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Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал публикацию «хайпом».
Financial Times выпустила материал, в котором утверждается, что смертность от Covid-19 в России может быть на 72% выше официальных данных.
Financial Times обратилась за комментарием в российское министерство здравоохранения, но не получила ответ.
На публикацию отреагировал депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал «хайпом» приведённые журналистами данные.
По данным ЗАГС Москвы, всего в апреле 2020 года в городе зафиксировано 11 846 смертей. Это на 1841 смерть больше, чем в апреле 2019-го, и на 1596 больше, чем в марте 2020 года.
В России к 12 мая зафиксировано 2116 смертей от Covid-19 из них 1179 в Москве, 219 в Подмосковье и 58 в Петербурге. Всего в стране 232 243 случаев заболевания коронавирусом, 43 512 человек умерли.
Очевидно, что текущая летальность (ниже 1%) — ложь, пиздеж, и провокация.
Но также очевидно, что правды мы не узнаем пока не сменится власть, которая, по доброй советской традиции, «откроет архивы» предыдущей.
А до этого это так — потыкать пальцем в небо и поистерить в анонимных телеграм-каналов
нет, это все неправда. просто в России из пендосии стали распространять новый аналог "синего кита" - "вывались из окна"
Ууу, пеедосы проклятые, ажтриет