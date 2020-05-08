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Новости
Алексей Боржонов
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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали на два месяца. Его обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей Материал редакции

Следствие считает, что Владимир Воронцов требовал деньги у сотрудника полиции.

19 комментариев
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Тверской суд в Москве арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова до 6 июля 2020 года. Об этом сообщило агентство «Москва».

По версии следствия, в 2017 году создатель паблика потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции «за нераспространение фотографий личного характера».

Воронцова задержали утром 7 мая, перед этим в его квартире провели обыск. Это не первый обыск у создателя паблика: в апреле полиция приходила к нему по делу о публикации фейка о коронавирусе.

  • В «Омбудсмене полиции» публикуются посты на тему защиты прав сотрудников правоохранительных органов, а также с критикой работы полиции.
  • В частности, 22 апреля в Telegram-канале проекта появились аудиозаписи, на которых якобы начальница участковых Новосибирска потребовала от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции.

#новости #суд

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19 комментариев
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Artem Puchkov

6

Самое интересное, что его посадят, но все об этом забудут через месяц

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Дыня

Artem
4

Можешь напомнить через месяцок 

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Насущные Проблемы

Дыня
0

Пускай пуш отправят.

Ответить

alexferman

Artem
–3

Да как все только смеют забывать!

Ответить

Artem Puchkov

alexferman
2

Имею ввиду, что в России нет смысла заниматься оппозиционной деятельностью и защищать  кого-либо, так как в случае чего на помощь никто не прийдет

Ответить

alexferman

Artem
0

Да ты эксперт прям

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Jakub Marona

Artem
0

та не, пусть терпилы думают, что они главные в стране)

Ответить

Александр Доев

Artem
1

Я бы сказал, это самое грустное. 

Ответить

Молодежный огонь

Artem
1

Это так и будет работать, пока холодильник полон и деньги есть.

Ответить

Александр Доев

1

Как же тяжело, они наверное состряпали это дело. В ИВС, где будут держать Воронцова, еще утром знали, что его арестуют. По факту, мы видим, как в очередной раз система давит правозащитника под равнодушные взгляды населения. 

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Насущные Проблемы

Александр
4

Сейчас в первую очередь должны заступиться те самые честные и принципиальные сотрудники полиции, которые чтят закон, а не приказы. Сейчас посмотрим сколько таких, и есть ли они вообще.

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Уютный Багажник

Насущные
1

Боюсь, не на что там будет смотреть.

Ответить

Уютный Багажник

Уютный
1

И тут же обновляю тж и вижу, хах. Ну ок, это уже интереснее) 

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Михаил Петров

Александр
0

ну далеко не первый случай "вымогательства" денег из инета. то у депутата какой то журналист денег вымогает, то вот это. чую легкий способ придумали закрывать информационные ресурсы, по типу подбрасывания наркоты.

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Насущные Проблемы

Михаил
0

легкий способ придумали закрывать информационные ресурсы, по типу подбрасывания наркоты

придумали

Ответить

Насущные Проблемы

2

Извините, у нас Россия.

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Излишний мангал

1

Подстава

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Serg Bootlegger

0

Монетизация подъехала

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Александр Гонтарев

0

Я/Мы Омбудсмен полиции ?

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