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Новости
Алексей Боржонов
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Оператор «Госуслуг» объяснил сбой после обращения Путина тестированием нагрузок Материал редакции

В понедельник президент пообещал прямые выплаты семьям с детьми — вскоре после этого сайт упал.

11 комментариев
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«РТ Лабс», оператор сайта «Госуслуг», объяснила сбой в работе 11 мая тестированием нагрузок. Об этом компания сообщила РИА «Новостям».

Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме.

«РТ Лабс»
оператор сайта «Госуслуг»

О сбое в работе «Госуслуг» рассказали пользователи соцсетей. Он произошёл вскоре после обращения Владимира Путина, в котором он анонсировал прямые выплаты семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей.

При этом президент отметил, что обратиться за помощью можно будет с 12 мая — либо через Госуслуги, либо через отделения Пенсионного фонда.

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#новости #путин #сбои

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11 комментариев
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badResistor

9

А, т.е. гос портал за тучу лет до не тестировал себя на предмет лагов, а тут такой раз и сразу тесты проводить. Но нет он не упал конечно. 
Как можно верить этим управленцам, которые в банальных вещах не могут сказать правду. Патологические вруны?

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Yuri Miller

badResistor
0

А как ты протестируешь 10-20 миллионов одновременных обращений? Это какая тест-система нужна?

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Дыня

4

Нагрузочное тестирование в момент обращения президента? Посреди рабочего дня? На федеральном сайте?

Понятно, что это неправда, но раз они так утверждают, хочется у «РТ Лабс» спросить - вы долбоёбы?

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redmadkit

Дыня
2

*посреди выходного

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Dmitry Sursin

3

Ну хоть не Коварный Запад виноват, а то я уж подумал что немцы с поляками не дают 10К на ребёнка. 

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Роман Манаев

0

Народ бросился оформлять обещанные плюшки.

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Роман Березовский

0

До сих пор тестируют

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Антон Т

0

Господи, откуда у них такая патологическая боязнь признавать проблемы у себя?
Зачем выдумывать эти охуительные истории?
Что случится если РТ Лабс скажет что сайт был не готов к такому наплыву посетителей?

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Политический паркур

Антон
0

Чирик строгача и дело с концом

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Yuri Miller

Антон
0

Госуслуги это же электронное правительство. Неудивительно. Не справляется обычное, не справилось и электронное. Слишком высокий спрос. Типа "они вам не дали и мы вам подавно не дадим"

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Yuri Miller

0

Естественная дедос атака) Спровоцированная президентом. Президент - главный русский хакер. Он даже компьютером пользоваться не умеет, а всё равно хакнул Госуслуги) Великий Русский Хакер Владимир Путин. Хакнул и демократию в том числе, и разделение властей. Конституцию хакнул вообще за месяц. Крутой хакер, вообще coolhaz

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