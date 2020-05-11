Прямой эфир
Дополнительные выплаты также получат соцработники и медики. Новые меры поддержки объявили и для бизнеса.
11 мая Владимир Путин перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке обратился к россиянам. Это уже шестое обращение президента из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Президент считает, что в каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, а в стране делается 170 тысяч тестов на коронавирус ежедневно;
Массовые мероприятия по-прежнему запрещены;
Режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;
Для соцработников установят допвыплаты на 3 месяца. Для социальных и педагогических работников — 25 тысяч рублей, если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Для врачей установят доплату в 40 тысяч рублей за две недели, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей, для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей;
До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты;
С 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Ставка по кредиту — 2%, объём — МРОТ на одного сотрудника в течение шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 год.
Если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, то кредит и проценты будут списаны полностью. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы;
Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ. Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;
Уютный историк
nonsenseУютный
То что Пу всегда говорит только позитивные вещи, перекладывая негатив на других, и так понятно.
Но про штрафы слишком натянуто. Ты не соберешь столько чтобы хватило даже на мизерные подачки. Плюс есть опять же есть цена на их сбор, как чисто материальная и административная, так и в политическом плане.
Уютный историк
Эта фраза была стебом над хомяками, которые будут радоваться возврату своих штрафов в виде сказачного бонуса :)
Лунный Макс
Сбор штрафов, сам по себе, ничего не стоит - все сотрудники и так получают свою з/п, просто к ним добавилась еще одна функция.
Про штрафы, хоть и натянуто, но не оч далеко от правды - один штраф за нарушение "самоизоляции" - это сумма выплаты семьям с детьми до 3 лет за 3 месяца так то.
Другой вопрос в том, насколько адекватны в принципе размеры штрафов - до 30000 за простой выход из дома, а скоро - и за отсутствие маски будут штрафовать.
1 в 1 не выйдет, конечно, но нарушители режима вполне будут, хоть и частично, покрывать расходы государства на выплаты.
nonsenseЛунный
Ну экономически да, впрочем менты выписывающие тебе штраф, не делают другую работу, которую они делали обычно. Соответственно при массовых штрафах, чтобы это было реальной стратегией тебе скорее всего придется доп. смены организовывать.
Но я больше думал про политические риски. Одно дело припугнуть парой показательных случаев, да пиздеть про штрафы в СМИ, другое дело поголовно сдирать их с каждого встречного в условиях когда никакого должного карантина как бы нет. Так очень быстро можно получить очень большое количество озлобленных людей.
Кеша Шушпановnonsense
Другую работу - это ловить закладчиков наркотиков? Так они ж теперь дома сидят, вот и ментам стало меньше работы
Лунный Макс
Так очень быстро можно получить очень большое количество озлобленных людей.
Российский народ, в абсолютном своём большинстве - это ленивое стадо. Озлобленное оно или нет - разницы нет никакой, только срать в комменты будут больше. На улицы никто не выйдет, а когда будет надо, все пойдут за поправки голосовать.
IO
alexfermanIO
Я вообще заливисто ору с этого жирного троллинга мегауспешных одиночек.
я не колхозник из прошлого века, чтобы пиздюков плодить, я самодостаточный титан новой эпохи, живущий для себя и угарающий над биопроблемами окружающих
ЕБУЧИЙ ПУТИН ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ПИДАРЫ ЕБАНЫЕ ДАЙТЕ ДЕНЕГ Я ВЧЕРА ПОСЛЕДНЕГО ТАРАКАНА СОЖРАЛ!!!!!111111
Словесный Интервент
Когда количество заразившихся было около сотни ввели самоизоляцию, когда на 3 место в мире вышли по количеству заболевших, то объявили об окончание самоизолиции.
Рыбий ГлазСловесный
Долбоебы поняли что им эту экономическую удавку не пережить...
Vadim NemnasevСловесный
а что не так? испания, германия тоже выходят из самоизоляции
Илья МихалковVadim
У них уже есть наше "плато"?
Vadim NemnasevИлья
посмотрел графики, увидел, обосрался
Michael SmithИлья
США тоже заканчивают, плюс куча акций протеста против карантина.
А у них 1-2к в день умирает и 20-30к зараженных в день.
Кстати вчера короновирус добрался до белого дома в США, заболела жена его советника. Теперь Трамп и его окружение будут каждый день делать тесты.
