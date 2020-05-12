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Артём Мазанов
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В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным — со штрафом в 5-10 тысяч рублей Материал редакции

Документ также вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

81 комментарий
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В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают изменить понятие «оскорбление», им будет считаться «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность, форме». Штраф за такое оскорбление предлагают увеличить с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч.

Авторы документа предложили отнести оскорбления в интернете к публичными. За это граждан предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-10 тысяч, юридических лиц — на 200-700 тысяч. Депутаты также предлагают наказывать должностных и юридических лиц за «непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информаци или интернете».

Законопроект вводит наказание за оскорбление также для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.

О том, что депутаты Госдумы составили такой документ, стало известно 29 апреля. Тогда единорос Александр Хинштейн назвал интернет «максимальной публичностью» — так он обосновал приравнивание оскорблений в интернете к публичным. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, высказав ряд замечаний — там посчитали дополнение определения оскорбления словами «иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность» «неопределённым и избыточным».

10 декабря 2019 года Путин согласился с идеей о наказании чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан. «Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, ещё хамит, людей оскорбляет, ему там не место», — заявил он. В январе 2020 года президент поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Предложения должны представить ему к 1 июля.

#новости #право

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81 комментарий
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Атлант поправил плечи

48

Авторы закона пидорасы и долбаебы 

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Длинный волк

Атлант
0

интересно, а если потом писать так п**орасы и дол***бы, прокатит? или тоже оскорбление, на основании предположений о пошатанной нравственности?)

Ответить

Roman Roman

34

Когда в сети станет нельзя писать плохо, снова оживут советские анекдоты:

В одной из московских школ учительница спрашивает учеников:

— Где в мире живут самые счастливые дети?

— В Советском Союзе, отвечают все в один голос.

— Где у детей есть все, чего они хотят?

— В Советском Союзе!

— Где дети растут здоровыми, веселыми и уверенными в своем будущем?

— В Советском Союзе!

Неожиданно учительница прерывает урок, потому что услышала плач. Плачет одна из девочек, Верочка.

— Почему ты плачешь, Верочка?

— Я хочу жить в Советском Союзе.

Ответить

Дыня

11

За счет ТЖ можно пополнить федеральные резервы роисии на много лет вперед. Чтобы лежали а кащей над ними чахнул

Ответить

Артем Пучков

Дыня
6

Пока ещё можно, дыня, ты пидор

Ответить

Дыня

Артем
5

Да

Ответить

Старательный Данила

Дыня
8

Пизда

Ответить

Дыня

Старательный
5

Пидора ответ

Ответить

Старательный Данила

Дыня
0

Не Сергей

Ответить

FOX

8

Но по тв и оскорблять украинцев надеюсь можно будет?

Ответить

Артем Пучков

FOX
4

Навального тоже можно

Ответить

Artem 88

Артем
13

Ты хотел сказать ЭТОГО ГРАЖДАНИНА

Ответить

Andre Macareno

Artem
2

Упомянутого же

Ответить

Artem 88

Andre
0

«Этот фрукт» ещё. Там есть пул разрешённых никнеймов

Ответить

Андрей Балконский

Артем
0

«Тот, кого нельзя называть» попрошу

Ответить

Срочный украинец

6

Вопрос: "на-ху-я?"
Назрела проблема, которую решает этот закон?
Или кому-то надо показывать свою важность, но при этом не особо напрягаться?

Ответить

Артем Пучков

Срочный
13

Это начинает работать план по восстановлению экономики

Ответить

alexferman

Срочный
–4

Назрела проблема, которую решает этот закон?

Не назрела, она всегда была - крайне низкий уровень публичного дискурса в России.

Вообще, довольно смешно смотреть, как попытки бороться с оскорблениями выдают за ущемление свободы слова. Классики либерализма охуели бы от такого понимания свободы слова.

Ответить

Андрей Ионов

alexferman
4

Ты еблан

Ответить

alexferman

Андрей
1

Гуляй, рванина, пока закон не приняли))

Ответить

Уютный Багажник

alexferman
1

А приняли бы уже - написал бы щас заяву?

Ответить

alexferman

Уютный
0

Мне от оскорблений в интернетах было обидно первые лет 5 пребывания в нём.

