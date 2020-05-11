Это второй в регионе случай массового заражения в доме престарелых.

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В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области выявили вспышку коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Коронавирус обнаружили у 120 человек, среди которых — 22 сотрудника, 94 проживающих и четыре волонтёра. Власти заявили, что состояние заболевших можно оценить как стабильное.

Все проживающие разделены на две зоны: те, кто не заражён коронавирусом, находятся в полной изоляции от тех, кто заражён. Во избежание дальнейшего распространения вируса с этими двумя категориями работает разный персонал. Полина Хомайко заместитель губернатора Смоленской области

Это уже второй подобный случай в регионе. 14 апреля в Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом. Один из постояльцев скончался.