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Дайджест от 11 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 11 656 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 221 тысячу человек. За весь период от Covid-19 умерли 2 009 россиян, 39,8 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,1 миллиона человек.
Все меры, анонсированные Путиным — в нашем материале.
Ещё до обращения президента к россиянам Кремль опубликовал перечень поручений Путина по итогам совещания, состоявшегося 28 апреля:
Врачи фиксируют у премьер-министра Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья;
Ограничения по работе, введенные в Московской области в связи с распространением коронавируса, продлятся до 18 мая;
В Тульской области режим самоизоляции продлили до 31 мая, но местным жителям разрешили гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах;
Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая
В Башкирии с 12 мая разрешат гулять по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но в масках;
Предприятия торговли и сферы услуг откроются с 12 мая в Ленинградской области.
Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая;
В Париже всем гражданам бесплатно раздадут многоразовую тканевую маску;
Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы;
для кого самоизоляция, для кого мать родная
Лишний американец
Итальянцам — врачей и лекарства;
Китайцам — маски и лекарства;
Американцам — маски и оборудование;
Россиянам — штрафы за отсутствие маски.
Смотри не перепутай!
Спать ложись, завтра на работу.
Для соцработников и педагогов, среднего медицинского и административного персонала установят выплаты – три месяца по 25 тысяч рублей, для младшего персонала – по 15 и 20 тысяч, для технического персонала – по 10 и 15 тысяч;
Блин ну сколько можно - Артем читай внимательно стенограмму - это касается только интернатов и домов престарелых -
"Очень важно – сейчас обращаюсь ко всем участникам совещания – уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы, а в силу возраста, наличия у многих из них хронических заболеваний, сейчас вдвойне уязвимы.
Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат.
Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей."
Уникальный химик
Тогда уж не сочти за труд и вот здесь нужна оговорка -
(а то Васильев заебал ныть)))
Президент не стал продлевать режим нерабочих дней — с 12 мая он прекращается
"Поэтому, с завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается." - ключевое единый
Однако региональные остаются - вот так и поигрались словами)
Собственно вот
Не понимать, режим прекратили, а в Москве ограничения остались - люди работают или где?
где инструкция?!
Блин.. Минус революция(9(
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне смогут летом поехать на отдых внутри страны, если будут соблюдать ограничения;
Как ограничения могут работать на пляже или в сфере общепита во время курортного сезона.