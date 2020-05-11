Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов могут начать снятие ограничительных мер сразу со второго этапа;

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне смогут летом поехать на отдых внутри страны, если будут сейчас соблюдать ограничения;



МВД назвало регионы – лидеры по числу протоколов о нарушении самоизоляции: Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан;



МВД сообщило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции;



Газета The Moscow Times обратила внимание, что в Москве смертность в апреле достигла максимума за последние 10 лет;

Источники Русской службы Би-си-си рассказали, что во второй половине мая власти Москвы могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков;

«Проект» выяснил, что минимум 376 российских военных заразились коронавирусом на репетициях парада 9 мая;



Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы;



В Москве и Подмосковье с начала мая за нарушение режима самоизоляции задержали более 1,2 тысячи человек;

Врачи фиксируют у премьер-министра Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья;

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел коронавирусом;



В доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса — заразились 120 человек;



Ограничения по работе, введенные в Московской области в связи с распространением коронавируса, продлятся до 18 мая;

В Ненецком округе все ограничительные меры продлили до 31 мая;

В Тульской области режим самоизоляции продлили до 31 мая, но местным жителям разрешили гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах;

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома;

Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая

Режим самоизоляции в Мурманской области с 12 мая отменят для всех, кроме пожилых людей;

В Башкирии с 12 мая разрешат гулять по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но в масках;

В Калининградской области с 12 мая смогут начать работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, но с существенными ограничениями;

В Коми ограничения по коронавирусу продлили до 14 мая;

