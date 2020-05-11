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Новости
Артём Мазанов
16 599

Путин объявил о прямых выплатах семьям с детьми Материал редакции

По 10 тысяч рублей за каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Владимир Путин принял решение о прямой помощи гражданам. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.

Доходы у людей снизились, а долги — растут. С самого начала приняли решение поддерживать наиболее нуждающихся. Вместе с тем, сейчас, когда мы только начинаем выходить из карантина, нужна и прямая поддержка населения.

Владимир Путин

  • В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с 3375 рублей до 6751 рубля;

  • С 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. Обратиться сможет каждая российская семья. Сделать это можно будет с завтрашнего дня дистанционно;

  • Выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

#новости #путин

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144 комментария
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Матвей Токин

198

Нет детей- иди нахуй

Ответить

Дмитрий Мищенко

Матвей
68

Ну если есть 11-классник 16,5 лет, то тоже иди нахуй

Ответить

Встречный лолипоп

Дмитрий
49

11-классник должен делать своих детей, всё правильно

Ответить

Евгений Манаков

Встречный
4

Сперва в армейку, а потом уже детей. Но-но.

Ответить

Трогательный коктейль

Евгений
0

В армейку и с детьми берут.

Ответить

Ольга Семенова

Встречный
0

Уже не успеет. 

Ответить

Владимир Климов

Дмитрий
0

блять, мой вырос 

Ответить

Дмитрий Мищенко

Владимир
6

Да, а прикинь, у кого вчера ребенку стукнуло 16, хыхы

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
4

На мороз пиздюка!

Ответить

Ольга Семенова

Василий
2

На майский 16-градусный! 

Ответить

Ольга Семенова

Владимир
0

Унизь его, пусть скорее растет вниз. Когда еще 10.000 получите. 

Ответить

Матвей Токин

Дмитрий
0

И его послать

Ответить

Кремлевский магнит

Матвей
38

Родителям с детьми 16-21 годов проехались по губам ещё сильнее, на них тратится больше всего денег.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Кремлевский
4

Ребёнок 21 годика?

Ответить

Joke Rofler

Dmitry
10

Не все люди в момент восемнадцатилетия сразу начинают жить самостоятельно и зарабатывать достаточно денег, чтобы никогда не нуждаться в помощи

Ответить

Кремлевский магнит

Dmitry
5

Ну попробуй в России одновременно работать, платить за жильё и жратву и учиться в нормальном ВУЗе в 21 год.

Ответить

IO

Dmitry
4

Просто слегка отстал в развитии, бывает

Ответить

Сергей Воробьёв

Dmitry
3

он наверное про студентов, у них нет зп 

Ответить

Яня

Dmitry
2

До 23 лет родители получают вычет по налогам за учащегося очно ребёнка

Не все студенты, например, могут совмещать учебу и работу

Ответить

Anton Ivanov

Dmitry
2

в том же самом США если ребенок хочет получить хорошее образование, то он и до 25 может "сидеть на шее" у родителей, и это норма

Ответить

Дмитрий Мищенко

Dmitry
1

Бывают такие и в 25, да-да

Ответить

Татьяна Золотарева

Кремлевский
1

я в 20 уже работала, и жалею что раньше не начала и в ВУЗе училась и не пропускала

Ответить

Илья Волочков

Татьяна
11

А я до 23 не работал, сидел на шее у мамки и не жалею.

Ответить

Nikolai Danilov

Татьяна
1

Образование надо получать хорошее, а потом уже работать на 100%

Ответить

Кремлевский магнит

Татьяна
0

Рад за тебя, но не все хотят провести свою молодость в мучениях

Ответить

ouxen

Матвей
16
Ответить

venäjä men

Матвей
12
Ответить

Brown Zweig

Матвей
3

Иди на хуй делать детей

Ответить

Олег Ивахнов

Матвей
1

Ха ха где моя двадцаточка епта.

Ответить

Sakari Sauso

Матвей
0

Баба Яга против

Ответить

Mmmax

Матвей
0

По три тысячи в месяц на каждого ребёнка

С детьми, собственно тоже иди

Ответить

Ольга Семенова

Матвей
0

Есть дети - туда же. 

