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Это второй в регионе случай массового заражения в доме престарелых.
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области выявили вспышку коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Коронавирус обнаружили у 120 человек, среди которых — 22 сотрудника, 94 проживающих и четыре волонтёра. Власти заявили, что состояние заболевших можно оценить как стабильное.
Это уже второй подобный случай в регионе. 14 апреля в Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом. Один из постояльцев скончался.
По данным на 11 мая, в Смоленской области выявлено 902 заразившихся коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 264 человека выздоровели, семеро скончались.
Интересно, будет ли завтра +120 в Смоленске или как обычно, пропадут в неизвестном направлении