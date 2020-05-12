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Причиной стали шесть новых случаев заражения в городе — первые с 3 апреля.
Власти китайского города Ухань, который стал очагом распространения Covid-19, поручили провести тестирование на болезнь всех жителей и мигрантов — всего около 14 миллионов человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Причиной стали шесть новых зарегистрированных случаев заражения, отмеченные впервые с 3 апреля.
Тестирование в Ухане планируют провести в течение десяти дней. Особое внимание уделят густонаселённым районам. Анонимный китайский профессор эпидемиологии рассказал изданию, что новые случаи заболевания в Ухане показывают реальный риск второй волны эпидемии. Он отметил, что страна в состоянии провести такое тестирование, так как её мощности увеличились за несколько месяцев с первой вспышки в декабре.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай находится на 11 месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Там отметили 84 011 случаев заражения Covid-19.
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зачем идти в дорогой ресторан, платить много денег... и есть всякое дерьмо? бля, никогда не пойму вычурного говноедства
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