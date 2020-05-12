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Эвакуированы около 150 человек.
В петербургской больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошел пожар утром 12 мая.
РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о пяти погибших. Эту же информацию подтверждает ТАСС. По данным информагентства, погибли пять пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ.
Пожар произошёл на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Возможной причиной пожара стал воспламенившийся аппарат ИВЛ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РИА «Новостям» сообщили в МЧС, что эвакуированы около 150 человек. Возгорание локализовано, выясняются причины возгорания.
Не пожар, а повышение температуры
И конечно эти пять погибших не попадут в статистику по ковиду , ведь умерли они не от него
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Сложный Женя
А Лосей?
Сложный Женя
Что за что минус я не понимаю @Изолированный Лось
Ничего удивительного. Лежал в стационаре, запахло дико проводкой, я ахуел, помчался на пост - меня за плечо берут и говорят: "Не волнуйся, тебе показалось, иди спать" Я ахуел ещё больше, спрятался в проем у поста(там не видно сестрам, если кто есть) и подслушиваю. Подходит то ли смена, то ли хз кто. Пост ей обьяляет:"Щяс мастерхуйястер лестницу найдет и всепочинит, пожарных не смей вызывать, будет кто спрашивать отвечай что кажется."
по описанию выглядит, что вы какой-то проем между шкафом забились чтобы подслушать... Простите, уважаемый, вы с чем лежали и как рубашку сняли?)
Лол, я почти каждый день проезжаю на велике мимо этой больницы, даже не знал, что там лежат с короной. Хотя количество скорых и медики в химзащите как бы намекали..