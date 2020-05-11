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Новости
Артём Мазанов
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В хосписе для престарелых в Красногорске произошёл пожар: девять человек погибли, ещё шесть — в реанимации. Главное Материал редакции

СК возбудил дело, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

9 комментариев
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Фото РИА «Новости»

В ночь на 11 мая в частном хосписе для престарелых «Второй дом» в Красногорске произошёл пожар. По данным властей, в момент возгорания в здании находились 29 человек, двое из них — персонал. Площадь пожара составила 30 м². Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что от отравления угарным газом погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. По данным источника ТАСС, погибли десять человек, официально эта информация не подтверждена. Собеседник журналистов также заявил, что в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них — персонал: 20 человек вышли самостоятельно, 17 — эвакуировали спасатели.

Видео РИА «Новости»

После пожара девять человек госпитализировали, шестеро из них находятся в реанимации. Власти сообщили, что по документам хоспис проходит как частное владение. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что двухэтажное здание арендовало частное лицо, размещение престарелых организовалось там без документов: для лежачих оно обходилось в сутки не менее чем в 36 тысяч рублей, для остальных — в 4,5 раза меньше.

Видео РИА «Новости»

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи считают, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. В экстренных службах сообщили, что причиной возгорания также могло стать неосторожное обращение с огнём: воспламенились личные вещи одного из пациентов. По данным источника ТАСС, очаг пожара находился в душевой — предварительно, загорелся неисправный водонагреватель.

Организатора хосписа уже задержали. Он проходит подозреваемым по возбужденном ранее делу.

По предварительным данным, подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

СК

Источник «Интерфакса» рассказал, что в хосписе не было противопожарной сигнализации. «Уже установлено, что коттедж, приспособленный для содержания престарелых людей, не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС», — объяснил он. Собеседник журналистов также сообщил, что в здании не были организованы пути эвакуации для маломобильных граждан — это грубое нарушение требований, предъявляемым к таким заведениям.

#происшествия #пожары

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9 комментариев
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Насущные Проблемы

3

в хосписе не было противопожарной сигнализации

Пиздец, блять. И ведь кто-то подписал акты сдачи. Ну подумаешь, хоспис с лежачими пациентами без пожарной сигнализации. Авось не загорится.

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Патриотический файл

Насущные
2

Чтобы понять пожарного инспектора, нужно мыслить как пожарный инспектор: 36 тысяч в сутки, конец мысли

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Vladimir Medvedev

Насущные
1

Я так понимаю, это нелегальный был, просто в большом частном доме.

Ответить

Патриотический файл

2

«Уже установлено, что коттедж, приспособленный для содержания престарелых людей, не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС»

Уже установлено, ну молодцы, оперативно, вовремя

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Yuri Miller

1

Постойте, больше похоже на поджог для сокрытия коронавируса. Но разве бывают столь подлые люди?

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Предстоящий Макс

Yuri
0

Десять лет назад поджигали дома престарелых, чтобы забрать территорию под ними на "восстановление". Не вижу отличий. Скорее всего да, сожгли, чтобы спрятать закашлявших стариков.

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Evgenii Evgenii

0

С языка сняли

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Taras Levchenko

0

О, а я эту новость ещё в комментариях заранее прочитал.

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Красивый ключ

0

После истории мужика, у которого отец из окна выпал в частном доме престарелых за которым надо было наблюдать (была такая осенью, плюс там с конкретно этим домом было уже связано несколько мутных историй), стало понятно, что в этой области творится такая лютая дичь, что даже маловато огласки этому всему и надо бы почаще писать. 
Очень грустная новость( 

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