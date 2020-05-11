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Новости
Артём Мазанов
9137

В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча Материал редакции

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.

128 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 221 344. Об этом рассказал оперативный штаб.

Россия обогнала по количеству заражённых Италию и Великобританию и поднялась на третье место в мире.

Изображение РИА «Новости»

За сутки в России от коронавируса погибли 94 человека, за весь период — 2009 человек. Выздоровели ещё 5,4 тысячи человек, за всё время — 39,8 тысячи.

#новости #covid19

Артём Мазанов PLUS
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128 комментариев
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Роберт Петросян

78

Роспотребнадзор: «Принятые из-за коронавируса правила сохранятся в России до появления вакцины».
Правила, установленные государством из-за вируса:
— Работы нет
— Выплат гражданам нет
— Льгот по налогам и кредитам нет
— Средств защиты у врачей нет
— Свободы передвижения нет

Ответить

Согласный ГОСТ

Роберт
2

Слыш, зато какой салют был!

Ответить

Дмитрий Городских

Согласный
0

Так себе на самом деле: настреляли кучу одинаковых красных взрывов, никакой фантазии.

Ответить

x mst

31

Наконец-то цифры стали по правому краю размещать.

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

23

И, конечно же, №2 в мире по количеству проведенных тестов.

И, конечно же, самая низкая в мире летальность, ниже в разы чем у Германии и Швейцарии.

Ага

Ответить

Вадим Кондратьев

Фичеры
3

Просто у нас ромашкой бабки лечатся вот и не умирают, а у них долбятся

Ответить

Ilya Shevraev

Вадим
2

Долбятся в жёппы

Ответить

Evgenii Evgenii

15

УРАААА!

Ответить

Михаил Ромайкин

Evgenii
19
Ответить

Роберт Петросян

Михаил
8

https://t.me/mudak/38065

MDK
❗️ За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено более 221 тыс. заболевших в 85 регионах.

Россия поднялась на третье место по количеству зараженных
Ответить

Evgenii Evgenii

Evgenii
9

Пока бронза, идем на серебро
https://www.gazeta.ru/sport/2017/01/06/a_10463915.shtml

Седьмой пьедестал подряд
Молодежная сборная России по хоккею в овертайме матча за третье место молодежного чемпионата мира…
www.gazeta.ru
Ответить

Имя Фамилия

Evgenii
4

Ожесточённая борьба за первое место!

Ответить

Maksytoff

Evgenii
2

Россия чемпионка,мы выиграем гонку!

Ответить

Дежурный теркин30см

Evgenii
0

Догнать и перегнать

Ответить

Yuri Miller

12

Не работают все эти меры. Спасибо деду за бездействие. Надо было кипишь устроить, когда в Ухане первые признаки начались. Ебучий Русский Авось этот. 

Ответить

alexferman

Yuri
19

Заебись быть умницей задним числом)

Ответить

Evgenii Evgenii

alexferman
3

Ну кстати если и вводить карантин, то надо было в тоже время когда и Эстония/Латвия/Литва/Финляндия закрывались. Не надо думать, что ты умнее других и с заражениями бы "пронесло".
Или совсем почти ничего не вводить, как в Беларуси.

Ответить

Eugene Panfilov

alexferman
2

Он может быть умницей и задним числом. Главное, чтобы те, кому делегировано право решать, как мы будем жить ближайшие полгода, соображали превентивно. oh, wait-

Ответить

alexferman

Eugene
–1

соображали превентивно

Победителей Битвы Экстрасенсов на все задачи не хватит)

Ответить

Встречный лолипоп

alexferman
0

Заебись быть умницей задним числом)

Победителей Битвы Экстрасенсов на все задачи не хватит)

Подожди, казашка, ты же орал тут, что проклятые британцы и французы виноваты в том, что превентивно не вторглись в Германию, чтобы свергнуть гитлера. Неужели ЭТО ДРУГОЕ??

Ответить

Evgenii Evgenii

Встречн…
0
Ответить

Встречный

Evgenii
0

Передай казаху алексыерманху, что он проявляет двоемыслие

Ответить

Встречный лолипоп

alexferman
0

Убери из чс казах

Ответить

Сергей Махалов

alexferman
0

Заебись быть умницей задним числом)

У нас все шло прямо один в один с Испанией, только примерно так на месяц позднее. 
Чтобы это тогда понять - особо умным и не нужно было быть.

