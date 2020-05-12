Прямой эфир
За сутки умерли 107 человек, 3711 — выздоровели.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 230 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки выявили 10 899 случаев заболевания, 107 человек умерли, 3711 — выздоровели.
За всё время в стране 232 243 случаев заболевания. 43 512 человек выздоровели, 2116 — умерли.
Таким образом, Россия в текущий момент входит в тройку по числу заболевших в мире. Но другие государства, входящие в топ-5, ещё не публиковали данные о заболевших за 12 мая.
По данным Worldometers, она теперь занимает третье место после США и Испании. По статистике университета Джонса Хопкинса (новые данные России к моменту публикации заметки туда ещё не внесли), страна займёт второе место.
Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 120 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 22 тысяч), на третьем — Петербург (больше 8 тысяч).
Вот и спад пошёл, стоило только выступить президенту.
Футбольный Артем
Говорят, это все-таки подействовал объезд попа по мкаду, договорился с начальством
Новый Орзэмэс
Не, это Сталин помог. Воронежу, по крайней мере.
https://moe-online.ru/news/city/1063950
где спад?
Я могу ошибаться, но это же не показательный график. Здесь общее количество. Даже если завтра заболеет один человек, график все равно увеличится. Нужно смотреть не общее количество, а соотношение по дням.
В доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса — заразились 120 человек
Смоленская область - 9
))))00
Классика ру подсчетов, про якутян вахтовиков уже все забыли.
Ага. У меня знакомая в одном из крупных городов из списка, где стабильно одно и то же число, не может найти ни одну клинику, где можно сдать на коронавирус, даже просто так взять приехать и сдать ЗА ДЕНЬГИ БЛЯТЬ. Везде только по направлению принимают, а терапевт будто умышленно не дает никаких направлений, мол, "чето у вас не похоже на корону то епта". Хотя у нее все симптомы.
Странно. В Челябинске платно можно сдать без проблем, но типа без проявления симптомов. Платно идут к терапевту в этой же клинике, он направляет на тест.
ну дак они в завтрашнюю должны попасть или ещё позже
Моя ставка сыграла.
P.s. Кто нибудь знает где бутылку взять? А то одной уже мало.
Срочный украинец
Back in USSR
Сорян, в утопии не верю(по крайне мере ещё лет 100) Лучше найди мне 10-литровую, а то только 5-литровые продаются.
https://i.imgur.com/3dzfUZp.png
это не смешно уже
Я тоже который день это замечаю, 97-99. У Кондратьева видимо инфаркт случится, если будет +100 в день.
Я не могу понять, в Питере уже третью неделю фиксируют в среднем 300 заболевших, но выздоравливает в Среднем меньше 100 человек, при этом почти никто не умирает. Куда исчезают остальные?
они болеют)
попавший в статистику 12 мая человек "выздоровит" примерно к 5-10 июня с учетом 2х недель болезни и времени на обработку повторных тестов на вирус.
3-4 недели нужно на выздоровление. Это не недельный грипп.
А ряд пациентов за 10 дней выздоравливает. А кто-то просто три дня температурит и показывает потом отрицательный тест. 3-4 недели, ага.
Внимательный клуб
Конечно же, нельзя путать. Каждый год в мае хуячит эпидемия на десятки тысяч больных пневмонией.
на весь питер 450 тестов выдают или как
они просто прикладывают результаты в почте - видимо, каждый день упираются в максимальный размер приложения)
Фуххх... Хорошо, что кончилась нерабочая неделя и начался спад.
В Москве хоть стабильность.
Ну как стабильность, на тысячу меньше чем вчера, видимо Собянин тоже не хочет последним из изоляции выходить)
Все идёт по плану
Эх, вот бы нас так государство охраняло, как Летов свою "гражданку".
СМИ пишут, что РФ вышла на 2 место по кол-ву зараженных, но Worldmeters показывает, что это не так на данный момент.
потому-что считают Испанию по разному(по другим на данных у них около 220+), с Францией также было, когда пару дней с какими-то данными не могли разобраться.
Через 4-5 дней будем точно вторые. Серебро!
Мне одному кажется странным, что в Питере одна и та же цифра мелькает не больше, не меньше 300? Хотя у нас самоизоляцией и не пахло. Народ толпами по улицам шнырял весь карантин
Ожидаемо, вчерашние +120 от Смоленска, пропали хуй знает куда