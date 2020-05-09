Прямой эфир
За сутки умерли 104 человека, выздоровели — 5308.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 198 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировано 10 817 случаев заболевания Covid-19, умерли 104 человека, выздоровели — 5308.
Случаев заболевания за всё время — 198 676, выздоровели 31 916 человек, умерли — 1 827.
Лидер по числу заболеваний — Москва (больше 104 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 19 тысяч случаев), на третьем — Петербург (больше 6900 случаев).
16 лет назад Путин сказал, что если семь лет работать президентом, то с ума можно сойти.
Как в воду глядел.
Пипец ты рвешься
Королевский химик
Преследование минусами? За это, вроде, бан полагается.
А за преследование плюсами?
Королевский химик
Поцелуйчик
Всё взаимно, тебе нравится?
Я тебе кинул один минус, а ты пошел искать мои другие комментарии и кидать туда минуса. 😂😂😂 Взаимно
Я тоже так делаю. В минуты наибольшего отчаяния.
Мы на tj. Тут куда не плюнь повсюду мудаки.
Всё правильно, минуси его
Это к чему вообще
Молодежный американец
«Своего первого ру****** я убил в 16 лет» (с) Рамзан Кадыров
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
"В Швейцарии пишут Спасибо Дед за нейтралитет!"
Хорошо быть швейцарцем
Ничего хорошего. Вроде работа непыльная, стоишь, двери открываешь. А ни котят полайкать, ни срач устроить.
В Швейцарии, кстати, в некоторых кантонах кошек хавают
Запомните - не больше 11000
кстати США, Бразилия и РФ обеспечили вчера половину мирового прироста зараженных.
Хотел написать комментарий, но понял что он недостаточно язвительный для этой новости, пришлось удалить.
Виртуальный вентилятор
Плато это когда выздоравливает столько же, сколько заболевает. Сейчас же выздоровело 5к при 10к обнаруженных
Молодежный американец
Кек
Ого Питеру разрешили больше 300 писать?))))
Москве тесты в достаточном объеме подвезли, теперь и Петербургу стало больше доставаться, потом и в Казань довезут
Каждый день по 10 тысяч. Странная хуйня. Почему не 7, 11, 23 и тп?
Тем временем президент Танзании порвался:
По последним новостям, папайя скончалась от лёгочной недостаточности.