Ответить

alexferman

Сергей
–2

Этот месяц вообще нихера не сыграл бы роли. Учитывая, что в той же Европе первые заболевшие появились на месяц раньше, чем считалось.

Ответить

Сергей Махалов

alexferman
2

Охуительные истории, продолжай. 

Ответить

Yuri Miller

alexferman
–3

Да слышь. Да заебали. Продлевают свою СИ как хотят. А надо было всей страной 1 месяц пересидеть тотально! И всё! Померли бы носители или выздоровели бы. Я подозреваю, что существуют редкие субкомпенсированные случаи. Когда их иммунитет как-бы подавляет вирус, и они не болеют, но при этом они всегда остаются заразными. Ну типа как больные ВИЧ, они же всегда с ВИЧ, но не умирают от него. Ну грубый пример, но типа так. Что вирус подавлен, но не настолько, чтоб сдохнуть окончательно.

Ответить

Николай

Yuri
–5

Да если бы не карантин, то заболевших было бы уже раз в 10 больше, а умерших - больше чем в Италии. Реанимации сейчас и так на пределе по всей стране, тебе нужно чтобы умерших было ещё больше? Эта болезнь страшна тем, что она АБСОЛЮТНО НОВАЯ, и тем что значительной части заболевших требуется дорогостоящая терапия. Конечно же да, если бы карантин ввели в начале марта, то заболевших и умерших было бы меньше. Но решило бы это проблему глобально? Нет. Поэтому сидеть нам в жопе ещё год-два, пока не изобретут вакцину от коронавируса или пока не начнут проявляться эффекты коллективного иммунитета. И вообще, благодари Бога что это заболевание не так смертельно, как например ближневосточный респираторный синдром.

Ответить

Evgenii Evgenii

Николай
3

Уууу...страшно.
Ты собрался еще год-два дома сидеть? Совсем поехавший?

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Evgenii
5

да ему хули, сиди да сиди на мамкину пенсию.

Ответить

Николай

Nastya
0

Если только на пенсию твоей мамки ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Nastya

Николай
2

батя, ты??

Ответить

Николай

Nastya
0

Тема исчерпала себя. Иди троллингуй в другое место.

Ответить

Николай

Evgenii
1

Я собрался защищать своё здоровье всеми возможными способами. И если понадобится просидеть год-два в карантине, я готов. А поехавший тут, скорее всего, ты, раз не признаёшь всю серьёзность ситуации с COVID-19.

Ответить

Evgenii Evgenii

Николай
1

Ахаха, уникум.
Каждую вспышку гриппа зимой тоже дома сидишь?

Ответить

Николай

Evgenii
1

COVID-19 это не грипп. За всю свою жизнь я болел гриппом более 10 раз и мой иммунитет более-менее натаскан на это заболевание. К тому же, смертность от гриппа примерно в 10 раз ниже, чем от COVID-19. С коронавирусной же инфекцией как таковой большинство населения планеты никогда не сталкивалось, поэтому сравнение абсолютно некорректно.

Ответить

Evgenii Evgenii

Николай
2

Многие говорят что будут повторные вспышки, и еще одного локдауна на 3 месяца, например в феврале 2021 ни одна страна делать не будет.
Смертность среди не стариков приемлима. У нас до 65 мужчины не доживают, по самоубийствам в тройке, уровень смерти от дтп высокий и тд. А тут вирус, с 0.2% у 0-50 лет, это вообще капля в море.
Уже сейчас нужно все снимать и те кто хотят идут на работу, кто хочет дом сидеть еще год-два как ты, могут сидеть хоть три-четыре года. Еще лучше вакцину сделают. И стоить дешевле будет, лол.

Ответить

Илья Политов

Николай
2

Тяжелая у тебя жизнь, 20 раз гриппом болел. Не путаешь ОРВИ и грипп? Обе инфекции вирусные, но при гриппе как правило нет выделений из носа, скорее есть сухость слизистых, есть очень высокая температура и боль в мышцах, головна боль. Я, например, гриппом болел 1 раз в детстве, или даже вообще болел, только ОРВИ.

