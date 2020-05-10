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За сутки выявили 11 012 случаев заболевания.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 209 тысяч, сообщили в оперштабе.
За сутки выявили 11 012 случаев коронавируса, 2390 человек выздоровели, 88 — умерли.
С 3 мая в России ежедневно фиксируют больше 10 тысяч случаев Covid-19. Общее число случаев выросло до 209 688, выздоровели 34 306 человек, умерли — 1915.
Наибольшее число заболеваний — в Москве (больше 190 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 20 тысяч), на третьем — Петербург (больше 7 тысяч).
Потерпите, завтра на плато 👍🏻
В Москве пока рисуют в целом действительно оптимистичную стату, прирост таки из-за регионов пока
Ясное дело — москвичи свалили на праздники в регионы и разносят заразу там.
На плато, только через твой труп. Готовься👍
Да кто вабще этот ваш плато?!)
Краснодарский край последние 6 дней
@На вкус, как пожар нужна украинская аналитика, без тебя не разберутся
В Москве вообще никаких мер для предотвращения заражения не предпринимается. Так называемую самоизоляцию никто не контролирует. С понедельника ещё миллион гастеров на работу повыходят. Так что ожидать какого-то снижения числа заболевших и выход на плато - странно.
Ну что, кто первый пошутит про выход на плато?
Максим Чистов
Просыпаешься, ждёшь этих цифр. Думаешь, что хоть что-то поменяется, но нет. Восьмой день одно и то же.
Встречный шар
Да, восьмой день ты в запое и с отекшим ебалом.
Странная динамика. Например в Новосибирске уже неделю каждый день ~75, город живёт полной жизнью и в праздники, и в будние дни, а в статистике плато 👍
Сначала было: если >10к, точное число в заголовке не указывать, пишем "более 10 тысяч", если >11к - более 11 тысяч и т. д.
Теперь: даже если >11к, всё равно пишем просто "более 10 тысяч"