Но ради лулзов и генерации анальных канонад - почему бы нет? Полыхание быдлоты это же прекрасно. Оно делает мир светлее и теплее. Можно даже запилить какой-нибудь автоматизированный сервис подачи заяв на оскорбления, с отслеживанием статуса заяв. Будет весело.

Ответить

Уютный Багажник

alexfer…
0

Понятно, кароч. Ты не только маленьких девочек любишь, но ещё и жизнью обижен сильно. 

Ответить

Срочный украинец

alexferman
3

Это интернет. Первое правило интернета: тут нахуй могут послать.

Ответить

alexferman

Срочный
–3

Утибоземой)

Ответить

infinity one

alexferman
0

Так ты съебешь или нет?

Ответить

Длинный волк

alexferman
0

обиженки всех мастей объединяйтесь)

Ответить

Развитый нос

Срочный
0

Чтоб всяких блогеров заткнуть. Тот же Варламов вечно хуями кроет, как депутатов, так и губеров

Ответить

alexferman

Развитый
–1

Блогеры, не могущие изъясняться иначе, как оскорблениями - это такая потеря для российского медиапространства, что словами не передать(((

Ответить

Художественный Петя

8

TJ community be like

Ответить

Старательный Данила

7

Пизда тижорналу

Ответить

Старательный Данила

Старательный
1

Особенно с такой ублюдочной модерацией 

Ответить

Входной утюг

Старательный
5

во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени

Ответить

Срочный украинец

Входной
5

*в другмо городе

Ответить

Виталий Ситников

Входной
1

в каждом городе есть свой товарищ майор, который для галочки и для палочки с радостью посадит тебя на бутылку

Ответить

Мальмезон I

6

А кто такая эта "Общественная нравственность"? Чем она меряется? Пудом проклятий на кубический аршин?

Ответить

Срочный украинец

Мальмезон
6

Меряется традиционными ценностями

Ответить

Артем Пучков

3

Вы все пидоры

Ответить

Артем Пучков

Артем
7

Где оплачивать

Ответить

LordChanka

Артем
1

Вы все помидоры

Бесплатно 

Ответить

Виновный танк88

–2

Получается россиян можно опускать по-полной, если ты сам не россиянин.  Удобно, терпилам так и надо)

Ответить

Срочный украинец

Виновный
3

Извини, но ты заебал даже меня. Уйди в закат.

Ответить

Старательный Данила

Срочный
0

В качалку

Ответить

Длинный волк

Старательный
0

бояру пить

Ответить

Артем Пучков

Виновный
1

А если россиянин, но живёшь в Европе?

Ответить

Yuri Miller

3

Не бездействуют смотрю. В этом году это какой уже закон о штрафах? Штраф за неоплату ни одного штрафа в этом году уже был? Вы оштрафованы за то, что не совершили АП в этом году, за это нате штраф.

Ответить

Roman Roman

1

Читал, что Россия в топе по доле населения, пользующегося впн. Время поставить новые рекорды!

Ответить

Входной утюг

Roman
4

Цыплухин лично сольёт все твои адреса, под которыми ты заходил, лол

Ответить

Енот Волшебный

Входной
1

Этот может крысёнышь.

Ответить

Саратовский шар

Roman
0

Ну до Ирана Турции и тд нам ещё надо дорасти думаю

Ответить

Срочный украинец

2

единорос Александр Хинштейн назвал интернет «максимальной публичностью»

улица более публичное место. Одна семейка в соседнем доме матюгается так, что даже я узнаю новые слова.

Ответить

сироп от щекотки

Срочный
1
Ответить

Жуткий супер_стар

2

Для депутата Госдумы день прожитых зря, если он что-нибудь не запретил, не ввёл новые штрафы и т.д.

Ответить

infinity one

Жуткий
0

Пидоры

Ответить

BadGuy

–2

Да правильно всё. Менее токсичными станут все в интернете. Пусть и моралфажничаю, но реально тошнит от уровня грязи от людей.

Ответить

BadGuy

BadGuy
1

дизлайкайте сколько хотите)) но иначе никак людей не воспитать))) диктатура иногда на пользу)))

Ответить

Енот Волшебный

BadGuy
0

Ыыы лол

Ответить

Срочный украинец

BadGuy
0

Живи тогда так

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Евгений Клочков

BadGuy
0

вы правда хотите доверить диктаторствовать ВОТ ЭТИМ? 