Bad Bear
Какие же копейки с миллионом условий. Просто позорный пиздец как и всегда
vvtwittepBad
Да вам блядь всегда все не нравится. Не давали деньги - плохо, дали - плохо. Сука что вы за люди такие.
Bad Bearvvtwittep
Нихуя никому не дадут. То, что озвучено смешные унизительные копейки. У людей по 15-20к ипотеки, куча людей работу потеряли. Это стыдно такие "выплаты" назначать.
vvtwittepBad
Тебя Путин заставил её взять?
Bad Bearvvtwittep
У людей два варианта: 15к ипотека или 15к аренда жилья. Если нет денег иди живи на улице. Других вариантов нет.
vvtwittepBad
Дальше что? Где-то в мире дают квартиру по факту рождения?
Лишний американец
По мне так важна не сумма, а её безусловность. Одно дело дать пусть даже копейки, но безусловно и всем — это было бы очень хорошо, другое — расстянуть на время и взять в зависимость от миллиона условий. Это как якобы выплаты безработным москвичам.
Сдаётся мне, и тут придётся доказывать наличие детей :)
Лишний американец
Ну и плюс герр Навальный предлагал это ещё давно как одно из условий, а тогда пропаганда называла это бредом.
Alexander Spiridonov
Классно не быть самозанятым, не иметь детей и получать больше прожиточного минимума. Налоги платишь, а все ништяки всегда мимо
Сергей ВасильевAlexander
Социализм! @Ded Pihto растолкуй ему почему это справедливо
Andre MacarenoAlexander
Мы в этом плане не одиноки, насколько я помню, только у нас выплаты режут, а у других налоги выше для одиноких
Олег ИвахновAlexander
НИШТЯКИ сука.
Ору
alexfermanAlexander
Заводи детей и получай ништяки
Артем Шакуров
Насущные Проблемы
медработники должны получить положенные апрельские выплаты
Огааа, дааа. Должны, но не обязаны.)))
Длинный месяц
Ну так раз медработники должны, то это их проблема)
Виктор ГанелесНасущные
Не так
Медработники должны получить
Остаётся выяснить, кто должен выплачивать деньги медработникам
Кожаный череп
Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ.
Ivan BeloborodovКожаный
Так ещё заявления писать надо, документы подавать, доказывать?
Кожаный череп
А ты думал
Лишний американец
Да, причём не только для самозанятых. Миллиард условий, которые хрен выполнишь. Для безработных и потерявших работу — то же самое. Это как по РБК было, когда позвонила одна мадам, которая пошла оформить кредитные каникулы или беспроцентный кредит (точно не помню) по бизнесу тот, который (Он) обещал, а ей отказали со словами: «Если вы верите тому, что он говорит, то вам в дурдом». Кстати, в интернет это, конечно, не попало в текстовом виде.
Уникальный химик
Но не деньгами - "Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так
называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они
смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные
средства, сохраняя свои доходы."
Эффективный Илья
Ждём ответочку от Собянина.
Работает ли завтра Москва или на работу выходит только Россия?
Упоротый ГолубьЭффективный
Ну перекладывание бордюров работает однозначно. Остальные - сидеть дома и не мешать освоению
Артем КихтёвЭффективный
Регионы сами решают, очевидно же. А в Москае и Питере насколько я знаю все продлили до 31 числа.
Уникальный химик
Так он там же ответил -
"Владимир Владимирович, должен сказать, что на прошлом селекторе я докладывал о готовящемся решении, Вы об этом тоже сказали. Мы приняли решение, и с завтрашнего дня две крупнейшие отрасли города – это вся промышленность и строительство – возвращаются к нормальному режиму работы. Это стало возможным благодаря тому, что мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования."
Ну и в России - только те, кто интересен финансово местным князьям.
Жаркий кубок
Самое ебанутое, это умышленное создание двоевластия и неопределенности.
Ибо местным предпринимателям будет похуй на всяких губеров. Президент сказал по телеку что пора работать, так что жду завтра в 8 в офисе.
Чую будет хаос и неразбериха очень долго, куча людей, кто не рискнет своим здоровьем, будут уволены по статье и лишатся последней поддержки.
Мне сейчас система в РФ очень сильно напоминает систему в нацисткой Германии, где Гитлер создал кучу органов с одинаковыми полномочиями, чтобы все зависело только от него:
https://republic.ru/posts/96574
Andre MacarenoЖаркий
В соответствии с законом Годвина, ты таки проиграл
Жаркий кубок
Да, кстати
Alexei KuksinЖаркий
Я впервые вижу, чтобы обыкновенный (хоть и в российском исполнении) федерализм притягивали к Гитлеру. Гениально, чо.
