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В поддержке говорят, что уже исправляют проблему.
После выступления Владимира Путина, в котором он пообещал прямые выплаты семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно, перестал работать сайт «Госуслуг». Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях.
Перебои также наблюдаются с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую в том числе происходит авторизация на «Госуслугах». Так в соцсетях жалуются на сбой в работе личного кабинета на сайте Пенсионного фонда.
Представители «Госуслуг» признали, что сайт обрушился из-за большой нагрузки. В организации пояснили, что «ведутся работы» для устранения сбоя, но не уточнили, сколько может потребоваться на восстановление.
11 мая Путин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса, в том числе пообещал разово выплатить семьям с трёх до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей. Сбой на сайте Госуслуг произошёл раньше, чем стало возможным подать заявку на выплату: президент отмечал, что обратиться за помощью можно с 12 мая — либо через Госуслуги, либо через отделения Пенсионного фонда.
Нет госуслуг, нет пособий, есть многоходовочка
Главное чтобы налог.ру работал
С 12 числа многим гражданам предстоит выходить на работу. Поэтому на них необходимо оформить пропуск через Госуслуги. А сервис не работает. Спасибо за поддержку, Владимир Владимирович! С нетерпением ждём голосования по Вашим поправкам в конституцию.
ну шо, поехали?
пинг есть, а в браузере не открывается
telnet gosuslugi.ru 80
да хз, почему в браузере ничего не показывает, а на любую команду в телнете показывает страницу с ошибкой
ясно...
Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о возможности оформить там заявление на получение единовременной выплаты в 10 тыс рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Россияне поторопились получить это пособие. При этом президент говорил о том, что обратиться на сайт Госуслуг можно будет с завтрашнего дня.
Войти в настоящее время на сайт Госуслуг невозможно как со стационарных компьютеров, так и со смартфонов.
работает. Получил выписку по оказанным услугам по ОМС и прифигел чуток.
Зеленый утюг
Даже такое есть? Охуеть не встать
ну забавно видеть суммы за измерение роста, веса и талии.
Приятно удивился, ты хотел сказать?
Ни приложение, ни сайт не работают
всё работает
Я даже через VPN c разных стран позаходил - лежит.
Все разлогинивает
у меня прям щас работает идеально
У вас на Урале и Ройзмана выбирают
и гордимся этим
А Ельциным?
тож
За ельцина минус
минус за минус
Око за око и станешь слепым...
Я не угрожаю, ты просто подумай...
Забавно.
В Казахстане тоже сервисы лежали после объявления о выплатах