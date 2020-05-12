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Алексей Боржонов
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Онлайн-кинотеатры попросили Минкомсвязи не ограничивать их трафик даже при повышенной нагрузке на сеть Материал редакции

Также они предложили создать «чёрный список» для ресурсов с пиратским контентом.

19 комментариев
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Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr, попросила Минкомсвязи не ограничивать их трафик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. Его отправку изданию подтвердил Гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

  • Онлайн-кинотеатры утверждают, что пока проблем с доставкой контента нет, но в будущем операторы могут начать ограничивать трафик для видеоконтента;

  • Они попросили внести в «белый список» телеканалы первого и второго мультиплексов, а также онлайн-кинотеатры;
  • Кроме того, предлагается создать «чёрный список», куда войдут пиратские сайты, ещё не заблокированные Роскомнадзором. По данным Mediascop, в условиях самоиозоляции их популярность выросла;
  • Для формирования перечня пиратских сайтов «Интернет-видео» предлагает использовать реестр нарушений, созданный в рамках антипиратского меморандума;

  • Опрошенные «Коммерсантом» операторы не поддержали идею онлайн-кинотеатров. В «Мегафоне», например, считают, что «появление любых надзаконных списков может привести к дискриминации и злоупотреблениям».

В начале апреля российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с просьбой снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Такие меры объяснили возросшей нагрузкой на сеть в условиях введённого режима самоизоляции и «нерабочих дней».

Позже в Минкомсвязи рассказали, что «Яндекс», Mail.ru Group и другие компании согласились ограничить качество онлайн-видео из-за нагрузок на сеть. Подтверждения этой информации от самих компаний не последовало.

В марте российские операторы заявляли TJ, что готовы к увеличению нагрузок на сеть. Перед этим Netflix, YouTube и другие стриминг-сервисы согласились на предложение Еврокомиссии урезать качество видео в период пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса выросла нагрузка на соцсети и…
19 марта Еврокомиссия предложила Netflix и другим стримингам урезать качество видео, чтобы снизить…
tjournal.ru

#новости #минкомсвязи

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19 комментариев
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Vladimir Medvedev

14

Все поняли, что в России нельзя честно заработать, только манипуляциями с GR. Подкинул взятку в роскомпозор - получил белый список, подкинул сенаторам, получил гос поддержку. Частный бизнес в экстазе сливается с государством.

К чему это приведет - понятно. Качество услуг говно, эффективность ниже плинтуса.

Тут надо напомнить, что до пандемии эти иви, окко, амедиа и остальное сборище говноедов уже пытались пробить закон об ограничении нетфликаса и других западных сервисов.

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Yuri Miller

Vladimir
3

Цены выше нетфликса

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Pavel Melikhov

Yuri
9

Это кстати да, и все мы помним как ИП выходила у пиратов в 1080р а у амедии 480 ещё и серваки упали

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Упрямый йожык

5

Кроме того, предлагается создать «чёрный список», куда войдут пиратские сайты, ещё не заблокированные Роскомнадзором

То есть, онлайн-кинотеатры хотят получить право на блокировку? А у вас там ничего не отвалится? 
Радует, что в этом списке желающих заблокировать свой анус нет Кинопоиска.

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Mmmax

Упрямый
3

щас бы за ресурс монополиста, который выдачу формирует, переживать

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Упрямый йожык

Mmmax
1

Мне Кинопоиск симпатичен чуть более других просто, потому что покупает интересные сериалы.

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Vladimir Medvedev

Упрямый
2

Зато он дико глючит и поддержка работает в стиле - «ой, отвалилось... проверьте, точно? ну тогда жаль». Я давно не встречал нигде такого ответа.

Например, в какой то момент на телефоне черный экран без звука и это нормальная проблема для них. Причем трейлеры ок показывает, но не фильмы.

Еще одна странная фитча – если ты скачал фильм/сериал заранее, но интернета у тебя сейчас нет, то ты его не посмотришь, пока не переведешь телефон в авиарежим (это вообще не очевидный прием). Т.е. скачиваешь, чтобы глянуть офылайн, а когда оффлайн он тупо не показывает, как будто ничего не скачал. (Это было у меня месяца два назад, с тех пор кинопоиском не пользовался).

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Длинный волк

Vladimir
0

каеф

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Mmmax

Упрямый
1

Имеешь право,
но о других сайтах ты не узнаешь. потому что их нет в выдаче и вообще, их просто засудят за отдаленное созвучие с выкупленным ресурсом Яндекса.

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Николай Западный

3

Я готов платить за кино, но не за то говно что на их сайтах годичной давности!

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Mmmax

Николай
0

С другой стороны, любители русского кино должны страдать максимально

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Andrey Alyushin

0

А чего они в статье приравнивают пиратский к бесплатному?
Есть много сайтов пиратских на которых также есть платная подписка, а тот же видеобокс нужно ежиноразово купить на андройд

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Упрямый йожык

Andrey
2

Видеобокс можно и не покупать, но тогда получишь двойную порцию рекламы АЗИНО ТРИ ТОПОРА. 

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Входной утюг

Andrey
0

Это не делает контент представленный на сайте легальным.

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Andrey Alyushin

Входной
1

а как одно суждение следует из другого?
Я к тому, что люди платят за подписки на пиратских ресурсах, люди платят за пиратские пакеты iptv, и не только потому что там дешевле, но и потому что там, например,просто удобней приложения для смарт тв и андройда.
Да и сам подход, вот у меня есть подписка hd, но даже за доп. плату я не могу посмотреть фильмы из топ250 - Леон, Большого куша, Отступников, Дня Сурка и других там просто нет, это разве нормальный подход?

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Входной утюг

Andrey
0

Я ничего не понял, но уже то, что ты оплачиваешь что-то на пиратском ресурсе - уже - ненормальный подход

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Транспортный единорожек88

0

Чёрный доминирует 

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rossoshmap

0

Вовремя

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Искусственный пистолет

0

Чем им так торренты помешали?

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