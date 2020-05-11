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Новости
Сергей Звезда
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Сайт «Госуслуг» упал после объявления Путина о новых выплатах. Хотя заявку через сайт подать ещё нельзя Материал редакции

В поддержке говорят, что уже исправляют проблему.

51 комментарий
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После выступления Владимира Путина, в котором он пообещал прямые выплаты семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно, перестал работать сайт «Госуслуг». Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях.

Перебои также наблюдаются с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую в том числе происходит авторизация на «Госуслугах». Так в соцсетях жалуются на сбой в работе личного кабинета на сайте Пенсионного фонда.

Юлия Милас @Yulia225
Госуслуги фсё. https://t.co/kVhVohAlKs
Пумбыч сидит дома @SolidPumba
Госуслуги уже лежат и не поднимаются, хотя заявление на 10 тыс. можно подать только завтра https://t.co/CWAX6PPaM5
digital rules @abakanlondon
Наташа, мы всё уронили: госуслуги лежат уже... https://twitter.com/abakanlondon/status/1259852293656231937
Алексей Кириленко @Kirilenko_a
@navalny Сайт "Госуслуги" ляжет после выступления Президента. Вот и проверим как он способен работать в экстремальных условиях.

Представители «Госуслуг» признали, что сайт обрушился из-за большой нагрузки. В организации пояснили, что «ведутся работы» для устранения сбоя, но не уточнили, сколько может потребоваться на восстановление.

Портал Госуслуг @EPGU
@ELukyanov Страдаем, работаем, скоро все будет хорошо 😐
Лукьянов Евгений А. @ELukyanov
@EPGU А за какими заявками к вам побежали? На детей?
Портал Госуслуг @EPGU
@ELukyanov Да, конечно, причина в последние месяцы только в пособиях.

11 мая Путин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса, в том числе пообещал разово выплатить семьям с трёх до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей. Сбой на сайте Госуслуг произошёл раньше, чем стало возможным подать заявку на выплату: президент отмечал, что обратиться за помощью можно с 12 мая — либо через Госуслуги, либо через отделения Пенсионного фонда.

#новости #сбои #путин

Спасибо за наводку Александр Сибирцев
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51 комментарий
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Артем Пучков

27

Нет госуслуг, нет пособий, есть многоходовочка

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Пкшаашер

Артем
0

Много ходов очка.

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Mr. LoveJoy

Пкшаашер
2

Вот это прикол, сам придумал? 

Ответить

Карим Шакиров

11

Главное чтобы налог.ру работал

Ответить

Илья Политов

Карим
6

у меня там вход через госуслуги...

Ответить

Распространенный Мурод

7
Ответить

Романелло Кивогенс

3

С 12 числа многим гражданам предстоит выходить на работу. Поэтому на них необходимо оформить пропуск через Госуслуги. А сервис не работает. Спасибо за поддержку, Владимир Владимирович! С нетерпением ждём голосования по Вашим поправкам в конституцию.

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Dmitry Yashin

Романелло
0

Действительно, сайт госуслуг сразу после этого заработает.

Ответить

tapav

Романелло
0

Завтра на улицах ментов будет в два раза больше. Доблестно будут выписывать штрафы за нарушение самоизоляции людям, идущим на/с работы.

Ответить

Академический историк

2

Почалось!

Ответить

Eugen T

Академический
0

Ніколи не пізно почати все спочатку 

Ответить

Стас Фарбер

1

ну шо, поехали?

Ответить

ouxen

Стас
0
Ответить

Max Belkov

1

Упал от смеха видимо 

Ответить

Лишний американец

1

Опять агенты госдепа дудосят, чтоб российские мамы не получили денег.

Ответить

Илья Политов

0

пинг есть, а в браузере не открывается

Ответить

Илья Политов

Илья
2

telnet gosuslugi.ru 80

Ответить

Ловец Слов

Илья
2

Ростелеком

Ответить

ouxen

Илья
0

o, da vi haker?

Ответить

Илья Политов

ouxen
0

да хз, почему в браузере ничего не показывает, а на любую команду в телнете показывает страницу с ошибкой

Ответить

Рыбий Глаз

Илья
0

Тоже заметил... Такое ощущение, что сайт просто сырой

Ответить

Александр Сибирцев

Илья
0

Зарегаться с приложения даже не дает

Ответить

Рыбий Глаз

0

ясно...
Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о возможности оформить там заявление на получение единовременной выплаты в 10 тыс рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Россияне поторопились получить это пособие. При этом президент говорил о том, что обратиться на сайт Госуслуг можно будет с завтрашнего дня.

Войти в настоящее время на сайт Госуслуг невозможно как со стационарных компьютеров, так и со смартфонов.

Сайт Госуслуг рухнул после обращения Путина
Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о…
www.mk.ru
Ответить

Владимир Климов

0

работает. Получил выписку по оказанным услугам по ОМС и прифигел чуток. 

Ответить

Зеленый утюг

Владимир
0

Даже такое есть? Охуеть не встать 

Ответить

Владимир Климов

Зеленый
0

ну забавно видеть суммы за измерение роста, веса и талии. 

Ответить

Академический историк

Владимир
2

У тебя талия как у кота Виталия

Ответить

пиу-пиу

Владимир
1

Ой, а там можно тариф по счётчику, как в ЖКХ сделать? Если бы я доплачивал за излишки веса и талии, возможно у меня был бы больший стимул поддерживать себя в ~тонусе.

Ответить

Данила Поярков

Владимир
0

Приятно удивился, ты хотел сказать?

Ответить

alex twit

Данила
0

По-доброму охуел

Ответить

Danil Alexeevich

0

Ни приложение, ни сайт не работают

Ответить

Владимир Климов

Danil
0

всё работает 

Ответить

Академический историк

Владимир
0

Я даже через VPN c разных стран позаходил - лежит.

Ответить

Владимир Климов

Академический
1

ну хоть какой-то плюс самоизоляции интернета на урале

Ответить

Danil Alexeevich

Владимир
0

Все разлогинивает

Ответить

Владимир Климов

Danil
0

у меня прям щас работает идеально

Ответить

Danil Alexeevich

Владимир
0

У вас на Урале и Ройзмана выбирают

Ответить

Владимир Климов

Danil
0

и гордимся этим

Ответить

Danil Alexeevich

Владимир
0

А Ельциным?

Ответить

Владимир Климов

Danil
0

тож

Ответить

Danil Alexeevich

Владимир
–1

За ельцина минус

Ответить

Владимир Климов

Danil
0

минус за минус

Ответить

Danil Alexeevich

Владимир
0

Око за око и станешь слепым...
Я не угрожаю, ты просто подумай...

Ответить

Твиттерский Жук

0

Не грузится

Ответить

Имя Фамилия

0

Он никогда нормально не работает

Ответить

alex twit

0

А рейтинг не рухнул пока?

Ответить

Alex Dark

0

Забавно.

Ответить

Paul Schumacher

Alex
0

выплота

обязоность

Ответить

Ilia Frolov

0

Госуслуги упали, но есть один ньюанс...

Ответить

alexferman

0

В Казахстане тоже сервисы лежали после объявления о выплатах

Ответить

Dra

alexferman
0

У вас же всем выплачивали?

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