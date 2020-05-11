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Артём Мазанов
35 730

Путин не стал продлевать режим нерабочих дней — с 12 мая он прекращается Материал редакции

Президент заявил, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений».

279 комментариев
В закладки

Владимир Путин не стал продлевать режим нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 — с 12 мая он прекращается. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.

Путин считает, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений». Но для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются.

Все массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены.

#новости #путин #карантинвроссии #covid19

Артём Мазанов PLUS
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16
55
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279 комментариев
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Американский Макс

303

200 человек – все дома, все запрещаем.
11 000 – все ок, мы готовы идти дальше. 

Ответить

Дополнительный пёс_анон

Американский
115

Благодаря времени проведенном на самоизоляции у нас появились ресурсы для подготовки к борьбе с вирусом. Мы выкопали огромную яму для вас.

Ответить

Предвыборный крюк

Дополнительный
0

Если серьезно, то мера логичная. Теперь парафинить будут губеров.

Ответить

Алексей Логачев

Американский
8

Лишь бы не деньги из резервного фонда давать... а там хоть передОхните

Ответить

Встречный лолипоп

Американский
6

танки давят нарушителей карантина

Злой путин ограничивает свободу, перегибы

Ответить

Американский Макс

Встречный
2

это не пустые слова, это – вопрос жизни. мы переживаем за вас. делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса.

Ответить
3 комментария

Имя Фамилия

Американский
3

Ах, да. Лукашенко ж долбаёб? Я так понимаю? И шведы?

Ответить

Евгений Киров

Имя
5

Да.

Ответить
1 комментарий

Твиттерский Жук

Имя
0

Вроде, в Бразилии ещё не стали ничего ограничивать.

Ответить

Владислав Никитин

Американский
2

В разных субъектах все будет по ситуации.где небольшой прирост,  будут постепенно снимать ограничения, в остальных регионах ужесточать

Ответить

Валдис Балодис

Американский
1

Вред от спада экономики может быть гораздо больше чем от вируса

Ответить

xeroxx

Американский
1

Тут же все ещё зависит от процента прироста в сутки. Он стал меньше чем был

Ответить

Насущные Проблемы

Американский
1

Логично.

Ответить

Подводной пёс_анон

Американский
0

Ну так, дальше к 30 тысячам тоже неплохой путь.

Ответить

Американский Макс

Подводной
0

хоть какой-то неплохой путь в России.

Ответить

Ivan Gorinov

Американский
0

Пусть лучше крепостные умирают потихоньку, чем голодные бунтуют в отсутствии денег и возможности работать. Еще и выплаты просят, неблагодарные холопы.

Ответить

Собачий чувак

163

Доросли до 11к+ за день — пора снимать ограничения?

Ответить

Paster Nak

Собачий
82

Блять он реально долбоёб конченый

Ответить

hyposlasher

Paster
7

А это уже статья

Ответить
4 комментария

Встречный лолипоп

Paster
–32

@Сергей Звезда репутационные вбросы, пункт 1.5. удаляй

Ответить
7 комментариев

Игорь Рачук

Paster
0

Так! Ещё один прозрел. Добро пожаловать в пати!

Ответить

Artem 88

Собачий
3

Как говорится в среде пресс-секретарей, если президент начинает вникать в какой-то вопрос, то очень скоро становится в нем экспертом.
Ты что, президент? Нет, вот и все, значит не эксперт.
Сидим не бухтим, рефрижераторов на всех хватит.

Ответить

Женский парфюмер

Собачий
0

Вы же в курсе, что 11к - это НЕ количество заражающихся?

Ответить

Илья Х.

Женский
4

Если быть точным, это количество официально подтвержденных новых (т.е. ранее не зарегистрированных) случаев заболевания.

Ответить

FaroucheMn

Собачий
0

Пытается славу Лукашенко перехватить

Ответить

Дыня

87

Я нихуя не понимаю, нахуя был запрет вообще? Сесть на лицо экономике, а потом встать и насрать на него еще? Неужели блядь не проще запереть всех дома на 2 недели, расставить военных у каждого подъезда и выдать по 20 тыр чтобы молча сидели и ждали блять, и всё кончится ?

