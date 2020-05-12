Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал публикацию «хайпом».

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Financial Times выпустила материал, в котором утверждается, что смертность от Covid-19 в России может быть на 72% выше официальных данных.

Журналисты пишут, что за апрель 2020 года в Москве и Петербурге умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за предыдущие пять лет;

Из них от Covid-19 в том же месяце погибли только 629 человек. Таким образом, пишет FT, 1444 смерти за апрель «остаются не учтёнными»;



Газета добавила число «неучтённых» смертей к официальным данным о смертности в России на утро 11 мая (2009 случаев) и сделала вывод, что смертность от Covid-19 может превышать официальную статистику на 72%;



Другими словами, издание допустило, что все люди в Москве и Петербурге, погибшие в апреле сверх средней статистики, умерли именно от Covid-19;



Журналисты также отметили, что материал основан только на статистике в двух крупнейших городах России. Но если смертность в апреле выросла и в других частях страны, то реальное число смертей от Covid-19 может быть ещё выше.

Financial Times обратилась за комментарием в российское министерство здравоохранения, но не получила ответ.

На публикацию отреагировал депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал «хайпом» приведённые журналистами данные.

Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп. Геннадий Онищенко бывший санитарный врач России

По данным ЗАГС Москвы, всего в апреле 2020 года в городе зафиксировано 11 846 смертей. Это на 1841 смерть больше, чем в апреле 2019-го, и на 1596 больше, чем в марте 2020 года.