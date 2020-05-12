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Ольга Щербинина
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В больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ. Их произвели на одном заводе на Урале Материал редакции

В двух пожарах 9 и 12 мая погибли шесть человек.

27 комментариев
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Оба аппарата искусственной вентиляции легких, которые стали причиной пожаров в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, произвели на Уральском приборостроительном заводе. Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. Более точные причины пожара в Петербурге устанавливаются. Рассматривается несколько возможностей: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация. В полиции ТАСС уточнили, что аппарат в больнице был новый, его установили в начале мая.

В Росздравнадзоре заявили, что ведомство проверит качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ в медучреждениях, где произошли пожары. Завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима рассказал, что до выяснения причин пожара аппараты ИВЛ марки «Авента-М» не будут использовать в работе. Он отметил, что загоревшуюся технику больница получила 1 мая, претензий к ней не было.

Больница Святого Георгия в конце апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» от «Уральского приборостроительного завода». Их произвели в 2020 году. Один аппарат стоит 1 миллион 862 тысячи рублей, пишет «Фонтанка».

Всего в пожарах погибли шесть человек — один в Москве и пять в Петербурге. Сотни пациентов эвакуировали.

#новости #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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27 комментариев
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Roman Trifonov

6

*звук возбуждающегося Следственного комитета, посадок, и расследований*
.
.
.
.
*то есть тишина*

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Serg Bootlegger

Roman
8

*сажают рабочих/конструкторов завода*

* расчехляешь комменты про 37год*

Ответить

Игорь Рачук

5

Везут задыхающегося больного к аппарату ИВЛ. 
Он ногтем выцарапывает у себя на животе фразу "Только не к уральскому!"

Ответить

Владимир Климов

Игорь
1

Проблемка в том, что их почти все на Урале делают эти аппараты ивл.

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
0

Даже иностранные?

Ответить

Игорь Рачук

Владимир
0

Иностранные становятся уральскими при пересечении границы)

Ответить

john doe

5

Хуяк хуяк и в продакшен

Ответить

Нелепый Петя

3
Ответить

alexferman

3

Прост на том конвейере раньше кумулятивные снаряды делали

Ответить

Slow Dimon

2

Блять, ну как так то!

Ответить

Илья Гераськин

0

из-за чего вспыхнул кислород.

Шта?

Ответить

Abram Dikoy

Илья
3

А что тебя смутило? 

Ответить

Роман Белоус

Abram
0

Может то, что кислород лишь участвует в процессе окисления с образованием оксида горящего вещества и не горит сам? Я хуй знает, не химик

Ответить

Золотой каякер

1

Импортозамещение

Ответить

Жуткий Мурод

1

до выяснения причин пожара аппараты ИВЛ марки «Авента-М» не будут использовать в работе

А чем их заменить? Сейчас ведь дефицит оборудования. 

Ответить

Степан Маслов

Жуткий
0

А неизвестно, есть ли реальный дефицит - статистику про тяжёлых больных и процент занятых аппаратов, кажется, вообще не публикуют.

Ответить

Входной татарин

Жуткий
0

Белорусские возьмут, по официальной информации у нас их ебом

Ответить

Zhenya Kovrizhkin

Жуткий
–1

Подорожником

Ответить

Alex Fielding

1

упз
(слишком черно :( )

Ответить

Master Oogway

0

Надышались на славу сатане

Ответить

Mmmax

0

давайте еще скажем, что это неожиданность и до использования не знали о говнистости аппаратов

Ответить

Владимир Климов

Mmmax
1

Скорее торопились больший объём выпустить и брак произошёл

Ответить

Mmmax

Владимир
0

Скорее нагрузку никто не учел.
 ИВЛ делаются как памятники медицине и откачивать никто никого не собирался

Ответить

призрак не вольных

0
Ответить

Kirill Sidorov

0

напишут - "произошел хлопок с последующей реакцией окисления с выделением тепла" 

Ответить

Апгрейд Заголовка

0

В больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ. Их не успели освятить попы 

Ответить

ユリー シャネ

0

Они просто не предназначались для того, чтобы их включать. 

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