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
45

Да Володька просто ссыт что-то до конца делать вот и всё. Мечется как говно в проруби. 

Ответить

Дыня

Уютный
8

Дак не пойти ли бы ему тогда нахуй (

Ответить
3 комментария

ＫＩＢØＵＮＥ

Дыня
6

и выдать по 20 тыр

Надо просто идти не путем кнута, а пряника.
Обещать 20 тысяч, если человека за 2 недели изоляции не поймают на улице.

Ответить

Evgeny Gladkikh

ＫＩＢØＵＮＥ
10

И  не выдать их потом.

Ответить
1 комментарий

Василий

Дыня
5

Чтобы успели новые койки подготовить и места на кладбище

Ответить

Константин Дмитриевич

Дыня
–6

Ну в твоём манямирке видимо это можно сделать.
А в реальный мир слишком сложен, но тебе этого не понять.

Ответить

Дыня

Константин
3

Заебись, что ты меня так хорошо знаешь. Сколько см у меня член помнишь?

Ответить
2 комментария

Уютный Багажник

Константин
3

А вот и интеллектуалы с задних парт подъехали. 

Ответить
2 комментария

bor_vn

Константин
0

Так Путин не пытался даже. 
Контроль почти нулевой. 

Ответить

Твиттерский Жук

Дыня
0

Ты не шаришь, это была хорошая расчистка малого и среднего бизнеса для олигархов и госконтор

Ответить

Дмитрий Соловьев

Дыня
0

Для того, чтобы снизить массовый порог заболеваемости. Возможно, это ни на что не повлияло, уже никак не узнаешь

Ответить

Михаил Петров

Дыня
0

истерика была и паника, ломанулись повторять за всеми остальными государствами. но реальность высказалась как всегда со всей жестокостью - денег нет, кормить население нечем. значит пусть добывает жрачку под вирусом. это всё было предсказуемо на 1-2. я только ошибся на 2 недели с прогнозом, думал, что до 1 июня всё таки дотерпят.

Ответить

Дыня

50

Стадия долбоебизма - 99 из 100

Ответить

Shevtsov

Дыня
0

А что будет на 100 из 100?

Ответить

Дыня

Shevtsov
10

Узнаем в следующем обращении

Ответить
1 комментарий

J R

Shevtsov
0

Референдум по конституции в июне

Ответить

Yuri Miller

Дыня
0

achievement accomplished - dolboeb lvl 88)

Ответить

Уютный Багажник

35

Особый путь России

Ответить

Master Oogway

Уютный
19

Если любишь – отпусти

Ответить

Artem

39
Ответить

Павел Храмов

38
Ответить

Артем Пучков

32

12000 в день новых случаев, самое время снимать самоизоляцию 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Артем
5

Андрюха, у нас коронофейк, по коням

Ответить

Василий Лебедев

Артем
4
Ответить

Просторный ящик

Артем
2

Вангую, в ближайшую неделю по мановению волшебного обращения число новых случаев резко снизится.

Ответить

Михаил Юнонов

33

Топ 4 не устроил, мы не можем проиграть штатам. Нужно рваться в лидеры по миру.

Ответить

Сергей Синденов

Михаил
0

Времени на раскачку нет!

Ответить

Роман Трусов

28

Путин считает, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений»

Мы так скоро к этапу собирательства и охоты перейдём

Ответить

Brown Zweig

20
Ответить

Denis Krivonosov

18

Сидеть, сложа руки и уклоняясь от ответственности - нельзя!

Ответить

Кисьпись

–30

Ебаные либерахи: Путин, снимай карантин, экономике пизда, нет сил больше терпеть
Путин: *снимает карантин*
Ебаные либерахи: *всё равно чем-то недовольны*
Идеально.

