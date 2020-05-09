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Алексей Боржонов
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В Петербурге пациентку выписали из госпиталя для больных Covid-19 после жалоб на условия содержания и обсуждения в СМИ Материал редакции

Она утверждала, что её первый тест на коронавирус отрицательный, но власти считали, что ей нужно дождаться результата второго теста.

8 комментариев
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Жительницу Петербурга Оксану Кутафину-Шишлову, которая пожаловалась на условия содержания в госпитале для больных Covid-19, выписали и позволили оставаться в самоизоляции на дому. Об этом она рассказала во «ВКонтакте».

С сегодняшнего дня пошел отчёт моей самоизоляции. После „здоровых“ стен. Надеюсь, что там наведут порядок и сделают больным людям нормальные условия! А здоровых отпустят с „чистой совестью“.

Оксана Кутафина-Шишлова

7 мая Кутафина-Шишлова пожаловалась на «скотские условия» содержания в госпитале. Кроме того, она рассказала, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 оказался отрицательным. Тем не менее ей не позволяли уйти домой, пока она не получит результат второго теста.

Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, но тот добавил её в «чёрный список». Ситуацию стали обсуждать в СМИ, и власти города объяснили, что Кутафина-Шишлова «писала однотипные сообщения» с ругательствами, поэтому её заблокировали. Сама пользовательница VK эту информацию отрицала.

Власти города объяснили, что «все больные с пневмониями рассматриваются как Covid-положительные», поэтому их выписывают только после двух отрицательных тестов. Но по словам Кутафиной-Шишловой, результатов теста она так и не узнала, хотя её выписали.

Жительница Петербурга пожаловалась губернатору…
Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, и тот её заблокировал. В…
tjournal.ru

Другие пациенты госпиталя также жалуются на условия содержания. Елена Хохрина рассказала во «ВКонтакте» об отсутсвии средств гигиены. Эту же информацию подтвердила Янина Семёнова.

По последним данным оперштаба, в Петербурге зафиксировано 6565 случаев заболевания Covid-19, из них 4920 — активные. 1597 человек выздоровели, 48 умерли.

#новости #covid19 #петербург #карантинвроссии

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Ничтожный Валера

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Как они могут вообще на что-то жаловаться в День Победы!? Не стыдно? Или они не чтят ветеранов?!

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патау додик

Ничтожный
1

суки, деды воевали, а они жалуются. деды сражались на передовой и не жаловались, а вы, суки, не можете уже бесплатно в больничке полежать. вот твари.

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Максим Чистов

1

Ну вообще-то один тест это очень ненадежно, надо три или хотя бы два

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Maksim Smirnov

Максим
5

Я дважды лежал в больнице. Маленький в Морозовской, потом уже с глазом в 15. И я мечтал попасть скорее домой. И не потому что я по дому так сильно скучал, а потому что условия были отвратительными, вот такой я нежинка) и мою теорию подтвердила жена. 2 детей - 2 роддома. В первом роддоме(68) она ревела и умоляла забрать домой. В туалете нет туалетной бумаги, на этаже 2 туалета, но работает один. В палате 4 человека, несколько палат на этаже. В туалете ещё и замок вырван, надо руками держать) А во втором роддоме все прошло идеально, новый роддом, отдельные палаты, все удобства. И врачи приветливее) И жена спокойна и нервы мои целы. 

Я не изучал историю этой мадам. Но видимо она жаловалась не на то, что не отпускают после первого теста, а на условия в которых ее ЗАСТАВЛЯЮТ ожидать второго. Да, времена тяжелые, военные. Ну так пускай публично скажут, мы пернули, оказалось не такие мы пиздатые и богатые, что больницы не как курорт. Помогите нам туалетной бумагой, мылом, деньгами на приличную еду. Но этого же не будет. 

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Енот Волшебный

Maksim
2

Но этого же не будет.

Выход в окно будет.

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Andre Macareno

Maksim
1

Я после операции по расширению челюсти в третьем меде полторы недели лежал, в целом ок, только надо было планшет с собой взять, я просто думал, что я туда дня на 4 заезжаю — в итоге манга, которую я брал, закончилась через два дня, листочки для рисования — ещё через пару дней, и остальное время я книжки читал с телефона, хорошо хоть экран не самый маленький и в epub все находились

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Миша Шмаков

Andre
1

У тебя теперь суперширокая челюсть?

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Испанский парфюмер

Миша
0
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