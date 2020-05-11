СК возбудил дело, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

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Фото РИА «Новости»

В ночь на 11 мая в частном хосписе для престарелых «Второй дом» в Красногорске произошёл пожар. По данным властей, в момент возгорания в здании находились 29 человек, двое из них — персонал. Площадь пожара составила 30 м². Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что от отравления угарным газом погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. По данным источника ТАСС, погибли десять человек, официально эта информация не подтверждена. Собеседник журналистов также заявил, что в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них — персонал: 20 человек вышли самостоятельно, 17 — эвакуировали спасатели.

Видео РИА «Новости»

После пожара девять человек госпитализировали, шестеро из них находятся в реанимации. Власти сообщили, что по документам хоспис проходит как частное владение. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что двухэтажное здание арендовало частное лицо, размещение престарелых организовалось там без документов: для лежачих оно обходилось в сутки не менее чем в 36 тысяч рублей, для остальных — в 4,5 раза меньше.

Видео РИА «Новости»

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи считают, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. В экстренных службах сообщили, что причиной возгорания также могло стать неосторожное обращение с огнём: воспламенились личные вещи одного из пациентов. По данным источника ТАСС, очаг пожара находился в душевой — предварительно, загорелся неисправный водонагреватель.

Организатора хосписа уже задержали. Он проходит подозреваемым по возбужденном ранее делу.

По предварительным данным, подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. СК