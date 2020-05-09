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Она утверждала, что её первый тест на коронавирус отрицательный, но власти считали, что ей нужно дождаться результата второго теста.
Жительницу Петербурга Оксану Кутафину-Шишлову, которая пожаловалась на условия содержания в госпитале для больных Covid-19, выписали и позволили оставаться в самоизоляции на дому. Об этом она рассказала во «ВКонтакте».
7 мая Кутафина-Шишлова пожаловалась на «скотские условия» содержания в госпитале. Кроме того, она рассказала, что у неё диагностировали двустороннюю пневмонию, но тест на Covid-19 оказался отрицательным. Тем не менее ей не позволяли уйти домой, пока она не получит результат второго теста.
Кутафина-Шишлова пожаловалась губернатору Петербурга Александру Беглову, но тот добавил её в «чёрный список». Ситуацию стали обсуждать в СМИ, и власти города объяснили, что Кутафина-Шишлова «писала однотипные сообщения» с ругательствами, поэтому её заблокировали. Сама пользовательница VK эту информацию отрицала.
Власти города объяснили, что «все больные с пневмониями рассматриваются как Covid-положительные», поэтому их выписывают только после двух отрицательных тестов. Но по словам Кутафиной-Шишловой, результатов теста она так и не узнала, хотя её выписали.
Другие пациенты госпиталя также жалуются на условия содержания. Елена Хохрина рассказала во «ВКонтакте» об отсутсвии средств гигиены. Эту же информацию подтвердила Янина Семёнова.
По последним данным оперштаба, в Петербурге зафиксировано 6565 случаев заболевания Covid-19, из них 4920 — активные. 1597 человек выздоровели, 48 умерли.
суки, деды воевали, а они жалуются. деды сражались на передовой и не жаловались, а вы, суки, не можете уже бесплатно в больничке полежать. вот твари.
Ну вообще-то один тест это очень ненадежно, надо три или хотя бы два
Я дважды лежал в больнице. Маленький в Морозовской, потом уже с глазом в 15. И я мечтал попасть скорее домой. И не потому что я по дому так сильно скучал, а потому что условия были отвратительными, вот такой я нежинка) и мою теорию подтвердила жена. 2 детей - 2 роддома. В первом роддоме(68) она ревела и умоляла забрать домой. В туалете нет туалетной бумаги, на этаже 2 туалета, но работает один. В палате 4 человека, несколько палат на этаже. В туалете ещё и замок вырван, надо руками держать) А во втором роддоме все прошло идеально, новый роддом, отдельные палаты, все удобства. И врачи приветливее) И жена спокойна и нервы мои целы.
Я не изучал историю этой мадам. Но видимо она жаловалась не на то, что не отпускают после первого теста, а на условия в которых ее ЗАСТАВЛЯЮТ ожидать второго. Да, времена тяжелые, военные. Ну так пускай публично скажут, мы пернули, оказалось не такие мы пиздатые и богатые, что больницы не как курорт. Помогите нам туалетной бумагой, мылом, деньгами на приличную еду. Но этого же не будет.
Я после операции по расширению челюсти в третьем меде полторы недели лежал, в целом ок, только надо было планшет с собой взять, я просто думал, что я туда дня на 4 заезжаю — в итоге манга, которую я брал, закончилась через два дня, листочки для рисования — ещё через пару дней, и остальное время я книжки читал с телефона, хорошо хоть экран не самый маленький и в epub все находились