Ответить

Илья Волочков

105

Самый несчастный человек в РФ — это одинокий мужчина. Он платит ипотеку по полной ставке без скидок, когда к семейный ставка ниже, хотя работающих человека два. Он оплачивает своими налогами материнские капиталы и прочие выплаты. Даже в период пандемии он оплачивает выплаты детям, сам при этом ничего не получая. И, естественной, он оплачивает все налоги. Надеятся он может только на самого себя, работая всю жизнь.

Ответить

Встречный лолипоп

Илья
–28

О ужас бедный белый цисгендерный обеспеченный мужчина платит налоги...

Ответить

IO

Встречный
14

Да

Ответить

Встречный лолипоп

IO
–8

Одинокие мужчины никогда и не нуждались в какой-то помощи, кек

Ответить

IO

Встречный
2

Пруфов конечно не будет

Ответить

Встречный

IO
–5

Пруфов обратного тоже?)

Ответить

IO

Встречн…
2

Пруфов обратного тебе только что насували, как и на всех конференциях до этого

Ответить

Vladislav Donets

Встречный
0

Помощи сделать прекрасную жизнь ещё лучше?

Ответить

Встречный лолипоп

IO
–1

Как и одинокие женщины, впрочем. Но им в социуме тяжелее

Ответить

Дядя Богдан

Встречный
0

Согласен, надо срочно выплатить по 20 тысяч рублей на каждую чернокожую женщину трансгендерную лесбиянку из фонда национального благосостояния

Ответить

Насущные Проблемы

Илья
9

Страдай, хуемразь.

Ответить

bor_vn

Илья
8

Одинокая женщина в таком же положении. 

Ответить

Denis Krivonosov

Илья
0

Эм. А ты как хотел? Цель ячейки общества с точки зрения государства - воспроизвести рабочую силу. Цель самок - ражать. Самцов - обеспечивать этот самый процесс рождения и последующего воспитания. Если не хочешь растить своих - обеспечивай рост чужих, только косвенно через налоги.
Это впринципе, один из немногих моментов налогового обложения, который не вызывает вопросов. Он и с биологической точки логичен, и с современной социальной. Такая же система в этих ваших загнивающих европах и америках.

Ответить

Яня

Илья
1

Частично согласна, но вообще-то люди с детьми тоже платят налоги, так-то они тратят деньги и на себя, и на иждивенцев, и с покупок НДС тоже уходит государству

Ответить

Игорь Рачук

Илья
1
Ответить

Skoi Skoi

Илья
0

Вот это мужчина моей мечты !

Ответить

Тимур Назаров

Илья
0

Так это же хорошо, жить и надеяться только на самого себя

Ответить

Трогательный коктейль

Илья
0

Это не только в РФ,  напомнить почему геи в США (в других странах тоже самое) так сильно отстаивали право заключать браки и быть официально семьей ?

Ответить

Serg Bootlegger

61

прямые выплаты

100500 условий 

Ответить

Василий Лебедев

Serg
4

C завтрашнего дня громогласное эхо тысяч чинуш по всей стране:
- вот кто вам обещал, тот пусть и выплачивает.

Ответить

john doe

42

Я: Но у меня нет личинуса. Я хочу ответственно подойти к этому, создать для ребёнка благоприятную среду, накопить на его образование и самому набраться опыта в жизни, чтоб правильно воспитать его. Я пока не готов.
Пукин: Набухайся и роди мне трех налогоплательщиков в своей студии в Девяткино или сдохни мразь ахахахаха

Ответить

Дмитрий Мищенко

john
4

Ну, с другой стороны, у тебя сейчас и затраты меньше, чего ты переживаешь
Прикинь, если бы сейчас с твоей зарплаты тебе пришлось кормить еще двоих

Ответить

Евгений

Дмитрий
7

Если ты живёшь один.
А если ты помогаешь родителям, которые, как и ты,  получили хуй от государства?

Ответить

Дмитрий Мищенко

Евгений
0

Да я согласен, что хуйня

Ответить

Сергей Михельсон

Дмитрий
0

Что значит кормить еще двоих? Если зп 50к, то ты хоть на 1к в месяц питайся, ни на что не накопишь, кроме как на айфон и поездку в тай.

