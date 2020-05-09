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Алексей Боржонов
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Жительницу Калининграда обвинили в оправдании терроризма из-за репоста записи о взрыве в архангельском УФСБ Материал редакции

Ранее против нескольких людей возбудили дела из-за комментариев об этом взрыве.

5 комментариев
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Жительницу Калининграда Людмилу Стеч обвинили в оправдании терроризма из-за репоста записи во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на знакомую Стеч. Эту же информацию подтвердил штаб Алексея Навального в Калининграде.

Утром 8 мая к Стеч пришли с обыском, рассказала её знакомая. Когда та отказалась открыть дверь, сотрудники правоохранительных органов выбили окно. В ходе обыска изъяли роутер и мобильный телефон, саму Стеч отвезли на допрос.

Вечером её отпустили под подписку о невыезде и предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. По данным «Нового Калининграда», дело возбудили из-за репоста записи о взрыве в архангельском УФСБ.

  • В октябре 2018 года 17-летний житель Архангельска пронёс в региональное управление ФСБ взрывное устройство и привёл его в действие. Он погиб на месте, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Происшествие квалифицировали как теракт;
  • Из-за комментариев о взрыве ФСБ возбудила серию дел по всей России. Жительницу Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей, жителя Калуги приговорили к пяти годам тюрьмы, также дело возбудили против ещё одного жителя Архангельска;
  • Наиболее резонансное из возбуждённых дел — против журналистки Светланы Прокопьевой. Комментируя теракт, она утверждала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которое борется с ним.

#новости #фсб #терроризм

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5 комментариев
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Bad Bear

3

Может лучше сделать себя такими чтобы люди не радовались твоей смерти (в том числе гипотетической) вместо того чтобы сажать тех кто радуется?

Ответить

Максим Абрамчик

Bad
8

Ничего себе ты придумал, может ещё служить на благо других, а не забивать себе карманы деньгами? 

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Руслан Карпов

Bad
0
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Ivan Matveev

2

Ну пусть хоть дела мальчишки повозбуждают, раз ни друг-друга, ни девоченок возбуждать не умеют 

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Упоротый Голубь

0

А есть инфа что она конкретно репостнула и её комментарий? Я, конечно, понимаю, что вся эта "борьба" притянута за уши, предназначена для выбивания палок, мол "мы боремся с террористами, смотрите", но что-то мне подсказывает, что там далеко не "осуждаю террористов" было в комментарии к репосту (или в исходной новости). 

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