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Следствие считает, что Владимир Воронцов требовал деньги у сотрудника полиции.
Тверской суд в Москве арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова до 6 июля 2020 года. Об этом сообщило агентство «Москва».
По версии следствия, в 2017 году создатель паблика потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции «за нераспространение фотографий личного характера».
Воронцова задержали утром 7 мая, перед этим в его квартире провели обыск. Это не первый обыск у создателя паблика: в апреле полиция приходила к нему по делу о публикации фейка о коронавирусе.
Самое интересное, что его посадят, но все об этом забудут через месяц
Да как все только смеют забывать!
Имею ввиду, что в России нет смысла заниматься оппозиционной деятельностью и защищать кого-либо, так как в случае чего на помощь никто не прийдет
Как же тяжело, они наверное состряпали это дело. В ИВС, где будут держать Воронцова, еще утром знали, что его арестуют. По факту, мы видим, как в очередной раз система давит правозащитника под равнодушные взгляды населения.
Сейчас в первую очередь должны заступиться те самые честные и принципиальные сотрудники полиции, которые чтят закон, а не приказы. Сейчас посмотрим сколько таких, и есть ли они вообще.
Боюсь, не на что там будет смотреть.
ну далеко не первый случай "вымогательства" денег из инета. то у депутата какой то журналист денег вымогает, то вот это. чую легкий способ придумали закрывать информационные ресурсы, по типу подбрасывания наркоты.
легкий способ придумали закрывать информационные ресурсы, по типу подбрасывания наркоты
придумали