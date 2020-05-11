Прямой эфир
Президент заявил, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений».
Владимир Путин не стал продлевать режим нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 — с 12 мая он прекращается. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.
Путин считает, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений». Но для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются.
Все массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены.
Дополнительный пёс_анон
Благодаря времени проведенном на самоизоляции у нас появились ресурсы для подготовки к борьбе с вирусом. Мы выкопали огромную яму для вас.
Предвыборный крюк
Если серьезно, то мера логичная. Теперь парафинить будут губеров.
Лишь бы не деньги из резервного фонда давать... а там хоть передОхните
Встречный лолипоп
танки давят нарушителей карантина
Злой путин ограничивает свободу, перегибы
Американский Макс
это не пустые слова, это – вопрос жизни. мы переживаем за вас. делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса.
Ах, да. Лукашенко ж долбаёб? Я так понимаю? И шведы?
Да.
В разных субъектах все будет по ситуации.где небольшой прирост, будут постепенно снимать ограничения, в остальных регионах ужесточать
Вред от спада экономики может быть гораздо больше чем от вируса
Тут же все ещё зависит от процента прироста в сутки. Он стал меньше чем был
Подводной пёс_анон
Ну так, дальше к 30 тысячам тоже неплохой путь.
Пусть лучше крепостные умирают потихоньку, чем голодные бунтуют в отсутствии денег и возможности работать. Еще и выплаты просят, неблагодарные холопы.
Блять он реально долбоёб конченый
А это уже статья
Встречный лолипоп
@Сергей Звезда репутационные вбросы, пункт 1.5. удаляй
Женский парфюмер
Вы же в курсе, что 11к - это НЕ количество заражающихся?
Я нихуя не понимаю, нахуя был запрет вообще? Сесть на лицо экономике, а потом встать и насрать на него еще? Неужели блядь не проще запереть всех дома на 2 недели, расставить военных у каждого подъезда и выдать по 20 тыр чтобы молча сидели и ждали блять, и всё кончится ?
Да Володька просто ссыт что-то до конца делать вот и всё. Мечется как говно в проруби.
Ну в твоём манямирке видимо это можно сделать.
А в реальный мир слишком сложен, но тебе этого не понять.
Заебись, что ты меня так хорошо знаешь. Сколько см у меня член помнишь?
А вот и интеллектуалы с задних парт подъехали.
Ты не шаришь, это была хорошая расчистка малого и среднего бизнеса для олигархов и госконтор
Для того, чтобы снизить массовый порог заболеваемости. Возможно, это ни на что не повлияло, уже никак не узнаешь
истерика была и паника, ломанулись повторять за всеми остальными государствами. но реальность высказалась как всегда со всей жестокостью - денег нет, кормить население нечем. значит пусть добывает жрачку под вирусом. это всё было предсказуемо на 1-2. я только ошибся на 2 недели с прогнозом, думал, что до 1 июня всё таки дотерпят.
Стадия долбоебизма - 99 из 100
Особый путь России
12000 в день новых случаев, самое время снимать самоизоляцию
Просторный ящик
Вангую, в ближайшую неделю по мановению волшебного обращения число новых случаев резко снизится.
Топ 4 не устроил, мы не можем проиграть штатам. Нужно рваться в лидеры по миру.
Путин считает, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений»
Мы так скоро к этапу собирательства и охоты перейдём
Ебаные либерахи: Путин, снимай карантин, экономике пизда, нет сил больше терпеть
Путин: *снимает карантин*
Ебаные либерахи: *всё равно чем-то недовольны*
Идеально.
Чувствительный Мурод
Может это потому, что Путин снимает карантин, которого как-бы не было? Хотя о чём это я, либерахи всегда виноваты в России во всем!
Предвыборный крюк
Он не снял карантин, а передал полномочия губерам, чтобы их парафинили, а не его. Губеры не снимут ограничения, если заражения будут как в Москве. До этого пока не досидели
в основном ноют бюджетники, те кто тупо лежит на диване и чешет пузо получая за нихуянеделание
Одно вообще никак с другим не связанно. И, если уж на то пошло, либерахи в основном орали чтобы этот пидор бабло платил, вводил нормальный карантин и ментов своих ебаных поближе к ноге держал.
