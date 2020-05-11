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Артём Мазанов
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В доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса — заразились 120 человек Материал редакции

Это второй в регионе случай массового заражения в доме престарелых.

5 комментариев
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В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области выявили вспышку коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Коронавирус обнаружили у 120 человек, среди которых — 22 сотрудника, 94 проживающих и четыре волонтёра. Власти заявили, что состояние заболевших можно оценить как стабильное.

Все проживающие разделены на две зоны: те, кто не заражён коронавирусом, находятся в полной изоляции от тех, кто заражён. Во избежание дальнейшего распространения вируса с этими двумя категориями работает разный персонал.

Полина Хомайко
заместитель губернатора Смоленской области

Это уже второй подобный случай в регионе. 14 апреля в Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом. Один из постояльцев скончался.

По данным на 11 мая, в Смоленской области выявлено 902 заразившихся коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 264 человека выздоровели, семеро скончались.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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5 комментариев
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Dmitry Shiryaev

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Интересно, будет ли завтра +120 в Смоленске или как обычно, пропадут в неизвестном направлении

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Артем Пучков

0

Хватит раскачивать лодку! Путин сказал все, значит все!

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Семейный фонарь

0

У них будет пневмония или легочная недостаточность?

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fFamous

0

И снова шутка про хлопок. 

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Alex Dark

0

Смоленск,вы чё указа Путина не слышали?Какой к чёрту короновирус?

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