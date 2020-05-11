Прямой эфир
Дополнительные выплаты также получат соцработники и медики. Новые меры поддержки объявили и для бизнеса.
11 мая Владимир Путин перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке обратился к россиянам. Это уже шестое обращение президента из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Президент считает, что каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, а в стране делается 170 тысяч тестов на коронавирус ежедневно;
Массовые мероприятия по-прежнему запрещены;
Режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;
Для соцработников установят допвыплаты на 3 месяца. Для социальных и педагогических работников 25 тысяч рублей, если они работают с заражёнными, то 35 тысяч рублей. Для врачей установят доплату в 40 тысяч рублей за две недели, если они работают с заболевшими — 60 тысяч рублей, для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей
Выплаты по пять тысяч рублей на ребёнка в месяц получат все семьи с детьми до 3 лет;
С 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Ставка по кредиту — 2%, объём — МРОТ на одного сотрудника в течение шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 год.
Если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, то кредит и проценты будут списаны полностью. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы;
Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ. Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;
12 миллиардов рублей направят для поддержки микрофинансовых государственных организаций в регионах;
Уютный историк
nonsenseУютный
То что Пу всегда говорит только позитивные вещи, перекладывая негатив на других, и так понятно.
Но про штрафы слишком натянуто. Ты не соберешь столько чтобы хватило даже на мизерные подачки. Плюс есть опять же есть цена на их сбор, как чисто материальная и административная, так и в политическом плане.
Уютный историк
Эта фраза была стебом над хомяками, которые будут радоваться возврату своих штрафов в виде сказачного бонуса :)
Лунный Макс
Сбор штрафов, сам по себе, ничего не стоит - все сотрудники и так получают свою з/п, просто к ним добавилась еще одна функция.
Про штрафы, хоть и натянуто, но не оч далеко от правды - один штраф за нарушение "самоизоляции" - это сумма выплаты семьям с детьми до 3 лет за 3 месяца так то.
Другой вопрос в том, насколько адекватны в принципе размеры штрафов - до 30000 за простой выход из дома, а скоро - и за отсутствие маски будут штрафовать.
1 в 1 не выйдет, конечно, но нарушители режима вполне будут, хоть и частично, покрывать расходы государства на выплаты.
nonsenseЛунный
Ну экономически да, впрочем менты выписывающие тебе штраф, не делают другую работу, которую они делали обычно. Соответственно при массовых штрафах, чтобы это было реальной стратегией тебе скорее всего придется доп. смены организовывать.
Но я больше думал про политические риски. Одно дело припугнуть парой показательных случаев, да пиздеть про штрафы в СМИ, другое дело поголовно сдирать их с каждого встречного в условиях когда никакого должного карантина как бы нет. Так очень быстро можно получить очень большое количество озлобленных людей.
IO
Bad Bear
Какие же копейки с миллионом условий. Просто позорный пиздец как и всегда
Словесный Интервент
Когда количество заразившихся было около сотни ввели самоизоляцию, когда на 3 место в мире вышли по количеству заболевших, то объявили об окончание самоизолиции.
Рыбий ГлазСловесный
Долбоебы поняли что им эту экономическую удавку не пережить...
Vadim NemnasevСловесный
а что не так? испания, германия тоже выходят из самоизоляции
Илья МихалковVadim
У них уже есть наше "плато"?
Vadim NemnasevИлья
посмотрел графики, увидел, обосрался
Alexander Spiridonov
Классно не быть самозанятым, не иметь детей и получать больше прожиточного минимума. Налоги платишь, а все ништяки всегда мимо
Сергей ВасильевAlexander
Социализм! @Ded Pihto растолкуй ему почему это справедливо
Олег ИвахновAlexander
НИШТЯКИ сука.
Ору
Andre MacarenoAlexander
Мы в этом плане не одиноки, насколько я помню, только у нас выплаты режут, а у других налоги выше для одиноких
Артем Шакуров
Насущные Проблемы
медработники должны получить положенные апрельские выплаты
Огааа, дааа. Должны, но не обязаны.)))
Длинный месяц
Ну так раз медработники должны, то это их проблема)
Кожаный череп
Всем самозанятым гражданам предоставят сумму, равную одному МРОТ.
Эффективный Илья
Ждём ответочку от Собянина.
Работает ли завтра Москва или на работу выходит только Россия?
Артем КихтёвЭффективный
Регионы сами решают, очевидно же. А в Москае и Питере насколько я знаю все продлили до 31 числа.
Апгрейд Заголовка
Главное из обращения Путина: все бездетные идут нахуй, режим нерабочих дней всё
Зеленый утюг
Зарплаты все!
Жаркий кубок
Самое ебанутое, это умышленное создание двоевластия и неопределенности.
Ибо местным предпринимателям будет похуй на всяких губеров. Президент сказал по телеку что пора работать, так что жду завтра в 8 в офисе.
Чую будет хаос и неразбериха очень долго, куча людей, кто не рискнет своим здоровьем, будут уволены по статье и лишатся последней поддержки.
Мне сейчас система в РФ очень сильно напоминает систему в нацисткой Германии, где Гитлер создал кучу органов с одинаковыми полномочиями, чтобы все зависело только от него:
https://republic.ru/posts/96574
Andre MacarenoЖаркий
В соответствии с законом Годвина, ты таки проиграл
Жаркий кубок
Да, кстати
Сергей ВасильевЖаркий
Притянутое сравнение если честно
Жаркий кубок
Исторически - да.
