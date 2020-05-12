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Число зафиксированных случаев заражения Covid-19 в сутки не падает, но «нерабочие дни» завершены.
В соцсетях обратили внимание на то, что индекс самоизоляции в «Яндекс.Картах» снизился — во многих городах России он упал до менее чем двух баллов. Как убедился TJ, показатель начал падать 6 апреля и после прекращения режима нерабочих дней почти что вернулся к уровню, как до начала «карантина».
Сервис «Яндекс.Карты» рассчитывает индекс самоизоляции по пятибалльной шкале. Чем выше значение, тем меньше людей: 0 баллов — это час-пик буднего дня, а 5 баллов — это отсутствие людей на улицах как ночью.
Обычно индекс снижается по будням и увеличивается по выходным. После введения режима самоизоляции показатель по России в целом рос и к 5 апреля (воскресенье) достиг рекорда — 4 баллов. Это означает, что в тот день на улицах почти никого не было. «Нерабочую неделю» постоянно продлевали, но показатели без учёта выходных только падали.
12 мая режим «нерабочих дней» прекратили — и индекс самоизоляции в городах, где сервис отслеживает статистику, упал по сравнению с предыдущими неделями после введения ограничительных мер.
TJ сравнил разные показатели индекса в городах-миллионниках на основе данных сервиса аналитики Yandex DataLens за каждый день в одно и то же время (полдень) до режима самоизоляции, после его введения и после отмены режима нерабочих дней.
Вторник до нерабочей недели (24 марта):
Первый вторник режима изоляции (31 марта):
Первый вторник после отмены нерабочих дней (12 мая):
12 мая в Новосибирске и Красноярске индекс упал ниже уровня, который был до введения режима изоляции. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге показатели снизились по сравнению с первым вторником режима изоляции, но остались выше, чем до 24 марта.
Ну все , запасаемся попкорном 👏
Может запустим тотализатор внутри Tj
Ставки на то как быстро будут заболевать, на то будет ли власть врать при публикации данных, а главное как быстро иссякнет терпение номенклатуры
Разрабам хорошую идею кинул (ведь 10% от ставок пойдет на увеличении мощностей и зарплаты сотрудникам ТЖ)
в середине марта каждый день по 6к новых случаев было?
неужели?
20 марта. В России зафиксировано 199 случаев заболевания, погибла от нового вируса одна пожилая женщина.
@Даша Лейзаренко такие вещи лучше писать сверху или прям в графике. Отступы большие сверху/снизу. Я даже не сразу сообразил что за 5 имеется в виду
Статья огонь. Поставил +