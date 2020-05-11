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Новости
Артём Мазанов
21 836

Путин посвятил обращение прямой помощи: семьям с детьми и соцработникам. Главное Материал редакции

Дополнительные выплаты также получат соцработники и медики. Новые меры поддержки объявили и для бизнеса.

11 мая Владимир Путин перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке обратился к россиянам. Это уже шестое обращение президента из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

  • Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Президент считает, что в каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, а в стране делается 170 тысяч тестов на коронавирус ежедневно;

  • С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

  • Массовые мероприятия по-прежнему запрещены;

  • Режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;

  • Ранее принятые меры позволяют перейти к поэтапному выходу снятия ограничительных мер по коронавирусу, «однако выход из режима ограничений быстрым не будет»;
  • Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;
  • 12 мая нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно — связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки;

  • Для соцработников установят допвыплаты на 3 месяца. Для социальных и педагогических работников — 25 тысяч рублей, если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Для врачей установят доплату в 40 тысяч рублей за две недели, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей, для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей;

  • До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты;

  • Выплаты по пять тысяч рублей на ребёнка в месяц получат все семьи с детьми до 3 лет;
  • С 1 июня единовременно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно;
  • Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повысят с 3375 рублей в два раза: с 3375 рублей до 6751 рубля;
  • Число официально безработных в РФ составило 1,4 миллиона человек;

  • С 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Ставка по кредиту — 2%, объём — МРОТ на одного сотрудника в течение шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 год.

    Если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, то кредит и проценты будут списаны полностью. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы;

  • Списание налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, за исключением НДС, для предприятий пострадавших отраслей;

  • Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ. Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;

  • Индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

#covid19 #путин #карантинвроссии

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Уютный историк

112
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nonsense

Уютный
10

То что Пу всегда говорит только позитивные вещи, перекладывая негатив на других, и так понятно.
Но про штрафы слишком натянуто. Ты не соберешь столько чтобы хватило даже на мизерные подачки. Плюс есть опять же есть цена на их сбор, как чисто материальная и административная, так и в политическом плане.

Ответить

Уютный историк

nonsense
7

Эта фраза была стебом над хомяками, которые будут радоваться возврату своих штрафов в виде сказачного бонуса :)

Ответить

Лунный Макс

nonsense
2

Сбор штрафов, сам по себе, ничего не стоит - все сотрудники и так получают свою з/п, просто к ним добавилась еще одна функция.
Про штрафы, хоть и натянуто, но не оч далеко от правды - один штраф за нарушение "самоизоляции" - это сумма выплаты семьям с детьми до 3 лет за 3 месяца так то.
Другой вопрос в том, насколько адекватны в принципе размеры штрафов - до 30000 за простой выход из дома, а скоро - и за отсутствие маски будут штрафовать.
1 в 1 не выйдет, конечно, но нарушители режима вполне будут, хоть и частично, покрывать расходы государства на выплаты.

Ответить

nonsense

Лунный
1

Ну экономически да, впрочем менты выписывающие тебе штраф, не делают другую работу, которую они делали обычно. Соответственно при массовых штрафах, чтобы это было реальной стратегией тебе скорее всего придется доп. смены организовывать.
Но я больше думал про политические риски. Одно дело припугнуть парой показательных случаев, да пиздеть про штрафы в СМИ, другое дело поголовно сдирать их с каждого встречного в условиях когда никакого должного карантина как бы нет. Так очень быстро можно получить очень большое количество озлобленных людей.

Ответить

Кеша Шушпанов

nonsense
0

Другую работу - это ловить закладчиков наркотиков? Так они ж теперь дома сидят, вот и ментам стало меньше работы

Ответить

Лунный Макс

nonsense
0

Так очень быстро можно получить очень большое количество озлобленных людей.

Российский народ, в абсолютном своём большинстве - это ленивое стадо. Озлобленное оно или нет - разницы нет никакой, только срать в комменты будут больше. На улицы никто не выйдет, а когда будет надо, все пойдут за поправки голосовать.

Ответить

IO

73
Ответить

alexferman

IO
1

Я вообще заливисто ору с этого жирного троллинга мегауспешных одиночек.

