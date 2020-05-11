Ещё 15 человек пострадали.

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Тушение пожара на корабле Konarak Фото Naval News

Во время военно-морских учений в Оманском заливе ВМС Ирана по ошибке выпустили ракету по вспомогательному судну Konarak. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Иранские журналисты объяснили, что корабль Konarak в момент ракетного удара находился слишком близко к цели, по которой вели огонь. Задача корабля на этих учениях была в установке на воде мишеней.

Из-за случайно выпущенной ракеты 19 человек погибли, ещё 15 получили ранения. В пресс-службе Военно-морских сил армии называют это «инцидентом», не подтверждая информацию об обстреле своего корабля. Корпус Стражей Исламской революции назвал удар по кораблю человеческой ошибкой из-за неправильного манёвра во время учений.