Ответить

Чувствительный Мурод

Кисьпись
17

Может это потому, что Путин снимает карантин, которого как-бы не было? Хотя о чём это я, либерахи всегда виноваты в России во всем!

Ответить

Предвыборный крюк

Чувствительный
0

Он не снял карантин, а передал полномочия губерам, чтобы их парафинили, а не его. Губеры не снимут ограничения, если заражения будут как в Москве. До этого пока не досидели

Ответить

Sanji

Кисьпись
4

это пишут одни и те же люди, несомненно

Ответить

Иван Иванов

Кисьпись
3

в основном ноют бюджетники, те кто тупо лежит на диване и чешет пузо получая за нихуянеделание

Ответить

Светский пришелец

Кисьпись
3

Так вроде те, кто просил, радуются

Ответить

Владимир Василенко

Кисьпись
0

принято хуесосить, значит надо хуесосить

Ответить

Уютный Багажник

Кисьпись
2

Одно вообще никак с другим не связанно. И, если уж на то пошло, либерахи в основном орали чтобы этот пидор бабло платил, вводил нормальный карантин и ментов своих ебаных поближе к ноге держал. 

Ответить

Владимир Василенко

Уютный
0

Так, ты кого пидором назвал?

Ответить
3 комментария

Средний Абдужаббор

Кисьпись
1

Либерахи за карантин как раз мань, твиттер открой

Ответить

Дмитрий Лисин

Кисьпись
1

Пруфов не будет, я полагаю.

Ответить

Насущные Проблемы

Кисьпись
1

Ты тупой.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Кисьпись
–3

глупышки с ТЖ заминусили за правду((( 

Ответить

subprocess.check_output

Кисьпись
0

Все так 

Ответить

Артем Пучков

16

На самом деле это много ходов очка от деда, так как он просто перекинул продление на регионы

Ответить

Venya Sazonov

Артем
1

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил «общую самоизоляцию» для новосибирцев «на весь период действия режима повышенной готовности». На пресс-конференции он уточнил, что конечной даты власти не установили. В постановлении о введении режима повышенной готовности также нет даты его окончания.

Ответить

Роман Белоус

14

Какая же паскуда блять. А нельзя было предупредить хотябы за дня три? У меня режим сдвинулся. Я в три часа дня просыпаюсь. Как я завтра работать буду?

Ответить

Иван Иванов

Роман
5

сука деды ваеаале бля на фронье наэуй без сна наухй блэт без отдыха а ты тут ноеш нахуй про какой то там нахуй режим бля

Ответить

Осторожный американец

14

а как насчёт из бункера выползти вместе с народом, дедуль? 

Ответить

George Weiler

14
Ответить

Иван Иванов

14

бюджетники:

Ответить

Bad Bear

Иван
0

Именно так я и выгляжу

Ответить

Эффективный Илья

12

Я нихуя не понял. Собянин говорит сидите дома до 31 мая, а Путин, что завтра я должен выползать на улицу. И чо, кто там главный то ? 

Ответить

Синий Илья

Эффективный
2

Собянин

Ответить

Дополнительный пёс_анон

Эффективный
0

Благодаря великому русскому языку эти вещи не связаны.

Путин отменил нерабочие дни и снял бремя ответственности с работодателей. Хотя не понятно что это вообще значит. Одновременно с этим, проскользнула фраза, что сферы которым работать нельзя, также сохраняют ЗП за работниками и они сидят дома.

Предполагаю, что нытье бизнеса их заебало и они совершили такой манёвр.
Также предполагаю, что на недели вся россия потихоньку будет возвращаться к обычной жизни. Кроме пострадавших отраслей, которые в своей деятельности создают скопление людей. Как они дальше будут существовать не ясно.

Москва продолжит сидеть в самоизоляции и одновременно работать. Вижу так.

Ответить

theLastLetters

11

Вот и настал этот момент. Это был нелегкий период. Но за время изоляции ТЖ стал мне родным. Когда-нибудь появится ковид-20, и мы встретимся снова. Не все, конечно. А теперь пока, любимые мои пидары. Мойте руки, шейте маски и не забудьте чипизироваться.

