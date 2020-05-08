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Новости
Ольга Щербинина
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Ирина Шихман рассказала, что у неё потребовали 88 тысяч рублей за интервью с доктором Мясниковым. Он это отверг Материал редакции

Помощник главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом пояснил, что столько будет стоить беседа продолжительностью 30 минут.

46 комментариев
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Ведущая YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман в своём фильме о Covid-19 рассказала, что помощник главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова потребовал за получасовую беседу с врачом 88 тысяч рублей.

На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время». Запись разговора мы сохранили.

Ирина Шихман
журналистка

Мясников отрицает, что просил заплатить ему. Он заявил ТАСС, что вообще не даёт интервью за деньги. «Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо», — сказал Мясников.

По его словам, он не понимает, с каким помощником говорила Шихман. Мясников пояснил, что у него есть сотрудник, который помогает ему отвечать на вопросы с сайта, но он живет в Челябинске. Врач подчеркнул, что если этот человек что-то говорил, то он не уполномочен это делать. «Открытым медиа» он сказал, что «пытается связаться с помощником».

15 апреля Мясников стал главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За месяц до этого в своём Telegram-канале он заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».

#новости #медиа #covid19

Ольга Щербинина
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46 комментариев
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Капибара

–1

На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время». Запись разговора мы сохранили.

Но запись разговора, aka proof, она не опубликовала - > заебись журналистика

Ответить

Denis Kiselev

Капибара
33

Не факт что это корректно делать с ходу. Обычно делают так: пересказывают разговор. Если собеседник начинает отрицать обстоятельства разговора, появляется запись.

Ответить

Насущные Проблемы

Denis
0

Записи вроде бы вообще по закону нельзя выкладывать, кроме как с разрешения собеседника.

Ответить

alexferman

Насущные
9

Можно без всяких разрешений выкладывать записи разговоров, в которых участвуешь ты сам

Ответить

Denis Kiselev

Насущные
2

Скорее нельзя записывать разговоры третьих лиц без их разрешения.

А свои разговоры выкладывать - я особой проблемы с законом не вижу. С этикой - да, есть вопросы.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Denis
0

О, боже, о какой этике вы говорите....

Ответить

Denis Kiselev

Ипполит
2

Я? О своей - и своём понимании вопроса. Зачем мне говорить о ком то ином?

Ответить

Степан Кучеренко

Насущные
0

вроде как в суде их не принимают во внимание, если собеседник не дал согласие на запись.

Ответить

Pavel Zyukin

Капибара
3

Всё есть на бумаге

Ответить

Никита Жуковский

Капибара
1

Надо будет, опубликует, например если их обвинят во лжи. 

Ответить

Артем Кихтёв

Капибара
0

А даже если предоставит, там записан какой-то помощник. Еще надо доказать, что он им является. Был бы там голос Мясникова, то другое дело.

Ответить

Словесный Интервент

Артем
0

Так Мясником сам их перевёл на помощника, чем не доказательства? 

Ответить

Словесный Интервент

Капибара
0

Но запись разговора, aka proof, она не опубликовала - > заебись журналистика

 Запись разговора мы сохранили

Ответить

Излишний мангал

–12

«А поговорить?» это как передача у Дудя, блогеры, не вижу ничего плохого что он запросил оплату, это же не новости на федканале.

Ответить

Denis Kiselev

Излишний
8

Любой чиновник тратит время на работу в том числе с гражданами. Вы предлагаете коммерциализировать это? Oh wait!

Ответить

Степан Кучеренко

Denis
1

ну тут же не федеральный канал или еще что-то. это просто какой то очередной блогер который хочет взять интервью.
Если бы это допустим для первого канала он запросил деньги, то может и можно было бы притянуть аргумент, что он просит деньги за информирование граждан. Но в данном случае, мне кажется, что этот аргумент тут не подходит.

Ответить

Denis Kiselev

Степан
6

Кагбэ давать в том числе интервью разным сми - это часть работы представителя по сми (или кем там Мясников числится). Ему за это и платят зп. Мы платим, в общем то - с бюджета.

Тогда вопрос - почему находясь на зарплате с бюджета за выполнение своей функции чиновник просит денег. Коррупция?

