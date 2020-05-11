Прямой эфир
По данным СМИ, раздача еды была благотворительной акцией по случаю Рамадана.
Полиция Петербурга закрыла Сенной рынок, где накануне образовалась толпа из 200 человек из-за бесплатной раздачи еды. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на МВД.
Территорию рынка опечатал Роспотребнадзор. В отношении юридического лица, эксплуатирующего рынок, возбудили дело по части 2 статье 6.3 КоАП РФ(«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер»).
Полиция также задержала предпринимателя, работа которого привела к скоплению около 200 человек — 43-летнего неработающего мужчину. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).
Бесплатную еду на Сенном рынке раздавали 10 мая. Как пишет IslamNews, это была благотворительная акция по случаю Рамадана: нуждающиеся мусульмане, положение которых ещё более ухудшилось из-за коронавируса, смогли получить продуктовые наборы.
В смысле, а он что, всё это время работал?! Аахахах, сюююкаа.
продуктовые магазины ж открыты
Одно дело магазин и другое дело базар, в котором и без всяких вирусов с санитарией траблы вечные.
Ну да одно дело закрытый супермаркет в котором товар может ляпать кто угодно, а другое дело торговля на открытом воздухе( 100% вентиляция )), и к товару прикасаться только продавец .
а другое дело торговля на открытом воздухе( 100% вентиляция )), и к товару прикасаться только продавец .
Слишком толсто, имей совесть.
— О, ты Варламов! Я твои ролики смотрю! — вдруг ко мне подбегает молодой парень. Он узнаёт меня, говорит, что смотрит мои видео на ЮТубе.
— Ты зачем сюда пришёл? Хочешь плохо снять про нас?
— Я вообще мимо проходил, шёл на встречу – смотрю, люди стоят, решил посмотреть, что случилось.
— Здесь еду раздают бедным. Хорошее дело. Бедным нечего есть, мы раздаём еду. Это очень хорошее дело, не надо плохо писать. Напиши, что было 3000 человек, а лучше 5000 человек! Не все просто смогли дойти, но если бы дошли, было бы 5000! У нас очень хорошая община, мы помогаем бедным. А то про мусульман только плохое говорят.
— Хорошо, а снимать можно?
— Снимать нельзя! Понимаешь, тут очень строго, нельзя. Могут быть проблемы. У нас женщин запрещено снимать.
Полиция Петербурга закрыла Чумной рынок, где накануне из-за бесплатной раздачи летучих мышей собрались 200 китайцев
Для Сенной это норма.