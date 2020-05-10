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Новости
Алексей Боржонов
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МВД заявило о снижении случаев домашнего насилия в России. Депутаты Госдумы говорили об обратном Материал редакции

Они считают, что на карантине случаи семейного насилия возросли.

13 комментариев
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МВД заявило о снижении случаев домашнего насилия в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В первом квартале 2020 года преступлений в семейной сфере было на 13% меньше по сравнению с прошлым годом, а в апреле — на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, рассказали в МВД. При этом статистика, которая позволит сравнить число обращений за март 2020 года, когда карантин ещё не ввели, и за апрель, когда он уже действовал, не приводится.

  • О росте обращений говорили авторы законопроекта о домашнем насилии. Они попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять дополнительные меры по защите жертв на время карантина;
  • Голикова, в свою очередь, поручила шести ведомствам, среди которых было МВД, изучить обращения депутатов;
  • О росте домашнего насилия также говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам, с 10 апреля число обращений выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Также в МВД рассказали, что не планируют ужесточать наказание по статье «Побои», по которой классифицируется в том числе домашнее насилие.

  • Наказание по статье предусматривает штраф от 5 тысяч рублей до 30 тысяч, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов;
  • МВД совместно с Минюстом обсуждало возможность заменить штраф административным арестом, но такие меры признали «нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной»;
  • В ведомстве считают оправданной декриминализацию статьи о побоях. В МВД заявили, что её перевод из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения «позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве»;
«Я собирала вещи, а перед глазами — он, грозящий…
Я пошла сама купать ребёнка, а Георгий сказал, что сходит переговорить с соседом и вернётся…
tjournal.ru

#новости #covid19 #карантинвроссии #домашнеенасилие

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13 комментариев
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Верный томагавк_два

11

Конечно снизилось. В начале самоизоляции всех баб отпиздили и они забились в углы. 

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Духовный бинокль

6

По-моему логично.
Депутаты ссылаются на телефоны доверия, куда звонят жертвы домашнего насилия. Они более доступны для жертв в таких условиях.
МВД на свою статистику. Вызовы наряда ППС и заявления на своего суженного (грубо говоря). В обстоятельствах самоизоляции вызывать полицию и потом находиться все равно со своим насильником в одном помещении, попросту не имеет смысла.

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check-it-out

Духовный
5

Причём МВД словно отрицает мысль, что им не доверяют в таких вопросах. Там же решение любого конфликта это "вызывайте участкового", который приедет, что-то там напишет, и что? Кому-то после этого может влететь ещё больше.
Защиты жертвам МВД не предоставляет сразу.

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Некоторые лолипоп

Духовный
0

В обстоятельствах самоизоляции вызывать полицию и потом находиться все равно со своим насильником в одном помещении, попросту не имеет смысла.

А какой смысл звонить тёте Сраке по телефону доверия?

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Духовный бинокль

Некоторые
0

Ровно как и вызывать полицию. Они составят какой-нибудь акт, устно предупредят. А дальше? Жить то надо будет дальше с этим человеком.

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Некоторые лолипоп

Духовный
1

Административку они составят, а потом надо требовать, чтоб закрывали на две недели, а в это время съебывать из квартиры или менять замки в дверях.

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check-it-out

Некоторые
0

Ибо они ожидают инструкций и желают получить защиту.

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Arthur Petrosyan

3

Снизилось количество заявлений, ибо жены понимают что и дальше будут на самоизоляции с домашним насильником.

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Evgenii Evgenii

2

Рустатистика, как всегда

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Евгений Никифоров

1

И вообще: бьёт - значит любит!

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Ольга Семенова

1

Это также, как Путин видит патриотизм национальной идеей России, а люди вокруг говорят об обратном: сука, бл..., когда это все закончится?!

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Roman Konchalov

1
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Сергей Воробьёв

0

Снизилось только потому что все люди закрылись от ментов) 

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