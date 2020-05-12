Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
7394

В Красноярске полиция составила протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек, пострадавших от сексуального насилия Материал редакции

Подозреваемого задержали — на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

60 комментариев
В закладки

В Красноярске полицейские составили протоколы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, которые обратились к патрульным на улице после сексуального насилия. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на МВД.

Протоколы составили на девушек 17 и 18 лет — материалы передали в административную комиссию, которая рассматривает подобные дела. В МВД пояснили, что девушки «не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введёнными из-за коронавируса ограничениями».

На сайте МВД указано, что девушки обратились за помощью к патрульным 22 апреля. Она заявили, что мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, «после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся».

Полицейские тогда составили ориентировку и задержали подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении режима самоизоляции. В МВД рассказали, что в отношении мужчины возбуждены также пять уголовных дел.

#новости #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
+107 964
🦠
4
28
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 60, "likes": 28, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168190, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 May 2020 13:50:12 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
60 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Эмиль Рубанов

68

Подозреваемого задержали — на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

всех задержали, и небо, и море и даже Аллаха, и на всех составили  протокол о нарушении самоизоляции, а потом протокол о нарушении самоизоляции тоже задержали, и на него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

Ответить

Master Oogway

Эмиль
6

Кафка ебнулся

Ответить

Denis Krivonosov

Эмиль
0

а что нам теперь делать с протоколом о нарушении самоизоляции, который составили на протокл о нарушении самоизоляции?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Denis
3

Самоизолировать

Ответить

Алексей Патрин

Эмиль
0

Аллах не на улице. Он в сердце.

Ответить

Эмиль Рубанов

Алексей
0

ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ‎ !

Ответить

Константин Курасов

Эмиль
0

Аллах не нарушает, он в бункере

Ответить

Развитый нос

28

Пытаюсь понять как он их обеих изнасиловал. Одна смотрела как ебут подружку и ждала своей очереди?

Ответить

Игорь Рачук

Развитый
13

А очень просто! 
Он банально им не заплатил!

Ответить

Павел Макров

Развитый
7

во-первых это не ебля видимо была (насильственные действия сексуального характера)
во-вторых возможно он был с оружием
в-третьих дохуя чего вообще могло быть лол, невозможность представить такую ситуацию из такого обрывистого контекста говорит о скудности твоей фантазии.

Ответить

alexferman

Павел
9

И не говори. Я вот живо себе представил такой сценарий. И подрочил.

Ответить

Павел Макров

alexferman
1

смешно, но я все же про то, что преступник мог угрожать одной, мог уже избить другую или вырубить ее, мог связать вторую...

Ответить

Развитый нос

Павел
0

угрожая применением насилия

Какое нахер избиение и связывание?

Ответить

Павел Макров

Развитый
1

харашо держал нож у шеи или подвешал камень над второй и держал камень над второй рукой за веревку, чтобы если она рыпнется камень упал на нее

я те говорю, у тебя плохая фантазия чувак!!!

Ответить

Michael Smith

Павел
1

во-первых это не ебля видимо была (насильственные действия сексуального характера)

если в рот или попу то это насильственные действия сексуального характера

Ответить

Развитый нос

Павел
0

Чего порвался? Может это была ирония в сторону искажения новостником изначальной формулировки?
По поводу оружия, это уже твои домыслы, и довольно примитивные надо сказать. Будь ты немного поумнее, то перешел бы по ссылке на сайт МВД и увидел, что про оружие там ни слова. И вообще, почему ты не рассматриваешь вариант, что сексуальное насилие было только на словах жертв ограбления?

Ответить

Павел Макров

Развитый
0

Извиняюсь, быканул, не раскусил иронию.

Ты фантазируешь на тему того что было, почему я не могу?
Я перешел на сайт МВД, но при этом я, как умный человек (нет), знаю, что ментосы постоянно пишут про хлопки, поэтому не стоит воспринимать слова ментов как правду

Ответить

Транспортный единорожек88

Развитый
9

Одна сидела сверху а второй он делал куни 

Ответить

Yuri Miller

Транспортный
0

нет, одна носила страпон и трахала подругу в кустах, а он взял и той со страпоном присунул в попу, и получается двоих одновременно изнасиловал

Ответить

Эмиль Рубанов

Yuri
1

есть фулл?

Ответить

Master Oogway

Развитый
1

Вторая снимала действие

Ответить

Morgan

13

двух девушек, которых изнасиловали на улице

в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера

Вы в курсе, что это разные вещи?

Ответить

Эмиль Рубанов

Morgan
0

попробуй впихнуть "совершил насильственные действия сексуального характера" в заголовок на 120 знаков

Ответить

alexferman

Эмиль
3

Как вариант: надругались.

Я, кстати, в детстве думал, что это означает материться при девушке.

Ответить

Решающий ключ

alexferman
0

Или же: домогался

Ответить

Michael Smith

Morgan
0

Вы в курсе, что это разные вещи?

да не особо, там сроки одинаковые
говорят же про изнасилвоание в попу, хотя строго говоря это насильственные действия сексуального характера, но смысл-то никак не меняется, и по срокам тоже

Хотя наверное одна разница есть, если например и в вагину и в попу, то получится 2 статьи и срок увеличится, чем если только во что-то одно

Ответить

Евгений Мартынов

10

Всё прекрасно в этой фразе: "Протокол за нарушение САМОизоляции".
Потомки будут люто ржать с нашей эпохи.

Ответить

Мир Май

Евгений
6

Или завидовать

Ответить

Yuri Miller

Мир
3

Что ещё можно было её нарушать? У них с чипами в башке не получится уже

Ответить

Mmmax

Мир
1

Позвал пятилетнего малого,
рассказал ему об исламистах и перспективах безработицы из-за роботизации.

