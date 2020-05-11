Прямой эфир
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
За сутки в России зарегистрировали 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 221 344. Об этом рассказал оперативный штаб.
Россия обогнала по количеству заражённых Италию и Великобританию и поднялась на третье место в мире.
За сутки в России от коронавируса погибли 94 человека, за весь период — 2009 человек. Выздоровели ещё 5,4 тысячи человек, за всё время — 39,8 тысячи.
Роспотребнадзор: «Принятые из-за коронавируса правила сохранятся в России до появления вакцины».
Правила, установленные государством из-за вируса:
— Работы нет
— Выплат гражданам нет
— Льгот по налогам и кредитам нет
— Средств защиты у врачей нет
— Свободы передвижения нет
Согласный ГОСТ
Слыш, зато какой салют был!
Так себе на самом деле: настреляли кучу одинаковых красных взрывов, никакой фантазии.
И, конечно же, №2 в мире по количеству проведенных тестов.
И, конечно же, самая низкая в мире летальность, ниже в разы чем у Германии и Швейцарии.
Ага
Просто у нас ромашкой бабки лечатся вот и не умирают, а у них долбятся
УРАААА!
Не работают все эти меры. Спасибо деду за бездействие. Надо было кипишь устроить, когда в Ухане первые признаки начались. Ебучий Русский Авось этот.
Заебись быть умницей задним числом)
Ну кстати если и вводить карантин, то надо было в тоже время когда и Эстония/Латвия/Литва/Финляндия закрывались. Не надо думать, что ты умнее других и с заражениями бы "пронесло".
Или совсем почти ничего не вводить, как в Беларуси.
Он может быть умницей и задним числом. Главное, чтобы те, кому делегировано право решать, как мы будем жить ближайшие полгода, соображали превентивно. oh, wait-
соображали превентивно
Победителей Битвы Экстрасенсов на все задачи не хватит)
Заебись быть умницей задним числом)
Победителей Битвы Экстрасенсов на все задачи не хватит)
Подожди, казашка, ты же орал тут, что проклятые британцы и французы виноваты в том, что превентивно не вторглись в Германию, чтобы свергнуть гитлера. Неужели ЭТО ДРУГОЕ??
Заебись быть умницей задним числом)
У нас все шло прямо один в один с Испанией, только примерно так на месяц позднее.
Чтобы это тогда понять - особо умным и не нужно было быть.
Этот месяц вообще нихера не сыграл бы роли. Учитывая, что в той же Европе первые заболевшие появились на месяц раньше, чем считалось.
Да слышь. Да заебали. Продлевают свою СИ как хотят. А надо было всей страной 1 месяц пересидеть тотально! И всё! Померли бы носители или выздоровели бы. Я подозреваю, что существуют редкие субкомпенсированные случаи. Когда их иммунитет как-бы подавляет вирус, и они не болеют, но при этом они всегда остаются заразными. Ну типа как больные ВИЧ, они же всегда с ВИЧ, но не умирают от него. Ну грубый пример, но типа так. Что вирус подавлен, но не настолько, чтоб сдохнуть окончательно.
Да если бы не карантин, то заболевших было бы уже раз в 10 больше, а умерших - больше чем в Италии. Реанимации сейчас и так на пределе по всей стране, тебе нужно чтобы умерших было ещё больше? Эта болезнь страшна тем, что она АБСОЛЮТНО НОВАЯ, и тем что значительной части заболевших требуется дорогостоящая терапия. Конечно же да, если бы карантин ввели в начале марта, то заболевших и умерших было бы меньше. Но решило бы это проблему глобально? Нет. Поэтому сидеть нам в жопе ещё год-два, пока не изобретут вакцину от коронавируса или пока не начнут проявляться эффекты коллективного иммунитета. И вообще, благодари Бога что это заболевание не так смертельно, как например ближневосточный респираторный синдром.
Уууу...страшно.
Ты собрался еще год-два дома сидеть? Совсем поехавший?
да ему хули, сиди да сиди на мамкину пенсию.
Ахаха, уникум.
Каждую вспышку гриппа зимой тоже дома сидишь?
COVID-19 это не грипп. За всю свою жизнь я болел гриппом более 10 раз и мой иммунитет более-менее натаскан на это заболевание. К тому же, смертность от гриппа примерно в 10 раз ниже, чем от COVID-19. С коронавирусной же инфекцией как таковой большинство населения планеты никогда не сталкивалось, поэтому сравнение абсолютно некорректно.
Многие говорят что будут повторные вспышки, и еще одного локдауна на 3 месяца, например в феврале 2021 ни одна страна делать не будет.
Смертность среди не стариков приемлима. У нас до 65 мужчины не доживают, по самоубийствам в тройке, уровень смерти от дтп высокий и тд. А тут вирус, с 0.2% у 0-50 лет, это вообще капля в море.