Ответить

Срочный украинец

BadGuy
0

Нет ничего грязней, чем моралофажство.

Ответить

Длинный волк

BadGuy
0

Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось. Это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.

Ответить

Западный танк88

1

Нравственность, нравственность, ещё больше нравственности 🔥🔥🔥

Ответить

Срочный украинец

Западный
1

А ты неблудишь? Не клон?

Ответить

Западный танк88

Срочный
1

Каждый день!

Ответить

Yuri Miller

Западный
1

Как там было, если кто-то целый день рассказывает о нравственности, у него есть домашняя порностудия с несовершеннолетними актрисами

Ответить

Западный танк88

Yuri
0

Это как с латентными геями) 

Ответить

Yuri Miller

Западный
0

На но то реальный случай. Какой-то депутат спалился с несовершеннолетними актрисами

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Yuri
0

Этот?
 https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/25/83626-nesovershennoletnie

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Пойманный с поличным за совращением подростков и съемки «фильмов для взрослых» оказался…
novayagazeta.ru
Ответить

Срочный украинец

Yuri
0

Этот?

Ответить

Ольга Семенова

1

Вот тебе и Юрьев день. 

Ответить

Тюляш Морской Котан

Ольга
1

Я стоял и смотрел, как ветер рвет

Венки с твоей головы.

А один из нас сделал рыцарский жест -

Пой песню, пой...

Теперь он стал золотом в списке святых,

Он твой новый последний герой.

Говорили, что следующим должен быть я -

Прости меня, но будет кто-то другой.

Незнакомка с Татьяной торгуют собой

В тени твоего креста,

Благодаря за право на труд;

А ты пой песню, пой...

Твой певец исчез в глубине твоих руд,

Резная клетка пуста.

Говорили, что я в претендентах на трон -

Прости меня, там будет кто-то другой.

В небесах из картона летят огни,

Унося наших девушек прочь.

Анубис манит тебя левой рукой,

А ты пой, не умолкай...

Обожженный матрос с берегов Ориона

Принят сыном полка.

Ты считала, что это был я

Той ночью -

Прости меня, но это был кто-то другой.

Но когда семь звезд над твоей головой

Станут багряным серпом,

И пьяный охотник выпустит псов

На просторы твоей пустоты,

Я вспомню всех, кто красивей тебя,

Умнее тебя, лучше тебя;

Но кто из них шел по битым стеклам

Так же грациозно, как ты?

Скоро Юрьев день, и все больше свечей

У заброшенных царских врат.

Только жги их, не жги, они тебя не спасут -

Лучше пой песню, пой.

Вчера пионеры из монастыря

Принесли мне повестку на суд,

И сказали, что я буду в списке судей -

Не жди меня, там будет кто-то другой.

От угнанных в рабство я узнал про твой свет.

От синеглазых волков - про все твои чудеса.

В белом кружеве, на зеленой траве,

Заблудилась моя душа;

Заблудились мои глаза.

С берегов Ботичелли белым снегом в огонь,

С лебединых кораблей ласточкой - в тень.

Скоро Юрьев день,

И мы отправимся вверх -

Вверх по теченью.
//БГ

Ответить

Яркий алмаз

1

Я правильно понимаю, что теперь любого школьника можно будет привлечь к ответственности за "мамку шатал"?

Ответить

Алексей Патрин

Яркий
0

Не школьника, а его мамку.

Ответить

Яркий алмаз

Алексей
1

Ну, как говорится, око за око

Ответить

пиу-пиу

0
Ответить

Евгений Клочков

0

Пидорство какое-то (извините)

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Если пройдёт, то в моем городе будет новая волна судебных дел "местный атаман подаёт в суд на всех". Он и так два раза судился, потому что его в группах города троллят, а так вообще разойдется

Ответить

Гоша Голубь

0

авторы законопроекта пидорасы и долбаебы 

Ответить

Длинный волк

0

общественную нравственность

бгг

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Я пидорас

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Gleb Kornilov

0

Блять, кому вообще не похуй в 2020 году на оскорбления в интернете...

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