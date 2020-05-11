По 10 тысяч рублей за каждого ребёнка с 3 до 16 лет.
Владимир Путин принял решение о прямой помощи гражданам. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.
В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с 3375 рублей до 6751 рубля;
С 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. Обратиться сможет каждая российская семья. Сделать это можно будет с завтрашнего дня дистанционно;
Выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
Матвей Токин
Нет детей- иди нахуй
Дмитрий МищенкоМатвей
Ну если есть 11-классник 16,5 лет, то тоже иди нахуй
Встречный лолипоп
11-классник должен делать своих детей, всё правильно
Евгений МанаковВстречный
Сперва в армейку, а потом уже детей. Но-но.
Трогательный коктейль
В армейку и с детьми берут.
Ольга СеменоваВстречный
Уже не успеет.
Владимир КлимовДмитрий
блять, мой вырос
Дмитрий МищенкоВладимир
Да, а прикинь, у кого вчера ребенку стукнуло 16, хыхы
Василий ЛебедевДмитрий
На мороз пиздюка!
Ольга СеменоваВасилий
На майский 16-градусный!
Ольга СеменоваВладимир
Унизь его, пусть скорее растет вниз. Когда еще 10.000 получите.
Матвей ТокинДмитрий
И его послать
Кремлевский магнит
Родителям с детьми 16-21 годов проехались по губам ещё сильнее, на них тратится больше всего денег.
Dmitry ShiryaevКремлевский
Ребёнок 21 годика?
Joke RoflerDmitry
Не все люди в момент восемнадцатилетия сразу начинают жить самостоятельно и зарабатывать достаточно денег, чтобы никогда не нуждаться в помощи
Кремлевский магнит
Ну попробуй в России одновременно работать, платить за жильё и жратву и учиться в нормальном ВУЗе в 21 год.
IODmitry
Просто слегка отстал в развитии, бывает
Сергей ВоробьёвDmitry
он наверное про студентов, у них нет зп
ЯняDmitry
До 23 лет родители получают вычет по налогам за учащегося очно ребёнка
Не все студенты, например, могут совмещать учебу и работу
Anton IvanovDmitry
в том же самом США если ребенок хочет получить хорошее образование, то он и до 25 может "сидеть на шее" у родителей, и это норма
Дмитрий МищенкоDmitry
Бывают такие и в 25, да-да
Татьяна ЗолотареваКремлевский
я в 20 уже работала, и жалею что раньше не начала и в ВУЗе училась и не пропускала
Илья ВолочковТатьяна
А я до 23 не работал, сидел на шее у мамки и не жалею.
Nikolai DanilovТатьяна
Образование надо получать хорошее, а потом уже работать на 100%
Кремлевский магнит
Рад за тебя, но не все хотят провести свою молодость в мучениях
ouxenМатвей
venäjä menМатвей
Brown ZweigМатвей
Иди на хуй делать детей
Олег ИвахновМатвей
Ха ха где моя двадцаточка епта.
Sakari SausoМатвей
Баба Яга против
MmmaxМатвей
По три тысячи в месяц на каждого ребёнка
С детьми, собственно тоже иди
Ольга СеменоваМатвей
Есть дети - туда же.
Илья Волочков
Самый несчастный человек в РФ — это одинокий мужчина. Он платит ипотеку по полной ставке без скидок, когда к семейный ставка ниже, хотя работающих человека два. Он оплачивает своими налогами материнские капиталы и прочие выплаты. Даже в период пандемии он оплачивает выплаты детям, сам при этом ничего не получая. И, естественной, он оплачивает все налоги. Надеятся он может только на самого себя, работая всю жизнь.
Встречный лолипоп
О ужас бедный белый цисгендерный обеспеченный мужчина платит налоги...
IOВстречный
Да
Встречный лолипоп
Одинокие мужчины никогда и не нуждались в какой-то помощи, кек
IOВстречный
Пруфов конечно не будет
Встречный
Пруфов обратного тоже?)
IOВстречн…
Пруфов обратного тебе только что насували, как и на всех конференциях до этого
Vladislav DonetsВстречный
Помощи сделать прекрасную жизнь ещё лучше?
Встречный лолипоп
Как и одинокие женщины, впрочем. Но им в социуме тяжелее
Дядя БогданВстречный
Согласен, надо срочно выплатить по 20 тысяч рублей на каждую чернокожую женщину трансгендерную лесбиянку из фонда национального благосостояния
Насущные ПроблемыИлья
Страдай, хуемразь.
bor_vnИлья
Одинокая женщина в таком же положении.