Ответить

Подводной пёс_анон

11

А что с самоизоляцией? Снимут эту парашу, и двойные штрафы по ней?

Ответить

Антон Блышко

9
Ответить

Alexandr Bitsenko

9

Ну вы же понимаете, что, будучи на самом пике прироста, возобновлять работу всей промышленности и строек, — это очень тревожный знак. Значит, если ещё продержать на самоизоляции, то всё будет совсем хуёво для экономики.

Ответить

Вертикальный утюг

–97

Если бы кто-то слушал умных людей, а не Пыню, то все давным давно уже знали, что никакого ковида не существует. А вернее существует, но он был как обычный грипп и распространился по всей планете еще в декабре,  только поставить диагноз никто тогда точный не мог.

Легче назвать всех людей тупыми, что я и делаю постоянно, чем что-то вам объяснять как сейчас, но на выходе одно и то же, так зачем мне тратить свои время/мегабайты на вас?

Ответить

Уютный Багажник

Вертикальный
24

бля, зоебал, иди таблетки прими

Ответить

Арслан Мучкаев

Уютный
–12

Это ты иди прими таблетосы долбоеб биполярный

Ответить
3 комментария

hyposlasher

Уютный
1

Шутки про таблетки из года в год становятся только смешнее

Ответить

Эффективный Илья

Вертикальный
5

Опять занюхнул китайских кроссовок? 
Заготовил уже парочку мемасов и гифок с котиками, чтобы вылезти из отрицательной кармы? 

Ответить

Вертикальный утюг

Вертикальный
–33

Этот комментарий — очередной наглядный пример, что большинство в этой стране ведро раков, и что если человек пытается вам донести инфу за гранью вашего понимания, вы его не выпускает и дрочите своими минусиками, от которых иногда бывает очень смешно)

Ответить

Марк Туллий

Вертикальный
8

Ты дурачок просто

Ответить

Уютный Багажник

Вертикальный
5

Сейчас смеёшься, а потом неделю будешь в животных гифоньки надрачивать чтобы в плюсик выйти, ебобоха кармодрочерская.

Ответить

Дмитрий Лисин

Вертикальный
1

Ковид, ну-ка ёбни-ка вот этому. С тем попом хорошо вышло.

Ответить

Артем Пучков

Вертикальный
1

Ты назвал Путина не умным человеком, что с тобой произошло?

Ответить

Вертикальный утюг

Артем
–15

Умнейший человек в свое время, но возраст и принципы берут своё. Но холопам все равно - раз пыня сказал сидеть дома и денег не получите, значит будете сидеть по горам и денег не получите)

Ответить

Насущные Проблемы

Вертикальный
0

пошёл на хуй

Ответить

Egor Ka

Вертикальный
0

Это были испытание 5G на людях. Начали в Китае, затем по всему миру.

Ответить

Валенок

Вертикальный
0
Ответить

Красивый ключ

7

Вот все знают, что я была за самоизоляцию, но ведь каждый божий раз тут в комментах было целое скопище бомбящих хер пойми кого, что их гулять не пускают, работать не дают, тюрьма, кладбище, гроб, пидр. Вот пустили (лично я считаю рановато). Открываю комменты - там пиздец, опять все не так, для нас уже яму вырыли, денег нет, но вы ковидьтесь и так далее. Я перестала понимать, что происходит) 

Ответить

alexferman

Красивый
3

Чего тут понимать, если даже завтра в России всё станет идеально, они будут ныть, что ебучие власти лишают их поводов для нытья. Это порода такая — блохастая.

Ответить

Отечественный дебаркадер

alexferman
2

Факт в том, что ты сам недоволен тем, что кто-то чем-то постоянно недоволен. И абсолютно точно также, не замечая этого, становишься таким же "нытиком".

Так в чем разница?

