Подозреваемого задержали — на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

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В Красноярске полицейские составили протоколы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, которые обратились к патрульным на улице после сексуального насилия. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на МВД.

Протоколы составили на девушек 17 и 18 лет — материалы передали в административную комиссию, которая рассматривает подобные дела. В МВД пояснили, что девушки «не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введёнными из-за коронавируса ограничениями».

На сайте МВД указано, что девушки обратились за помощью к патрульным 22 апреля. Она заявили, что мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, «после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся».