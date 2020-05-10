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Они считают, что на карантине случаи семейного насилия возросли.
МВД заявило о снижении случаев домашнего насилия в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В первом квартале 2020 года преступлений в семейной сфере было на 13% меньше по сравнению с прошлым годом, а в апреле — на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, рассказали в МВД. При этом статистика, которая позволит сравнить число обращений за март 2020 года, когда карантин ещё не ввели, и за апрель, когда он уже действовал, не приводится.
Также в МВД рассказали, что не планируют ужесточать наказание по статье «Побои», по которой классифицируется в том числе домашнее насилие.
По-моему логично.
Депутаты ссылаются на телефоны доверия, куда звонят жертвы домашнего насилия. Они более доступны для жертв в таких условиях.
МВД на свою статистику. Вызовы наряда ППС и заявления на своего суженного (грубо говоря). В обстоятельствах самоизоляции вызывать полицию и потом находиться все равно со своим насильником в одном помещении, попросту не имеет смысла.
Причём МВД словно отрицает мысль, что им не доверяют в таких вопросах. Там же решение любого конфликта это "вызывайте участкового", который приедет, что-то там напишет, и что? Кому-то после этого может влететь ещё больше.
Защиты жертвам МВД не предоставляет сразу.
В обстоятельствах самоизоляции вызывать полицию и потом находиться все равно со своим насильником в одном помещении, попросту не имеет смысла.
А какой смысл звонить тёте Сраке по телефону доверия?
Духовный бинокль
Ровно как и вызывать полицию. Они составят какой-нибудь акт, устно предупредят. А дальше? Жить то надо будет дальше с этим человеком.
Административку они составят, а потом надо требовать, чтоб закрывали на две недели, а в это время съебывать из квартиры или менять замки в дверях.
Снизилось количество заявлений, ибо жены понимают что и дальше будут на самоизоляции с домашним насильником.
Это также, как Путин видит патриотизм национальной идеей России, а люди вокруг говорят об обратном: сука, бл..., когда это все закончится?!