И штаммов гриппа очень много, много тысяч, если не десятки тысяч. И они очень разные, даже прививки от них разные, так что иммунитет тут тоже не поможет

Ответить

Doktor

Николай
1

Не натаскан у тебя иммунитет. Штамм каждый год разный. Потому и болеешь ты каждый год. Смертность от ковид, судя по российской статистике, на уровне 1,5%, а у гриппа на уровне 1%. 
Не сталкивалось - столкнется. Делов-то

Ответить

Maxim Semenov

Doktor
0

Покажите, пожалуйста, российскую статистику, по которой смертность 1,5%? Пока только по Москве смертность 6%,  которая еще недавно вообще была 10% (списываю на то что передивание плазмы начало помогать)

Ответить

Doktor

Maxim
0

Это ты смертность как считаешь, уважаемый? Относительно выписанных? ну так у тебя там в периодах могло и 100% достигать, лол

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Николай
1

Ну так и сиди, зачем другим предлагать?

Ответить

Николай

Doktor
0

Тебе я ничего не предлагаю. Поступай как знаешь.

Ответить

Doktor

Николай
0

Хорошо, спасибо! Скажи - а запасов у тебя тоже на два года? Или с помершей экономикой у тебя бункер образовался?

Ответить

Evgenii Evgenii

Doktor
1

Уже 100 раз такое спрашивал.
Обычно сидеть хотят те, кто на удаленке работают, других проблем и огромную безработицу видеть не хотят и говрят, что люди там сам как нибудь выберутся.

Ответить

Doktor

Evgenii
1

Да я тоже от него ждал ответа про удаленку. Но тут такое дело- если экономика схлопывается, то и удаленной работы может в один момент не стать.

Ответить

Николай

Evgenii
–1

Ну всё верно, я сижу на удалёнке и что называется, в хуй не дую. Безработица это таки проблема, причём очень большая. Но сейчас ситуация такая, что выбирать не приходится. В мире не осталось безопасных мест, которые не были бы затронуты коронавирусной инфекцией. Изменения в мироустройстве происходят колоссальные, а это неизбежно ведёт и к безработице и к ухудшению качества жизни. Считай просто, что всем не повезло, но в разной степени. Кому-то придётся отказаться от отпуска заграницей, а кому-то последний хуй без соли доедать.

Ответить

Doktor

Николай
0

Я слышал, что смерть от голода - 100%, а от ковида 1,5%. Ага, выбор очевиден.

Ответить

Николай

Doktor
0

А ты с какой целью интересуешься?

Ответить

Doktor

Николай
1

Ну так, интересно посмотреть на человека, который слабо понимает, какое будущее его ждет в схлопнувшейся экономике.

Ответить

Николай

Doktor
0

Я понимаю в экономике немножко больше тебя. Также понимаю, что мне приходится задумываться только о будущем, а тебе, судя по всему, приходится задумываться уже о настоящем. Так как если бы ты не потерял работу, у тебя не пригорало бы так с моих комментов. Так что гуляй, лузер. Думай, чем на жизнь теперь зарабатывать будешь.

Ответить

Evgenii Evgenii

Николай
0

Порвался немного. Безработных будет очень много. И IT(или где ты там), тоже просядет. Так что чем дольше локдаун, тем хуже для абсолютно всех.

Основатель Superjob.ru: 30 млн человек потеряют…
Алексей Захаров из Superjob.ru рассказал Sobesednik.ru, кто пополнит армию безработных «благодаря…
sobesednik.ru
Ответить

Doktor

Николай
0

Хз, я работу не терял. Но ты так уверенно говоришь, что хочется разбить тебе лицо. Кидай номерок твой, позвоню)

Ответить

Крошечный хичхакер

Evgenii
1

сидеть нам в жопе ещё год-два

Так не дома, а в жопе. С учетом того, как "растет" экономика России безо всяких коронавирусов, ошибся он только в количестве лет

Ответить

Yuri Miller

Николай
0

ты чо? MERS это тоже коронавирус, только вспыхнул на ближнем востоке (middle east). 