я не колхозник из прошлого века, чтобы пиздюков плодить, я самодостаточный титан новой эпохи, живущий для себя и угарающий над биопроблемами окружающих

ЕБУЧИЙ ПУТИН ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ПИДАРЫ ЕБАНЫЕ ДАЙТЕ ДЕНЕГ Я ВЧЕРА ПОСЛЕДНЕГО ТАРАКАНА СОЖРАЛ!!!!!111111

Ответить

Словесный Интервент

43

Когда количество заразившихся было около сотни ввели самоизоляцию, когда на 3 место в мире вышли по количеству заболевших, то объявили об  окончание самоизолиции. 

Ответить

Рыбий Глаз

Словесный
13

Долбоебы поняли что им эту экономическую удавку не пережить...

Ответить

Vadim Nemnasev

Словесный
–10

а что не так? испания, германия тоже выходят из самоизоляции

Ответить

Илья Михалков

Vadim
8

У них уже есть наше "плато"?

Ответить

Vadim Nemnasev

Илья
21

посмотрел графики, увидел, обосрался

Ответить

Michael Smith

Илья
0

США тоже заканчивают, плюс куча акций протеста против карантина.

А у них 1-2к в день умирает и 20-30к зараженных в день.

Кстати вчера короновирус добрался до белого дома в США, заболела жена его советника. Теперь Трамп и его окружение будут каждый день делать тесты.

Ответить

Bad Bear

43

Какие же копейки с миллионом условий. Просто позорный пиздец как и всегда

Ответить

vvtwittep

Bad
–10

Да вам блядь всегда все не нравится. Не давали деньги - плохо, дали - плохо. Сука что вы за люди такие. 

Ответить

Bad Bear

vvtwittep
5

Нихуя никому не дадут. То, что озвучено смешные унизительные копейки. У людей по 15-20к ипотеки, куча людей работу потеряли. Это стыдно такие "выплаты" назначать.

Ответить

vvtwittep

Bad
0

Тебя Путин заставил её взять? 

Ответить

Bad Bear

vvtwittep
0

У людей два варианта: 15к ипотека или 15к аренда жилья. Если нет денег иди живи на улице. Других вариантов нет.

Ответить

vvtwittep

Bad
0

Дальше что? Где-то в мире дают квартиру по факту рождения? 

Ответить

Лишний американец

Bad
1

По мне так важна не сумма, а её безусловность. Одно дело дать пусть даже копейки, но безусловно и всем — это было бы очень хорошо, другое — расстянуть на время и взять в зависимость от миллиона условий. Это как якобы выплаты безработным москвичам.
 
Сдаётся мне, и тут придётся доказывать наличие детей :)

Ответить

Лишний американец

Лишний
0

Ну и плюс герр Навальный предлагал это ещё давно как одно из условий, а тогда пропаганда называла это бредом.

Ответить

Alexander Spiridonov

38

Классно не быть самозанятым, не иметь детей и получать больше прожиточного минимума. Налоги платишь, а все ништяки всегда мимо 

Ответить

Сергей Васильев

Alexander
2

Социализм! @Ded Pihto растолкуй ему почему это справедливо

Ответить

Andre Macareno

Alexander
2

Мы в этом плане не одиноки, насколько я помню, только у нас выплаты режут, а у других налоги выше для одиноких

Ответить

Олег Ивахнов

Alexander
1

НИШТЯКИ сука.
Ору

Ответить

alexferman

Alexander
0

Заводи детей и получай ништяки

Ответить

Артем Шакуров

22
Ответить

Насущные Проблемы

17

медработники должны получить положенные апрельские выплаты

Огааа, дааа. Должны, но не обязаны.)))

Ответить

Длинный месяц

Насущные
9

Ну так раз медработники должны, то это их проблема)

Ответить

Виктор Ганелес

Насущные
0

Не так
Медработники должны получить
Остаётся выяснить, кто должен выплачивать деньги медработникам

Ответить

Кожаный череп

12

Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ.

Ответить

Ivan Beloborodov

Кожаный
0

Так ещё заявления писать надо, документы подавать, доказывать?

