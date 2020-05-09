Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
3137

Над Уфой во время авиапарада в честь Дня Победы изобразили французский флаг. Это объяснили «перекрёстным роспуском» Материал редакции

Пилотов заподозрили в ошибке, но они объяснили, что во время исполнения этой фигуры высшего пилотажа самолёты меняются местами.

28 комментариев
В закладки

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в инстаграме фотографию с авиапарада в честь Дня Победы, на которой три самолёта выпускают над Уфой цвета российского флага в неправильном порядке. Позже он удалил снимок, а его пресс-служба объяснила, что пилоты не ошиблись — они выполняли «перекрёстный роспуск».

Скриншот из инстаграма Радия Хабирова

Цвета на изображении расположены так, как они представлены на флагах Франции или Нидерландов. Поэтому пользователи соцсетей заподозрили пилотов в ошибке, но пресс-служба главы Башкирии объяснила РИА «Новости», что самолёты менялись местами во время полёта.

Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами.

пресс-служба Радия Хабирова

Эту же информацию подтвердил изданию Proufu руководитель пилотажной группы Сергей Минигулов. Он сказал, что белый цвет поместили в центр специально.

Мы рады, что сработала система цветных дымов, которая в первом заходе отражала национальные цвета Республики Башкортостан, а во втором заходе национальные цвета Российской Федерации.

Визитной карточкой выступления нашей группы является „перекрёстный роспуск на пересекающихся курсах“. Это сложный элемент, который обрабатывается долго. Для его чёткости мы поставили белый цвет в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания на пересекающихся курсах. На репетиции и сегодня у нас получилось именно так, как мы и планировали!

Сергей Минигулов
руководитель пилотажной группы

В 2020 году формат празднования Дня Победы изменился из-за коронавируса. Традиционные массовые мероприятия отменены или перенесены в онлайн, и вместо них проводят авиапарады в городах по всей России. Минобороны сообщало, что они состоятся в 47 городах страны, а участие в них примут почти 600 самолётов и вертолётов.

Репортаж из соцсетей: авиапарад в честь Дня…
Традиционные массовые мероприятия отменены или перенесены в онлайн, и вместо них проводят…
tjournal.ru

#новости #деньпобеды

Алексей Боржонов PLUS
+14 015
2
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043d\u044c\u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u044b"], "comments": 28, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 167239, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 09 May 2020 15:49:41 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Основной парфюмер

34

Vive la France!🇫🇷

Ответить

Евгений Дубровин

Основной
18

Vive la Révolution

Ответить

theLastLetters

Евгений
2

Алонз анфан дё ля патриё!
Лё жур дглуар эт аривэ!

Ответить

andorus

theLastLetters
1

Один за всех и все за одного!

Ответить

Иван Иванов

14

Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России

Понятно. Стало быть можно теперь как хочешь менять цвета в флаге и ссылаться на пресс-службу Башкирии.

Ответить

Andre Macareno

8

Просто одним из пилотов был Понасенков

Ответить

theLastLetters

7

Хотите как во Франции? (С)

Ответить

Непривычный Мика

6

О нет!! Что же теперь с нами будет, куда мы катимся!!

Ответить

Артем Кихтёв

5

Целую новость сделали и расследование провели)

Ответить

Дмитрий Городских

Артем
1

В стране же нет более важных тем)

Ответить

Преподобный пёс_анон

Дмитрий
6

я тебя щас чипирую за твою тупость

Ответить

Дмитрий Городских

Преподобный
4

поздно

Ответить

Молодежный американец

0

И че

Ответить

Костя Васильев

Молодежный
7

Хуй в плечо 

Ответить

Бесплатный мангал

3

Какая разница в каком порядке летали цвета? Ну а если бы летали в порядке флага, то можно было бы сказать, что это словацкий триколор или словенский. Повод триггериться на неправильный порядок триколора в нынешних условиях не может тягаться с другими триггерами по тяжести :) Это же самолеты и распылители. Если бы порядок цветов был изменен во флаге на здании правительства — это совсем другое дело, а тут... такое.

Ответить

Pig Fat

2

Думаю, это повод объявить Башкирию провинцией Франции.

Ответить

Преподобный пёс_анон

Pig
1

РЕ - ФЕ - РЕ - НДУМ?

Ответить

Pig Fat

Преподобный
1

А если не поможет, то можно вспомнить свои корни, сесть на коней, собрать юрты и перекочевать во францию.

Ответить

Преподобный пёс_анон

Pig
1

коней импортозаместили, извините

Ответить

Sakari Sauso

2

Нормандия - Неман

Ответить

Дурной щит

2

В тексте слишком мало упоминаний, что это перекрестный роспуск. Нужно еще раз пять указать

Ответить

Rafael

0

Ну а вообще уже стандартная история с тупейшими отмазами. Вместо того чтобы сказать "Извините, допустили ошибку, мы не знали как выглядит российский флаг." начинаются истории про то что виновных нет - все всё сделали замечательно, а флаг сам себя перекрасил во французский.

Ответить

Преподобный пёс_анон

Rafael
–2
Ответить

Aleksej Fedko

1

Вырвали из контекста!

Ответить

Rafael

1

теперь французы будут знать, что у них флаг с символами российского 😆

Ответить

Soviet Pooh

1

С этим триколором одни путаницы – то древненемецкий флаг изобразят, то французский или голландский. Оставили б прежний красный уже

Ответить

Morgan

1

В парадах же вроде военные самолеты участвуют обычно, а тут Цессны какие-то.

Ответить

dmzkrsk

0

Расстрелять?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Соболь и Собчак проведут онлайн-дебаты на тему помощи людям во время кризиса
Они пройдут 10 мая.
127
Новости
В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая
Указ об этом подписал Сергей Собянин.
140
Разборы
Justice for Ahmad - новый расистский скандал в Америке
Если вы зайдете сегодня в инстаграм, то, возможно, увидите у многих западных знаменитостей (Джастина Бибера, Кендалл Дженнер и др) посты с подписями Justice for Ahmad. Что это значит?
207
Популярное за три дня
Животные
24
Интернет
98-летняя ветеран из Ленобласти собрала два миллиона рублей для врачей через YouTube. Она вдохновилась Томом Муром
Зинаида Корнева рассказывает о своей жизни и в знак уважения шлёт носки британскому ветерану.
48
Животные
Кот и свежий воздух
23
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

andorus

С добрым утром

andorus

С добрым утром

Тюляш Морской Котан

Запись в подсайте Telegram

Big Dick Energy

Эволюция 9 мая в СССР и России…

andorus

Над Уфой во время авиапарада в…

Taktischer Corgi

С добрым утром

Taktischer Corgi

С добрым утром

theLastLetters

68 жизненных советов от Кевина…

Morgan

Над Уфой во время авиапарада в…

Уютный Багажник

68 жизненных советов от Кевина…