Прямой эфир
Документ также вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты предлагают изменить понятие «оскорбление», им будет считаться «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность, форме». Штраф за такое оскорбление предлагают увеличить с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч.
Авторы документа предложили отнести оскорбления в интернете к публичными. За это граждан предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-10 тысяч, юридических лиц — на 200-700 тысяч. Депутаты также предлагают наказывать должностных и юридических лиц за «непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информаци или интернете».
Законопроект вводит наказание за оскорбление также для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.
О том, что депутаты Госдумы составили такой документ, стало известно 29 апреля. Тогда единорос Александр Хинштейн назвал интернет «максимальной публичностью» — так он обосновал приравнивание оскорблений в интернете к публичным. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, высказав ряд замечаний — там посчитали дополнение определения оскорбления словами «иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность» «неопределённым и избыточным».
10 декабря 2019 года Путин согласился с идеей о наказании чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан. «Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, ещё хамит, людей оскорбляет, ему там не место», — заявил он. В январе 2020 года президент поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Предложения должны представить ему к 1 июля.
Авторы закона пидорасы и долбаебы
Длинный волк
интересно, а если потом писать так п**орасы и дол***бы, прокатит? или тоже оскорбление, на основании предположений о пошатанной нравственности?)
Когда в сети станет нельзя писать плохо, снова оживут советские анекдоты:
В одной из московских школ учительница спрашивает учеников:
— Где в мире живут самые счастливые дети?
— В Советском Союзе, отвечают все в один голос.
— Где у детей есть все, чего они хотят?
— В Советском Союзе!
— Где дети растут здоровыми, веселыми и уверенными в своем будущем?
— В Советском Союзе!
Неожиданно учительница прерывает урок, потому что услышала плач. Плачет одна из девочек, Верочка.
— Почему ты плачешь, Верочка?
— Я хочу жить в Советском Союзе.
За счет ТЖ можно пополнить федеральные резервы роисии на много лет вперед. Чтобы лежали а кащей над ними чахнул
Пока ещё можно, дыня, ты пидор
Но по тв и оскорблять украинцев надеюсь можно будет?
Навального тоже можно
Упомянутого же
Назрела проблема, которую решает этот закон?
Не назрела, она всегда была - крайне низкий уровень публичного дискурса в России.
Вообще, довольно смешно смотреть, как попытки бороться с оскорблениями выдают за ущемление свободы слова. Классики либерализма охуели бы от такого понимания свободы слова.
Ты еблан
Гуляй, рванина, пока закон не приняли))
А приняли бы уже - написал бы щас заяву?
Мне от оскорблений в интернетах было обидно первые лет 5 пребывания в нём.
Но ради лулзов и генерации анальных канонад - почему бы нет? Полыхание быдлоты это же прекрасно. Оно делает мир светлее и теплее. Можно даже запилить какой-нибудь автоматизированный сервис подачи заяв на оскорбления, с отслеживанием статуса заяв. Будет весело.
Понятно, кароч. Ты не только маленьких девочек любишь, но ещё и жизнью обижен сильно.
Срочный украинец
Это интернет. Первое правило интернета: тут нахуй могут послать.
Утибоземой)
Развитый нос
Чтоб всяких блогеров заткнуть. Тот же Варламов вечно хуями кроет, как депутатов, так и губеров
Блогеры, не могущие изъясняться иначе, как оскорблениями - это такая потеря для российского медиапространства, что словами не передать(((
Старательный Данила
Особенно с такой ублюдочной модерацией
Входной утюг
во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени
в каждом городе есть свой товарищ майор, который для галочки и для палочки с радостью посадит тебя на бутылку
А кто такая эта "Общественная нравственность"? Чем она меряется? Пудом проклятий на кубический аршин?
Вы все пидоры
Срочный украинец
Извини, но ты заебал даже меня. Уйди в закат.
Не бездействуют смотрю. В этом году это какой уже закон о штрафах? Штраф за неоплату ни одного штрафа в этом году уже был? Вы оштрафованы за то, что не совершили АП в этом году, за это нате штраф.
Читал, что Россия в топе по доле населения, пользующегося впн. Время поставить новые рекорды!
Входной утюг
Цыплухин лично сольёт все твои адреса, под которыми ты заходил, лол
Да правильно всё. Менее токсичными станут все в интернете. Пусть и моралфажничаю, но реально тошнит от уровня грязи от людей.
Длинный волк
Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось. Это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.
Срочный украинец
А ты неблудишь? Не клон?
Как там было, если кто-то целый день рассказывает о нравственности, у него есть домашняя порностудия с несовершеннолетними актрисами
Западный танк88
Это как с латентными геями)
На но то реальный случай. Какой-то депутат спалился с несовершеннолетними актрисами
Вот тебе и Юрьев день.
Я стоял и смотрел, как ветер рвет
Венки с твоей головы.
А один из нас сделал рыцарский жест -
Пой песню, пой...
Теперь он стал золотом в списке святых,
Он твой новый последний герой.
Говорили, что следующим должен быть я -
Прости меня, но будет кто-то другой.
Незнакомка с Татьяной торгуют собой
В тени твоего креста,
Благодаря за право на труд;
А ты пой песню, пой...
Твой певец исчез в глубине твоих руд,
Резная клетка пуста.
Говорили, что я в претендентах на трон -
Прости меня, там будет кто-то другой.
В небесах из картона летят огни,
Унося наших девушек прочь.
Анубис манит тебя левой рукой,
А ты пой, не умолкай...
Обожженный матрос с берегов Ориона
Принят сыном полка.
Ты считала, что это был я
Той ночью -
Прости меня, но это был кто-то другой.
Но когда семь звезд над твоей головой
Станут багряным серпом,
И пьяный охотник выпустит псов
На просторы твоей пустоты,
Я вспомню всех, кто красивей тебя,
Умнее тебя, лучше тебя;
Но кто из них шел по битым стеклам
Так же грациозно, как ты?
Скоро Юрьев день, и все больше свечей
У заброшенных царских врат.
Только жги их, не жги, они тебя не спасут -
Лучше пой песню, пой.
Вчера пионеры из монастыря
Принесли мне повестку на суд,
И сказали, что я буду в списке судей -
Не жди меня, там будет кто-то другой.
От угнанных в рабство я узнал про твой свет.
От синеглазых волков - про все твои чудеса.
В белом кружеве, на зеленой траве,
Заблудилась моя душа;
Заблудились мои глаза.
С берегов Ботичелли белым снегом в огонь,
С лебединых кораблей ласточкой - в тень.
Скоро Юрьев день,
И мы отправимся вверх -
Вверх по теченью.
//БГ
Не школьника, а его мамку.
Если пройдёт, то в моем городе будет новая волна судебных дел "местный атаман подаёт в суд на всех". Он и так два раза судился, потому что его в группах города троллят, а так вообще разойдется