Denis KrivonosovИлья
Эм. А ты как хотел? Цель ячейки общества с точки зрения государства - воспроизвести рабочую силу. Цель самок - ражать. Самцов - обеспечивать этот самый процесс рождения и последующего воспитания. Если не хочешь растить своих - обеспечивай рост чужих, только косвенно через налоги.
Это впринципе, один из немногих моментов налогового обложения, который не вызывает вопросов. Он и с биологической точки логичен, и с современной социальной. Такая же система в этих ваших загнивающих европах и америках.
ЯняИлья
Частично согласна, но вообще-то люди с детьми тоже платят налоги, так-то они тратят деньги и на себя, и на иждивенцев, и с покупок НДС тоже уходит государству
Игорь РачукИлья
Skoi SkoiИлья
Вот это мужчина моей мечты !
Тимур НазаровИлья
Так это же хорошо, жить и надеяться только на самого себя
Трогательный коктейль
Это не только в РФ, напомнить почему геи в США (в других странах тоже самое) так сильно отстаивали право заключать браки и быть официально семьей ?
Serg Bootlegger
прямые выплаты
100500 условий
Василий ЛебедевSerg
C завтрашнего дня громогласное эхо тысяч чинуш по всей стране:
- вот кто вам обещал, тот пусть и выплачивает.
john doe
Я: Но у меня нет личинуса. Я хочу ответственно подойти к этому, создать для ребёнка благоприятную среду, накопить на его образование и самому набраться опыта в жизни, чтоб правильно воспитать его. Я пока не готов.
Пукин: Набухайся и роди мне трех налогоплательщиков в своей студии в Девяткино или сдохни мразь ахахахаха
Дмитрий Мищенкоjohn
Ну, с другой стороны, у тебя сейчас и затраты меньше, чего ты переживаешь
Прикинь, если бы сейчас с твоей зарплаты тебе пришлось кормить еще двоих
ЕвгенийДмитрий
Если ты живёшь один.
А если ты помогаешь родителям, которые, как и ты, получили хуй от государства?
Дмитрий МищенкоЕвгений
Да я согласен, что хуйня
Сергей МихельсонДмитрий
Что значит кормить еще двоих? Если зп 50к, то ты хоть на 1к в месяц питайся, ни на что не накопишь, кроме как на айфон и поездку в тай.
Дмитрий МищенкоСергей
А как айфоны и тай относятся к выплатам в новости, лол?
bor_vnjohn
У тебя своя студия в Девяткино?
Ты секси
john doebor_vn
Нихуя у меня нет
bor_vnjohn
Та же херня.
Сергей Михельсонjohn
Все правильно говоришь, но есть одно но. Такие планы осуществляются или нет вне зависимости от наличия детей. Только когда есть дети, ты более сконцентрирован и не тоскуешь на выходных. Еще не разу не видел, чтобы дети мешали успеху. До 25 лет они может быть заберут у тебя частичку молодости, но после 25 твое одиночество никак тебе не поможет завоевывать мир, ибо каким распездяем ты был таким и останешься. Поэтому рожай детей и получай льготную ипотеку.
Сергей Звезда
Срочно куплю пару детей с 3 до 16 лет. Недорого
Игорь РачукСергей
Окей гугл! Как родить трёхлетнего ребёнка за две недели когда ты мужик?
Василий ЛебедевИгорь
Гугл:
Эмиль РубановВасилий
Оно еще существует???
Сергей ЗвездаИгорь
Нечеловеческие условия, согласен. Три недели ещё бы куда ни шло
Илья ВолочковСергей
Лучше одолжи на месяц, дешевле будет.
alexfermanИлья
Возьму в аренду девочку 14-16 лет
Сергей ЗвездаИлья
Смотря где брать. Надо за скидками следить
MmmaxСергей
Пиши адрес.
5 лет, нечипированный, но уже ходит в лоток, владеет фотошопом и может править статьи.
Встречный лолипоп
Путин объявил о прямых выплатах
Только потерявшим работу родителям и семьям с детьми до 16 лет
От трёх до пяти тысяч рублей
theLastLettersВстречный
И только если не по собственному желанию
Дыня
Очередной хуёвый пакет гречки, который хуй большинство получит
Максим Пехальский
Ребят, в общем только что общался с одним знакомым, коротко - он имеет доступ к САМОМУ.
