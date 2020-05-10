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Новости
Алексей Боржонов
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В России восьмой день подряд фиксируют больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. За всё время — больше 209 тысяч Материал редакции

За сутки выявили 11 012 случаев заболевания.

26 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 209 тысяч, сообщили в оперштабе.

За сутки выявили 11 012 случаев коронавируса, 2390 человек выздоровели, 88 — умерли.

С 3 мая в России ежедневно фиксируют больше 10 тысяч случаев Covid-19. Общее число случаев выросло до 209 688, выздоровели 34 306 человек, умерли — 1915.

Инфографика РИА 

Наибольшее число заболеваний — в Москве (больше 190 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 20 тысяч), на третьем — Петербург (больше 7 тысяч).

Динамика в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России

#новости #covid19

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26 комментариев
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Максим Чистов

7

Потерпите, завтра на плато 👍🏻

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Andre Macareno

Максим
0

В Москве пока рисуют в целом действительно оптимистичную стату, прирост таки из-за регионов пока

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Сергей Золотых

Andre
8

Ясное дело — москвичи свалили на праздники в регионы и разносят заразу там.

Ответить

infinity one

Максим
1

На плато, только через твой труп. Готовься👍

Ответить

My Thoughts

infinity
1

Да кто вабще этот ваш плато?!)

Ответить

FaroucheMn

My
0

Собака такая)

Ответить

Студенческий пистолет

2

В таких случаях пишут больше 11 тысяч, да

Ответить

Длинный цветок

Студенческий
3

Но тогда не получится, что хто восьмые сутки 

Ответить

scheissegal

2

Краснодарский край последние 6 дней

Ответить

Енот Волшебный

scheissegal
1

Кекесы, совсем не палятся)

Ответить

Студенческий пистолет

2

@На вкус, как пожар нужна украинская аналитика, без тебя не разберутся

Ответить

Maksytoff

1

Идём на стабилизацию!

Ответить

chachalava

1

В Москве вообще никаких мер для предотвращения заражения не предпринимается. Так называемую самоизоляцию никто не контролирует. С понедельника ещё миллион гастеров на работу повыходят. Так что ожидать какого-то снижения числа заболевших и выход на плато - странно.

Ответить

Анна Давыдова

1

Опечатка, ребят

Ответить

Андрей Балконский

0

Ну что, кто первый пошутит про выход на плато?

Ответить

Giorno Giovanna

Андрей
1

Максим Чистов

Ответить

Роберт Петросян

Giorno
0

Максим Чистов

Ответить

Встречный шар

Андрей
0

Здесь находится шутка про плато.

Ответить

Енот Волшебный

0

@Беглов, дай денег на маску.

Ответить

Yegor Dvornikov

0

Просыпаешься, ждёшь этих цифр. Думаешь, что хоть что-то поменяется, но нет. Восьмой день одно и то же.

Ответить

Встречный шар

Yegor
–4

Да, восьмой день ты в запое и с отекшим ебалом.

Ответить

Студенческий пистолет

Встречный
0

@Вахтёр TJ оскорбления

Ответить

Анатолий Черняк

0

Странная динамика. Например в Новосибирске уже неделю каждый день ~75, город живёт полной жизнью и в праздники, и в будние дни, а в статистике плато 👍

Ответить

Алексей Вежлев

0

Где там плато?

Ответить

Роберт Петросян

0

Скиньтесь на помощь Италии и Испании, там вообще пиздец

Ответить

Masha Zvezdnaya

0

Сначала было: если >10к, точное число в заголовке не указывать, пишем "более 10 тысяч", если >11к - более 11 тысяч и т. д.
Теперь: даже если >11к, всё равно пишем просто "более 10 тысяч"

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