Ответить

Николай

Yuri
0

Так я и говорю, очень повезло, что пандемия COVID-19, а не MERS, иначе пиздец нам всем настал бы

Ответить

Yuri Miller

Николай
2

Так этот ковид 19 это SARS второй редакции (улучшенный SARS)

Ответить

Yuri Miller

Николай
0

Это не так. Посмотри на Беларусь, там не в 10 раз больше заболевших. Посмотри на Швецию, так тоже не в 10 раз.

Ответить

Николай

Yuri
0

В Швеции и в Беларуси тесты делают только тем, у кого тяжёлые симптомы, а в России один из самых высоких показателей тестирования в мире. Вот пруфы https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-19-tests-per-thousand-rolling-3-day-average?country=ITA+USA+GBR+KOR+RUS+BLR+CHE
Именно поэтому в России почти 50% выявленных заболевших не имеют клинических симптомов, а смертность всего 2 тысячи при общем количестве выявленных случаях в 221 тысячу.

Ответить

Yuri Miller

Николай
0

не верю. с первых уст слышал от человека, 3 недели внезапно болела пневмонией. никто ковид 19 ей так и не поставил. Надо всё списать на контрафактные сигареты и заявить, что это всё от курения. И задрать акциз в 100 раз.

Ответить

Николай

Yuri
0

А я тебя ни в чём и не убеждаю. Это факт. Как факт и то, что медицинские службы в стране работают на пределе и твою подругу могли просто не успеть обследовать качественно. Также факт, что выявляемость инфекционных заболеваний обычно в 10-20 раз ниже реального их распространения. Остальные расчёты делай сам, благо цифр в интернете достаточно.

Ответить

Yuri Miller

Николай
0

да, это всё так. да и зачем им портить статистику. Не померла же. А значит, всё окей.

Ответить

alexferman

Yuri
–2

опровергает статистику личными примерами частных случаев

Я ж говорил, что ты долбоёб

Ответить

Yuri Miller

alexfer…
0

Госстат врать не может, это исключено.

Ответить

alexferman

Yuri
0

Врать может кто угодно, в том числе и ты. Суть-то не в этом.

Ответить

Yuri Miller

alexfer…
0

Зачем мне придумывать такую чушь? Я её подколол что она курит стоит возле работы своей, а она говорит что уже переболела. Так что подколола в итоге она меня.

Ответить

alexferman

Yuri
0

Зачем мне придумывать такую чушь?

Все пиздаболы так говорят

Ответить

Yuri Miller

alexfer…
0

я на такое всегда отвечаю что быть долбоебом закон не запрещает

Ответить

Илья Политов

Николай
0

 в России один из самых высоких показателей тестирования в мире

В России показатель коррупции один из самых высоких в мире. Из этих 5,5 млн тестов сколько было сделано на самом деле, а не на бумаге? 1 млн?

Ответить

Академический историк

Yuri
0
Раньше всех. Ну почти.
❗️В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

Накануне в городе выявили одного инфицированного коронавирусом, сегодня - сразу пять вновь заболевших.
Ответить

Yuri Miller

Академический
2

Что там, геном вируса поправили в лаборатории? Быстро они. Надеюсь, контроль версий ведут? Release notes)

Ответить

Алексей

Yuri
0

Бля, я не пойму. Слишком толсто или слишком тонко

Ответить

Yuri Miller

Алексей
0

Ведут ещё как)

Ответить

Anton Gostev

12

Эх, а я надеялся увидеть, что поднялась с колен

Ответить

Ivan

1

Чудо вакцина в России или все таки кто-то врет со смертями? Уж больно сильно с той же Испанией расходятся цифры

Ответить

Evgenii Evgenii

Ivan
8

Ну так, рустатистика никогда не врет

Ответить

плюшевый батон

Evgenii
10

новости без коронавируса

)))))

Ответить

Иван

Evgenii
2

И что там было в марте 2018? Или в декабре 2017?

Ответить

Yuri Miller

Иван
0

Путинская Стабильность!

Ответить

Pavel Zamyatin

Evgenii
0

Несколько раз перечитал заголовок - так и не понял, что хотел сказать автор.

Ответить

Арсен Григорян

Ivan
0

Это только позже скажут точно, очень разная методика подсчета
Однако, только что вышло подробное исследование эпидемии от одного статистического института на севере Италии, и по новым данным летальность как раз 1,29% у них вышла.