Уже сейчас нужно все снимать и те кто хотят идут на работу, кто хочет дом сидеть еще год-два как ты, могут сидеть хоть три-четыре года. Еще лучше вакцину сделают. И стоить дешевле будет, лол.
Тяжелая у тебя жизнь, 20 раз гриппом болел. Не путаешь ОРВИ и грипп? Обе инфекции вирусные, но при гриппе как правило нет выделений из носа, скорее есть сухость слизистых, есть очень высокая температура и боль в мышцах, головна боль. Я, например, гриппом болел 1 раз в детстве, или даже вообще болел, только ОРВИ.
И штаммов гриппа очень много, много тысяч, если не десятки тысяч. И они очень разные, даже прививки от них разные, так что иммунитет тут тоже не поможет
Покажите, пожалуйста, российскую статистику, по которой смертность 1,5%? Пока только по Москве смертность 6%, которая еще недавно вообще была 10% (списываю на то что передивание плазмы начало помогать)
Ну так и сиди, зачем другим предлагать?
Уже 100 раз такое спрашивал.
Обычно сидеть хотят те, кто на удаленке работают, других проблем и огромную безработицу видеть не хотят и говрят, что люди там сам как нибудь выберутся.
Ну всё верно, я сижу на удалёнке и что называется, в хуй не дую. Безработица это таки проблема, причём очень большая. Но сейчас ситуация такая, что выбирать не приходится. В мире не осталось безопасных мест, которые не были бы затронуты коронавирусной инфекцией. Изменения в мироустройстве происходят колоссальные, а это неизбежно ведёт и к безработице и к ухудшению качества жизни. Считай просто, что всем не повезло, но в разной степени. Кому-то придётся отказаться от отпуска заграницей, а кому-то последний хуй без соли доедать.
Я понимаю в экономике немножко больше тебя. Также понимаю, что мне приходится задумываться только о будущем, а тебе, судя по всему, приходится задумываться уже о настоящем. Так как если бы ты не потерял работу, у тебя не пригорало бы так с моих комментов. Так что гуляй, лузер. Думай, чем на жизнь теперь зарабатывать будешь.
Порвался немного. Безработных будет очень много. И IT(или где ты там), тоже просядет. Так что чем дольше локдаун, тем хуже для абсолютно всех.
Крошечный хичхакер
сидеть нам в жопе ещё год-два
Так не дома, а в жопе. С учетом того, как "растет" экономика России безо всяких коронавирусов, ошибся он только в количестве лет
ты чо? MERS это тоже коронавирус, только вспыхнул на ближнем востоке (middle east).
Это не так. Посмотри на Беларусь, там не в 10 раз больше заболевших. Посмотри на Швецию, так тоже не в 10 раз.
В Швеции и в Беларуси тесты делают только тем, у кого тяжёлые симптомы, а в России один из самых высоких показателей тестирования в мире. Вот пруфы https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-19-tests-per-thousand-rolling-3-day-average?country=ITA+USA+GBR+KOR+RUS+BLR+CHE
Именно поэтому в России почти 50% выявленных заболевших не имеют клинических симптомов, а смертность всего 2 тысячи при общем количестве выявленных случаях в 221 тысячу.
не верю. с первых уст слышал от человека, 3 недели внезапно болела пневмонией. никто ковид 19 ей так и не поставил. Надо всё списать на контрафактные сигареты и заявить, что это всё от курения. И задрать акциз в 100 раз.
А я тебя ни в чём и не убеждаю. Это факт. Как факт и то, что медицинские службы в стране работают на пределе и твою подругу могли просто не успеть обследовать качественно. Также факт, что выявляемость инфекционных заболеваний обычно в 10-20 раз ниже реального их распространения. Остальные расчёты делай сам, благо цифр в интернете достаточно.
да, это всё так. да и зачем им портить статистику. Не померла же. А значит, всё окей.
опровергает статистику личными примерами частных случаев
Я ж говорил, что ты долбоёб
Госстат врать не может, это исключено.
Врать может кто угодно, в том числе и ты. Суть-то не в этом.
Зачем мне придумывать такую чушь? Я её подколол что она курит стоит возле работы своей, а она говорит что уже переболела. Так что подколола в итоге она меня.
в России один из самых высоких показателей тестирования в мире
В России показатель коррупции один из самых высоких в мире. Из этих 5,5 млн тестов сколько было сделано на самом деле, а не на бумаге? 1 млн?
Академический историк
Что там, геном вируса поправили в лаборатории? Быстро они. Надеюсь, контроль версий ведут? Release notes)
Чудо вакцина в России или все таки кто-то врет со смертями? Уж больно сильно с той же Испанией расходятся цифры
Ну так, рустатистика никогда не врет
Несколько раз перечитал заголовок - так и не понял, что хотел сказать автор.
Это только позже скажут точно, очень разная методика подсчета
Однако, только что вышло подробное исследование эпидемии от одного статистического института на севере Италии, и по новым данным летальность как раз 1,29% у них вышла.
