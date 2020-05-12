В понедельник президент пообещал прямые выплаты семьям с детьми — вскоре после этого сайт упал.

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«РТ Лабс», оператор сайта «Госуслуг», объяснила сбой в работе 11 мая тестированием нагрузок. Об этом компания сообщила РИА «Новостям».

Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме. «РТ Лабс» оператор сайта «Госуслуг»

О сбое в работе «Госуслуг» рассказали пользователи соцсетей. Он произошёл вскоре после обращения Владимира Путина, в котором он анонсировал прямые выплаты семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей.