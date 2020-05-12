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Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 10 899 случаев заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 230 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 107 человек, 3711 — выздоровели.

55 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 230 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки выявили 10 899 случаев заболевания, 107 человек умерли, 3711 — выздоровели.

За всё время в стране 232 243 случаев заболевания. 43 512 человек выздоровели, 2116 — умерли.

Таким образом, Россия в текущий момент входит в тройку по числу заболевших в мире. Но другие государства, входящие в топ-5, ещё не публиковали данные о заболевших за 12 мая.

По данным Worldometers, она теперь занимает третье место после США и Испании. По статистике университета Джонса Хопкинса (новые данные России к моменту публикации заметки туда ещё не внесли), страна займёт второе место.

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 120 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 22 тысяч), на третьем — Петербург (больше 8 тысяч).

Динамика заболеваемости в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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55 комментариев
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Andrey Mitrofanov

40

Вот и спад пошёл, стоило только выступить президенту.

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Футбольный Артем

Andrey
7

Говорят, это все-таки подействовал объезд попа по мкаду, договорился с начальством

Ответить

Новый Орзэмэс

Футбольный
2

Не, это Сталин помог. Воронежу, по крайней мере.
https://moe-online.ru/news/city/1063950

Ответить

Художественный Петя

Футбольный
1

Вирус вирусом, а магический щит ещё никто не пробивал! 

Ответить

Maxim Semenov

Andrey
1

где спад?

Ответить

Тимур Гимадиев

Maxim
3

Я могу ошибаться, но это же не показательный график. Здесь общее количество. Даже если завтра заболеет один человек, график все равно увеличится. Нужно смотреть не общее количество, а соотношение по дням.

Ответить

Nikita Resh

Maxim
0

Сообщение удалено либералом

Ответить

Художественный Петя

28

 В доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса — заразились 120 человек

Смоленская область - 9 

))))00

В доме престарелых под Смоленском выявили…
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области выявили вспышку…
tjournal.ru
Ответить

Evgenii Evgenii

Художественный
14

Классика ру подсчетов, про якутян вахтовиков уже все забыли.

Ответить

Дыня

Художественный
8

Ага. У меня знакомая в одном из крупных городов из списка, где стабильно одно и то же число, не может найти ни одну клинику, где можно сдать на коронавирус, даже просто так взять приехать и сдать ЗА ДЕНЬГИ БЛЯТЬ. Везде только по направлению принимают, а терапевт будто умышленно не дает никаких направлений, мол, "чето у вас не похоже на корону то епта". Хотя у нее все симптомы.

Ответить

Иван

Дыня
–6

Ну если "знакомая", да и еще и в "одном из крупных городов", то поверим тебе, конечно.

Ответить

Дыня

Иван
4

Да мне как то плевать веришь ты или нет

Ответить

Дмитрий Новик

Дыня
1

Странно. В Челябинске платно можно сдать без проблем, но типа без проявления симптомов. Платно идут к терапевту в этой же клинике, он направляет на тест. 

Ответить

Владимир Климов

Художественный
2

ну дак они в завтрашнюю должны попасть или ещё позже

Ответить

Dmitry Shiryaev

Владимир
1

В позавчерашнюю скорее

Ответить

Трудный цвет

Художественный
0

Вчерашние посмотри.

Ответить

Сергей Сергеев

17

"предсказуемый и заебавший всех комментарий"

Ответить

Dmitry Sursin

15

Моя ставка сыграла.
P.s. Кто нибудь знает где бутылку взять? А то одной уже мало.

Ответить

Срочный украинец

Dmitry
1

Back in USSR

Ответить

Dmitry Sursin

Срочный
1

Сорян, в утопии не верю(по крайне мере ещё лет 100) Лучше найди мне 10-литровую, а то только 5-литровые продаются. 

Ответить

Юрий Набоков

6

https://i.imgur.com/3dzfUZp.png
это не смешно уже

Ответить

Иван Алексеев

Юрий
1

Я тоже который день это замечаю, 97-99. У Кондратьева видимо инфаркт случится, если будет +100 в день. 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

2

Я не могу понять, в Питере уже третью неделю фиксируют в среднем 300 заболевших, но выздоравливает в Среднем меньше 100 человек, при этом почти никто не умирает. Куда исчезают остальные? 

Ответить

Входной утюг

Vitaliy
12

Заражаются внебольничной пневмонией и умирают

Ответить

Andrey Alyushin

Vitaliy
3

они болеют)
попавший в статистику 12 мая человек "выздоровит"  примерно к 5-10 июня  с учетом 2х недель болезни и времени на обработку повторных тестов на вирус.

Ответить

Arthur Petrosyan

Vitaliy
2

Телепортируют в параллельную реальность

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Vitaliy
2

походу в нарнию...

Ответить

Maxim Semenov

Vitaliy
2

3-4 недели нужно на выздоровление. Это не недельный грипп.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Maxim
0

А ряд пациентов за 10 дней выздоравливает. А кто-то просто три дня температурит и показывает потом отрицательный тест. 3-4 недели, ага.

Ответить

Насущные Проблемы

Vitaliy
1

Падают из окон.

Ответить

Внимательный клуб

4

Ну а вы что хотели?

Внебольничная пневмония это вам не коронавирус! Просто так случилось, случайно, что уже пару месяцев очень много пневмонии по стране, никакой связи

Ответить

Антон Т

Внимательный
0
Ответить

Внимательный клуб

Антон
0

Конечно же, нельзя путать. Каждый год в мае хуячит эпидемия на десятки тысяч больных пневмонией.

Ответить

new romantics

3

на весь питер 450 тестов выдают или как

Ответить

Dmitry Shiryaev

new
0

они просто прикладывают результаты в почте - видимо, каждый день упираются в максимальный размер приложения)

Ответить

Влад Мурыгин

0

Фуххх... Хорошо, что кончилась нерабочая неделя и начался спад.

Ответить

Срочный украинец

Влад
6

Я пошёл на шашлыки в парк

Ответить

Arthur N

2

Уже даже неинтересно следить.

Ответить

Coronadoden

2

Похоже на сезонный гриб

Ответить

Maksytoff

1

Теперь и на шашлычки можно)

Ответить

Polina Malahova

1

В Москве хоть стабильность.

Ответить

Kak krot karatal

Polina
0

Ну как стабильность, на тысячу меньше чем вчера, видимо Собянин тоже не хочет последним из изоляции выходить)

Ответить

Кирилл Кравец

0

Все идёт по плану

Ответить

Иван Алексеев

Кирилл
1

Эх, вот бы нас так государство охраняло, как Летов свою "гражданку". 

Ответить

web-watcher

0

СМИ пишут, что РФ вышла на 2 место по кол-ву зараженных, но Worldmeters показывает, что это не так на данный момент.

Ответить

Evgenii Evgenii

web-watcher
1

потому-что считают Испанию по разному(по другим на данных у них около 220+), с Францией также было, когда пару дней с какими-то данными не могли разобраться.
Через 4-5 дней будем точно вторые. Серебро!

Ответить

Дмитрий Алексеевич

web-watcher
1

Бриташки сосатб

Ответить

Святозавр

0

Го гулять, пацаны

Ответить

Новый Орзэмэс

0

Так, ну что - на плато по заболеваемости вышли, дальше только вниз.

Ответить

Stanislav Martynov

0

Пора на работу, товарищи

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

Мне одному кажется странным, что в Питере одна и та же цифра мелькает не больше, не меньше 300? Хотя у нас самоизоляцией и не пахло. Народ толпами по улицам шнырял весь карантин

Ответить

Kirill Tokarev

r0manov
0

Было 400+ 2-3 раза уже

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Ожидаемо, вчерашние +120 от Смоленска, пропали хуй знает куда

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Nikita Rodionov

Dmitry
0

завтра жди

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Кинодрочер ТриТысячи

0

Стабильные 71 от Татарстана 

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