Ответить

Кожаный череп

Ivan
1

А ты думал

Ответить

Лишний американец

Ivan
1

Да, причём не только для самозанятых. Миллиард условий, которые хрен выполнишь. Для безработных и потерявших работу — то же самое. Это как по РБК было, когда позвонила одна мадам, которая пошла оформить кредитные каникулы или беспроцентный кредит (точно не помню) по бизнесу тот, который (Он) обещал, а ей отказали со словами: «Если вы верите тому, что он говорит, то вам в дурдом». Кстати, в интернет это, конечно, не попало в текстовом виде.

Ответить

Уникальный химик

Кожаный
0

Но не деньгами - "Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так
называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они
смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные
средства, сохраняя свои доходы."

Ответить

Эффективный Илья

8

Ждём ответочку от Собянина. 
Работает ли завтра Москва или на работу выходит только Россия?

Ответить

Упоротый Голубь

Эффективный
2

Ну перекладывание бордюров работает однозначно. Остальные - сидеть дома и не мешать освоению

Ответить

Артем Кихтёв

Эффективный
1

Регионы сами решают, очевидно же. А в Москае и Питере насколько я знаю все продлили до 31 числа.

Ответить

Уникальный химик

Эффективный
0

Так он там же ответил -

"Владимир Владимирович, должен сказать, что на прошлом селекторе я докладывал о готовящемся решении, Вы об этом тоже сказали. Мы приняли решение, и с завтрашнего дня две крупнейшие отрасли города – это вся промышленность и строительство – возвращаются к нормальному режиму работы. Это стало возможным благодаря тому, что мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования."

Ну и в России - только те, кто интересен финансово местным князьям.

Ответить

Жаркий кубок

5

Самое ебанутое, это умышленное создание двоевластия и неопределенности.

Ибо местным предпринимателям будет похуй на всяких губеров. Президент сказал по телеку что пора работать, так что жду завтра в 8 в офисе. 

Чую будет хаос и неразбериха очень долго, куча людей, кто не рискнет своим здоровьем, будут уволены по статье и лишатся последней поддержки.

Мне сейчас система в РФ очень сильно напоминает систему в нацисткой Германии, где Гитлер создал кучу органов с одинаковыми полномочиями, чтобы все зависело только от него:

https://republic.ru/posts/96574 

Ответить

Andre Macareno

Жаркий
3

В соответствии с законом Годвина, ты таки проиграл

Ответить

Жаркий кубок

Andre
0

Да, кстати

Ответить

Alexei Kuksin

Жаркий
1

Я впервые вижу, чтобы обыкновенный (хоть и в российском исполнении) федерализм притягивали к Гитлеру. Гениально, чо.

Ответить

Сергей Васильев

Жаркий
0

Притянутое сравнение если честно

Ответить

Жаркий кубок

Сергей
0

Исторически - да.

Сейчас, когда президент говорит одно, местная власть другое, а "селебрити" по ТВ и интернете - третье, то очень даже похоже. 

Ответить

andrey adamovich

Жаркий
0

Двуглавый орёл в действии.

Ответить

Лунный Макс

6

До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты.

Но, как обычно, все медработники буду вертеться на хуях.

Ответить

x mst

Лунный
1

Что-то я даже представил это...

Ответить

Апгрейд Заголовка

6

Главное из обращения Путина: все бездетные идут нахуй, режим нерабочих дней всё 

Ответить

Зеленый утюг

Апгрейд
0

Зарплаты все!

Ответить

Kirill Beerlove

4

"Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;"

Звучит громко и помпезно, только вот в 2019-ом этот сам налог распространялся ТОЛЬКО НА 4 РЕГИОНА: Москву, Подмосковье, Татарстан и Калужскую область.

Ответить

Марк Варламов

Kirill
0

Да, он это в обращении и сказал.
https://youtu.be/cG29Q8wDLV8?t=13810

Ответить

Kirill Beerlove

Марк
1

Да, я смотрел. Те, кто в 1-ый квартал 2020 платил налоги, как самозанятый (я в том числе) - СОСИТЕ ПИСОС!

НУ ТАКОЕ

Ответить

Трогательный коктейль

3

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

Никаких нерабочих дней и не было, даже КС подтвердил.
Это прост слова которые ничего не значили не тогда, не сейчас. Все ограничения вводит глава региона и отменять тоже ему. 

