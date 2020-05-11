Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
6454

Кремль анонсировал новое обращение Путина из-за Covid-19. Президент расскажет о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Материал редакции

Обращение ожидается во второй половине дня 11 мая.

Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с очередным обращением к россиянам из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал Кремль.

В пресс-службе президента сообщили, что в выступлении Путина речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Дмитрий Песков уточнил, что президент выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу.

  • Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы;
  • 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19;
  • 8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов;
  • В четвёртый раз президент обратился 15 апреля. Тогда он обьявил о выделении денег на выплату зарплат и направлении 200 миллиардов регионам;
  • 28 апреля Путин в обращении к россиянам продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить план выхода из самоизоляции.

#новости #путин #covid19 #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
+107 490
🦠
4
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 90, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 167820, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 11 May 2020 12:50:17 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
90 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Педагогический Илья

20

Короче, под конец ограничений сделают выплаты, чтобы чисто формально они были, запомните этот твит

Ответить

Anton

Педагогический
59

Не сделают

Ответить

Педагогический Илья

Anton
51

Этот тоже запомните

Ответить

Уютный Багажник

Педагогический
37

Блять, я тебе Эйнштейн что ли так много запоминать

Ответить

Владимир Василенко

Уютный
3

Ты лучше

Ответить

Уютный Багажник

Владимир
6

Бля, спасибо. Так меня тут ещё никто не хвалил. 

Ответить

Litnikov Danil

Уютный
0

Запомни его твит

Ответить

rossoshmap

Уютный
3

Пусть Дыня запомнит одно, а ты другое 

Ответить

Уютный Багажник

rossosh…
0

Напиши ему тоже тогда. 

Ответить

rossoshmap

Уютный
0

Вы разве не сиамские близнецы? 

Ответить

Уютный Багажник

rossosh…
1

неа

Ответить

Японский микрофон

Уютный
2

а я зопомнил

Ответить

Уютный Багажник

Японский
0

нихуя ты умный!

Ответить

Педагогический Илья

Уютный
0

Забудь что-нибудь ненужное

Ответить

Владимир Климов

Педагогический
0

запомнил обоих 

Ответить

Mikhail Pukas

Педагогический
1

Перед обнулением сделают. 

Ответить

Kyler

Педагогический
0

Не из чего делать...

Ответить

Dmitry Korolev

31

_новых мерах по поддержке граждан_

Новые штрафы что-ли введёт?

Ответить

умный человек

Dmitry
0

Это неточно. А то, что опоздает – это точно

Ответить

Животный каякер

27

Кремль анонсировал новые обещания Путина из-за Covid-19. Президент пообещает новые обещания поддержки граждан и бизнеса 

Ответить

Денис Медведев

26

Как же он заебал уже сука

Ответить

Алексей

Денис
2

Товарищ майор, тут этот, из этих

Ответить

умный человек

Алексей
4

Тут явно речь шла о коронавирусе, трищ майор

Ответить

Данила Поярков

умный
0

О коронавирусе как о покойном! Либо ничего, либо чудо расчудесное!

Ответить

Артем Иванов

20

"Призываю губернаторов всех областей выделить средства для поддержки граждан и бизнеса. На этом мои полномочия все."

Ответить

Дмитрий Пелипас

15

Вовторой половине дня 😂 время уже говорить не решаются

Ответить

Дыня

11

Расскажет, но не покажет

Ответить

умный человек

Дыня
3

Может и покажет, но не увидим

Ответить

Евгений Большаков

10

да всё стандартно будет:
- почти вышли на плато
- нужно еще чуть-чуть потерпеть
- нерабочие "оплачиваемые" дни до 31 мая
- на местах губернаторы могут самостоятельно ослаблять/усиливать режим. 

Ответить

CitrusAlex

Евгений
4

Нужно уже путин-бинго с этим сделать.

Ответить

Ev Vane

11

Киньте пуш, когда он начнёт, а то заебался часами ждать этих опоздавших речей

Ответить

Максим Пехальский

8

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Старательный динозавр

6

Я пукнул

Ответить

Насущные Проблемы

Старательный
5

Даже это более интересная новость.

Ответить

Владимир Климов

Старательный
0

открыл окно

Ответить

Bad Bear

7

Ждём в первой половине дня завтра

Ответить

Насущные Проблемы

6

"Если вы слышите меня, значит вы смогли дожить до этого дня, и вам кинут кость."

Ответить

Litnikov Danil

Насущные
0

Звучит как обращение в голодных играх

Ответить

Eugene Lemeshko

2

Из этих обращений уже можно сериал делать. Господи, как же надоело

Ответить

Животный каякер

Eugene
1

Обещаний

Ответить

Андрей Ионов

Животный
0

Тысяча обещаний

Ответить

Ебаный Кошмар

Животный
0

Заметь, он никогда не обещает, только предлагает

Ответить

Сергей Кондратов

2

Всем кто заболели короновирусом, 100к. Но а ты бллеешь пневмонией, идиот. Выплаты не положены

Ответить

Данила Поярков

Сергей
0

Блюешь пневмонией

Ответить

Vladimir

1

П 

Ответить

Женский парфюмер

Vladimir
1

И

Ответить

Таинственный клуб

Женский
1

Д

Ответить

Дыня

Таинственный
1

О

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1

Р

Ответить

Дыня

Уютный
1

А

Ответить

Американский

Дыня
7

Комментарий удален по просьбе Президента.

