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Новости
Алексей Боржонов
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Путин возложил цветы к Вечному огню и пообещал «широко и торжественно» отметить 75-летие Победы после пандемии Материал редакции

«Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш „Бессмертного полка“».

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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлёвской стены и вступил с обращением к россиянам. Президент пообещал «широко и торжественно» отметить 75-летие Победы.

Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш «Бессмертного полка» — марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями.

Владимир Путин

Президент почтил память погибших в войне и объявил минуту молчания.

В 2020 году формат празднования Дня Победы изменился из-за коронавируса. Акция «Бессмертный полк» проводится в онлайн-формате, а наземный парад отменён — вместо него над городами по всей стране проходят авиапарады.

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#новости #деньпобеды #covid19

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ユリー シャネ

0

Экономка экономикой, а парад сам себя не проведет

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Теплый Абдужаббор

0

Но не так широко и торжественно, как мангальчик с серпом и молотом на фоне Путина.

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