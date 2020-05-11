Кремль анонсировал новое обращение Путина из-за Covid-19. Президент расскажет о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Материал редакции
Обращение ожидается во второй половине дня 11 мая.
Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с очередным обращением к россиянам из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал Кремль.
В пресс-службе президента сообщили, что в выступлении Путина речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Дмитрий Песков уточнил, что президент выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу.
Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы;
2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19;
8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов;
В четвёртый раз президент обратился 15 апреля. Тогда он обьявил о выделении денег на выплату зарплат и направлении 200 миллиардов регионам;
28 апреля Путин в обращении к россиянам продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить план выхода из самоизоляции.
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Педагогический Илья
Короче, под конец ограничений сделают выплаты, чтобы чисто формально они были, запомните этот твит
AntonПедагогический
Не сделают
Педагогический Илья
Этот тоже запомните
Уютный БагажникПедагогический
Блять, я тебе Эйнштейн что ли так много запоминать
Владимир ВасиленкоУютный
Ты лучше
Уютный БагажникВладимир
Бля, спасибо. Так меня тут ещё никто не хвалил.
Litnikov DanilУютный
Запомни его твит
rossoshmapУютный
Пусть Дыня запомнит одно, а ты другое
Уютный Багажникrossosh…
Напиши ему тоже тогда.
rossoshmapУютный
Вы разве не сиамские близнецы?
Уютный Багажникrossosh…
неа
Японский микрофон
а я зопомнил
Уютный БагажникЯпонский
нихуя ты умный!
Педагогический Илья
Забудь что-нибудь ненужное
Владимир КлимовПедагогический
запомнил обоих
Mikhail PukasПедагогический
Перед обнулением сделают.
KylerПедагогический
Не из чего делать...
Dmitry Korolev
_новых мерах по поддержке граждан_
Новые штрафы что-ли введёт?
умный человекDmitry
Это неточно. А то, что опоздает – это точно
Животный каякер
Кремль анонсировал новые обещания Путина из-за Covid-19. Президент пообещает новые обещания поддержки граждан и бизнеса
Денис Медведев
Как же он заебал уже сука
АлексейДенис
Товарищ майор, тут этот, из этих
умный человекАлексей
Тут явно речь шла о коронавирусе, трищ майор
Данила Поярковумный
О коронавирусе как о покойном! Либо ничего, либо чудо расчудесное!
Артем Иванов
"Призываю губернаторов всех областей выделить средства для поддержки граждан и бизнеса. На этом мои полномочия все."
Дмитрий Пелипас
Вовторой половине дня 😂 время уже говорить не решаются
Дыня
Расскажет, но не покажет
умный человекДыня
Может и покажет, но не увидим
Евгений Большаков
да всё стандартно будет:
- почти вышли на плато
- нужно еще чуть-чуть потерпеть
- нерабочие "оплачиваемые" дни до 31 мая
- на местах губернаторы могут самостоятельно ослаблять/усиливать режим.
CitrusAlexЕвгений
Нужно уже путин-бинго с этим сделать.
Ev Vane
Киньте пуш, когда он начнёт, а то заебался часами ждать этих опоздавших речей
Максим Пехальский
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Старательный динозавр
Я пукнул
Насущные ПроблемыСтарательный
Даже это более интересная новость.
Владимир КлимовСтарательный
открыл окно
Bad Bear
Ждём в первой половине дня завтра
Насущные Проблемы
"Если вы слышите меня, значит вы смогли дожить до этого дня, и вам кинут кость."
Litnikov DanilНасущные
Звучит как обращение в голодных играх
Eugene Lemeshko
Из этих обращений уже можно сериал делать. Господи, как же надоело
Животный каякер
Обещаний
Андрей ИоновЖивотный
Тысяча обещаний
Ебаный КошмарЖивотный
Заметь, он никогда не обещает, только предлагает
Сергей Кондратов
Всем кто заболели короновирусом, 100к. Но а ты бллеешь пневмонией, идиот. Выплаты не положены
Данила ПоярковСергей
Блюешь пневмонией
Vladimir
П
Женский парфюмер
И
Таинственный клуб
Д
ДыняТаинственный
О
Уютный БагажникДыня
Р
ДыняУютный
А
Американский
Комментарий удален по просьбе Президента.
АлексейАмерика…
Гавно
Уютный БагажникДыня
С
ДыняУютный
И
Уютный БагажникДыня
К
Алик УсуповУютный
И
Алексей ПопковУютный
И
Даниил БаевДыня
О
KostyaДыня
М
Сергей ПредэKostya
С
Rizabek MukanovДыня
Н
Алик УсуповRizabek
А
Уютный БагажникАлик
Х
Алик УсуповУютный
У
Павел АфанасьевАлик
Й
умный человекПавел
Н
Zebediahумный
Я
Stanley H. Tweedle
Очень вовремя
Ivan
Спойлер:
Всё зависит от нас
Правительство подготовило план выхода из самоизоляции
Выделены средства на поддержку малого и среднего бизнеса
Всё будет делаться точечно, так что попрошу губернаторов следить за ситуацией
Ещё раз с праздником великой победы
Катерина Ордынцева
Хаха а че уже без времени?
Василий Алёхин
Ставки - на сколько опоздает в этот раз?
Антон КуриловВасилий
В смысле после полуночи выступит? Хотя этот может
Василий АлёхинАнтон
Какого года? 🤔
Распространенный Мурод
Это на Новый год
bor_vn
Мне бы 20к как раз пригодились.
Алексейbor_vn
Зачем
Высокий мангал
Дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Вынужденный торшер
О, стрим инкаминг!
Parfianov Boris
А есть где-нибудь тотализатор на количество минут опоздания?
Озорной Лис
Добавьте тег #Теледильдоника ))
Озорной ЛисОзорной
Теледильдоника — технология, используемая для секса на расстоянии, в которой осязательные, температурные и прочие ощущения передаются между партнёрами через двустороннюю линию связи
С Осмыслом
бизнес: можно нинада
Кожаный череп
Пиздеть — не мешки ворочать
Денис
как же похуй уже
Владимир Климов
сми уже открыто стебутся над этим мудаком
Anastasia Smith
Ого ты из будущего
Ilya Fomin
Рычаг даст, а камень не даст, рептилойд
Alexandr Aletter
надеюсь они просто покажут по телевизору мем с "дорогие друзья, все!"
Евгений Дубровин
«Во второй половине 11 мая» - значит ждём в первой половине 12.
Dc Maniac
Ну все ! Теперь то заживем 🤟
Царь поддержит население
Догонит и еще раз поддержит
И еще раз