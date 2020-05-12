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Подозреваемого задержали — на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.
В Красноярске полицейские составили протоколы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, которые обратились к патрульным на улице после сексуального насилия. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на МВД.
Протоколы составили на девушек 17 и 18 лет — материалы передали в административную комиссию, которая рассматривает подобные дела. В МВД пояснили, что девушки «не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введёнными из-за коронавируса ограничениями».
На сайте МВД указано, что девушки обратились за помощью к патрульным 22 апреля. Она заявили, что мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, «после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся».
Полицейские тогда составили ориентировку и задержали подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении режима самоизоляции. В МВД рассказали, что в отношении мужчины возбуждены также пять уголовных дел.
Подозреваемого задержали — на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.
всех задержали, и небо, и море и даже Аллаха, и на всех составили протокол о нарушении самоизоляции, а потом протокол о нарушении самоизоляции тоже задержали, и на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.
а что нам теперь делать с протоколом о нарушении самоизоляции, который составили на протокл о нарушении самоизоляции?
Аллах не на улице. Он в сердце.
во-первых это не ебля видимо была (насильственные действия сексуального характера)
во-вторых возможно он был с оружием
в-третьих дохуя чего вообще могло быть лол, невозможность представить такую ситуацию из такого обрывистого контекста говорит о скудности твоей фантазии.
И не говори. Я вот живо себе представил такой сценарий. И подрочил.
смешно, но я все же про то, что преступник мог угрожать одной, мог уже избить другую или вырубить ее, мог связать вторую...
угрожая применением насилия
Какое нахер избиение и связывание?
харашо держал нож у шеи или подвешал камень над второй и держал камень над второй рукой за веревку, чтобы если она рыпнется камень упал на нее
я те говорю, у тебя плохая фантазия чувак!!!
во-первых это не ебля видимо была (насильственные действия сексуального характера)
если в рот или попу то это насильственные действия сексуального характера
Чего порвался? Может это была ирония в сторону искажения новостником изначальной формулировки?
По поводу оружия, это уже твои домыслы, и довольно примитивные надо сказать. Будь ты немного поумнее, то перешел бы по ссылке на сайт МВД и увидел, что про оружие там ни слова. И вообще, почему ты не рассматриваешь вариант, что сексуальное насилие было только на словах жертв ограбления?
Извиняюсь, быканул, не раскусил иронию.
Ты фантазируешь на тему того что было, почему я не могу?
Я перешел на сайт МВД, но при этом я, как умный человек (нет), знаю, что ментосы постоянно пишут про хлопки, поэтому не стоит воспринимать слова ментов как правду
Транспортный единорожек88
Одна сидела сверху а второй он делал куни
нет, одна носила страпон и трахала подругу в кустах, а он взял и той со страпоном присунул в попу, и получается двоих одновременно изнасиловал
двух девушек, которых изнасиловали на улице
в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера
Вы в курсе, что это разные вещи?
попробуй впихнуть "совершил насильственные действия сексуального характера" в заголовок на 120 знаков
Как вариант: надругались.
Я, кстати, в детстве думал, что это означает материться при девушке.
Вы в курсе, что это разные вещи?
да не особо, там сроки одинаковые
говорят же про изнасилвоание в попу, хотя строго говоря это насильственные действия сексуального характера, но смысл-то никак не меняется, и по срокам тоже
Хотя наверное одна разница есть, если например и в вагину и в попу, то получится 2 статьи и срок увеличится, чем если только во что-то одно
Всё прекрасно в этой фразе: "Протокол за нарушение САМОизоляции".
Потомки будут люто ржать с нашей эпохи.
но на сайте МВД не указано ничего про совершение насильственных действий
Вот и думай, журнашлюхи запизделись, или полицаи не любят про еблю у себя на сайте писать.
Может ТЖ обратится за комментарием в Красноярское МВД?
Что? Один изнасиловал двоих? Вторая ждала, пока с первой закончит?
Маньяк был довольно-таки сексуальным.
кажется в полиции забыли, что КоАП не применяется, когда деяние уже наказуемо УК РФ. То есть не может быть административным правонарушением какая-то составляющая уголовного преступления. Пример: ехать пьяным без прав и сбить человека насмерть - уже не карается как просто езда пьяным без прав. См. КоАП 12.8 ч.1, 2, 3. Если не является уголовным преступлением. 1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
Быть изнасилованным - наказуемо УК РФ?
А, на насильника протокол составили, оказывается.
Да, жестоко. Что на них составили протокол, хотя они жертвы.
То, что они стали жертвой преступления, не отменяет, что они нарушители адм. статьи
Двачую, заголовок для кликбейта.
Если бы на девок составили административку, а на мужика уголовку нет, потому что "нехер по улице шастать, чума же", то был бы пиздец, конечно.
Полицаи любят низко висящие фрукты
Хорошо хоть они их не доносиловали, а то полиция у нас такая, могёт, умеет.
Шах и мат, противники самоизоляции. Если бы девки сидели дома - их бы не изнасиловали.