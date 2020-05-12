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Предприятию не разрешили возобновить работу из-за ограничений, введённых на фоне пандемии.
Илон Маск объявил о возобновлении работы завода Tesla в округе Аламида (штат Калифорния), несмотря на запрет властей. Об этом он написал в твиттере.
Маск заявил, что будет сам находиться на заводе и попросил арестовать его, если власти собираются кого-либо арестовывать.
В Калифорнии предприятиям, которые закрылись из-за распространения Covid-19, разрешили возобновить работу с 7 мая. При этом власти штата уточнили, что органы местного самоуправления могут продлить запреты.
В округе Аламида ограничения действуют до конца мая. Местные власти заявили, что Tesla не попадает под критерии, разрешающие предприятию возобновить работу.
В ответ на это Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат. Он назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу, а также объявил, что компания подаст иск к округу.