На самом деле это много ходов очка от деда, так как он просто перекинул продление на регионы
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил «общую самоизоляцию» для новосибирцев «на весь период действия режима повышенной готовности». На пресс-конференции он уточнил, что конечной даты власти не установили. В постановлении о введении режима повышенной готовности также нет даты его окончания.
Какая же паскуда блять. А нельзя было предупредить хотябы за дня три? У меня режим сдвинулся. Я в три часа дня просыпаюсь. Как я завтра работать буду?
сука деды ваеаале бля на фронье наэуй без сна наухй блэт без отдыха а ты тут ноеш нахуй про какой то там нахуй режим бля
бюджетники:
Дополнительный пёс_анон
Благодаря великому русскому языку эти вещи не связаны.
Путин отменил нерабочие дни и снял бремя ответственности с работодателей. Хотя не понятно что это вообще значит. Одновременно с этим, проскользнула фраза, что сферы которым работать нельзя, также сохраняют ЗП за работниками и они сидят дома.
Предполагаю, что нытье бизнеса их заебало и они совершили такой манёвр.
Также предполагаю, что на недели вся россия потихоньку будет возвращаться к обычной жизни. Кроме пострадавших отраслей, которые в своей деятельности создают скопление людей. Как они дальше будут существовать не ясно.
Москва продолжит сидеть в самоизоляции и одновременно работать. Вижу так.
Вот и настал этот момент. Это был нелегкий период. Но за время изоляции ТЖ стал мне родным. Когда-нибудь появится ковид-20, и мы встретимся снова. Не все, конечно. А теперь пока, любимые мои пидары. Мойте руки, шейте маски и не забудьте чипизироваться.
Ну вы же понимаете, что, будучи на самом пике прироста, возобновлять работу всей промышленности и строек, — это очень тревожный знак. Значит, если ещё продержать на самоизоляции, то всё будет совсем хуёво для экономики.
Если бы кто-то слушал умных людей, а не Пыню, то все давным давно уже знали, что никакого ковида не существует. А вернее существует, но он был как обычный грипп и распространился по всей планете еще в декабре, только поставить диагноз никто тогда точный не мог.
Легче назвать всех людей тупыми, что я и делаю постоянно, чем что-то вам объяснять как сейчас, но на выходе одно и то же, так зачем мне тратить свои время/мегабайты на вас?
бля, зоебал, иди таблетки прими
Это ты иди прими таблетосы долбоеб биполярный
Эффективный Илья
Опять занюхнул китайских кроссовок?
Заготовил уже парочку мемасов и гифок с котиками, чтобы вылезти из отрицательной кармы?
Вертикальный утюг
Этот комментарий — очередной наглядный пример, что большинство в этой стране ведро раков, и что если человек пытается вам донести инфу за гранью вашего понимания, вы его не выпускает и дрочите своими минусиками, от которых иногда бывает очень смешно)
Сейчас смеёшься, а потом неделю будешь в животных гифоньки надрачивать чтобы в плюсик выйти, ебобоха кармодрочерская.
Ты назвал Путина не умным человеком, что с тобой произошло?
Вертикальный утюг
Умнейший человек в свое время, но возраст и принципы берут своё. Но холопам все равно - раз пыня сказал сидеть дома и денег не получите, значит будете сидеть по горам и денег не получите)
Это были испытание 5G на людях. Начали в Китае, затем по всему миру.
Вот все знают, что я была за самоизоляцию, но ведь каждый божий раз тут в комментах было целое скопище бомбящих хер пойми кого, что их гулять не пускают, работать не дают, тюрьма, кладбище, гроб, пидр. Вот пустили (лично я считаю рановато). Открываю комменты - там пиздец, опять все не так, для нас уже яму вырыли, денег нет, но вы ковидьтесь и так далее. Я перестала понимать, что происходит)
Чего тут понимать, если даже завтра в России всё станет идеально, они будут ныть, что ебучие власти лишают их поводов для нытья. Это порода такая — блохастая.
Отечественный дебаркадер
Факт в том, что ты сам недоволен тем, что кто-то чем-то постоянно недоволен. И абсолютно точно также, не замечая этого, становишься таким же "нытиком".