Ответить

Алексей

Америка…
0

Гавно

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1

С

Ответить

Дыня

Уютный
1

И

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1

К

Ответить

Алик Усупов

Уютный
1

И

Ответить

Алексей Попков

Уютный
0

И

Ответить

Даниил Баев

Дыня
0

О

Ответить

Kostya

Дыня
–1

М

Ответить

Сергей Предэ

Kostya
0

С

Ответить

Rizabek Mukanov

Дыня
0

Н

Ответить

Алик Усупов

Rizabek
1

А

Ответить

Уютный Багажник

Алик
1

Х

Ответить

Алик Усупов

Уютный
1

У

Ответить

Павел Афанасьев

Алик
1

Й

Ответить

умный человек

Павел
1

Н

Ответить

Zebediah

умный
0

Я

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Очень вовремя

Ответить

Ivan

1

Спойлер:
Всё зависит от нас
Правительство подготовило план выхода из самоизоляции
Выделены средства на поддержку малого и среднего бизнеса
Всё будет делаться точечно, так что попрошу губернаторов следить за ситуацией
Ещё раз с праздником великой победы

Ответить

Катерина Ордынцева

1

Хаха а че уже без времени?

Ответить

Василий Алёхин

0

Ставки - на сколько опоздает в этот раз?

Ответить

Антон Курилов

Василий
1

В смысле после полуночи выступит? Хотя этот может

Ответить

Василий Алёхин

Антон
0

Какого года? 🤔

Ответить

Распространенный Мурод

Антон
0

Это на Новый год

Ответить

bor_vn

0

Мне бы 20к как раз пригодились. 

Ответить

Алексей

bor_vn
0

Зачем

Ответить

Высокий мангал

Алексей
0

Дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Ответить

Вынужденный торшер

0

О, стрим инкаминг!

Ответить

Parfianov Boris

0

А есть где-нибудь тотализатор на количество минут опоздания?

Ответить

Озорной Лис

0

Добавьте тег #Теледильдоника ))

Ответить

Озорной Лис

Озорной
0

 Теледильдоника  — технология, используемая для секса на расстоянии, в которой осязательные, температурные и прочие ощущения передаются между партнёрами через двустороннюю линию связи

Ответить

С Осмыслом

0

бизнес: можно нинада

Ответить

Кожаный череп

0

Пиздеть — не мешки ворочать

Ответить

Денис

0

как же похуй уже

Ответить

Владимир Климов

0

сми уже открыто стебутся над этим мудаком 

Ответить

Anastasia Smith

0

Ого ты из будущего

Ответить

Ilya Fomin

0

Рычаг даст, а камень не даст, рептилойд

Ответить

Alexandr Aletter

0

надеюсь они просто покажут по телевизору мем с "дорогие друзья, все!"

Ответить

Евгений Дубровин

0

«Во второй половине 11 мая» - значит ждём в первой половине 12.

Ответить

Dc Maniac

–1

Ну все ! Теперь то заживем 🤟
Царь поддержит население

Догонит и еще раз поддержит

И еще раз

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Музыка
Рэпер 6ix9ine досрочно вышел из тюрьмы — и сразу поставил рекорды на YouTube и в прямом эфире в Инстаграме
64 млн просмотров клипа за два дня и 2 млн на стриме — с таким вниманием к осуждённому артисту согласны не все.
92
Разборы
К вопросу о бодипозитиве
Многие видели, что Адель похудела и стала больше соответствовать условным стандартам женской красоты, которым, как известно, соответствуют далеко не все девушки, причем для некоторых из таких, скажем так, бодипозитивных девушек новая Адель воспринимается по меньшей мере как предательство самого бодипозитивизма и бодипозитивных идеалов, ведь если…
126
Интернет
Лидер «Мужского государства» организовал травлю на женщину, усыновившую мальчика с тёмным цветом кожи
Атака на 40-летнюю краснодарку Екатерину Фролову и ее приемного темнокожего сына Джема началась в конце апреля и продолжается по сей день. Семья подверглась травле. Всё началось после того, как лидер движения «Мужское Государство» Владислав Поздняков опубликовал у себя в соцсетях фотографии женщины с сыном, обрушив самую неприятную брань.
248
Популярное за три дня
Интернет
Deus lo Vult: создатели настольной игры про Средневековье из Украины перерисовывают мемы в стиле древних манускриптов
Танцующие африканцы с гробом, недовольный кот и неверный парень переносятся во времена Крестовых походов. Поговорили с авторами об игре и мемах.
21
Новости
Германия ввела тюремный срок и штрафы за «лечение» подростков от гомосексуальности
Закон запрещает «преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека».
112
Истории
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на изоляции в обсерваторе
Рассказываю, что там происходит.
198
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Ебаный Кошмар

Кремль анонсировал новое…

Дыня

Запись в подсайте Животные

Taras Buria

Запись в подсайте Twitter

Надежда Воронцова

Запись в подсайте Twitter

Евгений Дубровин

Кремль анонсировал новое…

Сергей Васильев

Запись в подсайте Twitter

Владимир Голубецкий

​The Moscow Times: смертность в…

умный человек

ВМС Ирана во время учений по…

Denis Arslanbekov

ВМС Ирана во время учений по…

Валдис Балодис

​The Moscow Times: смертность в…

Уютный Багажник

Кремль анонсировал новое…

Anna Weldon

Лидер «Мужского государства…

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Уютный Багажник

Кремль анонсировал новое…

Ярославцев

Тред: В Санкт-Петербурге утром…

Pavel Chistyakov

Кремль анонсировал новое…

Alexandr Aletter

Кремль анонсировал новое…

Ламарчик

​The Moscow Times: смертность в…

Данила Поярков

Кремль анонсировал новое…

Елизавета Антон

Соболь против Собчак…