Число зафиксированных случаев заражения Covid-19 в сутки не падает, но «нерабочие дни» завершены.

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В соцсетях обратили внимание на то, что индекс самоизоляции в «Яндекс.Картах» снизился — во многих городах России он упал до менее чем двух баллов. Как убедился TJ, показатель начал падать 6 апреля и после прекращения режима нерабочих дней почти что вернулся к уровню, как до начала «карантина».

Сервис «Яндекс.Карты» рассчитывает индекс самоизоляции по пятибалльной шкале. Чем выше значение, тем меньше людей: 0 баллов — это час-пик буднего дня, а 5 баллов — это отсутствие людей на улицах как ночью.

Обычно индекс снижается по будням и увеличивается по выходным. После введения режима самоизоляции показатель по России в целом рос и к 5 апреля (воскресенье) достиг рекорда — 4 баллов. Это означает, что в тот день на улицах почти никого не было. «Нерабочую неделю» постоянно продлевали, но показатели без учёта выходных только падали.

12 мая режим «нерабочих дней» прекратили — и индекс самоизоляции в городах, где сервис отслеживает статистику, упал по сравнению с предыдущими неделями после введения ограничительных мер.

Индекс самоизоляции на момент публикации заметки (12 мая) «Яндекс»

TJ сравнил разные показатели индекса в городах-миллионниках на основе данных сервиса аналитики Yandex DataLens за каждый день в одно и то же время (полдень) до режима самоизоляции, после его введения и после отмены режима нерабочих дней.

Вторник до нерабочей недели (24 марта):

Москва — 1,1 балла;

Петербург — 0,8 балла;

Екатеринбург — 1 балла;

Новосибирск — 1,9 балла;

Красноярск — 2 балла.

Первый вторник режима изоляции (31 марта):

Москва — 3,3 балла;

Петербург — 3,1 балла;

Екатеринбург — 2,9 балла;

Новосибирск — 3,1 балла;

Красноярск — 3,3 балла.

Первый вторник после отмены нерабочих дней (12 мая):

Москва — 2,2 балла;

Петербург — 1,8 балла;

Екатеринбург — 1,3 балла;

Новосибирск — 1,1 балла;

Красноярск — 1,3 балла.

12 мая в Новосибирске и Красноярске индекс упал ниже уровня, который был до введения режима изоляции. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге показатели снизились по сравнению с первым вторником режима изоляции, но остались выше, чем до 24 марта.