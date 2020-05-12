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Алексей Боржонов
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«Если кого-то арестуют, то прошу, чтобы это был только я»: Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей Материал редакции

Предприятию не разрешили возобновить работу из-за ограничений, введённых на фоне пандемии.

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Илон Маск объявил о возобновлении работы завода Tesla в округе Аламида (штат Калифорния), несмотря на запрет властей. Об этом он написал в твиттере.

Маск заявил, что будет сам находиться на заводе и попросил арестовать его, если власти собираются кого-либо арестовывать.

Сегодня Tesla возобновляет работу, несмотря на запрет округа Аламида. Я буду на заводе вместе со всеми. Если кого-то арестуют, то прошу, чтобы это был только я.

Илон Маск
глава Tesla

В Калифорнии предприятиям, которые закрылись из-за распространения Covid-19, разрешили возобновить работу с 7 мая. При этом власти штата уточнили, что органы местного самоуправления могут продлить запреты.

В округе Аламида ограничения действуют до конца мая. Местные власти заявили, что Tesla не попадает под критерии, разрешающие предприятию возобновить работу.

В ответ на это Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат. Он назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу, а также объявил, что компания подаст иск к округу.

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Местные власти заявили, что Tesla не попадает под критерии, разрешающие предприятию возобновить…
tjournal.ru

#новости #covid19 #илонмаск

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Гладкий Илья

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Попробовал бы он в России пригрозить

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Гладкий Илья

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А тем более пойти в суд против власти

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Yuri Miller

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No problem) Думаю, арестуют и выпорют показательно, что мало не покажется.

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