут не подходит.
Кагбэ давать в том числе интервью разным сми - это часть работы представителя по сми (или кем там Мясников числится). Ему за это и платят зп. Мы платим, в общем то - с бюджета.
Тогда вопрос - почему находясь на зарплате с бюджета за выполнение своей функции чиновник просит денег. Коррупция?
Должны наверное быть какие то критерии кому он может отказать, а кому нет. И эти критерии у него должны быть в должностных или где там. Потому что завтра могут все блогеры ютуба написать ему и просить интервью. и что, он обязан всем дать его?
Времени может и не быть - но просить денег - это ад какой то. В смысле, коррупционный
ну я к тому, что это не какое то крупное издание, тв и т.п. которое смотрит больше людей, чем канал ютубера.
Конечно, он мог и бесплатно туда пойти и лишний раз проинформировать население, но мог и не идти, что вроде как и сделал.
Организованный корабль
Как насчёт дать оплату учителям за участие в родительских собраниях и ежедневные ответы на вопросы родителей, сыпящихся в мессенджере?
Меня закидают минусами, но я скажу, что учителя слишком часто жалуются на все подряд. и что тетрадки их проверять заставляют, что родительские собрания проводить заставляют, что классные часы проводить заставляют.
А когда они шли в учителя они об этом не знали? это оказалось для них сюрпризом?
По факту, только сейчас в связи с дистанционным обучением у них появились какие то новые нагрузки, которые да, не входили в первоначальный "план". Но сейчас у многих проблемы, не только у учителей.
У канала Ирины Шихман одних только подписчиков больше миллиона. А вот программу Время на первом 30 апреля по данным медиаскоуп посмотрело 545,8 тыс. человек.
И если человек работает на госслужбе, он должен бесплатно тратить своё время на блогеров?
Считаю еврейка зажала бабки и выебывается.
его на эту должность и поставили для этого, почему-то с ТАСС пообщаться бесплатно он смог.
«Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо», — сказал Мясников.
А сейчас, типа, живёт бедно?
Многолетний рубин
Эта фраза не является отрицанием ни того, что он богат, ни того, что он берет деньги за интервью
Это как в старом КВН про бабульку-картёжницу ("ЧП", Минск):
- Как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
- А где вы сейчас, бабушка, живёте?
- В Сочи, милок.
На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время»
за получасовую беседу с врачом 88 тысяч рублей
Выходит, этот врач должен зарабатывать 176К в час или примерно 28М в месяц.
Уволился
Две недели назад ещё
Надо было дать 88, услышать ответы и рассказать сколько они стоят. Спасибо за фильм!
Вы видите смысловую разницу между глаголами "отвергнуть" и "опровергнуть"? А она есть...