Ответить

Вадим Кондратьев

Ivan
0

Я думаю если куча смертей было то были бы посты в телеге, Пикабу и тд от родственников погибших .. хз, а пока все молчат

Ответить

Maxim Semenov

4

Имхо, цифры последних дней - это предел тест систем, а резкий скачок обусловлен тем, что тест систем стали производить больше. Но это сугубо мое предположение, ни в коем случае ничего не утверждаю. Потому что распределение новых случаев больше похоже на распределение тест систем по регионам. Ну и собянин признался что в москве по прикидкам 2-3% людей болеет, просто не могут всех выявить

Ответить

alexferman

Maxim
0

Ну это ясное дело, что стата отражает кол-во выявленных. Матмодели вообще говорят, что даже в США выявляется не больше 2/3 заразившихся, а в Европе соотношение вообще кратное, причём местами кратность идёт на десятки.

Ответить

Maxim Semenov

alexferman
0

Нуу, я больше поверю в статистику страны которая выделила на корону 30% ВВП, потому что у них точно нет дефицита тест систем.

Ответить

alexferman

Maxim
0

Тест-систем, допустим, можно сделать сколько угодно (хотя в США их тоже не хватает явно), а медработников по заказу не наштампуешь за 3 месяца.

Ответить

Maxim Semenov

alexferman
0

В корее например были drive-thru палатки, в Америке тоже разворачивают мобильные лаборатории по тестированию, т.е. возможностей протестироваться предостаточно. А в России, особенно за мкадом невозможно дозвониться на горячую линию, не то что даже где то тест пройти

Ответить

alexferman

Maxim
0

Никто и не говорит, что в России такой же процент выявления, что в США. Речь о том, что даже в США выявляют далеко не всех.

Ответить

Maxim Semenov

alexfer…
1

да, я просто про то что наши цифры уперлись в тест систему. 3,6 так сказать, нот греат нот террибл

Ответить

Илья Политов

4

Когда Италия нам помощь отправит?

Ответить

Смешанный рак

2

Всё равно я нихуя ничего не понимаю.
Население Крыма = населению Волгоградской обл.
В Волгоградской области за день заболевает больше, чем в Крыму за всё время, например.

Ответить

Анна Давыдова

Смешанный
6

А то что в Питере прирост людей в 20 раз меньше, чем в Москве, тебя не смущает? :)

Ответить

Смешанный рак

Анна
2

Учитывая, что я читаю про меры и штрафы в Москве. И то, что вижу ежедневно за окном у нас, в СПб. Сказать, что я охуеваю - ничего не сказать. После первой недели у нас изоляция закончилась, ежедневный прирост не меняется. А людей всё больше и больше

Ответить

Енот Волшебный

Смешанный
1

Ковид туберкулёз боится.

Ответить

Andrey Skvortsov

Смешанный
2

плотность населения другая

Ответить

Смешанный рак

Andrey
3

Ну да, Волгоградская область в четыре раза больше, плотность намного меньше. Всё логично

Ответить

Анна Давыдова

Andrey
0

Всё так, в Волгоградской области плотность меньше

Ответить

Yuri Miller

Анна
0

у них воздух йодированный за счёт моря. Не забывайте, что у них в принципе поздоровее лёгкие.

Ответить

Анна Давыдова

Yuri
0

Я живу на британских островах, чёт не могу сказать что сильно тут морской воздух помог :/

Ответить

Yuri Miller

Анна
13

у вас море загнивающее, западное просто.

Ответить

Илья Гераськин

Анна
0

Это которые BVI?

Ответить

Анна Давыдова

Илья
0

Не, которые UK

Ответить

Илья Гераськин

Анна
0

Ну это нещитово

Ответить

Смешанный рак

Yuri
0

Ну да, в Краснодарском крае, смотрю, тоже маленькие показатели

Ответить

Yuri Miller

Смешанный
1

запрещено значит ставить неправильные диагнозы, а врачи молодцы у них, лечат так, что не доходит до коронавирусной инфекции.

Ответить

Сергей Золотых

Смешанный
0

Уровень похуизма в Крыму всё ещё находится на тех значениях, что был при Украине.