Ответить

Степан Кучеренко

Denis
0

Должны наверное быть какие то критерии кому он может отказать, а кому нет. И эти критерии у него должны быть в должностных или где там. Потому что завтра могут все блогеры ютуба написать ему и просить интервью. и что, он обязан всем дать его?

Ответить

Denis Kiselev

Степан
3

Времени может и не быть - но просить денег - это ад какой то. В смысле, коррупционный

Ответить

no name

Степан
0

Только вот мне кажется что первый канал не зовет никого, туда ходят по разнарядке 

Ответить

Степан Кучеренко

no
1

ну я к тому, что это не какое то крупное издание, тв и т.п. которое смотрит больше людей, чем канал ютубера. 
Конечно, он мог и бесплатно туда пойти и лишний раз проинформировать население, но мог и не идти, что вроде как и сделал.

Ответить

Организованный корабль

Излишний
4

Как насчёт дать оплату учителям за участие в родительских собраниях и ежедневные ответы на вопросы родителей, сыпящихся в мессенджере?

Ответить

Степан Кучеренко

Организованный
0

Меня закидают минусами, но я скажу, что учителя слишком часто жалуются на все подряд. и что тетрадки их проверять заставляют, что родительские собрания проводить заставляют, что классные часы проводить заставляют.
А когда они шли в учителя они об этом не знали? это оказалось для них сюрпризом?
По факту, только сейчас в связи с дистанционным обучением у них появились какие то новые нагрузки, которые да, не входили в первоначальный "план". Но сейчас у многих проблемы, не только у учителей.

Ответить

Katerina Kushnareva

Излишний
0

У канала Ирины Шихман одних только подписчиков больше миллиона. А вот программу Время на первом 30 апреля по данным медиаскоуп посмотрело 545,8 тыс. человек. 

Ответить

Black Fox

–25

И если человек работает на госслужбе, он должен бесплатно тратить своё время на блогеров?
Считаю еврейка зажала бабки и выебывается.

Ответить

Андрей Парусников

Black
5

асуждаем подобные высказывания

Ответить

Oleg Sergeev

Black
4

его на эту должность и поставили для этого, почему-то с ТАСС пообщаться бесплатно он смог.

Ответить

Романелло Кивогенс

2

«Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо», — сказал Мясников.

А сейчас, типа, живёт бедно?

Ответить

Oleg Sergeev

Романелло
1

88т.р./30 мин. — это всего лишь в 4 раза меньше Сечина!

Ответить

Litnikov Danil

Романелло
0

Полуроскошное существование (с)

Ответить

Многолетний рубин

Романелло
0

Эта фраза не является отрицанием ни того, что он богат, ни того, что он берет деньги за интервью

Ответить

Романелло Кивогенс

Многолетний
0

Это как в старом КВН про бабульку-картёжницу ("ЧП", Минск):
- Как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
- А где вы сейчас, бабушка, живёте?
- В Сочи, милок.

Ответить

Логический диод

1

Давать интервью мы не бросим

Ответить

Denis Kulikov

1

На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время»

за получасовую беседу с врачом 88 тысяч рублей

Выходит, этот врач должен зарабатывать 176К в час или примерно 28М в месяц.

Ответить

Кирилл Венуров

0

Деньги вымогать не бросим!

Ответить

FOX

0

Уволился

Ответить

Denis Kiselev

FOX
0

Две недели назад ещё

Ответить

Litnikov Danil

Denis
0

Если бы

Ответить

Denis Kiselev

Litnikov
0

(Помощник)

Ответить

Царский Слава

0

Не было ничего, ихтамнет!

Ответить

Alexander Tsyganov

0

Интересно, блогер Соловьёв тоже платит за разговоры с Мясниковым? 

Ответить

Yury Gromov

0

Надо было дать 88, услышать ответы и рассказать сколько они стоят. Спасибо за фильм!

Ответить

Sergiy Sev

0

Врач за 4 ставки получает 30к рублев... Нахуй такую страну.

Ответить

Максим Шпилёв

0

вырвано из контекста
виноват помощник
подтасовка звука
..и другие отмазы

Ответить

Никита Коробов

0

Вы видите смысловую разницу между глаголами "отвергнуть" и "опровергнуть"? А она есть...

Ответить

Sam Gold

0

Что он такое, чтобы вешать на себя такой ценник?))))

Ответить
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