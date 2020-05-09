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Пилотов заподозрили в ошибке, но они объяснили, что во время исполнения этой фигуры высшего пилотажа самолёты меняются местами.
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в инстаграме фотографию с авиапарада в честь Дня Победы, на которой три самолёта выпускают над Уфой цвета российского флага в неправильном порядке. Позже он удалил снимок, а его пресс-служба объяснила, что пилоты не ошиблись — они выполняли «перекрёстный роспуск».
Цвета на изображении расположены так, как они представлены на флагах Франции или Нидерландов. Поэтому пользователи соцсетей заподозрили пилотов в ошибке, но пресс-служба главы Башкирии объяснила РИА «Новости», что самолёты менялись местами во время полёта.
Эту же информацию подтвердил изданию Proufu руководитель пилотажной группы Сергей Минигулов. Он сказал, что белый цвет поместили в центр специально.
В 2020 году формат празднования Дня Победы изменился из-за коронавируса. Традиционные массовые мероприятия отменены или перенесены в онлайн, и вместо них проводят авиапарады в городах по всей России. Минобороны сообщало, что они состоятся в 47 городах страны, а участие в них примут почти 600 самолётов и вертолётов.
Vive la Révolution
Алонз анфан дё ля патриё!
Лё жур дглуар эт аривэ!
Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России
Понятно. Стало быть можно теперь как хочешь менять цвета в флаге и ссылаться на пресс-службу Башкирии.
Целую новость сделали и расследование провели)
В стране же нет более важных тем)
Преподобный пёс_анон
я тебя щас чипирую за твою тупость
Какая разница в каком порядке летали цвета? Ну а если бы летали в порядке флага, то можно было бы сказать, что это словацкий триколор или словенский. Повод триггериться на неправильный порядок триколора в нынешних условиях не может тягаться с другими триггерами по тяжести :) Это же самолеты и распылители. Если бы порядок цветов был изменен во флаге на здании правительства — это совсем другое дело, а тут... такое.
Думаю, это повод объявить Башкирию провинцией Франции.
РЕ - ФЕ - РЕ - НДУМ?
А если не поможет, то можно вспомнить свои корни, сесть на коней, собрать юрты и перекочевать во францию.
Ну а вообще уже стандартная история с тупейшими отмазами. Вместо того чтобы сказать "Извините, допустили ошибку, мы не знали как выглядит российский флаг." начинаются истории про то что виновных нет - все всё сделали замечательно, а флаг сам себя перекрасил во французский.
С этим триколором одни путаницы – то древненемецкий флаг изобразят, то французский или голландский. Оставили б прежний красный уже