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У Александра Габышева несколько раз пытались взять тест на коронавирус, но он отказывался.
Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять Путина» задержали и увезли в психиатрическую больницу. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Прянишников рассказал, что дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек. «В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу [Габышева]. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — добавил адвокат.
Силовики также задержали двоих сторонников Габышева — блогера Сергея Тихого и его девушку. Прянишников уточнил, что причина их задержания — нарушение режима самоизоляции.
6 мая неизвестные приехали домой к Габышеву, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Шаман отказался ехать с ними. Через два дня люди, представившиеся медработниками, снова попытались взять у Габышева тест на коронавирус — он снова отказался сославшись на то, что соблюдает режим самоизоляции и не покидает пределы жилого дома и прилегающей к нему территории.
Габышев отправился пешком из Якутии в Москву в мае 2019 года. Он назвал Путина «злым духом», а себя — «шаманом-воином» и поставил себе цель провести обряд его изгнания. Шамана задержали в ночь на 19 сентября Бурятии. За ним приехали два автобуса с полицией. На следующий день его поместили в психиатрическую клинику и завели дело о призывах к экстремизму.
Новая тема: подбросить коронавирус
Вся шмаль со складов поехала в кремль, границы же закрыты, самолётом не привезёшь. Визитки яроша ещё в 2015 кончились, а подкидывать то что-то надо
Истинно говорю вам: сам шаман наслал вирус и обвал нефти, дабы изгнать злого духа. Сие не эпидемия и кризис, но "обряд очищения" от духа нечистаго!
Кто-то сегодня рискнет сказать, что магия Шамана не работает?
Не жить чуваку теперь спокойно, будут ебать всеми возможными способами.
А хрен его знает, может он просто с прибабахом малость.
Я в психушке как-то встретил священника, который на лыжах из Ростова в Москву приехал. Он был реально беспокойный тип, на месте буквально не сидел.
карательная психиатрия 2.0
Мучают человека...
Рабочая схема. Таким же способом в марте депортировали китайцев, которые учились по обмену/просто учились в местных вузах.
Сначала вызывали полицию(угрожая судом), а после депортировали за нарушение самоизоляции.
В смысле возвращают? Он уже давно вернулся.
Я вижу мир, я верю в судьбу,
ОМОНу не сдамся, продолжу борьбу!
Встреть свою судьбу!
РАЗОЗЛИЛИ ШАМАНА - ТЕПЕРЬ СМОТРИТЕ, ЧТО ДЕЕТСЯ!!!!!111!!!!!111!!!!!1!!
Уже и премьера срубило, и прессекретаря - скоро и Цоря самого изгонит, если не загнобят шамана волки позорные
Ну идет и идет. Что они так на него реагируют, слов он реально может изгнать?
Всё равно что я бы писал заявление в полицию, на каждую гадалку которая наслала на меня порчу через интернет
В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу
Classic
Прянишников рассказал, что дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек
Ахаха, собрали ОТРЯД СПЕЦНАЗА на одного ШАМАНА идти. Ну да, вдруг у него маны достаточно, и как кастанет что-то, я бы в следующий раз, минимум с танками к его дому ехал.