Ответить
1 комментарий

Красивый ключ

alexferman
0

Где этот хер-то, @Evgenii Evgenii ) Чо на сегодня принесет покушать, даже интересно)

Ответить

Отечественный дебаркадер

Красивый
0

Если посмотреть глубже, здесь недовольны именно решением о снятии ограничения когда 10+ в статистике каждый день и нет снижения даже на горизонте, а не вообще фактом отмены как таковой.

Ответить

Красивый ключ

Отечественный
2

Да куда глубже-то? Я тут каждый день сижу и вижу, что вчера-позавчера недовольны были тем, что в NY можно в масках в парке гулять, а у нас нет, что работы нет и не пускают и так далее, и их не смущало количество зараженных в день - хуйня, грят. Вон в Швеции збс. А сегодня смущать начало? Это просто пиздец))

Ответить
1 комментарий

Красивый ключ

Отечественный
1

Да вчера в топе была статья сочинского страдальца, который приперся работать в Сочи из опасного региона, в самоизоляцию и его там посадили на карантин. Мне с пеной у рта доказывали, что проклятый режим посадил его на трехразовое питание, ограничивая свободу передвижения, тем самым нанося невероятные страдания (я согласна, его оттуда выпиздить легче, чем содержать). Говорили, что ограничивать свободу варварство и вообще, роботы нет, партизаны ездят. А сегодня те же самые верещат, что проклятый режим снял ограничения ради их смерти.

https://tjournal.ru/stories/167225-ya-poehal-v-sochi-po-rabote-no-okazalsya-na-izolyacii-v-observatore?comment=3425824
вот статья

Ответить

Уютный Багажник

Красивый
0

Недовольны карантином в основном были диссиденты всякие, типа Корги и Евгена. Большинство бурлило по поводу ментов и отсутствию помощи. От этого и продолжают, нихуя же не поменялось по сути. 

Ответить

Красивый ключ

Уютный
0

Да, я по вчерашнему посту про поехавшего в Сочи заметила

Ответить
1 комментарий

Рыбий Глаз

Уютный
0

Какой карантин?

Ответить

Женский парфюмер

–14

Передаю привет всем вангователям "БУДЕМ СИДЕТЬ ДО САМОЙ ОСЕНИ".

Ответить

Yuri Miller

Женский
22

Так ты ещё не сел, подожди)

Ответить

Женский парфюмер

Yuri
0

Привет, уже месяц сижу, если не больше

Ответить
2 комментария

Shked

Женский
1

Ну у кого есть возможность - будут сидеть и дальше

Ответить

Женский парфюмер

Shked
1

Ну я не об этом, просто тут целый месяц нострадамусы писали, о том что режим строгих ограничений будет действовать еще n месяцев в зависимости от размаха фантазии предсказывающего

Ответить
5 комментариев

Японский микрофон

Shked
0

А как понять, когда можно выйти

Ответить
2 комментария

Женский парфюмер

Женский
1

А зачем порвались-то?

Ответить

Светский пришелец

7

Наконец-то. Те, кто хочет работать, должны быть рады 

Ответить

Мария Казакова

6

В день, когда мы вышли на 3-е место по заболеваемости в мире 👌

Ответить

Ivan Popov

4

Что значит - отменяет режим нерабочих дней. В как быть с самоизоляцией в москве до 31 мая?

Ответить

George Jejeya

Ivan
5

Видимо, это означает, что больше никто тебе за твои каникулы платить не будет.

Ответить

Женский парфюмер

George
6

За них никто и не платил

Ответить
1 комментарий

Станислав Минаков

Ivan
1

Что-то я думаю, что в Москве ничего не поменяется особо до 31 числа, потому что Собянину важен его рейтинг. Тем более Путин, по сути, сам сказал, "разбирайтесь на местах сами". Тем более на фоне того, что больше половины заболевших — в Москве

Ответить

Андрей Орехов

2

Я нихуя не понял. Режим самоизоляции и нерабочие дни - это одно и тоже или нет? 

Ответить

сволочь

Андрей
13

Да, но нет. 

