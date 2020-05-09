Мы рады, что сработала система цветных дымов, которая в первом заходе отражала национальные цвета Республики Башкортостан, а во втором заходе национальные цвета Российской Федерации.

Визитной карточкой выступления нашей группы является „перекрёстный роспуск на пересекающихся курсах“. Это сложный элемент, который обрабатывается долго. Для его чёткости мы поставили белый цвет в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания на пересекающихся курсах. На репетиции и сегодня у нас получилось именно так, как мы и планировали!