У Александра Габышева несколько раз пытались взять тест на коронавирус, но он отказывался.

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Шаман Александр Габышев Фото Андрея Затирко, RFE

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять Путина» задержали и увезли в психиатрическую больницу. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Прянишников рассказал, что дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек. «В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу [Габышева]. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — добавил адвокат.

Силовики также задержали двоих сторонников Габышева — блогера Сергея Тихого и его девушку. Прянишников уточнил, что причина их задержания — нарушение режима самоизоляции.

6 мая неизвестные приехали домой к Габышеву, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Шаман отказался ехать с ними. Через два дня люди, представившиеся медработниками, снова попытались взять у Габышева тест на коронавирус — он снова отказался сославшись на то, что соблюдает режим самоизоляции и не покидает пределы жилого дома и прилегающей к нему территории.