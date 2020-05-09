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Планировалось, что над городом пролетит 21 самолёт и вертолёт.
Во Владивостоке авиапарад в честь Дня Победы отменили из-за тумана. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель Тихоокеанского флота. Эту же информацию подтвердила «Комсомольская правда».
Планировалось, что над Владивостоком пролетит 21 самолёт и вертолёт. Авиапарад должен был начаться в 11:00 по местному времени (04:00 по Москве), но его сначала перенесли на 13:00 по местному времени, а потом отменили.
В России из-за пандемии коронавируса изменён формат парада в честь Дня Победы. 9 мая мая пройдут только воздушные парады, изначально их планировали провести в 47 городах России, в них примут участие около 600 самолетов и вертолетов.