Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
6719

В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 198 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 104 человека, выздоровели — 5308.

52 комментария
В закладки

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 198 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 10 817 случаев заболевания Covid-19, умерли 104 человека, выздоровели — 5308.

Случаев заболевания за всё время — 198 676, выздоровели 31 916 человек, умерли — 1 827.

Лидер по числу заболеваний — Москва (больше 104 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 19 тысяч случаев), на третьем — Петербург (больше 6900 случаев).

Динамика заболеваемости в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+13 973
4
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 52, "likes": 12, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 167155, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 09 May 2020 10:46:23 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роберт Петросян

9

16 лет назад Путин сказал, что если семь лет работать президентом, то с ума можно сойти.
Как в воду глядел.

Ответить

Довольный крюк

Роберт
36

Пипец ты рвешься

Ответить

Королевский химик

Довольный
8

Преследование минусами? За это, вроде, бан полагается.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Королевский
1

А за преследование плюсами?

Ответить

Королевский химик

Evgeniy
2

Поцелуйчик

Ответить

Evgeniy Smirnov

Королев…
0

Это другое дело!

Ответить

Енот Волшебный

Королевский
1

Здесь всё как в эрэфии, выдают медаль за отвагу.

Ответить

john doe

Королевский
0
Ответить

Роберт Петросян

Довольный
–9

Всё взаимно, тебе нравится?

Ответить

Довольный крюк

Роберт
12

Я тебе кинул один минус, а ты пошел искать мои другие комментарии и кидать туда минуса. 😂😂😂 Взаимно

Ответить

Alexei Kuksin

Довольный
0

Я тоже так делаю. В минуты наибольшего отчаяния. 

Ответить

Насущные

Alexei
3

Ну мудак, что тут скажешь.

Ответить

Alexei Kuksin

Насущные
4

Мы на tj. Тут куда не плюнь повсюду мудаки.

Ответить

Енот Волшебный

Alexei
3

И пидарасы 🧐

Ответить

Пушкинский

Alexei
2

Совок везде себе подобных выискивает. Выдал тебе лайк по карточке.

Ответить

Semen Semenov

Роберт
0

Всё правильно, минуси его

Ответить

Роберт Петросян

Semen
–1

+++

Ответить

hyposlasher

Довольный
1

Новенький. Так со всеми

Ответить

Енот Волшебный

Довольный
1

Пипец я тоже хочу порваться.

Ответить

Довольный крюк

Роберт
6

Это к чему вообще

Ответить

Молодежный американец

Довольный
12

Это Роберт Петросян

Ответить

Молодежный американец

Роберт
2

«Своего первого ру****** я убил в 16 лет» (с) Рамзан Кадыров

Ответить

Алексей Вежлев

2

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Ответить

theLastLetters

Алексей
28

"В Швейцарии пишут Спасибо Дед за нейтралитет!"

Ответить

Алексей Вежлев

theLastLetters
0

Хорошо быть швейцарцем

Ответить

theLastLetters

Алексей
15

Ничего хорошего. Вроде работа непыльная, стоишь, двери открываешь. А ни котят полайкать, ни срач устроить.

Ответить

Sakari Sauso

theLastLetters
1

В Швейцарии, кстати, в некоторых кантонах кошек хавают

Ответить

theLastLetters

Sakari
1

Кантоны штопаные! Аж трисёт!

Ответить

ユリー シャネ

10

Запомните - не больше 11000

Ответить

Михаил Зеленин

ユリー
0

кстати США, Бразилия и РФ обеспечили вчера половину мирового прироста зараженных. 

Ответить

hyposlasher

7

Хотел написать комментарий, но понял что он недостаточно язвительный для этой новости, пришлось удалить.

Ответить

Похожий Абдужаббор

6

Все хорошо, все дома! Я вышел за пивом, а тут все дистанцию держат.

Ответить

Королевский химик

Похожий
2

В это нелёгкое время нужно всем сплотиться плечом к плечу!

Ответить

Михаил Ахметов

3

Не умираем! Статистику не портим!

Ответить

Молодежный американец

0

Вообще-то Россия реально вышла на плато

Ответить

Виртуальный вентилятор

Молодежный
3

Плато это когда выздоравливает столько же, сколько заболевает. Сейчас же выздоровело 5к при 10к обнаруженных

Ответить

Kir Kirsky

Молодежный
0

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
looks плато to me

Russia Coronavirus: 198,676 Cases and 1,827…
Russia Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day…
www.worldometers.info
Ответить

Молодежный американец

Kir
0

Кек

Ответить

Kir Kirsky

Молодежный
0

график чего - не суть. просто для наглядности как выглядит плато. 

Ответить

Artur Kutushev

1

А что ХМАО нет на картинке. Вообще нет заболевших? Да ну нафиг

Ответить

Darya Timofeeva

0

Ого Питеру разрешили больше 300 писать?))))

Ответить

Михаил Зеленин

Darya
1

Москве тесты в достаточном объеме подвезли, теперь и Петербургу стало больше доставаться, потом и в Казань довезут

Ответить

Зенитный колос

Darya
0

Так уже и больше 400 писали раньше

Ответить

Alexey Samarkin

0

Просто Плато, просто как дела?

Ответить

Наим Алиев

0

Каждый день по 10 тысяч. Странная хуйня. Почему не 7, 11, 23 и тп?

Ответить

Молодежный американец

Наим
1

Плато

Ответить

Административный цвет

Наим
0

Потому что 10000 тестов в сутки делают. Цифра, совершенно ничего не значащая. На спад она пойдет, когда выявят подавляющее большинство зараженных.

Ответить

Алексей Логачев

–6

Ой, ну не нагнетайте хоть на 9 мая, а! Лучше давайте обсудим салют

Ответить

Viktor Nevzorov

0

Тем временем президент Танзании порвался:

Ответить

Евгений Киров

Viktor
1

По последним новостям, папайя скончалась от лёгочной недостаточности.

Ответить

Королевский химик

0

В Кирове нет, что ли, новых больных? (или я проглядел?)

Ответить

Королевский химик

Королевский
0

Хм, должно быть +43

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая
Указ об этом подписал Сергей Собянин.
140
Интернет
Тред: Роскошные интерьеры домов российских знаменитостей (к чьему вкусу есть большие вопросы)
Елена Малышева одобряет этот тред.
201
Истории
«Я собирала вещи, а перед глазами — он, грозящий ножом ребёнку»: история карантина с домашним насильником
Как потеря денег, алкоголь и страх неизвестности во время пандемии обнажили агрессию.
339
Популярное за три дня
Интернет
98-летняя ветеран из Ленобласти собрала два миллиона рублей для врачей через YouTube. Она вдохновилась Томом Муром
Зинаида Корнева рассказывает о своей жизни и в знак уважения шлёт носки британскому ветерану.
48
Интернет
Дуров в ответ на фильм Дудя назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину. На фоне суда с властями США
И заодно прорекламировал новый Telegram-канал журналиста.
708
Животные
Кот и свежий воздух
23
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Эмиль Рубанов

В масках до конца: три этапа…

Evgenii Evgenii

Собаки-взрыватели танков…

john doe

Обсерватор в Сочи

Alexander Balan

Запись в подсайте Twitter

Дыня

Обсерватор в Сочи

Spectr

Альтернативная реальность

Михаил Зеленин

Facebook обновила дизайн сайта…