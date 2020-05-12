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Алексей Боржонов
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Financial Times: реальная смертность от коронавируса в России, вероятно, выше официальных данных на 72% Материал редакции

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал публикацию «хайпом».

8 комментариев
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Financial Times выпустила материал, в котором утверждается, что смертность от Covid-19 в России может быть на 72% выше официальных данных.

  • Журналисты пишут, что за апрель 2020 года в Москве и Петербурге умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за предыдущие пять лет;
  • Из них от Covid-19 в том же месяце погибли только 629 человек. Таким образом, пишет FT, 1444 смерти за апрель «остаются не учтёнными»;
  • Газета добавила число «неучтённых» смертей к официальным данным о смертности в России на утро 11 мая (2009 случаев) и сделала вывод, что смертность от Covid-19 может превышать официальную статистику на 72%;
  • Другими словами, издание допустило, что все люди в Москве и Петербурге, погибшие в апреле сверх средней статистики, умерли именно от Covid-19;
  • Журналисты также отметили, что материал основан только на статистике в двух крупнейших городах России. Но если смертность в апреле выросла и в других частях страны, то реальное число смертей от Covid-19 может быть ещё выше.

Financial Times обратилась за комментарием в российское министерство здравоохранения, но не получила ответ.

На публикацию отреагировал депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал «хайпом» приведённые журналистами данные.

Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп.

Геннадий Онищенко
бывший санитарный врач России

По данным ЗАГС Москвы, всего в апреле 2020 года в городе зафиксировано 11 846 смертей. Это на 1841 смерть больше, чем в апреле 2019-го, и на 1596 больше, чем в марте 2020 года.

В России к 12 мая зафиксировано 2116 смертей от Covid-19 из них 1179 в Москве, 219 в Подмосковье и 58 в Петербурге. Всего в стране 232 243 случаев заболевания коронавирусом, 43 512 человек умерли.

#новости #covid19

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8 комментариев
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Скрытый микроскоп

4

 Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал публикацию «хайпом»

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Насущные Проблемы

3

хватит сувать свой нос пиндосы
умираем сколько хотим

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Старательный Данила

3

Великое расследование: поделить число всех смертей на число смертей от ковида и высрать статью с заголовком «русские скрывают 72% умерших от коронавируса». Уровень Financial Times, конечно

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Развитый нос

2

Бумеры, выучившие слова "хайп" и "фэйк"

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Внимательный клуб

1

Очевидно, что текущая летальность (ниже 1%) — ложь, пиздеж, и провокация.

Но также очевидно, что правды мы не узнаем пока не сменится власть, которая, по доброй советской традиции, «откроет архивы» предыдущей.

А до этого это так — потыкать пальцем в небо и поистерить в анонимных телеграм-каналов

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Служащий пистолет

1

 Другими словами, издание допустило, что все люди в Москве и Петербурге, погибшие в апреле сверх средней статистики, умерли именно от Covid-19;

вотето расследование

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Кожаный кавалер

0
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Sergey Lukianov

0

нет, это все неправда. просто в России из пендосии стали распространять новый аналог "синего кита" - "вывались из окна"
Ууу, пеедосы проклятые, ажтриет

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