Ответить

Дмитрий Мищенко

Сергей
2

А как айфоны и тай относятся к выплатам в новости, лол?

Ответить

bor_vn

john
3

У тебя своя студия в Девяткино?
Ты секси

Ответить

john doe

bor_vn
9

Нихуя у меня нет

Ответить

bor_vn

john
1

Та же херня.

Ответить

Сергей Михельсон

john
–2

Все правильно говоришь, но есть одно но. Такие планы осуществляются или нет вне зависимости от наличия детей. Только когда есть дети, ты более сконцентрирован и не тоскуешь на выходных. Еще не разу не видел, чтобы дети мешали успеху. До 25 лет они может быть заберут у тебя частичку молодости, но после 25 твое одиночество никак тебе не поможет завоевывать мир, ибо каким распездяем ты был таким и останешься. Поэтому рожай детей и получай льготную ипотеку.

Ответить

Сергей Звезда

24

Срочно куплю пару детей с 3 до 16 лет. Недорого

Ответить

Игорь Рачук

Сергей
1

Окей гугл! Как родить трёхлетнего ребёнка за две недели когда ты мужик?

Ответить

Василий Лебедев

Игорь
3

Гугл:

Ответить

Эмиль Рубанов

Василий
2

Оно еще существует???

Ответить

Сергей Звезда

Игорь
1

Нечеловеческие условия, согласен. Три недели ещё бы куда ни шло

Ответить

Илья Волочков

Сергей
0

Лучше одолжи на месяц, дешевле будет.

Ответить

alexferman

Илья
0

Возьму в аренду девочку 14-16 лет

Ответить

Сергей Звезда

Илья
0

Смотря где брать. Надо за скидками следить

Ответить

Mmmax

Сергей
0

Пиши адрес.
5 лет, нечипированный, но уже ходит в лоток, владеет фотошопом и может править статьи. 

Ответить

Встречный лолипоп

23

Путин объявил о прямых выплатах

Только потерявшим работу родителям и семьям с детьми до 16 лет

От трёх до пяти тысяч рублей

Ответить

theLastLetters

Встречный
1

И только если не по собственному желанию

Ответить

Дыня

23

Очередной хуёвый пакет гречки, который хуй большинство получит

Ответить

Максим Пехальский

13

Ребят, в общем только что общался с одним знакомым, коротко - он имеет доступ к САМОМУ.
В общем инсайд можно сказать из ПЕРВЫХ рук - сейчас проводится планированное снижение курса, собираются так сказать брать НА ЖИВЦА, контроль в свои руки взял лично ОН. Команда была дана несколько дней назад САМИМ - ВЕРНУТЬ КАК БЫЛО, ТОПИТЬ ЗЕЛЁНУЮ ПАРАШУ.
В общем еще неделя максимум, и все операции будут свёрнуты и начаты новые шаги, да такие что зеленое говно фактически превратится в обычные фантики, которыми можно будет подтереться.
Цитирую ЕГО: -Жаль обычных рядовых американцев, они то ни в чем не виноваты, но к сожалению курс их правительства неприемлем для нас.
В общем сейчас самое время сливать зелёное говно, еще неделя максимум и будет поздно.
Я вам сказал - вы пошли в обменник и поменяли всё на Рубли, остались в дамках.
Это информация только для этого сайта, прошу нигде больше не светить, забочусь о вас только.

Ответить

Miku Hatsune

Максим
9

Спасибо, храни Господь

Ответить

Skoi Skoi

Максим
2

Как раз малому месяц ,очень много зелёного говна производит , а я его в мусорный бак . Буду знать

Ответить

Дмитрий Ч

Максим
0

Толсто) А если серьезно то ЦБ и Минфин сливают золото-валюту чтобы держать курс рубля, ибо если он обвалится то реальные доходы упадут ниже марианской впадины, и тогда никто не проголосует за конституцию. Так что сейчас самое время покупать зелень по 70)

Ответить

xeroxx

Дмитрий
0

А когда золото валюта закончится?

