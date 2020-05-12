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Даша Лейзаренко
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Россияне чаще выходят из дома. Индекс самоизоляции приблизился к уровню как до начала «карантина» Материал редакции

Число зафиксированных случаев заражения Covid-19 в сутки не падает, но «нерабочие дни» завершены.

13 комментариев
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В соцсетях обратили внимание на то, что индекс самоизоляции в «Яндекс.Картах» снизился — во многих городах России он упал до менее чем двух баллов. Как убедился TJ, показатель начал падать 6 апреля и после прекращения режима нерабочих дней почти что вернулся к уровню, как до начала «карантина».

Сервис «Яндекс.Карты» рассчитывает индекс самоизоляции по пятибалльной шкале. Чем выше значение, тем меньше людей: 0 баллов — это час-пик буднего дня, а 5 баллов — это отсутствие людей на улицах как ночью.

Обычно индекс снижается по будням и увеличивается по выходным. После введения режима самоизоляции показатель по России в целом рос и к 5 апреля (воскресенье) достиг рекорда — 4 баллов. Это означает, что в тот день на улицах почти никого не было. «Нерабочую неделю» постоянно продлевали, но показатели без учёта выходных только падали.

12 мая режим «нерабочих дней» прекратили — и индекс самоизоляции в городах, где сервис отслеживает статистику, упал по сравнению с предыдущими неделями после введения ограничительных мер.

Индекс самоизоляции на момент публикации заметки (12 мая) «Яндекс»

TJ сравнил разные показатели индекса в городах-миллионниках на основе данных сервиса аналитики Yandex DataLens за каждый день в одно и то же время (полдень) до режима самоизоляции, после его введения и после отмены режима нерабочих дней.

Вторник до нерабочей недели (24 марта):

  • Москва — 1,1 балла;
  • Петербург — 0,8 балла;
  • Екатеринбург — 1 балла;
  • Новосибирск — 1,9 балла;
  • Красноярск — 2 балла.

Первый вторник режима изоляции (31 марта):

  • Москва — 3,3 балла;
  • Петербург — 3,1 балла;
  • Екатеринбург — 2,9 балла;
  • Новосибирск — 3,1 балла;
  • Красноярск — 3,3 балла.

Первый вторник после отмены нерабочих дней (12 мая):

  • Москва — 2,2 балла;
  • Петербург — 1,8 балла;
  • Екатеринбург — 1,3 балла;
  • Новосибирск — 1,1 балла;
  • Красноярск — 1,3 балла.

12 мая в Новосибирске и Красноярске индекс упал ниже уровня, который был до введения режима изоляции. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге показатели снизились по сравнению с первым вторником режима изоляции, но остались выше, чем до 24 марта.

#карантинвроссии #covid19 #яндекс

Даша Лейзаренко PLUS
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подписывайтесь на меня в тви и инсте 🥺 👉👈предложения и пожелания присылайте на daria@tjournal.ru
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13 комментариев
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Старательный Данила

0

Ооо, в редакции пополнение?

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Даша Лейзаренко

Старательный
6

я всего лишь сократила своё имя, всё ок, все на месте

Ответить

Brown Zweig

Даша
5

Могу сократить твою фамилию, пиши в лс

Ответить

Старательный Данила

Даша
1

Жаль

Ответить

Даша Лейзаренко

Старательный
7

жаль

Ответить

Виталий Лановой

Старательный
1

Только проснулся?

Ответить

Dc Maniac

1

Ну все , запасаемся попкорном 👏
Может запустим тотализатор внутри Tj

Ставки на то как быстро будут заболевать, на то будет ли власть врать при публикации данных, а главное как быстро иссякнет терпение номенклатуры

Разрабам хорошую идею кинул (ведь 10% от ставок пойдет на увеличении мощностей и зарплаты сотрудникам ТЖ)

Ответить

Старательный Данила

Dc
0

Как кому-то могут не нравиться твои эмодзи?

Ответить

Илья Политов

0

в середине марта каждый день по 6к новых случаев было?

Ответить

Даша Лейзаренко

Илья
0

не, примерно по четыре-шесть тысяч каждый день, с 30 апреля меньше семи тысяч не опускалось 

Ответить

Илья Политов

Даша
0

неужели?
20 марта. В России зафиксировано 199 случаев заболевания, погибла от нового вируса одна пожилая женщина.

Ответить

Даша Лейзаренко

Илья
1

кажется, я перепутала март с апрелем. сейчас разберусь, спасибо 

Ответить

Олег Матвеенко

0

@Даша Лейзаренко такие вещи лучше писать сверху или прям в графике. Отступы большие сверху/снизу. Я даже не сразу сообразил что за 5 имеется в виду

Статья огонь. Поставил +

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