Так в чем разница?
Красивый ключ
Где этот хер-то, @Evgenii Evgenii ) Чо на сегодня принесет покушать, даже интересно)
Отечественный дебаркадер
Если посмотреть глубже, здесь недовольны именно решением о снятии ограничения когда 10+ в статистике каждый день и нет снижения даже на горизонте, а не вообще фактом отмены как таковой.
Да куда глубже-то? Я тут каждый день сижу и вижу, что вчера-позавчера недовольны были тем, что в NY можно в масках в парке гулять, а у нас нет, что работы нет и не пускают и так далее, и их не смущало количество зараженных в день - хуйня, грят. Вон в Швеции збс. А сегодня смущать начало? Это просто пиздец))
Да вчера в топе была статья сочинского страдальца, который приперся работать в Сочи из опасного региона, в самоизоляцию и его там посадили на карантин. Мне с пеной у рта доказывали, что проклятый режим посадил его на трехразовое питание, ограничивая свободу передвижения, тем самым нанося невероятные страдания (я согласна, его оттуда выпиздить легче, чем содержать). Говорили, что ограничивать свободу варварство и вообще, роботы нет, партизаны ездят. А сегодня те же самые верещат, что проклятый режим снял ограничения ради их смерти.
https://tjournal.ru/stories/167225-ya-poehal-v-sochi-po-rabote-no-okazalsya-na-izolyacii-v-observatore?comment=3425824
вот статья
Недовольны карантином в основном были диссиденты всякие, типа Корги и Евгена. Большинство бурлило по поводу ментов и отсутствию помощи. От этого и продолжают, нихуя же не поменялось по сути.
Красивый ключ
Да, я по вчерашнему посту про поехавшего в Сочи заметила
Так ты ещё не сел, подожди)
Женский парфюмер
Ну я не об этом, просто тут целый месяц нострадамусы писали, о том что режим строгих ограничений будет действовать еще n месяцев в зависимости от размаха фантазии предсказывающего
Японский микрофон
А как понять, когда можно выйти
Что значит - отменяет режим нерабочих дней. В как быть с самоизоляцией в москве до 31 мая?
Видимо, это означает, что больше никто тебе за твои каникулы платить не будет.
Что-то я думаю, что в Москве ничего не поменяется особо до 31 числа, потому что Собянину важен его рейтинг. Тем более Путин, по сути, сам сказал, "разбирайтесь на местах сами". Тем более на фоне того, что больше половины заболевших — в Москве
Я нихуя не понял. Режим самоизоляции и нерабочие дни - это одно и тоже или нет?
Завтра на работу?! Бля, в Смоленске 160 случаев за сутки, не хочу я туда
Он похож на двоечника, списывающего у одноклассников без малейшего понимания значения списанного. При этом достаточно ленивого, поэтому сложные или длинные слова (помощь, пособия и т.п.) он сокращает или не пишет вовсе, чтобы не напрягаться.
Россия: показывает сегодня максимальный прирост зараженных
Путин: Ну наконец-то, заканчиваем ограничения, все на работу!
Безумие какое-то.
С утра же буквально Россия вышла на 3-е место в мире по числу зараженных.
Дальше - больше
С 12к в сутки Америку не догнать
Ну, да согласен. Ведь заражается в день намного больше.
Женский парфюмер
Не намного больше, а намного меньше.
Это вам тут хочется, чтобы было намного больше. Хотелки, понимаешь. Вы тут фантазируете. Миллионы трупов вам подавай. Ну-ну.
Ага. А ещё хлопок, задымление и подтопление
Женский парфюмер
Наглядная иллюстрация: не читают и не вдумываются. Причем тут хлопки и задымления? Это из другой оперы. Разница между понятиями "В стране сегодня выявили 11к носителей вируса" и "В стране сегодня заразились 11к здоровых человек" - даже слишком очевидна, однако все равно эту цифру пытаются не только бурно обсуждать, но еще и апеллировать к ней.
Я немножко в ахуе. Да че там говорить - дед у меня тоже в ахуе. Достал самогон, говорит что это верх долбоебизма
Президент как мама, которая посылает тебя в школу с температурой, говоря «ну не помираешь же, а учиться нужно»