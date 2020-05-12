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Новости
Ольга Щербинина
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Китай протестирует на Covid-19 всех жителей Уханя Материал редакции

Причиной стали шесть новых случаев заражения в городе — первые с 3 апреля.

10 комментариев
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Власти китайского города Ухань, который стал очагом распространения Covid-19, поручили провести тестирование на болезнь всех жителей и мигрантов — всего около 14 миллионов человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Причиной стали шесть новых зарегистрированных случаев заражения, отмеченные впервые с 3 апреля.

Тестирование в Ухане планируют провести в течение десяти дней. Особое внимание уделят густонаселённым районам. Анонимный китайский профессор эпидемиологии рассказал изданию, что новые случаи заболевания в Ухане показывают реальный риск второй волны эпидемии. Он отметил, что страна в состоянии провести такое тестирование, так как её мощности увеличились за несколько месяцев с первой вспышки в декабре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай находится на 11 месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Там отметили 84 011 случаев заражения Covid-19.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Фичеры не хуже The New Yorker
Ольга Щербинина
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10 комментариев
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Константин Курасов

18

город Ухань — родина коронавируса

звучит гордо!

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Дыня

4
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Уютный Багажник

Дыня
8

Закусывать не забывай. 

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Комментарий удален

Транспортный единорожек88

Виталя
1

Этим тоже закусывать?

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сволочь

Уютный
0

Свеженькой летучей мышкой? 

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Константин Курасов

Уютный
0

зачем идти в дорогой ресторан, платить много денег... и есть всякое дерьмо? бля, никогда не пойму вычурного говноедства

Ответить

Насущные Проблемы

1

Прочипировать?

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Константин Курасов

Насущные
0

Гейтс напрягся от конкуренции

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Развитый нос

0

города Ухань — родины коронавируса

Укажи хотя бы какого из. Они разные вообще-то бывают

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Небольшой Орзэмэс

0

Вторая волна ✊

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