Ответить

Denis Kiselev

Трогательный
1

Эти слова значили что весь отдых оплачивает бизнес

Ответить

Трогательный коктейль

Denis
1

Нечего он не оплачивает,  у меня в компании сразу ввели простой, и всем кто не работает срезали треть зарплаты. А увольнять тоже не дешево, два оклада вперед и если не устроишься на работу за два месяца то и третий.

Ответить

Denis Kiselev

Трогательный
0

Две ваши фразы вошли в противоречие.

«Ничего он не оплачивает» и «кто не работает - срезали треть оклада». То есть, работники совсем не работают и получают ⅔ от зарплаты. Или - в данном случае, просто выплата от бизнеса, выплатили незаработанное! Сюрприз, меньше чем заработанное. Какая жесть, ога

Ответить

Трогательный коктейль

Denis
1

Они на окладе, им без разницы нужны они или нет на работе (максимум простой), уволить их можно но с двумя окладами. Собственно простой не просто так в ТК РФ присутствует. А все ограничения на работу как я и писал глава региона накладывает.

Ответить

Трогательный

Трогате…
1

PS Нечего не оплачивает я имею в виду путинские нерабочие дни, платит он как положено по ТК, путинсие  дни на это ни как ни влияют.

Ответить

Denis Kiselev

Трогате…
0

Расскажите это руководителям и собственникам бизнеса - что путинские нерабочие дни никак не влияют)

Ответить

Трогательный

Denis
1

Что мне им рассказывать ? Может вы расскажите как Путиснкий приказ на что-то повлиял ?
Если что я уже с шестью приказами по компании ознакомился, по поводу работы и зарплаты и нигде путинский указ не упоминался.

Ответить

Руслан Эксиго

3

Дадут 5к за ребёнка, ура! (нет)

Ответить

сироп от щекотки

1

тэкс, а шо с собянинским "до 31 мая", путин перекрывает или чего

Ответить

Насущные Проблемы

сироп
4

Конкурируют два пыни.

Ответить

Артем Иванов

сироп
3

Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;

Собянин решать будет

Ответить

Serg Bootlegger

2

Кредиты будут выдаваться на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника по льготной ставке 2%. Если предприятие в течение полугода сохранит занятость на уровне 90%, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина кредита и процентов.

Больше с этого проиграл, чем про детей

Ответить

Святозавр

2

Я одного понять не могу. Нерабочие недели типа закончились официально. Но не для всех. Но регион может продлить самоизоляцию.
Только вот уже без сохранения заработной платы.

Ответить

Евгений Клочков

1

Странно, что про кредиты на ЗП, которые можно будет списать под ноль, в комментах не упомянули

Реально вкусная мера. Хотя с высокой долей вероятности обгадят ее какими-то всратыми условиями, как было месяц назад с другими кредитами для бизнеса. 

Ну и налоговые вычеты для самозанятых, ИПшников и пострадавших отраслей - таки тоже вкусно, но это надо было месяц назад объявлять

Ответить

Yago SH

Евгений
0

Там объем кредита — МРОТ. Вкусно, но порция маловата

Ответить

Евгений Клочков

Yago
0

То да
Но если взять экономику вне столиц, то там медианная ЗП в лучшем случае это 2 МРОТа. А тут есть возможность снизить зарплатную нагрузку на бизнес в полтора-два раза

Однако повторюсь, надо было все это объявлять нормально еще месяц-полтора назад. А в то время была какая-то дрянь - кредит который хрен возьмешь и который все равно надо выплачивать

Ответить

Мария Казакова

0

А что с общепитом?

Ответить

Hasan Alloush

Мария
4

В жопе

Ответить

Denis Kiselev

Мария
1

Накрылся большим казаном

Ответить

Артем Иванов

0

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;

В Москве продолжаем сидеть, скорее всего

Ответить

Зеленый утюг

Артем
3

Он настолько людей запутал, что люди не понимают что он там завершил. А завершил он нерабочие дни (тип в которые платить бизнес должен был)

Ответить

Уникальный химик

Зеленый
1

"Поэтому, с завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается." - единый период завершается.

НО -

"В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить:

а) определение в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территорий, на которых в случае необходимости может быть продлено действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – соответствующая территория);

б) приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом методических рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации;

в) установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки." - говоря проще на усмотрение князьев.