Ответить

Финский Мурод

xeroxx
1

тогда будет пиздец при текущих ценах на нефть

Ответить

xeroxx

Финский
0

Нет, я спрашивал когда, в смысле в какой момент они кончатся? Чтоб знать когда даллары идти скупать

Ответить

Антон Курочкин

13

Посмотрел вчера дебаты Соболь с Собчак

Ответить

Ольга Семенова

Антон
0

И? А я вчера плотно позавтракала. 

Ответить

Чувствительный Мурод

12

Вышли на плато с голой жопой.

Ответить

Игорь Рачук

Чувствительный
2
Ответить

Дмитрий Маркин

12

Чайлдфри вышли из чата.

Ответить

Ловец Слов

12

россиянам

родителям и семьям с детьми

Ответить

Сергей Гращенко

10
Ответить

Дмитрий Маркин

10

Жадный мудак.

Ответить

Кожаный череп

6

поддерживать наиболее нуждающихся

Это с каких пор яжемамки наиболее нуждающиеся?

Ответить

Михаил Зинчук

Кожаный
6

потому что их отпрыски после такого, как и родители, всегда будут знать за кого голосовать. А мы пошли нахуй

Ответить

Mmmax

Кожаный
0

Яга сама не купится и на детской площадке не выпьется

Ответить

Роман Белоус

8

Откуда мы там выходим? Из карантина? Ну вот и пропизделся

Ответить

Жаркий кубок

6

И пока все шутят о тех, у кого нет детей, никто не обращает внимание на барскую щедрость Путина: аж по 10к рублей за ребенка, то есть ... 125 баксов?

Помощь просто высший класс 

Ответить

ouxen

Жаркий
4

А не надо в баксы переводить, радуйся тыщам

Ответить

Жаркий кубок

ouxen
2

Вспомнил видос, что в NY платят 1100 долларов в неделю, в РФ 125 баксов на ребенка один раз в никогда. При этом NY всего в 5 раз дороже условного Новосибирска и в 6 - Томска.

Ответить

ouxen

Жаркий
0

В цивилизованном мире всё дешевле

Ответить

Маркел Сычев

6

Ну щас рубль уронит и на эти 10к можно будет только бумагу туалетную купить

Ответить

Игорь Рачук

Маркел
1

И ту обычную! Без запаха!

Ответить

ユリー シャネ

Игорь
0

однослойную ...

Ответить

Облике Морале

6

Мусора небось на штрафах больше срубили, чем в итоге выплаты будут

Ответить

Михаил Филиппов

3

Почему, сука до 16?

Ответить

Предстоящий Макс

Михаил
8

В 16 нужно уже своих детишек иметь.
Пыне нужно мясо.

Ответить

Vladimir Komarov

Михаил
0

Да! Паспорт уже в 14 получают. 

Ответить

Михаил Филиппов

Vladimir
0

По закону несовершеннолетние до 18

Ответить

Солдатский хичхакер

Михаил
–1

.

Ответить

Солдатский хичхакер

Солдатский
0

А нет, я проебался, лол

Ответить

Алексей Плодухин

5

Это еще надо суметь доказать, что ты работу потерял из-за эпидемии

Ответить

Отечественный дебаркадер

4

Путин объявил о прямых выплатах россиянам — потерявшим работу родителям и семьям с детьми

в 2020 узнал что я оказывается не россиянин, вокруг все было ложью.

Ответить

Анатолий Польский

Отечественный
0

Россиянин - значит имеешь детей, судя по статье.

Ответить

Yuri Miller

Анатолий
1

Какой-то нездоровый интерес к детям у него

Ответить

Yuri Miller

Отечественный
0

Баба усыновившая малолетнего негра больше не кажется мне глупой. Где взять малолетних детей? В детдомах сейчас пиздец начнётся. 

Ответить

Отечественный дебаркадер

Yuri
0

У нее была тактика и она ее придерживалась.
Всех переиграла, даже МГ.

Ответить

Предстоящий Макс

4

По три тысячи в месяц на каждого ребёнка семьям, где родители потеряли работу.

