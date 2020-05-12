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В понедельник президент пообещал прямые выплаты семьям с детьми — вскоре после этого сайт упал.
«РТ Лабс», оператор сайта «Госуслуг», объяснила сбой в работе 11 мая тестированием нагрузок. Об этом компания сообщила РИА «Новостям».
О сбое в работе «Госуслуг» рассказали пользователи соцсетей. Он произошёл вскоре после обращения Владимира Путина, в котором он анонсировал прямые выплаты семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей.
При этом президент отметил, что обратиться за помощью можно будет с 12 мая — либо через Госуслуги, либо через отделения Пенсионного фонда.
А, т.е. гос портал за тучу лет до не тестировал себя на предмет лагов, а тут такой раз и сразу тесты проводить. Но нет он не упал конечно.
Как можно верить этим управленцам, которые в банальных вещах не могут сказать правду. Патологические вруны?
А как ты протестируешь 10-20 миллионов одновременных обращений? Это какая тест-система нужна?
Нагрузочное тестирование в момент обращения президента? Посреди рабочего дня? На федеральном сайте?
Понятно, что это неправда, но раз они так утверждают, хочется у «РТ Лабс» спросить - вы долбоёбы?
Ну хоть не Коварный Запад виноват, а то я уж подумал что немцы с поляками не дают 10К на ребёнка.
Господи, откуда у них такая патологическая боязнь признавать проблемы у себя?
Зачем выдумывать эти охуительные истории?
Что случится если РТ Лабс скажет что сайт был не готов к такому наплыву посетителей?
Госуслуги это же электронное правительство. Неудивительно. Не справляется обычное, не справилось и электронное. Слишком высокий спрос. Типа "они вам не дали и мы вам подавно не дадим"
Естественная дедос атака) Спровоцированная президентом. Президент - главный русский хакер. Он даже компьютером пользоваться не умеет, а всё равно хакнул Госуслуги) Великий Русский Хакер Владимир Путин. Хакнул и демократию в том числе, и разделение властей. Конституцию хакнул вообще за месяц. Крутой хакер, вообще coolhaz