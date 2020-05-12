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Артём Мазанов
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Шамана, шедшего в Кремль «изгонять Путина», задержали и увезли в психбольницу. Дом штурмовали бойцы ОМОНа Материал редакции

У Александра Габышева несколько раз пытались взять тест на коронавирус, но он отказывался.

40 комментариев
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Шаман Александр Габышев Фото Андрея Затирко, RFE

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять Путина» задержали и увезли в психиатрическую больницу. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Прянишников рассказал, что дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек. «В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу [Габышева]. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — добавил адвокат.

Силовики также задержали двоих сторонников Габышева — блогера Сергея Тихого и его девушку. Прянишников уточнил, что причина их задержания — нарушение режима самоизоляции.

6 мая неизвестные приехали домой к Габышеву, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Шаман отказался ехать с ними. Через два дня люди, представившиеся медработниками, снова попытались взять у Габышева тест на коронавирус — он снова отказался сославшись на то, что соблюдает режим самоизоляции и не покидает пределы жилого дома и прилегающей к нему территории.

Габышев отправился пешком из Якутии в Москву в мае 2019 года. Он назвал Путина «злым духом», а себя — «шаманом-воином» и поставил себе цель провести обряд его изгнания. Шамана задержали в ночь на 19 сентября Бурятии. За ним приехали два автобуса с полицией. На следующий день его поместили в психиатрическую клинику и завели дело о призывах к экстремизму.

«Магия полиции оказалась сильнее»: как соцсети…
И за два последующих месяца путешествие Габышева стали постоянно освещать в СМИ и соцсетях…
tjournal.ru

#новости #шаманвоин

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40 комментариев
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Mike

50

Новая тема: подбросить коронавирус

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Костя Васильев

Mike
3

Вся шмаль со складов поехала в кремль, границы же закрыты, самолётом не привезёшь. Визитки яроша ещё в 2015 кончились, а подкидывать то что-то надо

Ответить

Колючий Мурод

35

Дом штурмовали бойцы ОМОНа 

несколько раз пытались взять тест на коронавирус

Похоже они думают, что шаман заразил Пескова и Мишустина магическим вирусом, других причин задерживать мужика с бубном я не вижу.

Ответить

Константин Курасов

Колючий
4

Истинно говорю вам: сам шаман наслал вирус и обвал нефти, дабы изгнать злого духа. Сие не эпидемия и кризис, но "обряд очищения" от духа нечистаго!

Ответить

Золотой каякер

Константин
4

Вообще не удивлюсь если дед реально верит в эту хуйню

Ответить

Василий Лебедев

Колючий
0

Кто-то сегодня рискнет сказать, что магия Шамана не работает?

Ответить

Kir Kirsky

Василий
0

Не грози якутскому шаману, попивая сок у себя в бункере.

Ответить

Уютный Багажник

2

Не жить чуваку теперь спокойно, будут ебать всеми возможными способами. 

Ответить

Дыня

Уютный
16

Ты думаешь, чувак который шел пешком из Якутии в Москву изгонять Путина до этого жил спокойно? 

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
5

А хрен его знает, может он просто с прибабахом малость. 

Ответить

Длинный волк

Уютный
8

может

лол

Ответить

Человекоподобный кот

Уютный
1

малость 

лол х2

Ответить

alexferman

Дыня
0

Я в психушке как-то встретил священника, который на лыжах из Ростова в Москву приехал. Он был реально беспокойный тип, на месте буквально не сидел.

Ответить

Сергей Васильев

6

Не удивлюсь если путин его реально боится.

Ответить

Юрий Набоков

2

карательная психиатрия 2.0

Ответить

Тюляш Морской Котан

Юрий
12
Ответить

Sergey Feiler

5

Мучают человека...

Ответить

Sergey Feiler

Sergey
1

Это месть?

Ответить

Развитый нос

5

Прянишников уточнил, что причина их задержания — нарушение режима самоизоляции

Их же буквально из дома выковыряли

Ответить

infinity one

Развитый
0

Рабочая схема. Таким же способом в марте депортировали китайцев, которые учились по обмену/просто учились в местных вузах.

Сначала вызывали полицию(угрожая судом), а после депортировали за нарушение самоизоляции.

Ответить

Старательный Данила

1

Нормальный мужик, че сразу в психбольницу? Совок возвращают?

Ответить

Кеша Шушпанов

Старательный
6

В смысле возвращают? Он уже давно вернулся.

Ответить

Кеша Шушпанов

Кеша
2

Только вот мороженое осталось невкусным

Ответить

Равнодушный Женя

2

Прянишников это тот кто Школьницу снял?

Ответить

ouxen

2

шаман

чет захотелось фолл второй пройти в 9 раз

Ответить

Artem 88

2

Штурм дома шамана омоновцами

Ответить

Александр Гонтарев

2

вот суки, толпа танков завалила одного сапорта, изи катка

Ответить

Andre Macareno

2

Я вижу мир, я верю в судьбу,
ОМОНу не сдамся, продолжу борьбу!
Встреть свою судьбу!

Ответить

Озорной Лис

Andre
0

Я должен победить !

Ответить

Радостный украинец

1

Остальные шаманы России будут за него вступаться, или боятся?

Ответить

ユリー シャネ

Радостный
3
Ответить

Дыня

1

Там Усатый шаман уже всё сделал

Ответить

Константин Курасов

1

РАЗОЗЛИЛИ ШАМАНА - ТЕПЕРЬ СМОТРИТЕ, ЧТО ДЕЕТСЯ!!!!!111!!!!!111!!!!!1!!
Уже и премьера срубило, и прессекретаря - скоро и  Цоря самого изгонит, если не загнобят шамана волки позорные

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Ну идет и идет. Что они так на него реагируют, слов он реально может изгнать?
Всё равно что я бы писал заявление в полицию, на каждую гадалку которая наслала на меня порчу через интернет

Ответить

alexferman

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Потому что они реально ссутся любого движа против себя.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

0

В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу
Classic 

Ответить

Pavel Vasiliev

0

В местных СМИ больше инфы и видео:

https://news.ykt.ru/article/100679

Ответить

ユリー シャネ

0

Прянишников рассказал, что дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек

Ахаха, собрали ОТРЯД СПЕЦНАЗА на одного ШАМАНА идти. Ну да, вдруг у него маны достаточно, и как кастанет что-то, я бы в следующий раз, минимум с танками к его дому ехал.

Ответить

Алексей Патрин

0

Пацан к успеху шёл.

Просто не фортануло.

Ответить

alex twit

0

Это все, что надо знать о положении дел в стране

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