Сейчас, когда президент говорит одно, местная власть другое, а "селебрити" по ТВ и интернете - третье, то очень даже похоже.
Лунный Макс
До 15 мая все медработники должны получить положенные апрельские выплаты.
Но, как обычно, все медработники буду вертеться на хуях.
x mstЛунный
Что-то я даже представил это...
Kirill Beerlove
"Также самозанятым могут вернуть уплаченные в 2019 году налоги;"
Звучит громко и помпезно, только вот в 2019-ом этот сам налог распространялся ТОЛЬКО НА 4 РЕГИОНА: Москву, Подмосковье, Татарстан и Калужскую область.
Марк ВарламовKirill
Да, он это в обращении и сказал.
https://youtu.be/cG29Q8wDLV8?t=13810
Kirill BeerloveМарк
Да, я смотрел. Те, кто в 1-ый квартал 2020 платил налоги, как самозанятый (я в том числе) - СОСИТЕ ПИСОС!
НУ ТАКОЕ
Руслан Эксиго
Дадут 5к за ребёнка, ура! (нет)
сироп от щекотки
тэкс, а шо с собянинским "до 31 мая", путин перекрывает или чего
Артем Ивановсироп
Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;
Собянин решать будет
Насущные Проблемысироп
Конкурируют два пыни.
Евгений Клочков
Странно, что про кредиты на ЗП, которые можно будет списать под ноль, в комментах не упомянули
Реально вкусная мера. Хотя с высокой долей вероятности обгадят ее какими-то всратыми условиями, как было месяц назад с другими кредитами для бизнеса.
Ну и налоговые вычеты для самозанятых, ИПшников и пострадавших отраслей - таки тоже вкусно, но это надо было месяц назад объявлять
Yago SHЕвгений
Там объем кредита — МРОТ. Вкусно, но порция маловата
Евгений КлочковYago
То да
Но если взять экономику вне столиц, то там медианная ЗП в лучшем случае это 2 МРОТа. А тут есть возможность снизить зарплатную нагрузку на бизнес в полтора-два раза
Однако повторюсь, надо было все это объявлять нормально еще месяц-полтора назад. А в то время была какая-то дрянь - кредит который хрен возьмешь и который все равно надо выплачивать
Трогательный коктейль
С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;
Никаких нерабочих дней и не было, даже КС подтвердил.
Это прост слова которые ничего не значили не тогда, не сейчас. Все ограничения вводит глава региона и отменять тоже ему.
Denis KiselevТрогательный
Эти слова значили что весь отдых оплачивает бизнес
Трогательный коктейль
Нечего он не оплачивает, у меня в компании сразу ввели простой, и всем кто не работает срезали треть зарплаты. А увольнять тоже не дешево, два оклада вперед и если не устроишься на работу за два месяца то и третий.
Ler Ler
остальные ..... далеко в лес .
Зеленый утюг
Надеюсь люди не купятся на выплаты ( хотя о чем это я
Serg Bootlegger
Кредиты будут выдаваться на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника по льготной ставке 2%. Если предприятие в течение полугода сохранит занятость на уровне 90%, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина кредита и процентов.
Больше с этого проиграл, чем про детей
Мария Казакова
А что с общепитом?
Hasan AlloushМария
В жопе
Denis KiselevМария
Накрылся большим казаном
Артем Иванов
С 12 мая период нерабочих дней в России завершается;
Дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса продлили. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер;
В Москве продолжаем сидеть, скорее всего
Зеленый утюг
Он настолько людей запутал, что люди не понимают что он там завершил. А завершил он нерабочие дни (тип в которые платить бизнес должен был)
Alexey Trifonov
Студенты которые не могут работать, но должны учиться (и возможно платить за учебу и жилье), видимо продолжают голодать
ЛамарчикAlexey
Студенты должны бросать нахуй учёбу и идти рожать детей, ибо нехер
Андрей Заварзин
ну хоть что-то выплатят
Атлант поправил плечиАндрей
не ну только на пол-шишечки всунули, а могли ведь и полностью войти
Илья Барышников
С 12 мая период нерабочих дней в России завершается
Stonks?
Дыня
Поддержка предпринимателей где, путен, оло
Denis KulikovДыня
Эту сюжетную линию приберегли для следующего сезона
ouxen
Опять черномазых кормят за счет дорогих россиян паскуды
Евгений Клочковouxen
Щас дед Пихто придет, прячься
Столичный хот-дог
полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей
Губернаторы и мэры сейчас обрадовались
Denis Krivonosov
Теперь можно ИПшников троллить. Для простоты расчета. Пусть на ИП Вася Пупкин inc. работает 10 человек. 10*6*12=720 тысяч обещало государство Васе, если он сохранит всех работников. Тоесть если Вася решит тебя уволить, то обломается на 360к, а если еще такого же как ты - то на все 720. Интересно, очень интересно.
Святозавр
Я одного понять не могу. Нерабочие недели типа закончились официально. Но не для всех. Но регион может продлить самоизоляцию.
Только вот уже без сохранения заработной платы.