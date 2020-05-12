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В конце апреля он перенёс инсульт.
На 53-м году жизни умер писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Надежда Шалимова.
Она не уточнила причину смерти, но 20 апреля у Крылова произошёл инсульт. В начале мая Шалимова рассказала о новом разрыве сосуда у супруга.
В разное время Крылов занимал должности главного редактора газет «Спецназ России», «Русский марш» и «Вопросы национализма». В 2011 году против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ в связи с его публичным выступлением на митинге «Хватит кормить Кавказ». Крылова приговорили к 120 часам исправительных работ.
В 2012 году стал вдохновителем и создателем незарегистрированной Национально-Демократической партии, в октябре 2012 года его избрали в Координационный Совет российской оппозиции от националистов. В 2016 года он стал членом «Комитета 25 января» — националистического движения, в котором состояли участники и сторонники войны на Донбассе.
Крылов также известен своей литературной деятельностью, издавался под псевдонимом Михаил Харитонов и собственным именем.
Нацдем
Поддерживал "сруцкую весну"
Не жаль.
хрюкни
Правосеков тоже не жаль)
а их тут кто-то жалеет?
он был не самым глупым из всего из движа. дебаты с ним даже можно было смотреть без рвотных позывов. но все же его позиция, особенно по вопросу мигрантов, была мне абсолютно чужда. если сообщение увидят его близкие или родные, приношу искренние соболезнования
издавался под псевдонимом Михаил Харитонов и собственным именем.
Еще одно альтер-эго забыли: