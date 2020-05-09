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Алексей Боржонов
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Пожар в московской больнице и рекомендации Роспотребнадзора по снятию карантина. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 9 мая.

В России

  • Зафиксировано 10 817 случаев Covid-19, 5308 человек выздоровели, 104 — умерли. Случаев заболевания за всё время — 198 676, выздоровели 31 916 человек, умерли 1827;
  • Роспотребнадзор выпустил рекомендации по снятию карантина в России в три этапа. Социальное дистанцирование и ношение масок будет обязательным, пока не снимут все ограничения;

  • В Чечне со следущей недели возобновят работу малые предприятия в сфере услуг. В Северной Осетии продлили ограничения, введённые из-за вируса, до 31 мая, в Тамбовской области — до 17 мая. Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках;

  • Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с Covid-19;
  • В московской больнице для больных коронавирусом произошёл пожар. По предварительным данным, один человек погиб. Кроме того, неизвестные сообщили о минировании десяти больниц в городе, эта информация оказалась ложной;
  • В столице задержали больше десяти участников акции КПРФ в честь Дня Победы из-за нарушения режима самоизоляции. Путин пообещал «широко и торжественно» отметить 75-летие Победы после пандемии;
  • В Красноярском крае зафиксировали вспышку Covid-19 у сотрудников крупнейшего в России золотодобывающего предприятия. Подтверждено 89 случаев;
  • В Екатеринбурге врача оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что он разрешил нескольким пациентам с Covid-19 лечиться на дому. Он посчитал, что заболевание протекало у них в лёгкой форме;
  • В Петербурге пациентку выписали из госпиталя для больных Covid-19 после жалоб на условия содержания и обсуждения в СМИ.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире приблизилось к 4 миллионам, больше 276 тысяч человек умерли от вируса, 1,3 миллиона выздоровели;
  • В Сеуле новая вспышка коронавируса, за сутки в Южной Корее зафиксировали 18 случаев Covid-19. Из-за этого власти закрыли все бары и клубы;

  • Китай предложил Северной Корее помощь в борьбе с вирусом. Президент Си Цзиньпин сказал, что обеспокоен ситуацией с вирусом в стране;

  • В Словении тысячи велосипедистов проехали по Любляне в знак протеста против ограничений из-за коронавируса. Участники акции считают, что государство ограничивает их права, используя пандемию как предлог. Протесты прошли также в нескольких городах Германии;
  • Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global — впервые в истории станет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны;
  • В Великобритании с конца мая планируют помещать на двухнедельный карантин всех, кто прибывает из-за рубежа. Исключение — пассажиры, пребывающие из Ирландии;
  • Парламент Франции принял закон о продлении режима ЧС до 10 июля. В Перу продлили карантин до 24 мая;
  • В Белоруссии провели парад Победы, Александр Лукашенко заявил, что «даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима». В стране более 22 тысяч случаев заболевания Covid-19.

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#covidtoday #covid19

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theLastLetters

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Надо б, чтоб сперва были комментарии, потом пост. Особенно когда пост длинный очень неудобно.

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Насущные Проблемы

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Только ради бонусов захожу.

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