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Артём Мазанов
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Обращение Путина, снятие в России общего режима нерабочих дней и новые меры поддержки. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 11 мая.

24 комментария
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 11 656 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 221 тысячу человек. За весь период от Covid-19 умерли 2 009 россиян, 39,8 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,1 миллиона человек.

Главная тема дня — новое обращение Путина к россиянам:

  • Президент не стал продлевать общий режим нерабочих дней — с 12 мая он прекращается. Решения об ограничительных мерах будут принимать главы регионов;
  • Для соцработников и педагогов, среднего медицинского и административного персонала социальных учреждений установят выплаты – три месяца по 25 тысяч рублей, для младшего персонала – по 15 и 20 тысяч, для технического персонала – по 10 и 15 тысяч;
  • Для врачей, работающих в соцучреждениях, установят доплату — 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если они оказывают помощь заражённым коронавирусом – 60 тысяч;
  • Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повысят с 3375 рублей до 6751 рубля;
  • По 10 тысяч рублей выделят на каждого ребёнка с 3 до 15 лет включительно;
  • Всем семьям с детьми в возрасте до трёх лет будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно;
  • Для предприятий пострадавших отраслей спишут налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года, за исключением НДС.

Все меры, анонсированные Путиным — в нашем материале.

Ещё до обращения президента к россиянам Кремль опубликовал перечень поручений Путина по итогам совещания, состоявшегося 28 апреля:

  • Правительству — к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ;
  • Правительству и рабочей группе Госсовета — подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса;
  • Правительству и МЧС — развернуть в Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь за счет федеральных средств;
  • Правительству — до 25 мая рассмотреть вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с Сovid-19;
  • Правительству — рассмотреть вопрос о льготном исчислении стажа для медиков, борющихся с коронавирусом.

Другие новости в России:

  • Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов могут начать снятие ограничительных мер сразу со второго этапа;
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне смогут летом поехать на отдых внутри страны, если будут сейчас соблюдать ограничения;
  • МВД назвало регионы – лидеры по числу протоколов о нарушении самоизоляции: Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан;
  • МВД сообщило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции;
  • Газета The Moscow Times обратила внимание, что в Москве смертность в апреле достигла максимума за последние 10 лет;
  • Источники Русской службы Би-си-си рассказали, что во второй половине мая власти Москвы могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков;
  • «Проект» выяснил, что минимум 376 российских военных заразились коронавирусом на репетициях парада 9 мая;
  • Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы;
  • В Москве и Подмосковье с начала мая за нарушение режима самоизоляции задержали более 1,2 тысячи человек;

  • Врачи фиксируют у премьер-министра Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья;

  • Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел коронавирусом;
  • В доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса — заразились 120 человек;

  • Ограничения по работе, введенные в Московской области в связи с распространением коронавируса, продлятся до 18 мая;

  • В Ненецком округе все ограничительные меры продлили до 31 мая;

  • В Тульской области режим самоизоляции продлили до 31 мая, но местным жителям разрешили гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах;

  • В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома;

  • Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая

  • Режим самоизоляции в Мурманской области с 12 мая отменят для всех, кроме пожилых людей;

  • В Башкирии с 12 мая разрешат гулять по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но в масках;

  • В Калининградской области с 12 мая смогут начать работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, но с существенными ограничениями;
  • В Коми ограничения по коронавирусу продлили до 14 мая;

  • Предприятия торговли и сферы услуг откроются с 12 мая в Ленинградской области.

В мире:

  • Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться ко второй волне коронавируса;
  • В Турции вводят четырехдневный комендантский час: 16, 17, 18 и 19 мая;
  • Тбилиси, границы которого были закрыты с 15 апреля, открылся для въезда и выезда;
  • Правительство Израиля отменило запрет на посещение парков;
  • В Чехии отменят требование носить маски на улице с 25 мая;
  • В Париже всем гражданам бесплатно раздадут многоразовую тканевую маску;

  • Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая;

  • Губернатор Нью-Йорка объявил о частичном снятии ограничительных мер в 3 из 10 районов;
  • В Брюсселе в первые часы работы непродовольственных магазинов образовались очереди;
  • В Испании вступает в силу новый этап ослабления ограничений: в половине регионов жителям разрешили, в том числе встречаться с друзьями и родными, заниматься спортом на улице в определенное время, а также посещать террасы баров, кафе и ресторанов.

И небольшой бонус

#covid19 #covidtoday #дайджест

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24 комментария
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ouxen

11

В Париже всем гражданам бесплатно раздадут многоразовую тканевую маску;

Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы;

для кого самоизоляция, для кого мать родная

Ответить

Лишний американец

ouxen
8

Итальянцам — врачей и лекарства;
Китайцам — маски и лекарства;
Американцам — маски и оборудование;
Россиянам — штрафы за отсутствие маски.
 
Смотри не перепутай!

Ответить

Ваня Погост

7

Спать ложись, завтра на работу.

Ответить

Артём Мазанов

Ваня
6

Спасибо 🤗

Ответить

Ваня Погост

Ваня
0

.

Ответить

Уникальный химик

1

Для соцработников и педагогов, среднего медицинского и административного персонала установят выплаты – три месяца по 25 тысяч рублей, для младшего персонала – по 15 и 20 тысяч, для технического персонала – по 10 и 15 тысяч;

Блин ну сколько можно - Артем читай внимательно стенограмму - это касается только интернатов и домов престарелых -

"Очень важно – сейчас обращаюсь ко всем участникам совещания – уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы, а в силу возраста, наличия у многих из них хронических заболеваний, сейчас вдвойне уязвимы.

Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей."

Ответить

Артём Мазанов

Уникальный
1

Добавил уточнение 

Ответить

Уникальный химик

Артём
0

Тогда уж не сочти за труд и вот здесь нужна оговорка -
(а то Васильев заебал ныть)))

Президент не стал продлевать режим нерабочих дней — с 12 мая он прекращается

"Поэтому, с завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается." - ключевое единый

Однако региональные остаются - вот так и поигрались словами)

Собственно вот

Указ об определении порядка продления действия…
Президент подписал Указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению…
kremlin.ru
Ответить

Артём Мазанов

Уникальный
0

Без проблем, это как раз указано в той новости подробно (на которую ссылка)

Ответить

Litnikov Danil

1

Не понимать, режим прекратили, а в Москве ограничения остались  - люди работают или где?

Ответить

Дмитрий Маркин

1

Ясно. Пойду помру.

Ответить

ouxen

0

где инструкция?!

Ответить

Артём Мазанов

ouxen
2

Нажми на кнопку плей и ты поймешь мое состояние

Ответить

ouxen

Артём
1
Ответить

Высокий мангал

ouxen
1

Самая актуальная.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Всё, сворачивай шарманку, наигрались в апокалипсис и хватит.

Ответить

Отрицательный месяц

0

Тут уже никакие бонусы не помогут...

Ответить

Вадим Ларькин

0

Блин.. Минус революция(9(

Ответить

Вадим Ларькин

Вадим
–1

Ой, я это вслух написал?

Ответить

Сергей Васильев

0

Бля завтра москва работает или нет

Ответить

Словесный Интервент

0

 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне смогут летом поехать на отдых внутри страны, если будут соблюдать ограничения;

Как ограничения могут работать на пляже или в сфере общепита во время курортного сезона. 

Ответить

Уникальный химик

Словесный
0

Гидрокостюм и питание внутривенно)

Ответить

Никита Китов

0

Могут ли россияне есть камни жпг

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Дальнейший рубин

0

Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться ко второй волне коронавируса.

У тебя не будет второй волны если еще первая не прошла.

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