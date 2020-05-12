Прямой эфир
Также они предложили создать «чёрный список» для ресурсов с пиратским контентом.
Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr, попросила Минкомсвязи не ограничивать их трафик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. Его отправку изданию подтвердил Гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Онлайн-кинотеатры утверждают, что пока проблем с доставкой контента нет, но в будущем операторы могут начать ограничивать трафик для видеоконтента;
Опрошенные «Коммерсантом» операторы не поддержали идею онлайн-кинотеатров. В «Мегафоне», например, считают, что «появление любых надзаконных списков может привести к дискриминации и злоупотреблениям».
В начале апреля российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с просьбой снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Такие меры объяснили возросшей нагрузкой на сеть в условиях введённого режима самоизоляции и «нерабочих дней».
Позже в Минкомсвязи рассказали, что «Яндекс», Mail.ru Group и другие компании согласились ограничить качество онлайн-видео из-за нагрузок на сеть. Подтверждения этой информации от самих компаний не последовало.
В марте российские операторы заявляли TJ, что готовы к увеличению нагрузок на сеть. Перед этим Netflix, YouTube и другие стриминг-сервисы согласились на предложение Еврокомиссии урезать качество видео в период пандемии коронавируса.
Все поняли, что в России нельзя честно заработать, только манипуляциями с GR. Подкинул взятку в роскомпозор - получил белый список, подкинул сенаторам, получил гос поддержку. Частный бизнес в экстазе сливается с государством.
К чему это приведет - понятно. Качество услуг говно, эффективность ниже плинтуса.
Тут надо напомнить, что до пандемии эти иви, окко, амедиа и остальное сборище говноедов уже пытались пробить закон об ограничении нетфликаса и других западных сервисов.
Цены выше нетфликса
Это кстати да, и все мы помним как ИП выходила у пиратов в 1080р а у амедии 480 ещё и серваки упали
Кроме того, предлагается создать «чёрный список», куда войдут пиратские сайты, ещё не заблокированные Роскомнадзором
То есть, онлайн-кинотеатры хотят получить право на блокировку? А у вас там ничего не отвалится?
Радует, что в этом списке желающих заблокировать свой анус нет Кинопоиска.
Мне Кинопоиск симпатичен чуть более других просто, потому что покупает интересные сериалы.
Зато он дико глючит и поддержка работает в стиле - «ой, отвалилось... проверьте, точно? ну тогда жаль». Я давно не встречал нигде такого ответа.
Например, в какой то момент на телефоне черный экран без звука и это нормальная проблема для них. Причем трейлеры ок показывает, но не фильмы.
Еще одна странная фитча – если ты скачал фильм/сериал заранее, но интернета у тебя сейчас нет, то ты его не посмотришь, пока не переведешь телефон в авиарежим (это вообще не очевидный прием). Т.е. скачиваешь, чтобы глянуть офылайн, а когда оффлайн он тупо не показывает, как будто ничего не скачал. (Это было у меня месяца два назад, с тех пор кинопоиском не пользовался).
Я готов платить за кино, но не за то говно что на их сайтах годичной давности!
А чего они в статье приравнивают пиратский к бесплатному?
Есть много сайтов пиратских на которых также есть платная подписка, а тот же видеобокс нужно ежиноразово купить на андройд
Видеобокс можно и не покупать, но тогда получишь двойную порцию рекламы АЗИНО ТРИ ТОПОРА.
Это не делает контент представленный на сайте легальным.
а как одно суждение следует из другого?
Я к тому, что люди платят за подписки на пиратских ресурсах, люди платят за пиратские пакеты iptv, и не только потому что там дешевле, но и потому что там, например,просто удобней приложения для смарт тв и андройда.
Да и сам подход, вот у меня есть подписка hd, но даже за доп. плату я не могу посмотреть фильмы из топ250 - Леон, Большого куша, Отступников, Дня Сурка и других там просто нет, это разве нормальный подход?
Я ничего не понял, но уже то, что ты оплачиваешь что-то на пиратском ресурсе - уже - ненормальный подход