В общем инсайд можно сказать из ПЕРВЫХ рук - сейчас проводится планированное снижение курса, собираются так сказать брать НА ЖИВЦА, контроль в свои руки взял лично ОН. Команда была дана несколько дней назад САМИМ - ВЕРНУТЬ КАК БЫЛО, ТОПИТЬ ЗЕЛЁНУЮ ПАРАШУ.
В общем еще неделя максимум, и все операции будут свёрнуты и начаты новые шаги, да такие что зеленое говно фактически превратится в обычные фантики, которыми можно будет подтереться.
Цитирую ЕГО: -Жаль обычных рядовых американцев, они то ни в чем не виноваты, но к сожалению курс их правительства неприемлем для нас.
В общем сейчас самое время сливать зелёное говно, еще неделя максимум и будет поздно.
Я вам сказал - вы пошли в обменник и поменяли всё на Рубли, остались в дамках.
Это информация только для этого сайта, прошу нигде больше не светить, забочусь о вас только.
Miku HatsuneМаксим
Спасибо, храни Господь
Skoi SkoiМаксим
Как раз малому месяц ,очень много зелёного говна производит , а я его в мусорный бак . Буду знать
Дмитрий ЧМаксим
Толсто) А если серьезно то ЦБ и Минфин сливают золото-валюту чтобы держать курс рубля, ибо если он обвалится то реальные доходы упадут ниже марианской впадины, и тогда никто не проголосует за конституцию. Так что сейчас самое время покупать зелень по 70)
xeroxxДмитрий
А когда золото валюта закончится?
Финский Мурод
тогда будет пиздец при текущих ценах на нефть
xeroxxФинский
Нет, я спрашивал когда, в смысле в какой момент они кончатся? Чтоб знать когда даллары идти скупать
Антон Курочкин
Посмотрел вчера дебаты Соболь с Собчак
Ольга СеменоваАнтон
И? А я вчера плотно позавтракала.
Чувствительный Мурод
Вышли на плато с голой жопой.
Игорь РачукЧувствительный
Дмитрий Маркин
Чайлдфри вышли из чата.
Ловец Слов
россиянам
родителям и семьям с детьми
Сергей Гращенко
Дмитрий Маркин
Жадный мудак.
Кожаный череп
поддерживать наиболее нуждающихся
Это с каких пор яжемамки наиболее нуждающиеся?
Михаил ЗинчукКожаный
потому что их отпрыски после такого, как и родители, всегда будут знать за кого голосовать. А мы пошли нахуй
MmmaxКожаный
Яга сама не купится и на детской площадке не выпьется
Роман Белоус
Откуда мы там выходим? Из карантина? Ну вот и пропизделся
Жаркий кубок
И пока все шутят о тех, у кого нет детей, никто не обращает внимание на барскую щедрость Путина: аж по 10к рублей за ребенка, то есть ... 125 баксов?
Помощь просто высший класс
ouxenЖаркий
А не надо в баксы переводить, радуйся тыщам
Жаркий кубок
Вспомнил видос, что в NY платят 1100 долларов в неделю, в РФ 125 баксов на ребенка один раз в никогда. При этом NY всего в 5 раз дороже условного Новосибирска и в 6 - Томска.
ouxenЖаркий
В цивилизованном мире всё дешевле
Маркел Сычев
Ну щас рубль уронит и на эти 10к можно будет только бумагу туалетную купить
Игорь РачукМаркел
И ту обычную! Без запаха!
ユリー シャネИгорь
однослойную ...
Облике Морале
Мусора небось на штрафах больше срубили, чем в итоге выплаты будут
Михаил Филиппов
Почему, сука до 16?
Предстоящий Макс
В 16 нужно уже своих детишек иметь.
Пыне нужно мясо.
Vladimir KomarovМихаил
Да! Паспорт уже в 14 получают.
Михаил ФилипповVladimir
По закону несовершеннолетние до 18
Солдатский хичхакер
.
Солдатский хичхакер
А нет, я проебался, лол
Алексей Плодухин
Это еще надо суметь доказать, что ты работу потерял из-за эпидемии
Отечественный дебаркадер
Путин объявил о прямых выплатах россиянам — потерявшим работу родителям и семьям с детьми
в 2020 узнал что я оказывается не россиянин, вокруг все было ложью.