Я думаю если куча смертей было то были бы посты в телеге, Пикабу и тд от родственников погибших .. хз, а пока все молчат
Имхо, цифры последних дней - это предел тест систем, а резкий скачок обусловлен тем, что тест систем стали производить больше. Но это сугубо мое предположение, ни в коем случае ничего не утверждаю. Потому что распределение новых случаев больше похоже на распределение тест систем по регионам. Ну и собянин признался что в москве по прикидкам 2-3% людей болеет, просто не могут всех выявить
Ну это ясное дело, что стата отражает кол-во выявленных. Матмодели вообще говорят, что даже в США выявляется не больше 2/3 заразившихся, а в Европе соотношение вообще кратное, причём местами кратность идёт на десятки.
Нуу, я больше поверю в статистику страны которая выделила на корону 30% ВВП, потому что у них точно нет дефицита тест систем.
Тест-систем, допустим, можно сделать сколько угодно (хотя в США их тоже не хватает явно), а медработников по заказу не наштампуешь за 3 месяца.
В корее например были drive-thru палатки, в Америке тоже разворачивают мобильные лаборатории по тестированию, т.е. возможностей протестироваться предостаточно. А в России, особенно за мкадом невозможно дозвониться на горячую линию, не то что даже где то тест пройти
Никто и не говорит, что в России такой же процент выявления, что в США. Речь о том, что даже в США выявляют далеко не всех.
да, я просто про то что наши цифры уперлись в тест систему. 3,6 так сказать, нот греат нот террибл
А то что в Питере прирост людей в 20 раз меньше, чем в Москве, тебя не смущает? :)
Смешанный рак
Учитывая, что я читаю про меры и штрафы в Москве. И то, что вижу ежедневно за окном у нас, в СПб. Сказать, что я охуеваю - ничего не сказать. После первой недели у нас изоляция закончилась, ежедневный прирост не меняется. А людей всё больше и больше
плотность населения другая
Смешанный рак
Ну да, Волгоградская область в четыре раза больше, плотность намного меньше. Всё логично
Всё так, в Волгоградской области плотность меньше
у них воздух йодированный за счёт моря. Не забывайте, что у них в принципе поздоровее лёгкие.
Я живу на британских островах, чёт не могу сказать что сильно тут морской воздух помог :/
Это которые BVI?
запрещено значит ставить неправильные диагнозы, а врачи молодцы у них, лечат так, что не доходит до коронавирусной инфекции.
Уровень похуизма в Крыму всё ещё находится на тех значениях, что был при Украине.
2 года назад там отдыхал — был в шоке, что огромный отель работает полностью в чёрную. Ни ООО, ни ИП, ничего не оформлено. Принимают деньги от туристов и не платят никаких налогов.
Что уж говорить про медицину. Там это тоже полностью наследие Украины с характерными приемами работы. Не удивлюсь, если выявляемость заражённых по Крыму самая низкая в стране.
более
НУ НИХУЯ СЕБЕ!!! СПАСИБО, АРТЁМ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БОЛЬШЕ!!!
Ебать я порвался. Но "более" и правда лучше звучит.
Более лучше звучит
Yes.
Пыталась посакрастировать над людьми которые употребляют кривое выражение «это более лучше звучит», а вышло будто просто констатирую истину из твоего коммента
Из интересного - сегодня довольно резкий выброс по выздоравлениям
Ну понятно, что в российских больницах не выписывают на выходных, но сегодня вроде как тоже праздник, и скачок был бы объясним завтра, как накопленный за три дня. Подозрительно! При этом обратите внимание, что смертность (красные шапочки) пропорционально не выросла, чудо чудное конечно.
Предстоящий Макс
Выбрасывают людей через 14 дней без уточнения, нужно им ещё лежать в больнице или нет.
Ну это ж плато, да? (не бейте сильно)
В России активных зарегистрированных случаев в разы больше, чем во всех остальных странах мира, кроме США и Великобритании. Видимо меры самоизоляции не очень эффективные
естесственно! Куча людей все еще ездят в метро и ОТ, контактируют на работе, при том что там естесственно никто не соблюдает дистанцию и не носит маски. А еще есть супермаркеты, где вечером набивается порядочно народу. Завтра введут масочный режим, через неделю - две посмотрим, дат ли оно результат
Откуда 4 тыщи за день? Начали записывать померших через полчаса после выздоровления?
Какие-то странные данные, либо я тупой. Допустим Волгоградская область. Вчера было выявлено 100-120 случаев в области, сегодня уже 49. Как по мне, 50 человек - это ничуть не маленькая цифра, и с учетом стабильного роста зараженных показатель должен был держаться в районе 70-80 человек.
В статистике один день ничего не значит, все смотрят на среднее по трем последним дням, потому что один день может в виду множества причин исключительным, и будет выбиваться из ряда.