В двух пожарах 9 и 12 мая погибли шесть человек.

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Оба аппарата искусственной вентиляции легких, которые стали причиной пожаров в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, произвели на Уральском приборостроительном заводе. Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. Более точные причины пожара в Петербурге устанавливаются. Рассматривается несколько возможностей: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация. В полиции ТАСС уточнили, что аппарат в больнице был новый, его установили в начале мая.

В Росздравнадзоре заявили, что ведомство проверит качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ в медучреждениях, где произошли пожары. Завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима рассказал, что до выяснения причин пожара аппараты ИВЛ марки «Авента-М» не будут использовать в работе. Он отметил, что загоревшуюся технику больница получила 1 мая, претензий к ней не было.

Больница Святого Георгия в конце апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» от «Уральского приборостроительного завода». Их произвели в 2020 году. Один аппарат стоит 1 миллион 862 тысячи рублей, пишет «Фонтанка».