Минобороны впервые отчиталось о заражённых в армии в день переноса парада Победы и после последней репетиции на полигоне «Алабино».

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Репетиция парада на подмосковном полигоне «Алабино» в 2020 году Фото из сообщества «Алабино 2020»

Издание «Проект» опубликовало расследование, в котором заявило, что минимум 376 военных заразились коронавирусной инфекцией Covid-19 на репетициях парада 9 мая, проходивших в том числе на подмосковном полигоне «Алабино».

Журналисты обратили внимание, что Минобороны впервые отчиталось о первых заболевших Covid-19 16 апреля — в день, когда Путин заявил о переносе парада на Красной площади, а на полигоне «Алабино» прошла последняя репетиция.

Последняя репетиция на полигоне «Алабино» прошла 16 апреля — в Москве и Подмосковье на тот момент уже более двух недель действовали ограничительные меры из-за эпидемии. Репетиции проходили три раза в неделю с конца марта;

«Проекту» удалось поговорить только с участниками репетиций и их знакомыми из шести частей, институтов и училищ, из более чем 40. В параде должны были принимать участие около 15 тысяч человек, сколько из них участвовали в репетициях, неизвестно;

Журналисты выяснили, что как минимум 376 военных заразились коронавирусом на репетициях парада: 90 курсантов и 16 офицеров Суворовского училища в Твери, 100 курсантов и 20 офицеров Нахимовского училища, 50 курсантов Военно-музыкального училища имени Халилова и около 100 военнослужащих Военного университета Минобороны. Заболевшие есть заболевшие и в Преображенском полку, и в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, со слов родителей курсантов, речь идёт о «массовых заражениях»;

Во время репетиций в подмосковном Алабино «ношение масок было выборочным»: некоторые их шили сами, у других их вообще не было;



Учащиеся Тверского суворовского училища рассказали, что после начала тренировок в подмосковном Краснознаменске у пяти курсантов одновременно поднялась температура и пропало обоняние: их изолировали, но они пересекались с остальными военнослужащими во время приёма пищи. После окончания репетиций с кашлем и высокой температурой в санчасть училища обратились ещё 15 человек;

Потом нас посадили в комнату и начали рассказывать про то, что мы сегодня будем делать, какие-то организационные моменты. И вскользь, между строк, говорят, что пришли первые результаты анализов — и из 15 человек анализ положительный у всех 15. курсант Тверского суворовского училища

Официально Минобороны сообщало только о восьми положительных тестах на коронавирус у учащихся Тверского суворовского училища. Курсанты рассказали, что позже коронавирус подтвердили у 40 человек из 55 в одной роте, похожий результат был и в соседней роте;

В репетиции парада также принимали участие курсанты-нахимовцы, С первой по третью неделю их нахождения в Москве в больницы с температурой, кашлем и насморком увезли около 25 курсантов. После отмены парада в медучреждения госпитализировали ещё 31 курсанта и 14 офицеров — у них диагноситориювали положительный тест на коронавирус.



Журналисты также выяснили, что 9 мая курсанты московского Военного университета прошли маршем на выпускном. По данным «Проекта», в шеренге была как минимум одна выпускница, у которой позже оказался положительным тест на коронавирус — во время выпускного она ждала результат.