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Ранее против нескольких людей возбудили дела из-за комментариев об этом взрыве.
Жительницу Калининграда Людмилу Стеч обвинили в оправдании терроризма из-за репоста записи во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на знакомую Стеч. Эту же информацию подтвердил штаб Алексея Навального в Калининграде.
Утром 8 мая к Стеч пришли с обыском, рассказала её знакомая. Когда та отказалась открыть дверь, сотрудники правоохранительных органов выбили окно. В ходе обыска изъяли роутер и мобильный телефон, саму Стеч отвезли на допрос.
Вечером её отпустили под подписку о невыезде и предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. По данным «Нового Калининграда», дело возбудили из-за репоста записи о взрыве в архангельском УФСБ.
Может лучше сделать себя такими чтобы люди не радовались твоей смерти (в том числе гипотетической) вместо того чтобы сажать тех кто радуется?
Ничего себе ты придумал, может ещё служить на благо других, а не забивать себе карманы деньгами?
Ну пусть хоть дела мальчишки повозбуждают, раз ни друг-друга, ни девоченок возбуждать не умеют
А есть инфа что она конкретно репостнула и её комментарий? Я, конечно, понимаю, что вся эта "борьба" притянута за уши, предназначена для выбивания палок, мол "мы боремся с террористами, смотрите", но что-то мне подсказывает, что там далеко не "осуждаю террористов" было в комментарии к репосту (или в исходной новости).