Ответить

Виктория Кухарева

7

но на сайте МВД не указано ничего про совершение насильственных действий

Ответить

alexferman

Виктория
3

Видимо, автор новости был с утра перевозбуждён

Ответить

сволочь

Виктория
1

Он их потом изнасиловал, когда узнал, что на него протокол составили, помимо обвинения в разбое. 

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Виктория
0

Вот и думай, журнашлюхи запизделись, или полицаи не любят про еблю у себя на сайте писать.

Ответить

alexferman

Maksim
1

В принципе, мог их просто полапать за задницу и сиськи.

Ответить

Polina Vorovskaya

Maksim
–1

Наушники то взял?

Ответить

Степан Маслов

Виктория
0

Совершил психологическое насилие!

Ответить

Артём Мазанов

Виктория
0

Да, но МВД об этом говорит журналистам 

Ответить

Степан Маслов

Артём
0

Может ТЖ обратится за комментарием в Красноярское МВД?

Контакты
Контакты
xn--80atblfjdfd2l.24.xn--b1aew.xn--p1ai
Ответить

Yuri Miller

6

Что? Один изнасиловал двоих? Вторая ждала, пока с первой закончит?

Ответить

Argumenta Ambigua

Yuri
4

Да, вопросов много. Скорее всего чем то угражал в таком случае.

Ответить

Нелепый Петя

Yuri
2

Маньяк был довольно-таки сексуальным.

Ответить

Василий Лебедев

Нелепый
5

Завтра опять пойдут.

Ответить

Yuri Miller

5

кажется в полиции забыли, что КоАП не применяется, когда деяние уже наказуемо УК РФ. То есть не может быть административным правонарушением какая-то составляющая уголовного преступления. Пример: ехать пьяным без прав и сбить человека насмерть - уже не карается как просто езда пьяным без прав. См. КоАП 12.8 ч.1, 2, 3. Если не является уголовным преступлением.  1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

Ответить

Нелепый Петя

Yuri
6

забыли

Чтобы забыть что-то, нужно его сначала знать

Ответить

Строгий Влад

Yuri
2

Тут два разнородных деяния, привет. 

Ответить

alexferman

Yuri
0

Быть изнасилованным - наказуемо УК РФ?

А, на насильника протокол составили, оказывается.

Ответить

Yuri Miller

alexferman
0

Да, жестоко. Что на них составили протокол, хотя они жертвы.

Ответить

alexferman

Yuri
2

То, что они стали жертвой преступления, не отменяет, что они нарушители адм. статьи

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

alexferman
1

Двачую, заголовок для кликбейта.
Если бы на девок составили административку, а на мужика уголовку нет, потому что "нехер по улице шастать, чума же", то был бы пиздец, конечно.

Ответить

Дыня

5

Полицаи любят низко висящие фрукты

Ответить

Дыня

Дыня
0

понимайте как хотите

подсказка - Багажник тоже любит

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1
Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0
Ответить

Уютный Багажник

2

Хорошо хоть они их не доносиловали, а то полиция у нас такая, могёт, умеет. 

Ответить

Дмитрий Зосенко

2

А на Пятой авеню их сразу бы пристрелили...

Ответить

Яркий алмаз

0

Бюджет РФ сам себя не пополнит

Ответить

alexferman

0

Шах и мат, противники самоизоляции. Если бы девки сидели дома - их бы не изнасиловали.

Ответить

Игнат Теремов

0

В каком-то наркоманском сне живём, а не в России.

Ответить

Maksytoff

0

Они просто были без масок ,он и решил наказать!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
И яд, и лекарство: как преступные организации распространяют влияние через благотворительность
Итальянские мафиози помогают в борьбе с коронавирусом, наркодилеры раздают маски, а якудза приютили жертв бедствий.
131
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
184
Петербург
В Петербурге ограничения из-за Covid-19 продлили до 31 мая. Жителей обязали носить маски и перчатки — даже на улице
Продление ограничений объяснили снижением уровня самоизоляции.
200
Популярное за три дня
Ретро
Эволюция 9 мая в СССР и России: от мемориального дня до масштабного военного торжества
Ещё пару поколений назад праздник встречали без георгиевских ленточек, «Бессмертного полка» и даже ежегодных военных парадов.
62
Интернет
Усыновившая темнокожего ребёнка ​жительница Краснодара пожаловалась на травлю после постов главы «Мужского государства»
Владислав Поздняков заявлял, что женщина «нагуляла на***ша от нигги».
332
Twitter
27
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Bad Bear

И яд, и лекарство: как…

Роман Белоус

Как изменится жизнь наших…

Эмиль Рубанов

Как изменится жизнь наших…

Павел Петрович

Financial Times: реальная…

Озорной Лис

Как изменится жизнь наших…

Slava Krasnov

В больницах Москвы и Петербурга…

Посторонний

Как изменится жизнь наших…

Полуэкт Полуэктович

Как изменится жизнь наших…

Bad Bear

Как изменится жизнь наших…

Тимур Петров

Как изменится жизнь наших…

Michael Smith

В Красноярске полиция составила…

Посторонний

И яд, и лекарство: как…

Κύριλλος

Головоломка «Маленького принца»

Енот Волшебный

Этот собакен знает толк в…

Евгений Клочков

Как изменится жизнь наших…

Полуэкт Полуэктович

В Госдуму внесли законопроект…

Посторонний

И яд, и лекарство: как…

Евгений Клочков

Как изменится жизнь наших…