Анатолий ПольскийОтечественный
Россиянин - значит имеешь детей, судя по статье.
Yuri MillerАнатолий
Какой-то нездоровый интерес к детям у него
Yuri MillerОтечественный
Баба усыновившая малолетнего негра больше не кажется мне глупой. Где взять малолетних детей? В детдомах сейчас пиздец начнётся.
Отечественный дебаркадер
У нее была тактика и она ее придерживалась.
Всех переиграла, даже МГ.
Предстоящий Макс
По три тысячи в месяц на каждого ребёнка семьям, где родители потеряли работу.
Новый русский встречает американского партнера и показывает ему Москву.
- Вот это Кремль... Это Большой театр... Здесь наш филиал... Тут мы построим гостиницу...
Нищий хватает его за рукав пиджака:
- Помогите, чем можете, на хлебушек!
Новому русскому и неудобно перед иностранцем, и денег жаль. Он вытаскивает из кармана десятирублевую монетку и царственным жестом протягивает ее нищему:
- Держи, братан, и ни в чем себе не отказывай!!!
Анатолий Польский
Да это унижение какое-то скорее, а не помощь. Дети — это дорого, и такие выплаты смехотворны.
MmmaxАнатолий
В комментах обижаются, что типа-помогают только людям с песдюками, но не понимают, что на маленькое го*но нужно неграниченное количество денег.
Было как-то пофиг и помощи не ждали, но за 3-5к горит как у новогодней елки в мае.
ouxen
Какой еще нахуй карантин?
IO
Del
IO
Ощущение что кроме детей в РФ больше никого нет
ПкшаашерIO
Все мы дети, а Путин — отец государства.
Валенок
Ты потом заебешься бегать и доказывать, что ты потерял работу из-за короновируса
Справки собирать.
Потом через пол годика получишь.
А деньги малообеспеченым нужны вчера еще
Andrew Makarov
Выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
До этого было только для тех, кто попадал под мат капитал. Сейчас что-то поменяли? Или опять умалчивают "100500" нюансов?
ИванAndrew
Теперь для всех
Эффективный Илья
по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет.
пять тысяч рублей на три месяца для детей в возрасте до 3 лет;
Что?
Антон ЕлисеевЭффективный
Единоразовая выплата 10к если ребёнок старше трех лет. 15к типа за три месяца если ребёнок до 3 лет.
Mezzo Deesa
Блин, что-то много, они ведь так все бентли и ламборгини раскупят, с наебизнесджетами.
На чём корги возить по конкурсам?
Апгрейд Заголовка
Путин объявил о кривых выплатах некоторым россиянам
Михаил Зинчук
популизм какой-то
Святозавр
Эти суммы гораздо смешнее, когда их переводишь в доллары.
Вот вам 30 долларов в месяц. Доллар в день. Неплохо.
Павел Афанасьев
- Мама, я хочу прямые выплаты
- У нас уже есть прямые выплаты дома
Прямые выплаты дома:
Владимир Василенко
Заебали эти дети уже
Везде нахуй дети
Выплаты - дети
Дворы - для детей
Все для детей
Ольга СеменоваВладимир
30 лет назад также про тебя говорили. Или 60?
Александр Лем
А в Крыму продлили самоизоляцию до 1 июня. Что происходит вообще? Мол, работай самоизолируемо?
Чувствительный Мурод
Крым себе самоизоляцию еще в 2014 сделал.
Зеленый утюг
Дистанционно - нынче модное слово!
Анастасия Косова
Поддержка демографии по-русски
Енот Волшебный
Давно я столько лайков не ставил.
Dmitry Shiryaev
Пятнашечка хД и завтра начнётся пиздец
Рыбий Глаз
Пздц, он с каждым словом краснел как рак, особенно когда говорил про мед работников...
Словесный Интервент
Сегментация населения, как Собчак хотела.
Roman Nikulin
Почему до трёх лет платят 5000, а с трёх до шестнадцати 10000? Объясните плес
ЯняRoman
Больше денег уходит на содержание, возможно.
Хотя не очень понимаю почему до 16, а не до 18.
Отечественный дебаркадер
Странно конечно почему выплата хотя бы не в 1 МРОТ, я не думаю что 10 тыс. единовременно смогут покрыть расходы при снижении доходов семьи с ребенком за 1.5 месяца самоизоляции.
Отечественный дебаркадер
Госуслуги, кстати, уже лежат, а еще ничего не началось :D