Новый русский встречает американского партнера и показывает ему Москву.
- Вот это Кремль... Это Большой театр... Здесь наш филиал... Тут мы построим гостиницу...
Нищий хватает его за рукав пиджака:
- Помогите, чем можете, на хлебушек!
Новому русскому и неудобно перед иностранцем, и денег жаль. Он вытаскивает из кармана десятирублевую монетку и царственным жестом протягивает ее нищему:
- Держи, братан, и ни в чем себе не отказывай!!!

Ответить

Анатолий Польский

4

Да это унижение какое-то скорее, а не помощь. Дети — это дорого, и такие выплаты смехотворны.

Ответить

Mmmax

Анатолий
0

В комментах обижаются, что типа-помогают только людям с песдюками, но не понимают, что на маленькое го*но нужно неграниченное количество денег.
Было как-то пофиг и помощи не ждали, но за 3-5к горит как у новогодней елки в мае. 

Ответить

ouxen

4

Какой еще нахуй карантин?

Ответить

IO

4

Del

Ответить

IO

3

Ощущение что кроме детей в РФ больше никого нет

Ответить

Пкшаашер

IO
0

Все мы дети, а Путин — отец государства.

Ответить

Валенок

3

Ты потом заебешься бегать и доказывать, что ты потерял работу из-за короновируса
Справки собирать.
Потом через пол годика получишь.
А деньги малообеспеченым нужны вчера еще

Ответить

Andrew Makarov

2

Выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

До этого было только для тех, кто попадал под мат капитал. Сейчас что-то поменяли? Или опять умалчивают "100500" нюансов?

Ответить

Иван

Andrew
1

Теперь для всех

Ответить

Эффективный Илья

2

  по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет.

 пять тысяч рублей на три месяца для детей в возрасте до 3 лет;

Что? 

Ответить

Антон Елисеев

Эффективный
0

Единоразовая выплата 10к если ребёнок старше трех лет. 15к типа за три месяца если ребёнок до 3 лет.

Ответить

Mezzo Deesa

2

Блин, что-то много, они ведь так все бентли и ламборгини раскупят, с наебизнесджетами.
На чём корги возить по конкурсам?

Ответить

Апгрейд Заголовка

2

Путин объявил о кривых выплатах некоторым россиянам

Ответить

Михаил Зинчук

2

популизм какой-то

Ответить

Святозавр

2

Эти суммы гораздо смешнее, когда их переводишь в доллары.
Вот вам 30 долларов в месяц. Доллар в день. Неплохо.

Ответить

Павел Афанасьев

2

- Мама, я хочу прямые выплаты
- У нас уже есть прямые выплаты дома
Прямые выплаты дома:

Ответить

Владимир Василенко

2

Заебали эти дети уже
Везде нахуй дети
Выплаты - дети
Дворы - для детей
Все для детей

Ответить

Ольга Семенова

Владимир
0

30 лет назад также про тебя говорили. Или 60?

Ответить

Александр Лем

0

А в Крыму продлили самоизоляцию до 1 июня. Что происходит вообще? Мол, работай самоизолируемо?

Ответить

Чувствительный Мурод

Александр
5

Крым себе самоизоляцию еще в 2014 сделал.

Ответить

Зеленый утюг

Александр
0

Дистанционно - нынче модное слово!

Ответить

Анастасия Косова

1

Поддержка демографии по-русски

Ответить

Енот Волшебный

1

Давно я столько лайков не ставил.

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Пятнашечка хД и завтра начнётся пиздец

Ответить

Рыбий Глаз

0

Пздц, он с каждым словом краснел как рак, особенно когда говорил про мед работников...

Ответить

Словесный Интервент

0

Сегментация населения, как Собчак хотела. 

Ответить

Roman Nikulin

0

Почему до трёх лет платят 5000, а с трёх до шестнадцати 10000? Объясните плес

Ответить

Яня

Roman
0

Больше денег уходит на содержание, возможно.

Хотя не очень понимаю почему до 16, а не до 18.

Ответить

Отечественный дебаркадер

0

Странно конечно почему выплата хотя бы не в 1 МРОТ, я не думаю что 10 тыс. единовременно смогут покрыть расходы при снижении доходов семьи с ребенком за 1.5 месяца самоизоляции.

Ответить

Отечественный дебаркадер

0

Госуслуги, кстати, уже лежат, а еще ничего не началось :D

Ответить
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