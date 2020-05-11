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Артём Мазанов
11 822

Путин посвятил обращение прямой помощи: семьям с детьми, соцработникам и педагогам. Главное Материал редакции

Дополнительные выплаты также получат соцработники и медики. Новые меры поддержки объявили и для бизнеса.

11 мая Владимир Путин перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке обратился к россиянам. Это уже шестое обращение президента из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

  • Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Президент считает, что каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, а в стране делается 170 тысяч тестов на коронавирус ежедневно;

  • С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

  • Массовые мероприятия по-прежнему запрещены;

  • Режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;

  • Ранее принятые меры позволяют перейти к поэтапному выходу снятия ограничительных мер по коронавирусу, «однако выход из режима ограничений быстрым не будет»;
  • Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;
  • 12 мая нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно — связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки;

  • Для соцработников установят допвыплаты на 3 месяца. Для социальных и педагогических работников 25 тысяч рублей, если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Для врачей установят доплату в 40 тысяч рублей за две недели, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей, для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей

  • Выплаты по пять тысяч рублей на ребёнка в месяц получат все семьи с детьми до 3 лет;

  • С 1 июня единовременно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно;
  • Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повысят с 3375 рублей в два раза: с 3375 рублей до 6751 рубля;
  • Число официально безработных в РФ составило 1,4 миллиона человек;

  • С 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Ставка по кредиту — 2%, объём — МРОТ на одного сотрудника в течение шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 год.

  • Если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, то кредит и проценты будут списаны полностью. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы;

  • Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ. Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;

  • 12 миллиардов рублей направят для поддержки микрофинансовых государственных организаций в регионах;

  • До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты;

#covid19 #путин #карантинвроссии

Статья дополняется
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Уютный историк

59
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nonsense

Уютный
3

То что Пу всегда говорит только позитивные вещи, перекладывая негатив на других, и так понятно.
Но про штрафы слишком натянуто. Ты не соберешь столько чтобы хватило даже на мизерные подачки. Плюс есть опять же есть цена на их сбор, как чисто материальная и административная, так и в политическом плане.

Ответить

Уютный историк

nonsense
1

Эта фраза была стебом над хомяками, которые будут радоваться возврату своих штрафов в виде сказачного бонуса :)

Ответить

Лунный Макс

nonsense
1

Сбор штрафов, сам по себе, ничего не стоит - все сотрудники и так получают свою з/п, просто к ним добавилась еще одна функция.
Про штрафы, хоть и натянуто, но не оч далеко от правды - один штраф за нарушение "самоизоляции" - это сумма выплаты семьям с детьми до 3 лет за 3 месяца так то.
Другой вопрос в том, насколько адекватны в принципе размеры штрафов - до 30000 за простой выход из дома, а скоро - и за отсутствие маски будут штрафовать.
1 в 1 не выйдет, конечно, но нарушители режима вполне будут, хоть и частично, покрывать расходы государства на выплаты.

Ответить

nonsense

Лунный
0

Ну экономически да, впрочем менты выписывающие тебе штраф, не делают другую работу, которую они делали обычно. Соответственно при массовых штрафах, чтобы это было реальной стратегией тебе скорее всего придется доп. смены организовывать.
Но я больше думал про политические риски. Одно дело припугнуть парой показательных случаев, да пиздеть про штрафы в СМИ, другое дело поголовно сдирать их с каждого встречного в условиях когда никакого должного карантина как бы нет. Так очень быстро можно получить очень большое количество озлобленных людей.

Ответить

IO

54
Ответить

Bad Bear

25

Какие же копейки с миллионом условий. Просто позорный пиздец как и всегда

Ответить

Словесный Интервент

22

Когда количество заразившихся было около сотни ввели самоизоляцию, когда на 3 место в мире вышли по количеству заболевших, то объявили об  окончание самоизолиции. 

Ответить

Рыбий Глаз

Словесный
6

Долбоебы поняли что им эту экономическую удавку не пережить...

Ответить

Vadim Nemnasev

Словесный
–7

а что не так? испания, германия тоже выходят из самоизоляции

Ответить

Илья Михалков

Vadim
2

У них уже есть наше "плато"?