Сергей ВасильевЖаркий
Притянутое сравнение если честно
Жаркий кубок
Исторически - да.
Сейчас, когда президент говорит одно, местная власть другое, а "селебрити" по ТВ и интернете - третье, то очень даже похоже.
andrey adamovichЖаркий
Двуглавый орёл в действии.
Лунный Макс
До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты.
Но, как обычно, все медработники буду вертеться на хуях.
x mstЛунный
Что-то я даже представил это...
Апгрейд Заголовка
Главное из обращения Путина: все бездетные идут нахуй, режим нерабочих дней всё
Зеленый утюг
Зарплаты все!
Kirill Beerlove
"Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;"
Звучит громко и помпезно, только вот в 2019-ом этот сам налог распространялся ТОЛЬКО НА 4 РЕГИОНА: Москву, Подмосковье, Татарстан и Калужскую область.
Марк ВарламовKirill
Да, он это в обращении и сказал.
https://youtu.be/cG29Q8wDLV8?t=13810
Kirill BeerloveМарк
Да, я смотрел. Те, кто в 1-ый квартал 2020 платил налоги, как самозанятый (я в том числе) - СОСИТЕ ПИСОС!
НУ ТАКОЕ
Трогательный коктейль
С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;
Никаких нерабочих дней и не было, даже КС подтвердил.
Это прост слова которые ничего не значили не тогда, не сейчас. Все ограничения вводит глава региона и отменять тоже ему.
Denis KiselevТрогательный
Эти слова значили что весь отдых оплачивает бизнес
Трогательный коктейль
Нечего он не оплачивает, у меня в компании сразу ввели простой, и всем кто не работает срезали треть зарплаты. А увольнять тоже не дешево, два оклада вперед и если не устроишься на работу за два месяца то и третий.
Denis KiselevТрогательный
Две ваши фразы вошли в противоречие.
«Ничего он не оплачивает» и «кто не работает - срезали треть оклада». То есть, работники совсем не работают и получают ⅔ от зарплаты. Или - в данном случае, просто выплата от бизнеса, выплатили незаработанное! Сюрприз, меньше чем заработанное. Какая жесть, ога
Трогательный коктейль
Они на окладе, им без разницы нужны они или нет на работе (максимум простой), уволить их можно но с двумя окладами. Собственно простой не просто так в ТК РФ присутствует. А все ограничения на работу как я и писал глава региона накладывает.
Трогательный
PS Нечего не оплачивает я имею в виду путинские нерабочие дни, платит он как положено по ТК, путинсие дни на это ни как ни влияют.
Denis KiselevТрогате…
Расскажите это руководителям и собственникам бизнеса - что путинские нерабочие дни никак не влияют)
Трогательный
Что мне им рассказывать ? Может вы расскажите как Путиснкий приказ на что-то повлиял ?
Если что я уже с шестью приказами по компании ознакомился, по поводу работы и зарплаты и нигде путинский указ не упоминался.
Руслан Эксиго
Дадут 5к за ребёнка, ура! (нет)
сироп от щекотки
тэкс, а шо с собянинским "до 31 мая", путин перекрывает или чего
Насущные Проблемысироп
Конкурируют два пыни.
Артем Ивановсироп
Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;
Собянин решать будет
Serg Bootlegger
Кредиты будут выдаваться на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника по льготной ставке 2%. Если предприятие в течение полугода сохранит занятость на уровне 90%, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина кредита и процентов.
Больше с этого проиграл, чем про детей
Святозавр
Я одного понять не могу. Нерабочие недели типа закончились официально. Но не для всех. Но регион может продлить самоизоляцию.
Только вот уже без сохранения заработной платы.
Евгений Клочков
Странно, что про кредиты на ЗП, которые можно будет списать под ноль, в комментах не упомянули
Реально вкусная мера. Хотя с высокой долей вероятности обгадят ее какими-то всратыми условиями, как было месяц назад с другими кредитами для бизнеса.
Ну и налоговые вычеты для самозанятых, ИПшников и пострадавших отраслей - таки тоже вкусно, но это надо было месяц назад объявлять
Yago SHЕвгений
Там объем кредита — МРОТ. Вкусно, но порция маловата
Евгений КлочковYago
То да
Но если взять экономику вне столиц, то там медианная ЗП в лучшем случае это 2 МРОТа. А тут есть возможность снизить зарплатную нагрузку на бизнес в полтора-два раза
Однако повторюсь, надо было все это объявлять нормально еще месяц-полтора назад. А в то время была какая-то дрянь - кредит который хрен возьмешь и который все равно надо выплачивать
Мария Казакова
А что с общепитом?
Hasan AlloushМария
В жопе
Denis KiselevМария
Накрылся большим казаном
Артем Иванов
С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;
Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;
В Москве продолжаем сидеть, скорее всего
Зеленый утюг
Он настолько людей запутал, что люди не понимают что он там завершил. А завершил он нерабочие дни (тип в которые платить бизнес должен был)
Уникальный химик
"Поэтому, с завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается." - единый период завершается.
НО -
"В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить:
а) определение в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территорий, на которых в случае необходимости может быть продлено действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – соответствующая территория);
б) приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом методических рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации;
в) установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки." - говоря проще на усмотрение князьев.
Если коротко резюмировать - в реальности ровным счетом ничего не поменялось.
Поигрались в очередной раз с великим и могучим.
А вообще очень рекомендую осилить стенограмму полностью и оба сопутствующих указа. Они там сверху подряд идут.
ЗЫ. отдельно доставляет Собянин с новой реальностью и его логикой, что чем больше проводится тестов, то тем больше предприятий может работать.
ЗЗЫ. Ну и просто отличный момент - на местном уровне можно прекратить деятельность любого предприятия, если оно по мнению местной администрации не соответствует не менее чудесному документу от 8 мая - "Методические рекомендации Роспотребнадзора от 8 мая 2020 № 3.1.0178-20 О методике поэтапного снятия ограничительных мероприятий"
Ler Ler
остальные ..... далеко в лес .
Зеленый утюг
Надеюсь люди не купятся на выплаты ( хотя о чем это я
Alexei Kuksin
педагогических работников 25 тысяч рублей
Ничего не понял, но держу карман шире.
Уникальный химик
Можешь расслабиться - Мазанов как всегда источник не читал - это про социальные учреждения только -
"Очень важно – сейчас обращаюсь ко всем участникам совещания – уделить внимание работе интернатов, домов престарелых."
"Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей."
Александр Мирошников
Я вообще не понимаю как это все работает. Если все решения по противодействию вирусу переложены на плечи местной власти, то на кой хрен вообще нужны выступления банкетного? Пусть губернаторы проводят отчёты по своим регионам, говорят какие меры приняты у них и т.д. Россия отменяет "каникулы", но каждый регион в отдельности продолжает изолироваться. Пиздец удобно.
Андрей Заварзин
ну хоть что-то выплатят
Атлант поправил плечиАндрей
не ну только на пол-шишечки всунули, а могли ведь и полностью войти
Alexey Trifonov
Студенты которые не могут работать, но должны учиться (и возможно платить за учебу и жилье), видимо продолжают голодать
ЛамарчикAlexey
Студенты должны бросать нахуй учёбу и идти рожать детей, ибо нехер
Илья Барышников
С 12 мая период нерабочих дней в России завершается
Stonks?
Дыня
Поддержка предпринимателей где, путен, оло
Denis KulikovДыня
Эту сюжетную линию приберегли для следующего сезона
Столичный хот-дог
полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей
Губернаторы и мэры сейчас обрадовались
Denis Krivonosov
Теперь можно ИПшников троллить. Для простоты расчета. Пусть на ИП Вася Пупкин inc. работает 10 человек. 10*6*12=720 тысяч обещало государство Васе, если он сохранит всех работников. Тоесть если Вася решит тебя уволить, то обломается на 360к, а если еще такого же как ты - то на все 720. Интересно, очень интересно.
Марк ВарламовDenis
Возможно неправильно понял, но он вроде про сохранение численности сказал.
Алексей Владимирович
«заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости» - он реально поехавший🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Stan Majors
Точно скажет на нг что это был тяжелый год
ouxenStan
скажет, что стабильный
Ловец Слов
меры по поддержке ... носят абсолютно беспрецедентный характер
4 % ФНБ без учёта расходов на самозанятых и врачей
абсолютно беспрецедентный
4 %
dy
ouxen
Опять черномазых кормят за счет дорогих россиян паскуды
Евгений Клочковouxen
Щас дед Пихто придет, прячься