2 года назад там отдыхал — был в шоке, что огромный отель работает полностью в чёрную. Ни ООО, ни ИП, ничего не оформлено. Принимают деньги от туристов и не платят никаких налогов.

Что уж говорить про медицину. Там это тоже полностью наследие Украины с характерными приемами работы. Не удивлюсь, если выявляемость заражённых по Крыму самая низкая в стране.

Ответить

Енот Волшебный

2

более

НУ НИХУЯ СЕБЕ!!! СПАСИБО, АРТЁМ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БОЛЬШЕ!!!

Ответить

Енот Волшебный

Енот
1

Ебать я порвался. Но "более" и правда лучше звучит.

Ответить

Регулярный рубин

Енот
1

Более лучше звучит

Ответить

Енот Волшебный

Регулярный
0

Yes.

Ответить

Регулярный рубин

Енот
1

Пыталась посакрастировать над людьми которые употребляют кривое выражение «это более лучше звучит», а вышло будто просто констатирую истину из твоего коммента

Ответить

Енот Волшебный

Регуляр…
1

Э лот оф тонко, бро.

Ответить

Maxim Semenov

2

Из интересного - сегодня довольно резкий выброс по выздоравлениям

Ответить

Maxim Semenov

Maxim
1

Ну понятно, что в российских больницах не выписывают на выходных, но сегодня вроде как тоже праздник, и скачок был бы объясним завтра, как накопленный за три дня. Подозрительно! При этом обратите внимание, что смертность (красные шапочки) пропорционально не выросла, чудо чудное конечно.

Ответить

Предстоящий Макс

Maxim
0

Выбрасывают людей через 14 дней без уточнения, нужно им ещё лежать в больнице или нет.

Ответить

alexferman

0

Ну это ж плато, да? (не бейте сильно)

Ответить

Yuri Miller

alexferman
3

можно тебя тогда чуть чуть побить, нежно ладошкой по попке?

Ответить

Бушвахер

1

В России активных зарегистрированных случаев в разы больше, чем во всех остальных странах мира, кроме США и Великобритании. Видимо меры самоизоляции не очень эффективные

Ответить

Maxim Semenov

Бушвахер
1

естесственно! Куча людей все еще ездят в метро и ОТ, контактируют на работе, при том что там естесственно никто не соблюдает дистанцию и не носит маски. А еще есть супермаркеты, где вечером набивается порядочно народу. Завтра введут масочный режим, через неделю - две посмотрим, дат ли оно результат

Ответить

Антон Т

1

Откуда 4 тыщи за день? Начали записывать померших через полчаса после выздоровления?

Ответить

Lee

0

Какие-то странные данные, либо я тупой. Допустим Волгоградская область. Вчера было выявлено 100-120 случаев в области, сегодня уже 49. Как по мне, 50 человек - это ничуть не маленькая цифра, и с учетом стабильного роста зараженных показатель должен был держаться в районе 70-80 человек.

Ответить

Антон Пострунин

Lee
1

В статистике один день ничего не значит, все смотрят на среднее по трем последним дням, потому что один день может в виду множества причин исключительным, и будет выбиваться из ряда.

Ответить

Lee

Антон
0

Пролистал быстро статистику от 7 до 11 мая. Цифры сложились такие: 64 - 80 - 102 - 119 - 49. 

Забавно, получается, что прирост был, но внезапно куда-то делся. Дома, видимо, люди решили посидеть.

Ответить

Mix Pefc

0

К концу недели мы будем с "серебром"

Ответить

Ольга Тарнопольская

0

Первомайские подтянулись 

Ответить

Arthur Petrosyan

0

Ну вот и стахановцы подключились

Ответить

web-watcher

–1

П – плато

Ответить

Алексей Владимирович

–2

Это плато?

Ответить
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Эволюция 9 мая в СССР и России: от мемориального дня до масштабного военного торжества
Ещё пару поколений назад праздник встречали без георгиевских ленточек, «Бессмертного полка» и даже ежегодных военных парадов.
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Новости
Германия ввела тюремный срок и штрафы за «лечение» подростков от гомосексуальности
Закон запрещает «преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека».
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