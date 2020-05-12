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Новости
Алексей Боржонов
2015

В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. СМИ сообщили о пяти погибших Материал редакции

Эвакуированы около 150 человек.

21 комментарий
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Фото МЧС

В петербургской больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошел пожар утром 12 мая.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о пяти погибших. Эту же информацию подтверждает ТАСС. По данным информагентства, погибли пять пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ.

Пожар произошёл на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Возможной причиной пожара стал воспламенившийся аппарат ИВЛ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

РИА «Новостям» сообщили в МЧС, что эвакуированы около 150 человек. Возгорание локализовано, выясняются причины возгорания.

#новости #covid19 #происшествия

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21 комментарий
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Дыня

11

Не пожар, а повышение температуры

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Илья Гераськин

Дыня
5

Средней по больнице

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Антон Т

Дыня
0

Задымление вообще то.

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Seat ivanov

4

И конечно эти пять погибших не попадут в статистику по ковиду , ведь умерли они не от него

Ответить

этот товарищ

Seat
3

«Самолет потерпел крушение над кладбищем, на месте падения обнаружено более пяти тысяч трупов»

Ответить

Политический паркур

Seat
1

Естественно

Ответить

Имя Фамилия

Seat
0

Когда прожил всю жизнь зря, не попав в статистику.

Ответить

Уютный паркур

2

Людей жалко

Ответить

Сложный Женя

Уютный
–2

А Лосей?

Ответить

Сложный Женя

Сложный
–1

Что за что минус я не понимаю @Изолированный Лось

Ответить

Дыня

Сложный
3

Пизда тебе)))0)0

Ответить

badResistor

Сложный
0

Сообщение удалено

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Костя Васильев

Сложный
–2

Порвал лося 

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Костя Васильев

Уютный
–1

Геюга. Рвешься как девочка, ничтожное животное

Ответить

Енот Волшебный

1

Главврач вышел в окно две недели назад.

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Последовательный единорожек88

0

Ничего удивительного. Лежал в стационаре, запахло дико проводкой, я ахуел, помчался на пост - меня за плечо берут и говорят: "Не волнуйся, тебе показалось, иди спать" Я ахуел ещё больше, спрятался в проем у поста(там не видно сестрам, если кто есть) и подслушиваю. Подходит то ли смена, то ли хз кто. Пост ей обьяляет:"Щяс мастерхуйястер лестницу найдет и всепочинит, пожарных не смей вызывать, будет кто спрашивать отвечай что кажется."

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badResistor

Последовательный
1

по описанию выглядит, что вы какой-то проем между шкафом забились чтобы подслушать... Простите, уважаемый, вы с чем лежали и как рубашку сняли?)

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Последовательный единорожек88

badResistor
0

С твоим отчимом, уточки ему в шкафу менял

Ответить

Scentedcreatorfan

0

Лол, я почти каждый день проезжаю на велике мимо этой больницы, даже не знал, что там лежат с короной. Хотя количество скорых и медики в химзащите как бы намекали..

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Egor K

0

напоминает пункт назначения 

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Павел Деревянкин

–1

Сгорел на работе

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