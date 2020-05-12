Документ также вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

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В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают изменить понятие «оскорбление», им будет считаться «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность, форме». Штраф за такое оскорбление предлагают увеличить с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч.

Авторы документа предложили отнести оскорбления в интернете к публичными. За это граждан предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-10 тысяч, юридических лиц — на 200-700 тысяч. Депутаты также предлагают наказывать должностных и юридических лиц за «непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информаци или интернете».

Законопроект вводит наказание за оскорбление также для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.

О том, что депутаты Госдумы составили такой документ, стало известно 29 апреля. Тогда единорос Александр Хинштейн назвал интернет «максимальной публичностью» — так он обосновал приравнивание оскорблений в интернете к публичным. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, высказав ряд замечаний — там посчитали дополнение определения оскорбления словами «иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность» «неопределённым и избыточным».