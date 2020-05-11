Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Президент считает, что каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, а в стране делается 170 тысяч тестов на коронавирус ежедневно;

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

Массовые мероприятия по-прежнему запрещены;

Режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;

Ранее принятые меры позволяют перейти к поэтапному выходу снятия ограничительных мер по коронавирусу, «однако выход из режима ограничений быстрым не будет»;

Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;

12 мая нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно — связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки;

Для соцработников установят допвыплаты на 3 месяца. Для социальных и педагогических работников 25 тысяч рублей, если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Для врачей установят доплату в 40 тысяч рублей за две недели, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей, для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей

Выплаты по пять тысяч рублей на ребёнка в месяц получат все семьи с детьми до 3 лет;

С 1 июня единовременно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно;

Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повысят с 3375 рублей в два раза: с 3375 рублей до 6751 рубля;

Число официально безработных в РФ составило 1,4 миллиона человек;



С 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Ставка по кредиту — 2%, объём — МРОТ на одного сотрудника в течение шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 год.



Если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, то кредит и проценты будут списаны полностью. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы;

Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ. Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;

12 миллиардов рублей направят для поддержки микрофинансовых государственных организаций в регионах;

До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты;