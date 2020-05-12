Эвакуированы около 150 человек.

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Фото МЧС

В петербургской больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошел пожар утром 12 мая.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о пяти погибших. Эту же информацию подтверждает ТАСС. По данным информагентства, погибли пять пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ.

Пожар произошёл на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Возможной причиной пожара стал воспламенившийся аппарат ИВЛ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.