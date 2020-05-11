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Ещё 15 человек пострадали.
Во время военно-морских учений в Оманском заливе ВМС Ирана по ошибке выпустили ракету по вспомогательному судну Konarak. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
Иранские журналисты объяснили, что корабль Konarak в момент ракетного удара находился слишком близко к цели, по которой вели огонь. Задача корабля на этих учениях была в установке на воде мишеней.
Из-за случайно выпущенной ракеты 19 человек погибли, ещё 15 получили ранения. В пресс-службе Военно-морских сил армии называют это «инцидентом», не подтверждая информацию об обстреле своего корабля. Корпус Стражей Исламской революции назвал удар по кораблю человеческой ошибкой из-за неправильного манёвра во время учений.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту. 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».
а вы тож заметили как всем стало сразу же абсолютно похуй на сбитый боинг? пару дней были заголовки о нем и всё))
Животный Даниль
Иран признал вину, сделал выплаты, виновных посадили в тюрьму, что там мусолить.
Тот самолёт, что сбили над днр (или лнр), это другой вопрос. Там никто не признал вины и выплат нет и наказанных нет.
Иран признал вину, сделал выплаты, виновных посадили в тюрьму
Разве?
Даже в новости указанно.
11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».
Про выплаты писали, Зеленский обещал вроде ещё добавить. Была где-то новость про виновных https://www.vesti.ru/doc.html?id=3229245&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Они потом говорили, что это была ошибка и не посадят, вроде
https://hromadske.ua/ru/posts/v-mid-prokommentirovali-informaciyu-o-predlozhenii-irana-priznat-chelovecheskuyu-oshibku-v-katastrofe-mau
Переговоры продолжаются похоже. Но суть в том, что тут понятно кто виноват
как относишься к Линии Сталина? был там на 9-е число, представление смотрел?
Выходной американец
Это вообще что такое и где?
Ух, неужели на ТЖ за бесконечным надрачиванием на рандомные графики и цифры каких-то заражений, есть ещё какие-то новости?
Женский парфюмер
Недоглядели, на следующей неделе местному комьюнити придется удвоить планы по истеричному хрюканью на тему коронавируса.
Жаль что ракета не прилетела в либералов 😣
Они даже нас переплюнули:
командовал майор А. Шугаев, за цель приняли пару самолётов МиГ-19, вылетевших на перехват U-2, пилотировавшихся капитаном Борисом Айвазяном и старшим лейтенантом Сергеем Сафроновым. Одной из ракет ЗРК С-75 самолёт Сергея Сафронова был сбит на высоте 11 000 м, лётчик погиб, хотя и катапультировался. К тому времени шпионский самолёт Пауэрса уже полчаса как был сбит.
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