Ответить

Vadim Nemnasev

Илья
6

посмотрел графики, увидел, обосрался

Ответить

Alexander Spiridonov

21

Классно не быть самозанятым, не иметь детей и получать больше прожиточного минимума. Налоги платишь, а все ништяки всегда мимо 

Ответить

Сергей Васильев

Alexander
1

Социализм! @Ded Pihto растолкуй ему почему это справедливо

Ответить

Олег Ивахнов

Alexander
1

НИШТЯКИ сука.
Ору

Ответить

Andre Macareno

Alexander
1

Мы в этом плане не одиноки, насколько я помню, только у нас выплаты режут, а у других налоги выше для одиноких

Ответить

Артем Шакуров

13
Ответить

Насущные Проблемы

10

медработники должны получить положенные апрельские выплаты

Огааа, дааа. Должны, но не обязаны.)))

Ответить

Длинный месяц

Насущные
3

Ну так раз медработники должны, то это их проблема)

Ответить

Кожаный череп

6

Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ.

Ответить

Эффективный Илья

5

Ждём ответочку от Собянина. 
Работает ли завтра Москва или на работу выходит только Россия?

Ответить

Артем Кихтёв

Эффективный
0

Регионы сами решают, очевидно же. А в Москае и Питере насколько я знаю все продлили до 31 числа.

Ответить

Апгрейд Заголовка

5

Главное из обращения Путина: все бездетные идут нахуй, режим нерабочих дней всё 

Ответить

Зеленый утюг

Апгрейд
0

Зарплаты все!

Ответить

Жаркий кубок

4

Самое ебанутое, это умышленное создание двоевластия и неопределенности.

Ибо местным предпринимателям будет похуй на всяких губеров. Президент сказал по телеку что пора работать, так что жду завтра в 8 в офисе. 

Чую будет хаос и неразбериха очень долго, куча людей, кто не рискнет своим здоровьем, будут уволены по статье и лишатся последней поддержки.

Мне сейчас система в РФ очень сильно напоминает систему в нацисткой Германии, где Гитлер создал кучу органов с одинаковыми полномочиями, чтобы все зависело только от него:

https://republic.ru/posts/96574 

Ответить

Andre Macareno

Жаркий
3

В соответствии с законом Годвина, ты таки проиграл

Ответить

Жаркий кубок

Andre
0

Да, кстати

Ответить

Сергей Васильев

Жаркий
0

Притянутое сравнение если честно

Ответить

Жаркий кубок

Сергей
0

Исторически - да.

Сейчас, когда президент говорит одно, местная власть другое, а "селебрити" по ТВ и интернете - третье, то очень даже похоже. 

Ответить

Лунный Макс

4

До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты.

Но, как обычно, все медработники буду вертеться на хуях.

Ответить

x mst

Лунный
1

Что-то я даже представил это...

Ответить

Kirill Beerlove

2

"Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;"

Звучит громко и помпезно, только вот в 2019-ом этот сам налог распространялся ТОЛЬКО НА 4 РЕГИОНА: Москву, Подмосковье, Татарстан и Калужскую область.

Ответить

Марк Варламов

Kirill
0

Да, он это в обращении и сказал.
https://youtu.be/cG29Q8wDLV8?t=13810

Ответить

Kirill Beerlove

Марк
1

Да, я смотрел. Те, кто в 1-ый квартал 2020 платил налоги, как самозанятый (я в том числе) - СОСИТЕ ПИСОС!

НУ ТАКОЕ

Ответить

Руслан Эксиго

2

Дадут 5к за ребёнка, ура! (нет)

Ответить

сироп от щекотки

1

тэкс, а шо с собянинским "до 31 мая", путин перекрывает или чего

Ответить

Артем Иванов

сироп
2

Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;

Собянин решать будет

Ответить

Насущные Проблемы

сироп
1

Конкурируют два пыни.

