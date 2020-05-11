Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2934

ВМС Ирана во время учений по ошибке выпустили ракету по своему кораблю — 19 человек погибли Материал редакции

Ещё 15 человек пострадали.

26 комментариев
В закладки
Тушение пожара на корабле Konarak Фото Naval News

Во время военно-морских учений в Оманском заливе ВМС Ирана по ошибке выпустили ракету по вспомогательному судну Konarak. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Иранские журналисты объяснили, что корабль Konarak в момент ракетного удара находился слишком близко к цели, по которой вели огонь. Задача корабля на этих учениях была в установке на воде мишеней.

Из-за случайно выпущенной ракеты 19 человек погибли, ещё 15 получили ранения. В пресс-службе Военно-морских сил армии называют это «инцидентом», не подтверждая информацию об обстреле своего корабля. Корпус Стражей Исламской революции назвал удар по кораблю человеческой ошибкой из-за неправильного манёвра во время учений.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту. 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».

#новости #иран

Артём Мазанов PLUS
+107 490
🦠
1
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0440\u0430\u043d"], "comments": 26, "likes": 17, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 167788, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 11 May 2020 12:06:32 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Страшный шар

35

Ну ничего, в следующий раз попадут куда надо, для этого же тренировки и нужны

Ответить

Le Kram

Страшный
12

Тяжело в учении, легко в бою

Ответить

Богдан

17

а вы тож заметили как всем стало сразу же абсолютно похуй на сбитый боинг? пару дней были заголовки о нем и всё))

Ответить

Животный Даниль

Богдан
26

Иран признал вину, сделал выплаты, виновных посадили в тюрьму, что там мусолить. 
Тот самолёт, что сбили над днр (или лнр), это другой вопрос. Там никто не признал вины и выплат нет и наказанных нет.

Ответить

Светский пришелец

Животный
0

Иран признал вину, сделал выплаты, виновных посадили в тюрьму

Разве?

Ответить

Животный Даниль

Светский
1

Даже в новости указанно. 
11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».

Про выплаты писали, Зеленский обещал вроде ещё добавить. Была где-то новость про виновных https://www.vesti.ru/doc.html?id=3229245&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Ответить

Светский пришелец

Животный
0

Они потом говорили, что это была ошибка и не посадят, вроде
https://hromadske.ua/ru/posts/v-mid-prokommentirovali-informaciyu-o-predlozhenii-irana-priznat-chelovecheskuyu-oshibku-v-katastrofe-mau

Ответить

Животный Даниль

Светский
0

Переговоры продолжаются похоже. Но суть в том, что тут понятно кто виноват

Ответить

Masha Korsukova

Животный
–2

как относишься к Линии Сталина? был там на 9-е число, представление смотрел?

Ответить

Выходной американец

Masha
0

Это вообще что такое и где?

Ответить

Masha Korsukova

Выходной
–1

https://stalin-line.by/

Главная
Главная
stalin-line.by
Ответить

Выходной

Masha
0

А... это вообще не в РФ...

Ответить

Фед Корн

Богдан
0

А может и боинг так же случайно?

Ответить

Евгений Мартынов

3

Ух, неужели на ТЖ за бесконечным надрачиванием на рандомные графики и цифры каких-то заражений, есть ещё какие-то новости?

Ответить

Женский парфюмер

Евгений
0

Недоглядели, на следующей неделе местному комьюнити придется удвоить планы по истеричному хрюканью на тему коронавируса.

Ответить

Выходной американец

2
Ответить

Andre Macareno

1

Правильно, а то про Иран и третью мировую все с этим коронавирусом забыли

Ответить

Никита Мык

–3

Жаль что ракета не прилетела в либералов 😣 

Ответить

Kikidon

Никита
0

В иранских?

Ответить

Предвыборный крюк

0

ЗАПРЕТИТЬ! РАССТРЕЛЯТЬ! А, стоп...

Ответить

Педагогический Илья

0

Братский народ

Ответить

умный человек

Педагогический
0

И огонь братский

Ответить

Обухов Денис

0

...у плешивых инструкторов в иране тоже должен быть праздник на 9 мая...

Ответить

Джордж Харви

0

Бей своих, чтоб чужие боялись

Ответить

Евгений Бакатуев

0

Кляты американцы!

Ответить

Израильский череп

0

Они даже нас переплюнули: 

командовал майор А. Шугаев, за цель приняли пару самолётов МиГ-19, вылетевших на перехват U-2, пилотировавшихся капитаном Борисом Айвазяном и старшим лейтенантом Сергеем Сафроновым. Одной из ракет ЗРК С-75 самолёт Сергея Сафронова был сбит на высоте 11 000 м, лётчик погиб, хотя и катапультировался. К тому времени шпионский самолёт Пауэрса уже полчаса как был сбит.

Источник:

Уничтожение U-2 под Свердловском
Уничтоже́ние U-2 под Свердло́вском — один из эпизодов холодной войны, произошедший 1 мая 1960 года…
ru.wikipedia.org
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России восьмой день подряд фиксируют больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. За всё время — больше 209 тысяч
За сутки выявили 11 012 случаев заболевания.
88
Петербург
В Петербурге ограничения из-за Covid-19 продлили до 31 мая. Жителей обязали носить маски и перчатки — даже на улице
Продление ограничений объяснили снижением уровня самоизоляции.
198
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
170
Популярное за три дня
Новости
Германия ввела тюремный срок и штрафы за «лечение» подростков от гомосексуальности
Закон запрещает «преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека».
112
Новости
В Пермском крае школьники из-за плохого интернета лазили на вышку для отправки заданий. За это их поставят на учёт
Власти также накажут педагога, которая рассказала о ситуации СМИ.
52
Ретро
Эволюция 9 мая в СССР и России: от мемориального дня до масштабного военного торжества
Ещё пару поколений назад праздник встречали без георгиевских ленточек, «Бессмертного полка» и даже ежегодных военных парадов.
57
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

ilowen

Кремль анонсировал новое…

Влад Пряшников

Личное Оскорбление № 15 – Если…

Denis Arslanbekov

Запись в подсайте Twitter

Nikolai Danilov

В России снова зафиксировали…

Denis Krivonosov

Кремль анонсировал новое…

Надежда Воронцова

Запись в подсайте Twitter

Ебаный Кошмар

Кремль анонсировал новое…

Дыня

Запись в подсайте Животные

Taras Buria

Запись в подсайте Twitter

Надежда Воронцова

Запись в подсайте Twitter

Евгений Дубровин

Кремль анонсировал новое…

Сергей Васильев

Запись в подсайте Twitter

Владимир Голубецкий

​The Moscow Times: смертность в…

умный человек

ВМС Ирана во время учений по…

Denis Arslanbekov

ВМС Ирана во время учений по…

Валдис Балодис

​The Moscow Times: смертность в…

Уютный Багажник

Кремль анонсировал новое…