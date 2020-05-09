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«Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш „Бессмертного полка“».
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлёвской стены и вступил с обращением к россиянам. Президент пообещал «широко и торжественно» отметить 75-летие Победы.
Президент почтил память погибших в войне и объявил минуту молчания.
В 2020 году формат празднования Дня Победы изменился из-за коронавируса. Акция «Бессмертный полк» проводится в онлайн-формате, а наземный парад отменён — вместо него над городами по всей стране проходят авиапарады.