Ответить

Евгений Клочков

1

Странно, что про кредиты на ЗП, которые можно будет списать под ноль, в комментах не упомянули

Реально вкусная мера. Хотя с высокой долей вероятности обгадят ее какими-то всратыми условиями, как было месяц назад с другими кредитами для бизнеса. 

Ну и налоговые вычеты для самозанятых, ИПшников и пострадавших отраслей - таки тоже вкусно, но это надо было месяц назад объявлять

Ответить

Yago SH

Евгений
0

Там объем кредита — МРОТ. Вкусно, но порция маловата

Ответить

Евгений Клочков

Yago
0

То да
Но если взять экономику вне столиц, то там медианная ЗП в лучшем случае это 2 МРОТа. А тут есть возможность снизить зарплатную нагрузку на бизнес в полтора-два раза

Однако повторюсь, надо было все это объявлять нормально еще месяц-полтора назад. А в то время была какая-то дрянь - кредит который хрен возьмешь и который все равно надо выплачивать

Ответить

Трогательный коктейль

1

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

Никаких нерабочих дней и не было, даже КС подтвердил.
Это прост слова которые ничего не значили не тогда, не сейчас. Все ограничения вводит глава региона и отменять тоже ему. 

Ответить

Denis Kiselev

Трогательный
1

Эти слова значили что весь отдых оплачивает бизнес

Ответить

Трогательный коктейль

Denis
0

Нечего он не оплачивает,  у меня в компании сразу ввели простой, и всем кто не работает срезали треть зарплаты. А увольнять тоже не дешево, два оклада вперед и если не устроишься на работу за два месяца то и третий.

Ответить

Ler Ler

1

остальные ..... далеко в лес .

Ответить

Зеленый утюг

1

Надеюсь люди не купятся на выплаты ( хотя о чем это я

Ответить

Serg Bootlegger

1

Кредиты будут выдаваться на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника по льготной ставке 2%. Если предприятие в течение полугода сохранит занятость на уровне 90%, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина кредита и процентов.

Больше с этого проиграл, чем про детей

Ответить

Мария Казакова

0

А что с общепитом?

Ответить

Hasan Alloush

Мария
2

В жопе

Ответить

Denis Kiselev

Мария
0

Накрылся большим казаном

Ответить

Артем Иванов

0

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;

Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;

В Москве продолжаем сидеть, скорее всего

Ответить

Зеленый утюг

Артем
1

Он настолько людей запутал, что люди не понимают что он там завершил. А завершил он нерабочие дни (тип в которые платить бизнес должен был)

Ответить

Alexey Trifonov

0

Студенты которые не могут работать, но должны учиться (и возможно платить за учебу и жилье), видимо продолжают голодать

Ответить

Ламарчик

Alexey
1

Студенты должны бросать нахуй учёбу и идти рожать детей, ибо нехер

Ответить

Андрей Заварзин

0

ну хоть что-то выплатят

Ответить

Атлант поправил плечи

Андрей
0

не ну только на пол-шишечки всунули, а могли ведь и полностью войти 

Ответить

Илья Барышников

0

С 12 мая период нерабочих дней в России завершается

Stonks?

Ответить

Дыня

0

Поддержка предпринимателей где, путен, оло

Ответить

Denis Kulikov

Дыня
0

Эту сюжетную линию приберегли для следующего сезона

Ответить

ouxen

0

Опять черномазых кормят за счет дорогих россиян паскуды

Ответить

Евгений Клочков

ouxen
0

Щас дед Пихто придет, прячься

Ответить

Столичный хот-дог

0

полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей

Губернаторы и мэры сейчас обрадовались

Ответить

Denis Krivonosov

0

Теперь можно ИПшников троллить. Для простоты расчета. Пусть на ИП Вася Пупкин inc. работает 10 человек. 10*6*12=720 тысяч обещало  государство Васе, если он сохранит всех работников. Тоесть если Вася решит тебя уволить, то обломается на 360к, а если еще такого же как ты - то на все 720. Интересно, очень интересно.

Ответить

Святозавр

0

Я одного понять не могу. Нерабочие недели типа закончились официально. Но не для всех. Но регион может продлить самоизоляцию.
Только вот уже без сохранения заработной платы.

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