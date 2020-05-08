Тверской суд в Москве арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова до 6 июля 2020 года. Об этом сообщило агентство «Москва».

По версии следствия, в 2017 году создатель паблика потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции «за нераспространение фотографий личного характера».

Воронцова задержали утром 7 мая, перед этим в его квартире провели обыск. Это не первый обыск у создателя паблика: в апреле полиция приходила к нему по делу о публикации фейка о коронавирусе.