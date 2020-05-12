За сутки умерли 107 человек, 3711 — выздоровели.

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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 230 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки выявили 10 899 случаев заболевания, 107 человек умерли, 3711 — выздоровели.

За всё время в стране 232 243 случаев заболевания. 43 512 человек выздоровели, 2116 — умерли.

Таким образом, Россия в текущий момент входит в тройку по числу заболевших в мире. Но другие государства, входящие в топ-5, ещё не публиковали данные о заболевших за 12 мая.

По данным Worldometers, она теперь занимает третье место после США и Испании. По статистике университета Джонса Хопкинса (новые данные России к моменту публикации заметки туда ещё не внесли), страна займёт второе место.

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 120 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 22 тысяч), на третьем — Петербург (больше 8 тысяч).