Ответить

Владимир Моденов

5

Завтра на работу?! Бля, в Смоленске 160 случаев за сутки, не хочу я туда

Ответить

Bad Bear

Владимир
2

Так не едь в Смоленск

Ответить

Чрезвычайный франт

4

Завидую владельцам ритуальных агенств, такое бывает раз в жизни. Они же после 12 будут купаться в деньгах. 

Ответить

Светский пришелец

Чрезвычайный
2

Они в них и так купаются 
Но сейчас денег будет больше, да

Ответить

Максим Чистов

Чрезвычайный
0

Не хоронил никого ещё? Они вообще всегда в деньгах купаются.

Ответить

Арслан Мучкаев

Чрезвычайный
0

Ты зато будешь в говне купаться 

Ответить

Илья Михалков

5

Он реально ебанутый. 

Ответить

Alexander Kuznetsov

5

Он похож на двоечника, списывающего у одноклассников без малейшего понимания значения списанного. При этом достаточно ленивого, поэтому сложные или длинные слова (помощь, пособия и т.п.) он сокращает или не пишет вовсе, чтобы не напрягаться.

Ответить

Апгрейд Заголовка

4

Путин — сказочный долбоёб 

Ответить

Bad Bear

4

Он ебанутый?

Ответить

solawind

2

Россия: показывает сегодня максимальный прирост зараженных
Путин: Ну наконец-то, заканчиваем ограничения, все на работу!

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Безумие какое-то.

С утра же буквально Россия вышла на 3-е место в мире по числу зараженных.

Ответить

Владимир Василенко

Эмиль
2

Дальше - больше
С 12к в сутки Америку не догнать

Ответить

Эмиль Рубанов

Владимир
2

ну нахуй короче, я продолжу дома сидеть

Ответить

Женский парфюмер

–2

В который раз убеждаюсь, что большинство не умеет не только читать, но и думать.
Им русским по белому пишут, что 11к - это число ВЫЯВЛЯЕМЫХ случаев в сутки, но они истерят и кричат "У нас 11 к в день ЗАРАЖАЕТСЯ, почему Путин отменяет каникулы". Л - логика.

Ответить

Имя Фамилия

Женский
6

Ну, да согласен. Ведь заражается в день намного больше.

Ответить

Женский парфюмер

Имя
0

Не намного больше, а намного меньше.
Это вам тут хочется, чтобы было намного больше. Хотелки, понимаешь. Вы тут фантазируете. Миллионы трупов вам подавай. Ну-ну.

Ответить
5 комментариев

Владимир Василенко

Женский
0

Братик, не пытайся тут в математику и логику

Ответить

Roman Polyakov

Женский
0

Ага. А ещё хлопок, задымление и подтопление

Ответить

Женский парфюмер

Roman
0

Наглядная иллюстрация: не читают и не вдумываются. Причем тут хлопки и задымления? Это из другой оперы. Разница между понятиями "В стране сегодня выявили 11к носителей вируса" и  "В стране сегодня заразились 11к здоровых человек" - даже слишком очевидна, однако все равно эту цифру пытаются не только бурно обсуждать, но еще и апеллировать к ней.

Ответить
4 комментария

Лунный Макс

3

Но для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются.

Сам себя обезопасил, а всех остальных - нет. Прекрасный лидер.

Ответить

Bad Bear

Лунный
1

*идер

Ответить

Максим Золотарёв

3

Я немножко в ахуе. Да че там говорить - дед у меня тоже в ахуе. Достал самогон, говорит что это верх долбоебизма

Ответить

Владимир Василенко

Максим
1

Ебаните самогона, и похуй на путена

Ответить

Дмитрий Маркин

3

Геноцид решил устроить?

Ответить

Екатерина Ямовая

3

Президент как мама, которая посылает тебя в школу с температурой, говоря «ну не помираешь же, а учиться нужно»

Ответить

Лунный Макс

Екатерина
0

А когда приходишь домой голодный, говорит: "Не, иди ищи еду сам"

Ответить

Предстоящий Макс

Екатерина
0

А ты такой помираешь.

Ответить

Апгрейд Заголовка