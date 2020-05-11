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СК возбудил дело, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
В ночь на 11 мая в частном хосписе для престарелых «Второй дом» в Красногорске произошёл пожар. По данным властей, в момент возгорания в здании находились 29 человек, двое из них — персонал. Площадь пожара составила 30 м². Об этом пишет ТАСС.
В пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что от отравления угарным газом погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. По данным источника ТАСС, погибли десять человек, официально эта информация не подтверждена. Собеседник журналистов также заявил, что в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них — персонал: 20 человек вышли самостоятельно, 17 — эвакуировали спасатели.
После пожара девять человек госпитализировали, шестеро из них находятся в реанимации. Власти сообщили, что по документам хоспис проходит как частное владение. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что двухэтажное здание арендовало частное лицо, размещение престарелых организовалось там без документов: для лежачих оно обходилось в сутки не менее чем в 36 тысяч рублей, для остальных — в 4,5 раза меньше.
Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи считают, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. В экстренных службах сообщили, что причиной возгорания также могло стать неосторожное обращение с огнём: воспламенились личные вещи одного из пациентов. По данным источника ТАСС, очаг пожара находился в душевой — предварительно, загорелся неисправный водонагреватель.
Организатора хосписа уже задержали. Он проходит подозреваемым по возбужденном ранее делу.
Источник «Интерфакса» рассказал, что в хосписе не было противопожарной сигнализации. «Уже установлено, что коттедж, приспособленный для содержания престарелых людей, не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС», — объяснил он. Собеседник журналистов также сообщил, что в здании не были организованы пути эвакуации для маломобильных граждан — это грубое нарушение требований, предъявляемым к таким заведениям.
в хосписе не было противопожарной сигнализации
Пиздец, блять. И ведь кто-то подписал акты сдачи. Ну подумаешь, хоспис с лежачими пациентами без пожарной сигнализации. Авось не загорится.
Патриотический файл
Чтобы понять пожарного инспектора, нужно мыслить как пожарный инспектор: 36 тысяч в сутки, конец мысли
Я так понимаю, это нелегальный был, просто в большом частном доме.
Постойте, больше похоже на поджог для сокрытия коронавируса. Но разве бывают столь подлые люди?
Предстоящий Макс
Десять лет назад поджигали дома престарелых, чтобы забрать территорию под ними на "восстановление". Не вижу отличий. Скорее всего да, сожгли, чтобы спрятать закашлявших стариков.
После истории мужика, у которого отец из окна выпал в частном доме престарелых за которым надо было наблюдать (была такая осенью, плюс там с конкретно этим домом было уже связано несколько мутных историй), стало понятно, что в этой области творится такая лютая дичь, что даже маловато огласки этому всему и надо бы почаще писать.
Очень грустная новость(