Если коротко резюмировать - в реальности ровным счетом ничего не поменялось.
Поигрались в очередной раз с великим и могучим.

А вообще очень рекомендую осилить стенограмму полностью и оба сопутствующих указа. Они там сверху подряд идут.

ЗЫ. отдельно доставляет Собянин с новой реальностью и его логикой, что чем больше проводится тестов, то тем больше предприятий может работать.

ЗЗЫ. Ну и просто отличный момент - на местном уровне можно прекратить деятельность любого предприятия, если оно по мнению местной администрации не соответствует не менее чудесному документу от 8 мая - "Методические рекомендации Роспотребнадзора от 8 мая 2020 № 3.1.0178-20 О методике поэтапного снятия ограничительных мероприятий"

Новости ∙ Президент ∙ События ∙ Президент России
Новости, стенограммы, фото и видеозаписи, документы, подписанные Президентом России, информация о…
kremlin.ru
Ответить

Ler Ler

1

остальные ..... далеко в лес .

Ответить

Зеленый утюг

1

Надеюсь люди не купятся на выплаты ( хотя о чем это я

Ответить

Alexei Kuksin

1

педагогических работников 25 тысяч рублей

Ничего не понял, но держу карман шире.

Ответить

Уникальный химик

Alexei
0

Можешь расслабиться - Мазанов как всегда источник не читал - это про социальные учреждения только -

"Очень важно – сейчас обращаюсь ко всем участникам совещания – уделить внимание работе интернатов, домов престарелых."

"Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей."

Ответить

Александр Мирошников

1

Я вообще не понимаю как это все работает. Если все решения по противодействию вирусу переложены на плечи местной власти, то на кой хрен вообще нужны выступления банкетного? Пусть губернаторы проводят отчёты по своим регионам, говорят какие меры приняты у них и т.д. Россия отменяет "каникулы", но каждый регион в отдельности продолжает изолироваться. Пиздец удобно.

Ответить

Андрей Заварзин

–1

ну хоть что-то выплатят

Ответить

Атлант поправил плечи

Андрей
0

не ну только на пол-шишечки всунули, а могли ведь и полностью войти 

Ответить

Alexey Trifonov

0

Студенты которые не могут работать, но должны учиться (и возможно платить за учебу и жилье), видимо продолжают голодать

Ответить

Ламарчик

Alexey
1

Студенты должны бросать нахуй учёбу и идти рожать детей, ибо нехер

Ответить

Илья Барышников

0

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается

Stonks?

Ответить

Дыня

0

Поддержка предпринимателей где, путен, оло

Ответить

Denis Kulikov

Дыня
0

Эту сюжетную линию приберегли для следующего сезона

Ответить

Столичный хот-дог

0

полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей

Губернаторы и мэры сейчас обрадовались

Ответить

Denis Krivonosov

0

Теперь можно ИПшников троллить. Для простоты расчета. Пусть на ИП Вася Пупкин inc. работает 10 человек. 10*6*12=720 тысяч обещало  государство Васе, если он сохранит всех работников. Тоесть если Вася решит тебя уволить, то обломается на 360к, а если еще такого же как ты - то на все 720. Интересно, очень интересно.

Ответить

Марк Варламов

Denis
0

Возможно неправильно понял, но он вроде про сохранение численности сказал.

Ответить

Алексей Владимирович

0

«заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости» - он реально поехавший🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Stan Majors

0

Точно скажет на нг что это был тяжелый год

Ответить

ouxen

Stan
0

скажет, что стабильный

Ответить

Ловец Слов

0

меры по поддержке ... носят абсолютно беспрецедентный характер

4 % ФНБ без учёта расходов на самозанятых и врачей

абсолютно беспрецедентный

4 %

Ответить

dy

0
Ответить

ouxen

–1

Опять черномазых кормят за счет дорогих россиян паскуды

Ответить

Евгений Клочков

ouxen
0

Щас дед Пихто придет, прячься

Ответить
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Квадрат Глассевича

Путин не стал продлевать режим…

Привет_от Господа

Путин объявил о прямых выплатах…

Michael Smith

Путин посвятил обращение прямой…

Mr. LoveJoy

Сайт «Госуслуг» упал после…