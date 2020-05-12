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В двух пожарах 9 и 12 мая погибли шесть человек.
Оба аппарата искусственной вентиляции легких, которые стали причиной пожаров в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, произвели на Уральском приборостроительном заводе. Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. Более точные причины пожара в Петербурге устанавливаются. Рассматривается несколько возможностей: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация. В полиции ТАСС уточнили, что аппарат в больнице был новый, его установили в начале мая.
В Росздравнадзоре заявили, что ведомство проверит качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ в медучреждениях, где произошли пожары. Завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима рассказал, что до выяснения причин пожара аппараты ИВЛ марки «Авента-М» не будут использовать в работе. Он отметил, что загоревшуюся технику больница получила 1 мая, претензий к ней не было.
Больница Святого Георгия в конце апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» от «Уральского приборостроительного завода». Их произвели в 2020 году. Один аппарат стоит 1 миллион 862 тысячи рублей, пишет «Фонтанка».
Всего в пожарах погибли шесть человек — один в Москве и пять в Петербурге. Сотни пациентов эвакуировали.
*звук возбуждающегося Следственного комитета, посадок, и расследований*
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*то есть тишина*
*сажают рабочих/конструкторов завода*
* расчехляешь комменты про 37год*
Везут задыхающегося больного к аппарату ИВЛ.
Он ногтем выцарапывает у себя на животе фразу "Только не к уральскому!"
Проблемка в том, что их почти все на Урале делают эти аппараты ивл.
Даже иностранные?
из-за чего вспыхнул кислород.
Шта?
А что тебя смутило?
Может то, что кислород лишь участвует в процессе окисления с образованием оксида горящего вещества и не горит сам? Я хуй знает, не химик
А неизвестно, есть ли реальный дефицит - статистику про тяжёлых больных и процент занятых аппаратов, кажется, вообще не публикуют.
давайте еще скажем, что это неожиданность и до использования не знали о говнистости аппаратов
Скорее торопились больший объём выпустить и брак произошёл
напишут - "произошел хлопок с последующей реакцией окисления с выделением тепла"
В больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ. Их не успели освятить попы