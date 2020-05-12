В конце апреля он перенёс инсульт.

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Константин Крылов

На 53-м году жизни умер писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Надежда Шалимова.

Она не уточнила причину смерти, но 20 апреля у Крылова произошёл инсульт. В начале мая Шалимова рассказала о новом разрыве сосуда у супруга.

В разное время Крылов занимал должности главного редактора газет «Спецназ России», «Русский марш» и «Вопросы национализма». В 2011 году против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ в связи с его публичным выступлением на митинге «Хватит кормить Кавказ». Крылова приговорили к 120 часам исправительных работ.

В 2012 году стал вдохновителем и создателем незарегистрированной Национально-Демократической партии, в октябре 2012 года его избрали в Координационный Совет российской оппозиции от националистов. В 2016 года он стал членом «Комитета 25 января» — националистического движения, в котором состояли участники и сторонники войны на Донбассе.