Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1268

Полиция Петербурга закрыла Сенной рынок, где накануне из-за бесплатной раздачи еды собрались 200 человек Материал редакции

По данным СМИ, раздача еды была благотворительной акцией по случаю Рамадана.

13 комментариев
В закладки

Полиция Петербурга закрыла Сенной рынок, где накануне образовалась толпа из 200 человек из-за бесплатной раздачи еды. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на МВД.

Территорию рынка опечатал Роспотребнадзор. В отношении юридического лица, эксплуатирующего рынок, возбудили дело по части 2 статье 6.3 КоАП РФ(«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер»).

Полиция также задержала предпринимателя, работа которого привела к скоплению около 200 человек — 43-летнего неработающего мужчину. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Бесплатную еду на Сенном рынке раздавали 10 мая. Как пишет IslamNews, это была благотворительная акция по случаю Рамадана: нуждающиеся мусульмане, положение которых ещё более ухудшилось из-за коронавируса, смогли получить продуктовые наборы.

Фото Ильи Варламова

#новости #петербург

Спасибо за наводку Billie Pirate
Артём Мазанов PLUS
+107 574
🦠
2
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Billie Pirate", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 167859, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 11 May 2020 14:49:13 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уютный Багажник

4

В смысле, а он что, всё это время работал?! Аахахах, сюююкаа. 

Ответить

Михаил Зинчук

Уютный
0

продуктовые магазины ж открыты

Ответить

Уютный Багажник

Михаил
1

Одно дело магазин и другое дело базар, в котором и без всяких вирусов с санитарией траблы вечные. 

Ответить

Alexander Golovnin

Уютный
3

Ну да одно дело закрытый супермаркет в котором товар может ляпать кто угодно, а другое дело торговля на открытом воздухе( 100% вентиляция )), и к товару прикасаться только продавец .

Ответить

Уютный Багажник

Alexander
0

 а другое дело торговля на открытом воздухе( 100% вентиляция )), и к товару прикасаться только продавец .

Слишком толсто, имей совесть. 

Ответить

Кожаный череп

1

Чёт на фото людей гораздо больше 200

Ответить

Сергей Воробьёв

Кожаный
0

— О, ты Варламов! Я твои ролики смотрю! — вдруг ко мне подбегает молодой парень. Он узнаёт меня, говорит, что смотрит мои видео на ЮТубе.

— Ты зачем сюда пришёл? Хочешь плохо снять про нас?
— Я вообще мимо проходил, шёл на встречу – смотрю, люди стоят, решил посмотреть, что случилось.
— Здесь еду раздают бедным. Хорошее дело. Бедным нечего есть, мы раздаём еду. Это очень хорошее дело, не надо плохо писать. Напиши, что было 3000 человек, а лучше 5000 человек! Не все просто смогли дойти, но если бы дошли, было бы 5000! У нас очень хорошая община, мы помогаем бедным. А то про мусульман только плохое говорят.
— Хорошо, а снимать можно?
— Снимать нельзя! Понимаешь, тут очень строго, нельзя. Могут быть проблемы. У нас женщин запрещено снимать.

Ответить

alex twit

0

Полиция Петербурга закрыла Чумной рынок, где накануне из-за бесплатной раздачи летучих мышей собрались 200 китайцев

Ответить

Суровый рак

0

Полиция также задержала предпринимателя

43-летнего неработающего мужчину.

Ответить

Уютный Багажник

Суровый
0

Для Сенной это норма. 

Ответить

Дмитрий Ч

Уютный
0

А что там с апражкой?

Ответить

Renat Simakov

0

Ждем рамадан в центре Спб в конце мая, чтобы безоговорочно выйти на плато! 

Ответить

sony360

0

Сытая россия

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Музыка
Рэпер 6ix9ine досрочно вышел из тюрьмы — и сразу поставил рекорды на YouTube и в прямом эфире в Инстаграме
64 млн просмотров клипа за два дня и 2 млн на стриме — с таким вниманием к осуждённому артисту согласны не все.
97
Петербург
В Петербурге ограничения из-за Covid-19 продлили до 31 мая. Жителей обязали носить маски и перчатки — даже на улице
Продление ограничений объяснили снижением уровня самоизоляции.
198
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
183
Популярное за три дня
Истории
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на изоляции в обсерваторе
Рассказываю, что там происходит.
200
Животные
24
Новости
Германия ввела тюремный срок и штрафы за «лечение» подростков от гомосексуальности
Закон запрещает «преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека».
112
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Алексей

Запись в подсайте Новости

Артем Пучков

Запись в подсайте Новости

Сергей Воробьёв

Полиция Петербурга закрыла…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Животные

Уютный Багажник

Запись в подсайте Новости

Master Oogway

Запись в подсайте Животные

Herman

Лидер «Мужского государства…

Алексей

Запись в подсайте Новости

Dragan Velimirovic

Немного об Иордании: история…

Justified Stallion

В Петербурге под шумок эпидемии…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Новости

Алексей

Запись в подсайте Новости

sony360

Полиция Петербурга закрыла…

Nuke Iron

«Проект»: минимум 376…

Уютный Багажник

Полиция Петербурга закрыла…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Дыня

Запись в подсайте Twitter